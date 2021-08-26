Рассчитывать на солидарную пенсию не стоит, - министр Марченко
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Гражданам Украины не стоит рассчитывать на пенсию, если она не будет включать накоплений в Негосударственных пенсионных фондах (НПФ).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Интерфакс-Украина сообщил министр финансов Сергей Марченко.
"Много скепсиса, что, мол, мы идем против течения, накопительная система показала свою неэффективность. Это не так. Солидарная пенсия должна быть вместе с накопительной. Если у вас нет накоплений в НПФ, рассчитывать на пенсию вообще не стоит", - сказал он.
Марченко отметил, темпы старения населения такие, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров - расти.
"Мне сорокалетнему на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит. Тогда два варианта - или я сам ищу возможности и откладываю через НПФ, или создаются условия таких накоплений для всех граждан. Это повлечет фискальные потери бюджета, и это все должны понимать", - сообщил министр.
По словам Марченко, Минфин предлагает: "давайте создадим отдельную прямую бюджетную программу, скажем, "Вклад государства в накопительную пенсионную систему". Условно, если ты дал 1% или 1,5%, государство дает столько же. Для молодежи сделать с коэффициентом, поощрить - если ты дополнительно вложил средства в накопительный пенсионный фонд, государство добавит. Это должна быть система, которая создаст условия для того, чтобы граждане заинтересовались своим пенсионным будущим. Это не касается тех, кто станет пенсионером через пять лет. Других вариантов обеспечить нынешнему активному населению пенсию нет. Тем более в нынешних условиях - в условиях дефицита Пенсионного фонда, существования профессиональных пенсий, которые являются несправедливыми, но такое решение было принято государством. Я имею в виду пенсии специальных категорий граждан. Чтобы это перевернуть, нужен толчок".
"Да, есть много скепсиса, в том числе о рисках планирования в горизонте 10-15 лет. Ну тогда можно ничего не делать - держать средства на депозитах, где они будут обесценены, или под матрасом, где они еще быстрее обесценятся. Можно вкладывать в недвижимость, но тоже может быть падение рынка недвижимости. Варианты "давайте не будем ничего делать" не работают. Минфин готов найти средства, чтобы компенсировать запуск накопительного уровня пенсионной системы. Мы понимаем, что это в любых вариантах потребует фискальной нагрузки на бюджет", - резюмировал глава Минфина.
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Я уже молчу о медицине.
Заходит Путин в бар,заказывает пиво и спрашивает бармена, как страна поживает, может какие проблемы есть..
Бармен удивлённо:
- Какие проблемы могут быть? Мы же Империя,.. ВСЁ КРУГОМ НАШЕ !!!!.
Путин:
- Как наше? А Ирак, а Афганистан.
Бармен:
- Это уже всё наше!!!...
- А Европа, Африка???
Бармен достаёт из под прилавка глобус и гордо крутит его:
- Я же говорю - мы ИМПЕРИЯ, весь мир принадлежит нам!!!! ..Путин
радостный, гордый и довольный допивает пиво и говорит:
- Ну спасибо друг!!!!.. Сколько с меня?
Бармен:
-15 ГРИВЕНЬ!!!
ПЕНСІЯ, ї, ж. Грошове забезпечення, що видається громадянам, звичайно щомісячно, у встановлених законом випадках (в разі старості, інвалідності і т. ін.), а також гроші, одержувані в рахунок такого забезпечення
Эти люди ни на что не способны, не знают, как работает экономика и государство. Эти люди оказались случайно на вершине власти.
_А-аа... т. е. искренне желают народу блага, но просто неспособные. Ну ты и шляпа...
міністра що хтось примушує валити пенсійну систему країни? це що хитрий план якись?
Наша роздута сфера послуг це не високотехнологічні науковоємні амазони з гуглами, а звичайна роздрібна торгівля і общепіт, що вимагає молодих рік і ніг і аж ніяк не освіти.
При такий схемі всім добре : брокери заробляють, люди зберігають, підприємці мають дешеві кредити бо пропозиція інвестицій /кредитів велика тому вони дешевші
Але от ненависть більшовиків до корумпованого дворянства особисто я можу зрозуміти, бо в цій країні у моїх онуків майбутнього немає, будуть такими ж рабами.
Типа, это- ваш выбор, а соответственно и ваш риск...
С какого интереса государство будет гарантировать возврат вложенных средств, если, скажем, владелец "нпф" с вашими миллиардами гривен убежит в тьму-таракань?!
Марченко этот приблизительно так рассуждает: "Крутитесь сами, а нам наши безразмерные судейско-прокуроско-чиновничье-ментовские пенсии обеспечьте своим налогами в срок и без задержек!"