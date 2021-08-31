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Зеленський (17456) США (14478) Олена Зеленська (225)

Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена прибули з робочим візитом до Вашингтона на запрошення американського лідера Джозефа Байдена.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

У пресслужбі зазначили, що програма візиту розрахована на кілька днів і охопить низку міст на Східному і Західному узбережжі США.

"На порядку денному візиту – зустріч лідерів двох країн у форматі віч-на-віч та в розширеному складі делегацій. Також відбудеться низка важливих зустрічей Президента України з американськими високопосадовцями. Як планується, представники України та США підпишуть низку документів", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зустріч Байдена і Зеленського перенесено через події в Афганістані, - джерело

Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом 01Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+47
Чета Зеленских прибыла в США с визитом - Цензор.НЕТ 8498
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31.08.2021 02:59
+42
Чета зеленских... блеванул на пол
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31.08.2021 01:56
+28
А где дерьмак с Трухиным? В багажном отделении прячутся?
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31.08.2021 02:36
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Неееее, вислюк вашингтонский не канает. Это слишком круто для ЗЕбени. Он как был вислюком оманским, так и останется.
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31.08.2021 13:38 Відповісти
Ну тогда как компромиссный вариант вислюк криворагульный или криворожский
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31.08.2021 18:17 Відповісти
Я-бы вместо или поставил тире. будет более полная характеристика. Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 7557
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31.08.2021 19:53 Відповісти
чета его жона террористам выдавала военных приедет в зад сразу на кичу..
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31.08.2021 08:50 Відповісти
Поздравляю и Президента и всех нас!!!! Мы молодцы!!!!!
Уверен ,что теперь вектор движения Нации правильно направлен!!!
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31.08.2021 08:50 Відповісти
Думаю, Байден задасть дупі Нелоха свій вектор Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 5610
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31.08.2021 09:10 Відповісти
Ваші слова та богові в уха!
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31.08.2021 10:11 Відповісти
Пенделем под жопу. ЗЕленую. Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 6337
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31.08.2021 13:39 Відповісти
Якщо Байден добре "намаже" каніфоллю "вектор", то концерт на піаніно можна буде і подивитись. Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 2777
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31.08.2021 09:44 Відповісти
мерзки потворы Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 1519
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31.08.2021 08:55 Відповісти
Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 117 Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 117 Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 117 ATENTION ATENTION в кадре нет ермака !!!
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31.08.2021 08:57 Відповісти
Елдак с обТруханым сидят в самолете. Зебила и Ленку отправили в разведку
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31.08.2021 09:06 Відповісти
У дерьмака напряжённый график, он с куратором встречается!
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31.08.2021 19:58 Відповісти
Взяв все ж таки Зєля чорного касира "слуг", покидька Трухіна в США чи ні?

Роман Зотов

Трухін - консіл'єрі каломойського і чорний касир (той що роздає гроші) депутатів зе.
Ось ти який, - сєвєрний олєнь!
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31.08.2021 09:05 Відповісти
І ще про мстивого, мілкого в усіх сенсах "найвеличнішого".

Роман Зотов
Жопу не надав акредитацію журналістам тв каналу ПРЯМИЙ по зустрічі зелі з Байденом. Акредитацію ПРЯМОМУ надала американська сторона.
Як вам таке?
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31.08.2021 09:07 Відповісти
Зеленський:
- А Порошенко буде?
Байден:
- Буде, буде.
Зеленський:
- Шо делать, шо делать?
Порошенко:
- Тебе застукали. "Что делать? Сухари сушить! "
https://www.youtube.com/watch?v=j52WSgZUlWQ

Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 5201
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31.08.2021 09:42 Відповісти
ЗЕбилы, сэр. Это не лечится.
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31.08.2021 13:40 Відповісти
... США подпишут ряд документов"- візи в пасапортах проставлять?!
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31.08.2021 09:34 Відповісти
В США шаурма є? Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 6851
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31.08.2021 09:38 Відповісти
Є, тако називається
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31.08.2021 09:43 Відповісти
Йому бажано про це не казати. Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 577
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31.08.2021 09:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tLUBDwwpxzo

Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 2927
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31.08.2021 09:47 Відповісти
А че на фотке ярмака нету? он еще не член семьи ЗЕ ? Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 7626
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31.08.2021 09:39 Відповісти
Член, да побольше бубочкиного. Ленка знает. Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 9370
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31.08.2021 13:43 Відповісти
Представляю какие сейчас у Петра истерики,когда он смотрит на эту фотографию и думает:
- Там должен был быть Я!
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31.08.2021 09:47 Відповісти
Тебе самому не стрёмно смотреть на эту фотографию,когда твоего преза "три калеки" встретили?)))))
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31.08.2021 10:21 Відповісти
Прекрасные светлые молодые лица,а не обвисшие мародеро-свинарчуковские рожи!
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31.08.2021 17:17 Відповісти
Тут не про зустрічаючих.
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31.08.2021 18:23 Відповісти
Действительно,,тупин,,
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31.08.2021 20:02 Відповісти
Хером по роялю? Не, кондитер не настолько дебил как бубочка😀
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31.08.2021 10:22 Відповісти
Американский генерал отдает честь клоуну-уклонисту!
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31.08.2021 09:54 Відповісти
Где ты видишь генерала? на фото два полицая, это конвой, шоб бубочка не убежал кокс купить. А баба в красном их начальница.
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31.08.2021 13:46 Відповісти
То швейцар.
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31.08.2021 18:24 Відповісти
Из Украины в США прибыло две ляди.
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31.08.2021 09:56 Відповісти
Лєнка в босоніжках?
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31.08.2021 09:57 Відповісти
Валянки у літаку залишила.
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31.08.2021 18:26 Відповісти
Так они из Читы
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31.08.2021 09:58 Відповісти
Ох и выражение лица в зелемордого, как на бутылку сейчас сядет Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 7571
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31.08.2021 10:03 Відповісти
Почему сядет? Его только сняли, разве по кислой роже это не видно? Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 8759
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31.08.2021 13:47 Відповісти
Только не возвращайтесь пожалуйста..там большая еврейская диаспора. они вам помогут, организуют гастроли квартала, купят новый рояль..тока останьтесь там..по хорошему просим..вы здесь явно не нужны
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31.08.2021 10:04 Відповісти
И зачем им, в ту диаспору, дурачок с дурочкой?
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31.08.2021 10:18 Відповісти
Играть на рояле пиписькой
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31.08.2021 10:19 Відповісти
+100500!!! Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 5920
В цирк Дюсолей его! Даже там до такого номера не додумались!!!
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31.08.2021 10:25 Відповісти
Номер-,,хуцпаносец с дражайшей,,!Спешите видеть Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 4742
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31.08.2021 11:59 Відповісти
На жаль ці скоти, і тут скозлили тему рояля. Погуліть і побачите, що це "мистецтво" вже давно було оприлюднине...так що це звичайний тупий плагіат Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 6493
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31.08.2021 14:23 Відповісти
Там тоже.
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31.08.2021 10:26 Відповісти
Нет, нет.....оно еще должно отсидеть!
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31.08.2021 23:27 Відповісти
один вопрос,как он там три дня без коксу?тяжело быть Президентом
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31.08.2021 10:11 Відповісти
А можно фото щоби Лєнкіні босоніжки було видно?
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31.08.2021 10:12 Відповісти
Там шлепки
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31.08.2021 10:18 Відповісти
,,чета зеленских,, встречаемая неизвестно кем,а не Президент Украины с Супругой--все что нужно знать о достижениях во внешней политике зебила и ко.
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31.08.2021 11:04 Відповісти
100 вiдсоткiв. а колись було...

Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 4410
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31.08.2021 15:05 Відповісти
Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 4813
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31.08.2021 15:05 Відповісти
Жаль слабоумным,,КАКАЯРАЗНИЦА,,
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31.08.2021 18:33 Відповісти
"И летел он на рояле
Нажимая на педали,
У рояля есть одно крыло"©
В связи с так называемым "визитом" (поездка, а не визит) президента Украины музыковеды Вашингтонщины и Калифорнии опасаются массовой миграции роялей с указанных территорий. По мере выполнения программы "визита" в среде роялей отмечается рост напряженности, рояли ведут себя нестабильно, учащаются случаи выявления настройщиками среди роялей тревожных и даже панических состояний. Однако, выявлена и сенсационная альтернативная тенденция - некоторые особо агрессивные особи роялей усиленно готовятся к жёсткому "членовредительству".
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31.08.2021 11:16 Відповісти
на прогулку поехали, всё равно никто там с ним ничего решать не будет, что с клоуна взять
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31.08.2021 12:58 Відповісти
Обратно везите их через Бермудский треугольник.... ну, а вдруг????????
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31.08.2021 13:09 Відповісти
Краще через Антарктиду. Так вірогідніше.
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31.08.2021 18:28 Відповісти
Нє, нуашо. Всередині країни досягнення є. Такі, шо їх навіть у Штатах продемонструвати не соромно.
Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 639

Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 7110
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31.08.2021 13:20 Відповісти
Так Мууууудрый нарид проголосовал, чтобы у бубочки закончилась бедность.
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31.08.2021 13:49 Відповісти
Сделай умное лицо...я говорю, сделай... и не ржы....
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31.08.2021 14:32 Відповісти
Зробив. Лови:

Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 4252
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31.08.2021 15:20 Відповісти
Жалюгідне посьміховисько.
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31.08.2021 13:25 Відповісти
Встреча на высшем уровне!)))Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 6120
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31.08.2021 13:33 Відповісти
Спрявжнії патрійоти...хоч і обрізані...бігме кажу.... Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 688
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31.08.2021 14:34 Відповісти
Боюся, щт не з того кінця.
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31.08.2021 18:29 Відповісти
Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 9770 Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 9679 есть с чем сравнивать Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 2112
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31.08.2021 14:57 Відповісти
Зеленського в США зустрічали. Генерал пожежник, команда аеропорта, посол України. Блд, Вашингтон хіба не повідомили - що до них летить Найвеличніший лідер **********. Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 244
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31.08.2021 15:07 Відповісти
Да, Зеленского встретил пожарник! (генерал, но пожарной службы)


Более точного встречающего для Зе и не представить, т.к. пожарная служба в штатах оказывает первую мед.помощь (это такая же 'скорая помощь', только вызов дешевле).

Встречать Зе и должен был мед.работник, в форме, но в штатах, видимо, просто нет военных наркологов
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31.08.2021 22:54 Відповісти
Хорошо, что вообще встретили, а не отправили на паспортный контроль.
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31.08.2021 23:32 Відповісти
Ачётакова,пля... Провітряться за наш з вами рахунок,скупляться. Жізнь,*****,удалась Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 2734 За що,власне,велика подяка всім зе-дебілам. Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 3825
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31.08.2021 17:56 Відповісти
ну а тут сплошь и рядом, -на его месте должен быть я )))
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31.08.2021 18:54 Відповісти
Если ты - тупой наркоман, - это место твоё.
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31.08.2021 19:54 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена прибыли с рабочим визитом в Вашингтон по приглашению американского лидера Джозефа Байдена Источник: https://censor.net/ru/n3285395

Сором України прибув до США Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 6682
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31.08.2021 20:22 Відповісти
А почему солист и сценаристка "95 квартала" не в косоворотке и не в сарафане с кокошником? Или они поехали выступать с другим номером...
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31.08.2021 20:39 Відповісти
Странные люди сначала выбирают большинством президента потом ненавидят его больше чем своих врагов .
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31.08.2021 20:49 Відповісти
На фотках нет рояля. А без рояля нещитово Подружжя Зеленських прибуло до США з візитом - Цензор.НЕТ 3218
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31.08.2021 21:57 Відповісти
небеса не видали более зрадной зрады.
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01.09.2021 04:48 Відповісти
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