Чета Зеленских прибыла в США с визитом. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена прибыли с рабочим визитом в Вашингтон по приглашению американского лидера Джозефа Байдена.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

В пресс-службе отметили, что программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США.

"В повестке дня визита - встреча лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе делегаций. Также состоится ряд важных встреч Президента Украины с американскими чиновниками. Как планируется, представители Украины и США подпишут ряд документов", - сказано в сообщении.

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