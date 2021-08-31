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Чета Зеленских прибыла в США с визитом. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена прибыли с рабочим визитом в Вашингтон по приглашению американского лидера Джозефа Байдена.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
В пресс-службе отметили, что программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США.
"В повестке дня визита - встреча лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе делегаций. Также состоится ряд важных встреч Президента Украины с американскими чиновниками. Как планируется, представители Украины и США подпишут ряд документов", - сказано в сообщении.
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+47 Bogdan_
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Уверен ,что теперь вектор движения Нации правильно направлен!!!
Роман Зотов
Трухін - консіл'єрі каломойського і чорний касир (той що роздає гроші) депутатів зе.
Ось ти який, - сєвєрний олєнь!
Роман Зотов
Жопу не надав акредитацію журналістам тв каналу ПРЯМИЙ по зустрічі зелі з Байденом. Акредитацію ПРЯМОМУ надала американська сторона.
Як вам таке?
- А Порошенко буде?
Байден:
- Буде, буде.
Зеленський:
- Шо делать, шо делать?
Порошенко:
- Тебе застукали. "Что делать? Сухари сушить! "
https://www.youtube.com/watch?v=j52WSgZUlWQ
- Там должен был быть Я!
В цирк Дюсолей его! Даже там до такого номера не додумались!!!
Нажимая на педали,
У рояля есть одно крыло"©
В связи с так называемым "визитом" (поездка, а не визит) президента Украины музыковеды Вашингтонщины и Калифорнии опасаются массовой миграции роялей с указанных территорий. По мере выполнения программы "визита" в среде роялей отмечается рост напряженности, рояли ведут себя нестабильно, учащаются случаи выявления настройщиками среди роялей тревожных и даже панических состояний. Однако, выявлена и сенсационная альтернативная тенденция - некоторые особо агрессивные особи роялей усиленно готовятся к жёсткому "членовредительству".
Более точного встречающего для Зе и не представить, т.к. пожарная служба в штатах оказывает первую мед.помощь (это такая же 'скорая помощь', только вызов дешевле).
Встречать Зе и должен был мед.работник, в форме, но в штатах, видимо, просто нет военных наркологов
Сором України прибув до США