РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9288 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика Пенсионная реформа
24 920 192
пенсионная реформа (1144) пенсия (2134) Марченко Сергей (279)

Рассчитывать на солидарную пенсию не стоит, - министр Марченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Рассчитывать на солидарную пенсию не стоит, - министр Марченко

Гражданам Украины не стоит рассчитывать на пенсию, если она не будет включать накоплений в Негосударственных пенсионных фондах (НПФ).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Интерфакс-Украина сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Много скепсиса, что, мол, мы идем против течения, накопительная система показала свою неэффективность. Это не так. Солидарная пенсия должна быть вместе с накопительной. Если у вас нет накоплений в НПФ, рассчитывать на пенсию вообще не стоит", - сказал он.

Марченко отметил, темпы старения населения такие, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров - расти.

"Мне сорокалетнему на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит. Тогда два варианта - или я сам ищу возможности и откладываю через НПФ, или создаются условия таких накоплений для всех граждан. Это повлечет фискальные потери бюджета, и это все должны понимать", - сообщил министр.

По словам Марченко, Минфин предлагает: "давайте создадим отдельную прямую бюджетную программу, скажем, "Вклад государства в накопительную пенсионную систему". Условно, если ты дал 1% или 1,5%, государство дает столько же. Для молодежи сделать с коэффициентом, поощрить - если ты дополнительно вложил средства в накопительный пенсионный фонд, государство добавит. Это должна быть система, которая создаст условия для того, чтобы граждане заинтересовались своим пенсионным будущим. Это не касается тех, кто станет пенсионером через пять лет. Других вариантов обеспечить нынешнему активному населению пенсию нет. Тем более в нынешних условиях - в условиях дефицита Пенсионного фонда, существования профессиональных пенсий, которые являются несправедливыми, но такое решение было принято государством. Я имею в виду пенсии специальных категорий граждан. Чтобы это перевернуть, нужен толчок".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порядок выплат пенсий с 1 сентября не изменяется, - ПФ

"Да, есть много скепсиса, в том числе о рисках планирования в горизонте 10-15 лет. Ну тогда можно ничего не делать - держать средства на депозитах, где они будут обесценены, или под матрасом, где они еще быстрее обесценятся. Можно вкладывать в недвижимость, но тоже может быть падение рынка недвижимости. Варианты "давайте не будем ничего делать" не работают. Минфин готов найти средства, чтобы компенсировать запуск накопительного уровня пенсионной системы. Мы понимаем, что это в любых вариантах потребует фискальной нагрузки на бюджет", - резюмировал глава Минфина.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+30
Рассчитывать на солидарную пенсию не стоит, - министр Марченко - Цензор.НЕТ 8605
показать весь комментарий
26.08.2021 13:01
+26
Можно тогда сейчас 40 летним самостоятельно начислять деньги себе в сбережения вместо солидарной системы?
показать весь комментарий
26.08.2021 13:00
+26
Вже накопичували, знаємо. А потім накопичення хутко зникли.
показать весь комментарий
26.08.2021 13:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Сейчас, вкалывая у фермера или кассиром АТБ на образование не заработает!
Я уже молчу о медицине.
показать весь комментарий
26.08.2021 16:09 Ответить
Государство не дает гарантии на случай потери пенсионных взносов в негосударственных фондах. Если мы сорокалетние должны откладывать себе на пенсию- тогда почему я должна платить взносы сейчас в ПФ. Значить сейчас я пенсионеров должна кормить с перспективой голодной смерти на своей пенсии?
показать весь комментарий
26.08.2021 13:18 Ответить
Именно так.
показать весь комментарий
26.08.2021 13:40 Ответить
Насправді розумування Марченка доволі туманні і недолугі. Це не рівень міністра фінансів країни з 42 млн населення.
показать весь комментарий
26.08.2021 15:33 Ответить
ну,то есть военным грозит отмена пенсий.
показать весь комментарий
26.08.2021 13:19 Ответить
Лишь бы в Израиле Зеля не отменил 2000 дол, тем пенсионерам Украины, кто выехал из страны туда на ПМЖ.
показать весь комментарий
26.08.2021 15:02 Ответить
"...темпы старения населения такие, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров- расти.." Это результат демографической политики не только "зеленой нечисти", а и всех предыдущих """""" патриотов""""""""!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
26.08.2021 13:24 Ответить
А количество работающих пенсионеров увеличиваться.Они тоже отстегивают взносы в ПФ уже не для себя,а для будущих пенсов..У зе-власти, есть вариант, прекратить знабжать вторыми пенсиями донбассколлаборационистов,сэкономив нехилый довесок в многострадальный ПФУ
показать весь комментарий
26.08.2021 13:43 Ответить
А тем евреям-пенсионерам, что выехали из Украины на ПМЖ в Израиль хватит тех 2000 дол в месяц, что им назначил Зеля ?
показать весь комментарий
26.08.2021 15:05 Ответить
Молодец Зеля. Дави лохов-халявщиков что за тебя голосовали.
показать весь комментарий
26.08.2021 13:24 Ответить
Розраховувати на солідарну пенсію не варто, - міністр Марченко - Цензор.НЕТ 4996
показать весь комментарий
26.08.2021 13:45 Ответить
Хуже точно не будет! Розраховувати на солідарну пенсію не варто, - міністр Марченко - Цензор.НЕТ 8010
показать весь комментарий
26.08.2021 13:25 Ответить
а на рахе уже пенсионный вопрос решили...ша решают квартирный вопрос,с освободившимися квартирами Розраховувати на солідарну пенсію не варто, - міністр Марченко - Цензор.НЕТ 2851

Розраховувати на солідарну пенсію не варто, - міністр Марченко - Цензор.НЕТ 4603
показать весь комментарий
26.08.2021 13:25 Ответить
АНЕКДОТ ДНЯ. Умирает Путин (УЖЕ ХОРОШЕЕ НАЧАЛО!!!)... попадает в иной мир. Там всё спокойно и тихо. Через год ему становится скучно, и просит отпустить его на землю проведать, как его страна поживает. Его отпускают на час.
Заходит Путин в бар,заказывает пиво и спрашивает бармена, как страна поживает, может какие проблемы есть..
Бармен удивлённо:
- Какие проблемы могут быть? Мы же Империя,.. ВСЁ КРУГОМ НАШЕ !!!!.
Путин:
- Как наше? А Ирак, а Афганистан.
Бармен:
- Это уже всё наше!!!...
- А Европа, Африка???
Бармен достаёт из под прилавка глобус и гордо крутит его:
- Я же говорю - мы ИМПЕРИЯ, весь мир принадлежит нам!!!! ..Путин
радостный, гордый и довольный допивает пиво и говорит:
- Ну спасибо друг!!!!.. Сколько с меня?
Бармен:
-15 ГРИВЕНЬ!!!
показать весь комментарий
26.08.2021 13:28 Ответить
Хорошую схему бородатая бабушка замутила. Вот только интересно как это "не стоит рассчитывать на пенсию, если она не будет включать накоплений в Негосударственных пенсионных фондах". Шантаж тем, что не поучишь даже то, что сам же отчислял за время трудовой деятельности в ПФ и не поделился с бородатой бабушкой?
показать весь комментарий
26.08.2021 13:26 Ответить
сколько примерно будет пенсия у гардеробщика? подработка сейчас нет..клиент бедный пошол
показать весь комментарий
26.08.2021 13:26 Ответить
Предлагаю еще и налоги перестать платить. хуже точно не будет!!!
показать весь комментарий
26.08.2021 13:26 Ответить
Як доживу до пенсії, так повернуся в Україну, а пенсію буде платити Чехія, сподіваюсь.
показать весь комментарий
26.08.2021 13:28 Ответить
В каком возврасте идут на пенсию в Чехии?
показать весь комментарий
26.08.2021 19:27 Ответить
65 лет
показать весь комментарий
26.08.2021 20:57 Ответить
Дякую за вiдповiдь! 😊
показать весь комментарий
27.08.2021 12:15 Ответить
Это как намёк на то, что нефиг официально трудоустраиваться и платить налоги и отчисления в ПФ, если всё-равно ты ничего не получишь, когда придёт твоё время получать пенсию... Убирайте тогда отчисления в ПФ, я буду отчислять их НФП. А на себе пример привёл неслабо... Тебе та пенсия и нафиг не нужна - успеешь на несколько поколений запастись деньгами за пару лет у руля.
показать весь комментарий
26.08.2021 13:30 Ответить
Якщо ти не будеш сплачувати в ПФ , звідки тоді твої батьки - пенсіонери , будуть отримувати гроші на життя .? Розраховувати на солідарну пенсію не варто, - міністр Марченко - Цензор.НЕТ 1331 .
показать весь комментарий
26.08.2021 13:43 Ответить
Не називайте державну допомогу за віком пенсією (вона такою не є) - і ваші питання знайдуть відповідь.
показать весь комментарий
26.08.2021 13:53 Ответить
Державна виплати ( чи допомога , як завгодно )за віком і є - пенсією . Гарантованою державою .
показать весь комментарий
26.08.2021 14:06 Ответить
Саме така впевненість і приводить до відсутності власне пенсії.
показать весь комментарий
26.08.2021 14:11 Ответить
Це не моя впевненість . Це значення слова - пенсія , згідно словникового тлумачення .

ПЕНСІЯ, ї, ж. Грошове забезпечення, що видається громадянам, звичайно щомісячно, у встановлених законом випадкахразі старості, інвалідності і т. ін.), а також гроші, одержувані в рахунок такого забезпечення
показать весь комментарий
26.08.2021 14:28 Ответить
Так батьки-пенсіонери - теж все життя платили у ПФ, чи , а саме з 1991 року )))
показать весь комментарий
26.08.2021 23:40 Ответить
Солидарных пенсий не будет, но кормушка ПФ будет при любом раскладе.
показать весь комментарий
26.08.2021 13:35 Ответить
Власть, которая ноет, что не будет пенсий в будущем, нужно гнать мокрыми тряпками на свалку истории.
Эти люди ни на что не способны, не знают, как работает экономика и государство. Эти люди оказались случайно на вершине власти.
показать весь комментарий
26.08.2021 13:44 Ответить
"Эти люди ни на что не способны..."
_А-аа... т. е. искренне желают народу блага, но просто неспособные. Ну ты и шляпа...
показать весь комментарий
26.08.2021 13:53 Ответить
після таких камінаутів міністрів процент добровільне оформлення по білому падає кратно.
міністра що хтось примушує валити пенсійну систему країни? це що хитрий план якись?
показать весь комментарий
26.08.2021 13:46 Ответить
міністра фінансів!
показать весь комментарий
26.08.2021 13:50 Ответить
от зелёного болота повеяло трастами 90-х
показать весь комментарий
26.08.2021 13:48 Ответить
Основна проблема в тому що накопичувати нема як. Фондового ринку немає, боргові зобов'язання та банківські депозити вразливі до інфляції, нерухомість вимагає постійних витрат на підтримання у пристойному стані, валютний кеш важко зберігати у значній кількості та він теж знецінюється.
показать весь комментарий
26.08.2021 13:52 Ответить
тому в нас і катається багато недешевих авто з людьми що мають по декілька квартир, гаражів бо тупо немає куди вкласти щоб тебе не кинули
показать весь комментарий
26.08.2021 17:35 Ответить
Скажу більше, В Україні навіть в себе вкладати не варто бо запит на роботи головою мізерний.
Наша роздута сфера послуг це не високотехнологічні науковоємні амазони з гуглами, а звичайна роздрібна торгівля і общепіт, що вимагає молодих рік і ніг і аж ніяк не освіти.
показать весь комментарий
26.08.2021 18:18 Ответить
Абсолютно вірно. Якщо вже нема куди вкласти, то краще прогуляти зараз щоб завтра новітні більшовики не забрали.
показать весь комментарий
26.08.2021 21:15 Ответить
Я завжди казав що, найкраще накопичення це, класти доляри в банку. Жоден банк не гарантує такого відсотку та такої надійності повернення.
показать весь комментарий
26.08.2021 13:58 Ответить
Поздоровляю, ваші долари знецінилися разів у два за останні 20 років.
показать весь комментарий
26.08.2021 14:00 Ответить
а гривна в 10 раз
показать весь комментарий
26.08.2021 14:16 Ответить
тому в цивільних країнах і не тримають кошти в готівкі бо є варіанти інвестувати і не тільки зберегти зароблене, а ще й випередити інфляцію. Ба, навіть більше -професійні інвестори реально з цього живуть і мають непогані статки.
При такий схемі всім добре : брокери заробляють, люди зберігають, підприємці мають дешеві кредити бо пропозиція інвестицій /кредитів велика тому вони дешевші
показать весь комментарий
26.08.2021 17:45 Ответить
Настоящий флаг зебандитов:
Розраховувати на солідарну пенсію не варто, - міністр Марченко - Цензор.НЕТ 8457
показать весь комментарий
26.08.2021 14:02 Ответить
Они для этого флага слишком βξδλивые. Просто аферисты.
показать весь комментарий
26.08.2021 14:29 Ответить
Абсолютно нет, это грабители, а не аферисты. Разницу надо понимать.
показать весь комментарий
26.08.2021 14:34 Ответить
Для "Веселого Роджера" в них кишка тонка,просто жулікі з підворотні.Тимчасово на вершині влади.
показать весь комментарий
27.08.2021 00:00 Ответить
Мєрзка країна. Поки вони там барахляться з своїми хазяями так що і внукам вистачить (жити на італійському узбережжі), нам кажуть що бачте, не треба розраховувати. Так почнеш трохи і розуміти талібів чи більшовиків.
показать весь комментарий
26.08.2021 14:04 Ответить
Почнеш розуміти большевиків - і онуки будуть жити в лайні, якщо будуть.
показать весь комментарий
26.08.2021 14:09 Ответить
Типу французька революція сильно відрізнялася від більшовицької, тільки у Франції перемогли умовні меньшовикиу одному з замєсів.
Але от ненависть більшовиків до корумпованого дворянства особисто я можу зрозуміти, бо в цій країні у моїх онуків майбутнього немає, будуть такими ж рабами.
показать весь комментарий
26.08.2021 22:18 Ответить
Французи жили у лайні після революціі 16 років, аж до відновлення Бурбонів, afaik.
показать весь комментарий
27.08.2021 04:03 Ответить
Во всех проектах законов о "негосударственных пенсионных фондах" есть одна очень существенная заковыка... государство не хочет гарантировать сохранность денег вкладчиков в "НПФ"...
Типа, это- ваш выбор, а соответственно и ваш риск...
С какого интереса государство будет гарантировать возврат вложенных средств, если, скажем, владелец "нпф" с вашими миллиардами гривен убежит в тьму-таракань?!
Марченко этот приблизительно так рассуждает: "Крутитесь сами, а нам наши безразмерные судейско-прокуроско-чиновничье-ментовские пенсии обеспечьте своим налогами в срок и без задержек!"
показать весь комментарий
26.08.2021 14:22 Ответить
Интересный подход, всю жизнь платишь в пенсионный фонд, а рассчитывать на пенсию не можешь! Так а смысл тогда платить?!
показать весь комментарий
26.08.2021 14:26 Ответить
А зачем тогда мы платим налоги в пенсионный фонд?
показать весь комментарий
26.08.2021 14:52 Ответить
Пускай министр вернет то что я за 40 лет уплатил в ПФ плюс проценты за эти годы и пенсия мне отакой сраны и нафиг не нужна.
показать весь комментарий
26.08.2021 14:55 Ответить
О ! Важливе уточнення - відрахування + процент з них. Розраховувати на солідарну пенсію не варто, - міністр Марченко - Цензор.НЕТ 7560
показать весь комментарий
26.08.2021 15:39 Ответить
А що тут такого,адже держава користувалася моїми коштами 40 років які приносили їй прибуток та якби я ці кошти тримав на рахунку,тільки не в Україні а наприклад в Словакії або Венгрії то я вже мав би коштів на безбідне життя до 150-200 років.Мало того що нас країна боікрала то ще хотять відібрати кровні гроші.
показать весь комментарий
26.08.2021 15:47 Ответить
Незрозуміло, чому Ви так рахуєте. Проценти по депозитах у нас довгий час були занадто високі - прив*язувались до процентів на кредити. У Європах на депозити проценти невеликі, насправді.
показать весь комментарий
26.08.2021 16:14 Ответить
Можливо і не великі але я уплатив в ПФ стільки коштів за 40 років а ще з мене будуть дерти як мінімум 7 що вийдя на зароблену пенсію весь залишок життя міг би жити безтурботно щонайменше до 150 років а не існувати на те що вони мені виділять щоб не померти з шолоду.
показать весь комментарий
26.08.2021 17:28 Ответить
Ну тут Ви палку перегнули трішки 40 років тому пенсійні відрахування із зп трішки інакше здійснювалися , це по-перше ; по-друге навіть якщо розрахунки проводити із реалій сьогодення , то відрахування ці це п"ята частина Ваших доходів ( одне із двох - або до 150 Ви за ці гроші не дотягнете або у Вас така зарплата що і пенсія Вам непотрібна ) P.S. Ви, до речі , в курсі про граничний розмір зп яка підлягає до обрахування ЄСВ ?
показать весь комментарий
26.08.2021 18:03 Ответить
Тут Ви праві,зарплата не погана до 20-ти на руки а пенсії мені нарахують не більше як 3500-4000.І це притому що ціни до виходу на пенсію повисяться як мінімум на 200-500%
показать весь комментарий
26.08.2021 18:23 Ответить
пенсія за віком буде 50% від середньої зп за 5 обраних Вами років , тобто якщо у Вас під 20 - поділіть на 2 і рахуйте свою пенсію ( звичайно якщо 20 Ви у гривні мали на увазі , бо якщо у зелених гривнях тоді вступає у силу правило : " Максимальна база нарахування ЄСВ дорівнює 15 розмірам мінімальної зарплати " )
показать весь комментарий
26.08.2021 18:36 Ответить
50%?У держслужбовців і всі 90% плюс різні доплати,у силовиків та МЧС 50% а для роботяг мінімалка плюсь нікому невідомі коєфіціенти які ледве натягують 300-500 гривнів.
показать весь комментарий
26.08.2021 18:44 Ответить
у Вас застаріала інформація у держслужбовців 60 , у решти 50
показать весь комментарий
26.08.2021 18:46 Ответить
Вы не ошиблись с формулой? Вообще то пенсия равна отчисления деленные на среднюю зарплату по стране и умноженные на сумму трудового стажа (1 год = 1%).
показать весь комментарий
26.08.2021 23:32 Ответить
яким боком середня зарплата по країні до моєї пенсії ? може багатодітним матерям і лже-інвалідам її так і нараховують , а простим смертним все геніально просто , бо у них їхня ЗП часто густо до середнього по державі рівня не дотягує навіщо державі тоді їм доплачувати ? краще ці гроші продажним суддям і мєнтам-поліцаям віддати за їхню вірну службу ; вони середній рівень і піднімуть
показать весь комментарий
27.08.2021 10:48 Ответить
откройте пенсионный калькулятор
показать весь комментарий
27.08.2021 12:10 Ответить
А навіщо це мені ? якби я на пенсію сподівався то з голоду подохнув би а так працюю поки сили є , коли не стане - пенсія не допоможе ( я в курсі скільки лікування вартує - там ніякий калькулятор не допоможе ....)
показать весь комментарий
27.08.2021 14:25 Ответить
для того, чтобы понимать как начисляется пенсия
показать весь комментарий
27.08.2021 15:57 Ответить
Мені "понімать" не потрібно , я її отримую і що з калькулятором що без - це не гроші а ху@ня , так що на пенсію сподіватися - життя не бачити
показать весь комментарий
27.08.2021 16:06 Ответить
"У Європах на депозити проценти невеликі, насправді." перерахуйте країни Європи де за десять років національна валюта знецінилася в 15 разів а тоді поговоримо про розмір відсотків на депозит ! Не знаю як там з відсотками , але у нас те що відраховувалося із зарплати десять років тому порівнювати із сьогоднішньою гривнею язик не повертається .....
показать весь комментарий
26.08.2021 17:57 Ответить
Не валюта знецінилася а нашізаробітки та повисилися ціни.Нам завжди вбивають в голову що у нас риночна економіка та ціни привязані до доллара.Так якого хрена коли нафта впала із 140 на 60 баксів ціни тільки виросли.Чому подорожчання відбувається коли дорожчає доллар,бо виріс доллар а коли курс падає ціни знову ростуть бо знецінилися гривні.Якось це з ринковою економікою невяжеся.Ціни в Україні вже переплюнули ціни ЕС а зарплати стають все менші та менші.
показать весь комментарий
26.08.2021 18:29 Ответить
Не змішуйте все у одну миску - і гривню , і валюту , і інфляцію тоді все стане на свої місця ; якщо є вільний час , можете свої внески у ПФ взагалі через золото перерахувати , не про те мова була ну і крім того у Вас якесь життя цікаве - судячи з Вашого допису до пенсії іще сім років , стажу 40 - Вас що , у СРСР малолітнім у роботу запрягли ? Тоді це законодавчо заборонялося Десь Ви трішки у розрахунках промахнулися .....
показать весь комментарий
26.08.2021 18:41 Ответить
Так стаж і безпереривний нараховуєсья із училища,армія теж входить в стаж.Так що у мене стах із 15-ти років.
показать весь комментарий
26.08.2021 18:51 Ответить
я нічого проти не маю , але тут самі подумайте - як на Вашу думку , це справедливо коли навчання зараховується в трудовий стаж для пенсії ? Які виплати до пенсійного людина робить навчаючись ? - ніяких ! І таких маразмів у пенсійній системі дохріна включно із виплатами екс суддям і їм подібним ..... тому і маємо те що маємо
показать весь комментарий
26.08.2021 18:56 Ответить
А чому не справедливо,я навчався в ПТУ при заводі ,,Електрон,,був колись такий телевізійний завод.І виробничу практику там проходили та і продукція яку ми навчалися робити після контролю якості йшла на конвеєр.
показать весь комментарий
26.08.2021 19:02 Ответить
P,S.І не я таку систему придумав.
показать весь комментарий
26.08.2021 19:04 Ответить
Ото , мабуть , у моїх батьків зроблений учнями телевізор і був - електрон на напівпровідниках коли у інших іще лампові стояли .... він і проводив передачі наполовину як тиждень , так і у ремонт ! З Вами цікаво , але давайте завершувати ! На все добре ! І здоров"я Вам і родині !
показать весь комментарий
26.08.2021 19:17 Ответить
Нічого... і саме це жахливо . Вони катують що чесним бути варто. Тобто якщо людина морально якісна то кращ тікати до іншої краіни. Бо навіть замість гімну краще увімкнути Скрябіна «кинули» . І вибачте в Україні так багато ресурсів що Єстонія та Латвія позаздрить .... Увесь шельф можна було збудувати вежами і отримувати газ. Але хто тоді буде купувати и в Іспанії італііі яхти .... на розкрадені кошти.... РФ має набагато більше ресурсів але і Україна не бідна.... Випиляли Карпати.... от я розумію спадкоємців мільйонерів заходу чи арабськишейхів. Вони мали статки. Але найбідніша країна Європи це Уркаіна...З олігарками які скуповують європейські маєтки....
показать весь комментарий
26.08.2021 19:48 Ответить
И эти люди говорят про какую-то Большую стройку.
показать весь комментарий
26.08.2021 15:24 Ответить
Большая Пилорама...
показать весь комментарий
26.08.2021 15:43 Ответить
ВЫРОДОК!!! НЕ ЗНАЕШ НЕ МОЖЕШ УХОДИ В ОТСТАВКУ!!!
показать весь комментарий
26.08.2021 16:51 Ответить
ЗАПУСТИТК ЭКОНОМИКУ ПЕРЕКРОЙТЕ ОФШОРЫ НАЕДИТЕ ПОРЯДОК С НАЛОГАМИ ИНЕ СКИГЛИТЕ!!!!!
показать весь комментарий
26.08.2021 16:58 Ответить
Недоминистр прилюдно расписывается в собственной некомпетентности? Тебя зачем в то кресло усадили? Чтобы ты руками разводил? Не понимаешь,откуда деньги брать - вали на базар селедкой торговать. Откуда только вас,неучей,берут? Не умеешь- не лезь!
показать весь комментарий
26.08.2021 16:59 Ответить
А куда идут налог в ПФ со всех платежей в 7,5%?
показать весь комментарий
26.08.2021 18:23 Ответить
мразь брехливая, зегнидная
показать весь комментарий
26.08.2021 18:32 Ответить
зеБред
показать весь комментарий
26.08.2021 19:55 Ответить
мы всю жизнь башляем ЕСВ и проч налоги, а рассчитывать не стоит.
показать весь комментарий
26.08.2021 21:13 Ответить
Всё уже украдено до нас.
показать весь комментарий
26.08.2021 23:10 Ответить
Честно и откровенно говорит: МЫ ВАС КИНУУУЛИ, ЛОШАРЫ!!! 😤
показать весь комментарий
27.08.2021 09:33 Ответить
басни про накопительную сис-му поехали Розраховувати на солідарну пенсію не варто, - міністр Марченко - Цензор.НЕТ 9718
показать весь комментарий
27.08.2021 09:53 Ответить
Сподіваюся, ці тварюки сказали і про себе, і про Хрезидентів, і про суд,їв, і **********?!! Чи вила в Ж...пу не лякають, убл...дків???
показать весь комментарий
28.08.2021 01:18 Ответить
Страница 2 из 2
 
 