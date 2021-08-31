Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена прибули з робочим візитом до Вашингтона на запрошення американського лідера Джозефа Байдена.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

У пресслужбі зазначили, що програма візиту розрахована на кілька днів і охопить низку міст на Східному і Західному узбережжі США.

"На порядку денному візиту – зустріч лідерів двох країн у форматі віч-на-віч та в розширеному складі делегацій. Також відбудеться низка важливих зустрічей Президента України з американськими високопосадовцями. Як планується, представники України та США підпишуть низку документів", - йдеться в повідомленні.

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