Рассчитывать на солидарную пенсию не стоит, - министр Марченко

Гражданам Украины не стоит рассчитывать на пенсию, если она не будет включать накоплений в Негосударственных пенсионных фондах (НПФ).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Интерфакс-Украина сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Много скепсиса, что, мол, мы идем против течения, накопительная система показала свою неэффективность. Это не так. Солидарная пенсия должна быть вместе с накопительной. Если у вас нет накоплений в НПФ, рассчитывать на пенсию вообще не стоит", - сказал он.

Марченко отметил, темпы старения населения такие, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров - расти.

"Мне сорокалетнему на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит. Тогда два варианта - или я сам ищу возможности и откладываю через НПФ, или создаются условия таких накоплений для всех граждан. Это повлечет фискальные потери бюджета, и это все должны понимать", - сообщил министр.

По словам Марченко, Минфин предлагает: "давайте создадим отдельную прямую бюджетную программу, скажем, "Вклад государства в накопительную пенсионную систему". Условно, если ты дал 1% или 1,5%, государство дает столько же. Для молодежи сделать с коэффициентом, поощрить - если ты дополнительно вложил средства в накопительный пенсионный фонд, государство добавит. Это должна быть система, которая создаст условия для того, чтобы граждане заинтересовались своим пенсионным будущим. Это не касается тех, кто станет пенсионером через пять лет. Других вариантов обеспечить нынешнему активному населению пенсию нет. Тем более в нынешних условиях - в условиях дефицита Пенсионного фонда, существования профессиональных пенсий, которые являются несправедливыми, но такое решение было принято государством. Я имею в виду пенсии специальных категорий граждан. Чтобы это перевернуть, нужен толчок".

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"Да, есть много скепсиса, в том числе о рисках планирования в горизонте 10-15 лет. Ну тогда можно ничего не делать - держать средства на депозитах, где они будут обесценены, или под матрасом, где они еще быстрее обесценятся. Можно вкладывать в недвижимость, но тоже может быть падение рынка недвижимости. Варианты "давайте не будем ничего делать" не работают. Минфин готов найти средства, чтобы компенсировать запуск накопительного уровня пенсионной системы. Мы понимаем, что это в любых вариантах потребует фискальной нагрузки на бюджет", - резюмировал глава Минфина.