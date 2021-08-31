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США завершили вывод сил из Афганистана

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США завершили вывод сил из Афганистана

Армия США завершила вывод своего контингента из Афганистана.

Об этом сообщит глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Маккензи заявил, что последние американские военные самолёты вылетели из Кабула. На их борту находится последняя вывезенная оттуда группа военных и дипломатов.

"Сообщаю о завершении вывода наших сил из Афганистана и о завершении нашей операции по эвакуации граждан США, граждан третьих стран, а также оказавшихся в опасности афганцев", - сказал Маккензи.

Аэропорт Кабула - последний объект, который в Афганистане был под контролем армии США. Теперь он переходит под контроль движения "Талибан".

Таким образом, завершилось 20-летнее военное присутствие США в Афганистане.

Читайте: Трамп: США следует либо отобрать у талибов американское оружие, либо "разбомбить его к черту"

Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что нацелен на то, что операция по эвакуации из Кабула завершится 31 августа. При этом он отмечал, что возможность завершения миссии США в Афганистане к этой дате будет зависеть от продолжения координации усилий с движением "Талибан".

США объявили об уходе из Афганистана, когда в этой стране уже наступило 31 августа.

За время проводившейся с середины августа спецоперации военных в аэропорту Кабула удалось эвакуировать более 120 тыс. гражданских лиц. Большинство из них - афганцы.

Также читайте: Украинские военные провели успешную эвакуацию переводчиков из Кабула после неудачных попыток Канады и США

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
Хорошо вооружили талибов а Украину боятся или не хотят.
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31.08.2021 08:41
+2
Да-да, конечно. Разница как между сатаной и дьяволом.
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31.08.2021 01:15
+2
8 млрд в техніці і амуніції! Китайські господарі дуже задоволені Джо!
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31.08.2021 03:54
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_Ну-ну... Уже завтра выяснится что байден и ко - лжецы и вывезли ещё не всех американцев. А таль-каида покажет видео как они им горло режут.
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31.08.2021 00:50 Ответить
Аль-каеда и общественное движение Талибан -разные вещи
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31.08.2021 01:12 Ответить
Да-да, конечно. Разница как между сатаной и дьяволом.
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31.08.2021 01:15 Ответить
Базовая идеология одна, но в Афгане они враги. Это примерно как СССР и Китай времён развитого социализма
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31.08.2021 01:28 Ответить
Как между сатаной - и дьяволом! Точка.
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31.08.2021 01:29 Ответить
Поедь посмотри
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31.08.2021 01:22 Ответить
У Вас какой то пунктик по поводу Байдена.
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31.08.2021 08:10 Ответить
8 млрд в техніці і амуніції! Китайські господарі дуже задоволені Джо!
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31.08.2021 03:54 Ответить
10 річних бюджетів ЗСУ на закупівлю озброєнь.
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31.08.2021 08:15 Ответить
8 млрд це багато, а скільки млрд готівки мішками афганські чиновники приносили за 20 років від продажу наркоти...
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31.08.2021 08:21 Ответить
Та які 8 млрд.?Трамп учора заявив,що зброї залишено на 85 лярдів.І скоріше за все нею заволодіють не китайоси,дав би того Бог, а смердюча трупом кацапня! От тоді почнеться шарварок,як в Україні,так і в Узбекистані,Сирії,та що й говорити,по усьому світі. Старий хрен Джо навіть не розуміє,що він натворив у світі. Думаю,що америкоси ще нададуть відповідну оцінку його злочинним діям.
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31.08.2021 08:31 Ответить
Байден винен, але це все почалося ще з Буша-молодшого. Двадцять років вони як в прірву вкидали трильйони, а в результаті отримали ганьбу. І до речі, це саме Трамп підписав з талібами ці угоди, які мусив виконувати Байден.
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31.08.2021 10:12 Ответить
можно сказать тем кто его ждал, шо бен-ладен вернулся ...
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31.08.2021 08:38 Ответить
Хорошо вооружили талибов а Украину боятся или не хотят.
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31.08.2021 08:41 Ответить
Боятся ваты, коррупционеров, предателей на самом верху и что данные по новейшим разработкам окажутся в кб рашки
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31.08.2021 10:24 Ответить
Главное чтоб Зелененький не забыл поздравить Байдена с победой)) США завершили виведення сил з Афганістану - Цензор.НЕТ 2322

Двадцать лет борьбы с террористами движения Талибан, которые завалили башни близнецы, закончилось полным фиаско США завершили виведення сил з Афганістану - Цензор.НЕТ 4059
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31.08.2021 08:46 Ответить
Просто американці не лохи! Це українці можуть 30 років топтатися на місці: тільки починаємо рухатися на Захід, відразу обираємо яників та кловунів! 30 років! Байден же досвідчений політик. 20 років було витрачено, а вирішення проблеми усе ще немає. І до того ж, рішення, котре він реалізував узагалі не його, а Трампа. Шоумена, котрого привели "мудрі" американці до влади, так само, як у нас кловуна. Кловун своїми рішеннями руйнує здобутки свого попередника, а звинувачувати будуть його наступника. Кловун же тільки вчиться, як потрібно керувати!!
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31.08.2021 13:46 Ответить
прям как ссср
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31.08.2021 09:55 Ответить
І правильно зробили. Давно пора.
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31.08.2021 10:20 Ответить
Все коту под известное место...
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31.08.2021 10:25 Ответить
говорите правильно - *****ли... оставив вооружения бармалеям - на 48 милл-в баксов. Классическая удача!
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31.08.2021 12:59 Ответить
 
 