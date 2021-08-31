Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро
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Канцлер Германии Ангела Меркель покинет должность после следующих выборов в Бундестаг. Сумма ее пенсии может составить 15 тыс. евро.
Сейчас Меркель получает 25 тыс. евро в месяц за работу канцлера и 10 тыс. в качестве депутата Бундестага, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Первые три месяца после ухода с должности она продолжит получать теперешнюю зарплату. Следующий 21 месяц ей будут выплачивать половину этой суммы.
По законам ФРГ, канцлерам должны выплачивать как минимум 27,74% их предыдущей заработной платы. С каждым последующим годом сумма пенсии увеличивается на 2,39167 процента до максимального значения в 71,75%.
Таким образом, максимальная пенсия Меркель составит около 15 тыс. евро. Кроме того, до конца жизни она будет иметь право на охрану и служебный автомобиль с водителем, а также сможет пользоваться офисом в помещениях Бундестага.
Следующие выборы в Германии состоятся 26 сентября. Меркель будет занимать должность до формирования нового правительства. Кабинет министров она возглавляет в течение последних 16 лет.
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Я конечно понимаю кем она была, но всё же..... непонятно.
Всё таки далеки они от народа. В любой стране.
от ти бюргер скаржишся на перекос, а у нас кожен задрипаний суддя пенс отримує 2к евро, в той час як середня(не мінімальна) 100 евриків....
п.с. фрау заробила свою пенсію своїми внесками з немалого окладу за довгі рокі.
Да и кого ж ещё пристраивать, как не Ангелу Хорстовну с её-то высочайшей квалификацией - будёновку и кокошник носить умеет, "Камаринскую" в лыковых лаптях и валенках сплясать могёт, гармошкой-тальянкой, гуслями и балалайкой владеет, тексты и партитуру "Калинки-малинки" знает. Что ещё надобно?
Опять же, заморачиваться насчёт когда задвигать и когда выдвигать задвижку "Северного Потока-2" Ангеле Хорстовне не придётся - Вован Вованыч в нужный момент прикинется Юстасом и из Центра по налаженным со славных времён "Штази" каналам тётушку Меркель обо всём подробненько проинструктирует.
Да и самому Вовану Вованычу очевидный профит - будет своё персональное рассейское "Трио Арийцев" (с Герхардом Фрицевичем Шрёдером и Карен Кнайсель) - хоть увертюру на инструментах врежут, хоть ораторию задушевно загорлопанят, хоть "Сидроль" знатно спляшут - австриячка Кнайсель уже зарекомендовала себя непревзойденной специалисткой в купе с Вован Вованычем кренделя ляхами выкидывать. Глядишь, и Ангела Хорстовна в рассейском "Трио Арийцев" себя ещё покажет...