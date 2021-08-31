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Новости За рубежом
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Германия (6015) Меркель (2121) пенсия (2135)

Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро

Канцлер Германии Ангела Меркель покинет должность после следующих выборов в Бундестаг. Сумма ее пенсии может составить 15 тыс. евро.

Сейчас Меркель получает 25 тыс. евро в месяц за работу канцлера и 10 тыс. в качестве депутата Бундестага, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Первые три месяца после ухода с должности она продолжит получать теперешнюю зарплату. Следующий 21 месяц ей будут выплачивать половину этой суммы.

По законам ФРГ, канцлерам должны выплачивать как минимум 27,74% их предыдущей заработной платы. С каждым последующим годом сумма пенсии увеличивается на 2,39167 процента до максимального значения в 71,75%.

Таким образом, максимальная пенсия Меркель составит около 15 тыс. евро. Кроме того, до конца жизни она будет иметь право на охрану и служебный автомобиль с водителем, а также сможет пользоваться офисом в помещениях Бундестага.

Читайте: Рассчитывать на солидарную пенсию не стоит, - министр Марченко

Следующие выборы в Германии состоятся 26 сентября. Меркель будет занимать должность до формирования нового правительства. Кабинет министров она возглавляет в течение последних 16 лет.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
И тут Шрёдер рассмеялся до слёз
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31.08.2021 02:00
+9
Опять тупейший комент. ***** для раисян жлоб и жмот. На еврочиновников он не жалеет.
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вошла в состав совета директоров "Роснефти". Зарплата от 500 тыс $.
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31.08.2021 02:36
+3
А Валёдя сколько доплачивать будет? ... она-же его сколько лет нянчила, да ещё и пивом поила Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро - Цензор.НЕТ 9878
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31.08.2021 02:10
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И тут Шрёдер рассмеялся до слёз
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31.08.2021 02:00 Ответить
Хоть бы не переволновался.)
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31.08.2021 02:08 Ответить
Это замашки мокшан в мокшанских компаниях. Чтобы действительно много получать в цивилизованном мире нужно быть действующщим менеджером, поэтому Шредер - никто.
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31.08.2021 02:13 Ответить
Зарплата Шредеоа сейчас 50 тыс Евро в месяц. Это ты по сравнению с ним никто
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31.08.2021 02:27 Ответить
причем 50 тысяч - это только оклад, без учёта бонусов))
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31.08.2021 09:23 Ответить
да увидев эти цифры от смеха обоссались пол-рады!
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31.08.2021 09:02 Ответить
В газпроме заплатят больше, раз в 200)
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31.08.2021 02:03 Ответить
Зарплата больше, чем у Президента США, но это у одного человека, а не тысяч судей. Да и решающее значение там играет власть, а не деньги, а вот ее-то и не будет. ******** замашки исключаются.
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31.08.2021 02:06 Ответить
Эта кремлёвская гнида 16 лет сидела канцлером! Исключается... Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро - Цензор.НЕТ 7527
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31.08.2021 02:12 Ответить
А Валёдя сколько доплачивать будет? ... она-же его сколько лет нянчила, да ещё и пивом поила Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро - Цензор.НЕТ 9878
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31.08.2021 02:10 Ответить
***** жлоб каких поискать, поэтому доплачиваь ничего не будет.
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31.08.2021 02:16 Ответить
Ну так нельзя, она-же старалась Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро - Цензор.НЕТ 2352
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31.08.2021 02:20 Ответить
Опять тупейший комент. ***** для раисян жлоб и жмот. На еврочиновников он не жалеет.
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вошла в состав совета директоров "Роснефти". Зарплата от 500 тыс $.
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31.08.2021 02:36 Ответить
Мокшанин ты путаешь зарплату с выплатами. Ну что тут с мышебрата возьмёшь.
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31.08.2021 05:04 Ответить
Заткнись, рашин швайне. Если тебе что=то повар и платит, то только потому что ты тупая кацапская свинья. Усек?
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31.08.2021 05:47 Ответить
Истинно мокшанская душа Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро - Цензор.НЕТ 8851
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31.08.2021 05:52 Ответить
Тупее украинской ваты есть только запоребриковая кацапня. Пшел вон, чухонец
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31.08.2021 07:18 Ответить
Рыться в чужом кошельке,дело не приличное,хотя официальные лица государства обязаны показывать своему народу все свои вонючие копейки,горбом заработанные за счет налогоплательфиков...Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро - Цензор.НЕТ 8430....
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31.08.2021 03:22 Ответить
ОНА ХЙЛОВУЮ ПЕНСИЮ БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ !)
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31.08.2021 05:18 Ответить
Путлер жлоб,тем более что Меркельша профукала Северный потоп и дала простому Суд
ье из Дюссекльдорфа опустить ГрязьПром и Путлера ниже погреба... Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро - Цензор.НЕТ 7598
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31.08.2021 06:12 Ответить
У госпіталі, де я працюю у Торонто, є 4 чи 5 радіологів. Офіційна зарплата від 450 до 500 тисяч на рік. Пенсія у Канаді десь 55% від зарплати. ******* самі. Так що Меркель не буде вже так багато і мати у порівнянні до тих докторів. Це просто так для інформації... )))))
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31.08.2021 06:13 Ответить
А ты там кем працюешь?
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31.08.2021 09:25 Ответить
Розумію, що намагаєтеся посміятися. Але скажу. Вже 21 рік працюю лікарем у госпіталі. Після диплома з Київа захистила титул у Канаді. Зробила PhD в Університеті Торонто. Тут є дуже багато докторів з минулого Совка. Повно і українців, і росіян. Але росіян, не москалів. Ті, хто працює з пацієнтами мусили захистити дипломи. На це йде багато часу. Мені зайняло 3 роки. Якось так... Не жаліюсь. Канада дуже гарна країна.
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02.09.2021 03:19 Ответить
Рад за тебя. Честно. Я вообще не завистливый человек и только порадуюсь, если кто-то из наших смог хорошо устроиться за границей своим трудом.
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02.09.2021 09:16 Ответить
я можу отримувати ще більше, тільки ж хто мені дасть?
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31.08.2021 06:13 Ответить
Заслужила. Для своей страны она сделала овердо*уя. Быть гражданином ФРГ как минимум ничем не хуже чем иметь гражданство США.
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31.08.2021 06:15 Ответить
Работа на 50 % мощности это уже не Газогон,и окупится лет через 100....,это Доктрина Байдена сработала.... Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро - Цензор.НЕТ 6344
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31.08.2021 06:16 Ответить
У меня зарплата в год 160 000 гривен,жена каже нищеброд.... Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро - Цензор.НЕТ 239
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31.08.2021 06:19 Ответить
правильно каже Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро - Цензор.НЕТ 5204
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31.08.2021 06:58 Ответить
смени жену... Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро - Цензор.НЕТ 4329
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31.08.2021 08:06 Ответить
Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро - Цензор.НЕТ 4519......
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31.08.2021 07:37 Ответить
Меркельша будет работающим пенсионером.А работать работающий пенсионер будет в "Газпроме".
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31.08.2021 07:39 Ответить
2,5 месяца её пенсии как моя годовая зарплата.
Я конечно понимаю кем она была, но всё же..... непонятно.
Всё таки далеки они от народа. В любой стране.
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31.08.2021 08:10 Ответить
15к евро у неї буде не скоро, так до слова.
от ти бюргер скаржишся на перекос, а у нас кожен задрипаний суддя пенс отримує 2к евро, в той час як середня(не мінімальна) 100 евриків....
п.с. фрау заробила свою пенсію своїми внесками з немалого окладу за довгі рокі.
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31.08.2021 10:15 Ответить
да плюс премиальные от *****. короче, не пропадет бабка на пенсии.
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31.08.2021 09:06 Ответить
Почти: Я так и знал. Город, в котором даже до революции человек с 10 тысячами назывался миллионером. А теперь... Могу себе представить. Нет, это чепуха.... Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро - Цензор.НЕТ 6752 Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро - Цензор.НЕТ 4956 Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро - Цензор.НЕТ 2654
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31.08.2021 09:54 Ответить
А нафига ей та пенсия, если у неё новые перспективы в мокшаленде открываются?
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31.08.2021 10:29 Ответить
В скорости Бундес-Фрау Меркель достойно, с точки зрения бюргеров, завершит на важном, с точки зрения ответственности, посту своё служение - эпохальное с точки зрения истории, значимое с точки зрения достигнутых результатов, но бескорыстное с точки зрения российских углеводородов, и, если конечно она возжелает, Вован Вованыч пристроит её задвигальщицей-выдвигальщицей задвижки на "Северном Потоке-2", чтобы тётушка Ангела на старость наколошматила бы бабла; пересела бы с галимой "Ауди А-8Л" на беспонтовый "Мерседес-Майбах-Пулман"; прикупила бы хату под пальмами с бассейном, теннисным кортом, вертолётной площадкой и негром с опахалом; прибарахлилась бы золотишком с каменьями (да не в каратах, а в килограммах) - ну так, шоб по-людски всё было.
Да и кого ж ещё пристраивать, как не Ангелу Хорстовну с её-то высочайшей квалификацией - будёновку и кокошник носить умеет, "Камаринскую" в лыковых лаптях и валенках сплясать могёт, гармошкой-тальянкой, гуслями и балалайкой владеет, тексты и партитуру "Калинки-малинки" знает. Что ещё надобно?
Опять же, заморачиваться насчёт когда задвигать и когда выдвигать задвижку "Северного Потока-2" Ангеле Хорстовне не придётся - Вован Вованыч в нужный момент прикинется Юстасом и из Центра по налаженным со славных времён "Штази" каналам тётушку Меркель обо всём подробненько проинструктирует.
Да и самому Вовану Вованычу очевидный профит - будет своё персональное рассейское "Трио Арийцев" (с Герхардом Фрицевичем Шрёдером и Карен Кнайсель) - хоть увертюру на инструментах врежут, хоть ораторию задушевно загорлопанят, хоть "Сидроль" знатно спляшут - австриячка Кнайсель уже зарекомендовала себя непревзойденной специалисткой в купе с Вован Вованычем кренделя ляхами выкидывать. Глядишь, и Ангела Хорстовна в рассейском "Трио Арийцев" себя ещё покажет...
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31.08.2021 10:32 Ответить
Та як же вона може жити на таку ніщебродську пенсію? Всього 15000Є тільки на хліб з чаєм, ну може інколи сосиски (каррівурст у Берліні непогані - сам пробував). Нє, не по людськи, треба найматись до Газпрому.
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31.08.2021 10:41 Ответить
Пенсия канцлера 15 тыс.евро? Ну что ж, Европа в промышленных масштабах кует для Газпрома кадры из числа бывших и действующих канцлеров, министров и депутатов. Там им с лихвой компенсируют годы жизни в скромных домиках и езды на работу на велосипеде, чем со слезами умиления любовалась Украина как примером для подражания.
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31.08.2021 12:19 Ответить
в мацкве ей больше отсыпят......
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31.08.2021 13:10 Ответить
 
 