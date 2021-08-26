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Розраховувати на солідарну пенсію не варто, - міністр Марченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Розраховувати на солідарну пенсію не варто, - міністр Марченко

Громадянам України не варто розраховувати на пенсію, якщо вона не включатиме накопичень у Недержавних пенсійних фондах (НПФ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Багато скепсису, що, мовляв, ми йдемо проти течії, що накопичувальна система показала свою неефективність. Це не так. Солідарна пенсія має бути разом з накопичувальною. Якщо у вас немає накопичень в НПФ, розраховувати на пенсію взагалі не варто", - сказав він.

Марченко зазначив, темпи старіння населення такі, що кількість працюючих постійно скорочуватиметься, а кількість пенсіонерів - зростатиме.

"Мені сорокалітньому на пенсію за нинішніх умов розраховувати не варто. Тоді два варіанти - або я сам шукаю можливості й відкладаю через НПФ, або створюються умови таких накопичень для всіх громадян. Це потягне фіскальні втрати бюджету, і це всі мають розуміти", - повідомив міністр.

За словами Марченка, Мінфін пропонує: "давайте створимо окрему пряму бюджетну програму, скажімо, "Внесок держави в накопичувальну пенсійну систему". Умовно, якщо ти дав 1% або 1,5%, держава дає стільки ж. Для молоді зробити з коефіцієнтом, заохотити - якщо ти додатково вклав кошти в накопичувальний пенсійний фонд, держава додасть. Це має бути система, яка створить умови для того, аби громадяни зацікавилися своїм пенсійним майбутнім. Це не стосується тих, хто стане пенсіонером через п’ять років. Інших варіантів забезпечити нинішньому активному населенню пенсію немає. Тим більше в нинішніх умовах - в умовах дефіциту Пенсійного фонду, існування професійних пенсій, які є несправедливими, але таке рішення було ухвалено державою. Я маю на увазі пенсії спеціальних категорій громадян. Щоб це перевернути, потрібен поштовх".

Також читайте: Порядок виплат пенсій із 1 вересня не змінюється, - ПФ

"Так, є багато скепсису, в тому числі щодо ризиків планування в горизонті 10-15 років. Ну тоді можна нічого не робити - тримати кошти на депозитах, де вони будуть знецінені, або під матрацом, де вони ще швидше знеціняться. Можна вкладати в нерухомість, але теж може бути падіння ринку нерухомості. Варіанти "давайте не будемо нічого робити" не працюють. Мінфін готовий знайти кошти, щоб компенсувати запуск накопичувального рівня пенсійної системи. Ми розуміємо, що це в будь-яких варіантах потребуватиме фіскального навантаження на бюджет", - резюмував глава Мінфіну.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
Рассчитывать на солидарную пенсию не стоит, - министр Марченко - Цензор.НЕТ 8605
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26.08.2021 13:01
+26
Можно тогда сейчас 40 летним самостоятельно начислять деньги себе в сбережения вместо солидарной системы?
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26.08.2021 13:00
+26
Вже накопичували, знаємо. А потім накопичення хутко зникли.
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26.08.2021 13:03
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Сейчас, вкалывая у фермера или кассиром АТБ на образование не заработает!
Я уже молчу о медицине.
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26.08.2021 16:09 Відповісти
Государство не дает гарантии на случай потери пенсионных взносов в негосударственных фондах. Если мы сорокалетние должны откладывать себе на пенсию- тогда почему я должна платить взносы сейчас в ПФ. Значить сейчас я пенсионеров должна кормить с перспективой голодной смерти на своей пенсии?
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26.08.2021 13:18 Відповісти
Именно так.
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26.08.2021 13:40 Відповісти
Насправді розумування Марченка доволі туманні і недолугі. Це не рівень міністра фінансів країни з 42 млн населення.
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26.08.2021 15:33 Відповісти
ну,то есть военным грозит отмена пенсий.
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26.08.2021 13:19 Відповісти
Лишь бы в Израиле Зеля не отменил 2000 дол, тем пенсионерам Украины, кто выехал из страны туда на ПМЖ.
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26.08.2021 15:02 Відповісти
"...темпы старения населения такие, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров- расти.." Это результат демографической политики не только "зеленой нечисти", а и всех предыдущих """""" патриотов""""""""!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.08.2021 13:24 Відповісти
А количество работающих пенсионеров увеличиваться.Они тоже отстегивают взносы в ПФ уже не для себя,а для будущих пенсов..У зе-власти, есть вариант, прекратить знабжать вторыми пенсиями донбассколлаборационистов,сэкономив нехилый довесок в многострадальный ПФУ
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26.08.2021 13:43 Відповісти
А тем евреям-пенсионерам, что выехали из Украины на ПМЖ в Израиль хватит тех 2000 дол в месяц, что им назначил Зеля ?
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26.08.2021 15:05 Відповісти
Молодец Зеля. Дави лохов-халявщиков что за тебя голосовали.
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26.08.2021 13:24 Відповісти
Розраховувати на солідарну пенсію не варто, - міністр Марченко - Цензор.НЕТ 4996
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26.08.2021 13:45 Відповісти
Хуже точно не будет! Розраховувати на солідарну пенсію не варто, - міністр Марченко - Цензор.НЕТ 8010
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26.08.2021 13:25 Відповісти
а на рахе уже пенсионный вопрос решили...ша решают квартирный вопрос,с освободившимися квартирами Розраховувати на солідарну пенсію не варто, - міністр Марченко - Цензор.НЕТ 2851

Розраховувати на солідарну пенсію не варто, - міністр Марченко - Цензор.НЕТ 4603
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26.08.2021 13:25 Відповісти
АНЕКДОТ ДНЯ. Умирает Путин (УЖЕ ХОРОШЕЕ НАЧАЛО!!!)... попадает в иной мир. Там всё спокойно и тихо. Через год ему становится скучно, и просит отпустить его на землю проведать, как его страна поживает. Его отпускают на час.
Заходит Путин в бар,заказывает пиво и спрашивает бармена, как страна поживает, может какие проблемы есть..
Бармен удивлённо:
- Какие проблемы могут быть? Мы же Империя,.. ВСЁ КРУГОМ НАШЕ !!!!.
Путин:
- Как наше? А Ирак, а Афганистан.
Бармен:
- Это уже всё наше!!!...
- А Европа, Африка???
Бармен достаёт из под прилавка глобус и гордо крутит его:
- Я же говорю - мы ИМПЕРИЯ, весь мир принадлежит нам!!!! ..Путин
радостный, гордый и довольный допивает пиво и говорит:
- Ну спасибо друг!!!!.. Сколько с меня?
Бармен:
-15 ГРИВЕНЬ!!!
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26.08.2021 13:28 Відповісти
Хорошую схему бородатая бабушка замутила. Вот только интересно как это "не стоит рассчитывать на пенсию, если она не будет включать накоплений в Негосударственных пенсионных фондах". Шантаж тем, что не поучишь даже то, что сам же отчислял за время трудовой деятельности в ПФ и не поделился с бородатой бабушкой?
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26.08.2021 13:26 Відповісти
сколько примерно будет пенсия у гардеробщика? подработка сейчас нет..клиент бедный пошол
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26.08.2021 13:26 Відповісти
Предлагаю еще и налоги перестать платить. хуже точно не будет!!!
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26.08.2021 13:26 Відповісти
Як доживу до пенсії, так повернуся в Україну, а пенсію буде платити Чехія, сподіваюсь.
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26.08.2021 13:28 Відповісти
В каком возврасте идут на пенсию в Чехии?
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26.08.2021 19:27 Відповісти
65 лет
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26.08.2021 20:57 Відповісти
Дякую за вiдповiдь! 😊
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27.08.2021 12:15 Відповісти
Это как намёк на то, что нефиг официально трудоустраиваться и платить налоги и отчисления в ПФ, если всё-равно ты ничего не получишь, когда придёт твоё время получать пенсию... Убирайте тогда отчисления в ПФ, я буду отчислять их НФП. А на себе пример привёл неслабо... Тебе та пенсия и нафиг не нужна - успеешь на несколько поколений запастись деньгами за пару лет у руля.
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26.08.2021 13:30 Відповісти
Якщо ти не будеш сплачувати в ПФ , звідки тоді твої батьки - пенсіонери , будуть отримувати гроші на життя .? Розраховувати на солідарну пенсію не варто, - міністр Марченко - Цензор.НЕТ 1331 .
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26.08.2021 13:43 Відповісти
Не називайте державну допомогу за віком пенсією (вона такою не є) - і ваші питання знайдуть відповідь.
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26.08.2021 13:53 Відповісти
Державна виплати ( чи допомога , як завгодно )за віком і є - пенсією . Гарантованою державою .
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26.08.2021 14:06 Відповісти
Саме така впевненість і приводить до відсутності власне пенсії.
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26.08.2021 14:11 Відповісти
Це не моя впевненість . Це значення слова - пенсія , згідно словникового тлумачення .

ПЕНСІЯ, ї, ж. Грошове забезпечення, що видається громадянам, звичайно щомісячно, у встановлених законом випадкахразі старості, інвалідності і т. ін.), а також гроші, одержувані в рахунок такого забезпечення
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26.08.2021 14:28 Відповісти
Так батьки-пенсіонери - теж все життя платили у ПФ, чи , а саме з 1991 року )))
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26.08.2021 23:40 Відповісти
Солидарных пенсий не будет, но кормушка ПФ будет при любом раскладе.
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26.08.2021 13:35 Відповісти
Власть, которая ноет, что не будет пенсий в будущем, нужно гнать мокрыми тряпками на свалку истории.
Эти люди ни на что не способны, не знают, как работает экономика и государство. Эти люди оказались случайно на вершине власти.
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26.08.2021 13:44 Відповісти
"Эти люди ни на что не способны..."
_А-аа... т. е. искренне желают народу блага, но просто неспособные. Ну ты и шляпа...
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26.08.2021 13:53 Відповісти
після таких камінаутів міністрів процент добровільне оформлення по білому падає кратно.
міністра що хтось примушує валити пенсійну систему країни? це що хитрий план якись?
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26.08.2021 13:46 Відповісти
міністра фінансів!
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26.08.2021 13:50 Відповісти
от зелёного болота повеяло трастами 90-х
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26.08.2021 13:48 Відповісти
Основна проблема в тому що накопичувати нема як. Фондового ринку немає, боргові зобов'язання та банківські депозити вразливі до інфляції, нерухомість вимагає постійних витрат на підтримання у пристойному стані, валютний кеш важко зберігати у значній кількості та він теж знецінюється.
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26.08.2021 13:52 Відповісти
тому в нас і катається багато недешевих авто з людьми що мають по декілька квартир, гаражів бо тупо немає куди вкласти щоб тебе не кинули
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26.08.2021 17:35 Відповісти
Скажу більше, В Україні навіть в себе вкладати не варто бо запит на роботи головою мізерний.
Наша роздута сфера послуг це не високотехнологічні науковоємні амазони з гуглами, а звичайна роздрібна торгівля і общепіт, що вимагає молодих рік і ніг і аж ніяк не освіти.
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26.08.2021 18:18 Відповісти
Абсолютно вірно. Якщо вже нема куди вкласти, то краще прогуляти зараз щоб завтра новітні більшовики не забрали.
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26.08.2021 21:15 Відповісти
Я завжди казав що, найкраще накопичення це, класти доляри в банку. Жоден банк не гарантує такого відсотку та такої надійності повернення.
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26.08.2021 13:58 Відповісти
Поздоровляю, ваші долари знецінилися разів у два за останні 20 років.
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26.08.2021 14:00 Відповісти
а гривна в 10 раз
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26.08.2021 14:16 Відповісти
тому в цивільних країнах і не тримають кошти в готівкі бо є варіанти інвестувати і не тільки зберегти зароблене, а ще й випередити інфляцію. Ба, навіть більше -професійні інвестори реально з цього живуть і мають непогані статки.
При такий схемі всім добре : брокери заробляють, люди зберігають, підприємці мають дешеві кредити бо пропозиція інвестицій /кредитів велика тому вони дешевші
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26.08.2021 17:45 Відповісти
Настоящий флаг зебандитов:
Розраховувати на солідарну пенсію не варто, - міністр Марченко - Цензор.НЕТ 8457
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26.08.2021 14:02 Відповісти
Они для этого флага слишком βξδλивые. Просто аферисты.
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26.08.2021 14:29 Відповісти
Абсолютно нет, это грабители, а не аферисты. Разницу надо понимать.
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26.08.2021 14:34 Відповісти
Для "Веселого Роджера" в них кишка тонка,просто жулікі з підворотні.Тимчасово на вершині влади.
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27.08.2021 00:00 Відповісти
Мєрзка країна. Поки вони там барахляться з своїми хазяями так що і внукам вистачить (жити на італійському узбережжі), нам кажуть що бачте, не треба розраховувати. Так почнеш трохи і розуміти талібів чи більшовиків.
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26.08.2021 14:04 Відповісти
Почнеш розуміти большевиків - і онуки будуть жити в лайні, якщо будуть.
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26.08.2021 14:09 Відповісти
Типу французька революція сильно відрізнялася від більшовицької, тільки у Франції перемогли умовні меньшовикиу одному з замєсів.
Але от ненависть більшовиків до корумпованого дворянства особисто я можу зрозуміти, бо в цій країні у моїх онуків майбутнього немає, будуть такими ж рабами.
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26.08.2021 22:18 Відповісти
Французи жили у лайні після революціі 16 років, аж до відновлення Бурбонів, afaik.
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27.08.2021 04:03 Відповісти
Во всех проектах законов о "негосударственных пенсионных фондах" есть одна очень существенная заковыка... государство не хочет гарантировать сохранность денег вкладчиков в "НПФ"...
Типа, это- ваш выбор, а соответственно и ваш риск...
С какого интереса государство будет гарантировать возврат вложенных средств, если, скажем, владелец "нпф" с вашими миллиардами гривен убежит в тьму-таракань?!
Марченко этот приблизительно так рассуждает: "Крутитесь сами, а нам наши безразмерные судейско-прокуроско-чиновничье-ментовские пенсии обеспечьте своим налогами в срок и без задержек!"
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26.08.2021 14:22 Відповісти
Интересный подход, всю жизнь платишь в пенсионный фонд, а рассчитывать на пенсию не можешь! Так а смысл тогда платить?!
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26.08.2021 14:26 Відповісти
А зачем тогда мы платим налоги в пенсионный фонд?
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26.08.2021 14:52 Відповісти
Пускай министр вернет то что я за 40 лет уплатил в ПФ плюс проценты за эти годы и пенсия мне отакой сраны и нафиг не нужна.
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26.08.2021 14:55 Відповісти
О ! Важливе уточнення - відрахування + процент з них. Розраховувати на солідарну пенсію не варто, - міністр Марченко - Цензор.НЕТ 7560
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26.08.2021 15:39 Відповісти
А що тут такого,адже держава користувалася моїми коштами 40 років які приносили їй прибуток та якби я ці кошти тримав на рахунку,тільки не в Україні а наприклад в Словакії або Венгрії то я вже мав би коштів на безбідне життя до 150-200 років.Мало того що нас країна боікрала то ще хотять відібрати кровні гроші.
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26.08.2021 15:47 Відповісти
Незрозуміло, чому Ви так рахуєте. Проценти по депозитах у нас довгий час були занадто високі - прив*язувались до процентів на кредити. У Європах на депозити проценти невеликі, насправді.
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26.08.2021 16:14 Відповісти
Можливо і не великі але я уплатив в ПФ стільки коштів за 40 років а ще з мене будуть дерти як мінімум 7 що вийдя на зароблену пенсію весь залишок життя міг би жити безтурботно щонайменше до 150 років а не існувати на те що вони мені виділять щоб не померти з шолоду.
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26.08.2021 17:28 Відповісти
Ну тут Ви палку перегнули трішки 40 років тому пенсійні відрахування із зп трішки інакше здійснювалися , це по-перше ; по-друге навіть якщо розрахунки проводити із реалій сьогодення , то відрахування ці це п"ята частина Ваших доходів ( одне із двох - або до 150 Ви за ці гроші не дотягнете або у Вас така зарплата що і пенсія Вам непотрібна ) P.S. Ви, до речі , в курсі про граничний розмір зп яка підлягає до обрахування ЄСВ ?
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26.08.2021 18:03 Відповісти
Тут Ви праві,зарплата не погана до 20-ти на руки а пенсії мені нарахують не більше як 3500-4000.І це притому що ціни до виходу на пенсію повисяться як мінімум на 200-500%
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26.08.2021 18:23 Відповісти
пенсія за віком буде 50% від середньої зп за 5 обраних Вами років , тобто якщо у Вас під 20 - поділіть на 2 і рахуйте свою пенсію ( звичайно якщо 20 Ви у гривні мали на увазі , бо якщо у зелених гривнях тоді вступає у силу правило : " Максимальна база нарахування ЄСВ дорівнює 15 розмірам мінімальної зарплати " )
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26.08.2021 18:36 Відповісти
50%?У держслужбовців і всі 90% плюс різні доплати,у силовиків та МЧС 50% а для роботяг мінімалка плюсь нікому невідомі коєфіціенти які ледве натягують 300-500 гривнів.
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26.08.2021 18:44 Відповісти
у Вас застаріала інформація у держслужбовців 60 , у решти 50
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26.08.2021 18:46 Відповісти
Вы не ошиблись с формулой? Вообще то пенсия равна отчисления деленные на среднюю зарплату по стране и умноженные на сумму трудового стажа (1 год = 1%).
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26.08.2021 23:32 Відповісти
яким боком середня зарплата по країні до моєї пенсії ? може багатодітним матерям і лже-інвалідам її так і нараховують , а простим смертним все геніально просто , бо у них їхня ЗП часто густо до середнього по державі рівня не дотягує навіщо державі тоді їм доплачувати ? краще ці гроші продажним суддям і мєнтам-поліцаям віддати за їхню вірну службу ; вони середній рівень і піднімуть
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27.08.2021 10:48 Відповісти
откройте пенсионный калькулятор
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27.08.2021 12:10 Відповісти
А навіщо це мені ? якби я на пенсію сподівався то з голоду подохнув би а так працюю поки сили є , коли не стане - пенсія не допоможе ( я в курсі скільки лікування вартує - там ніякий калькулятор не допоможе ....)
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27.08.2021 14:25 Відповісти
для того, чтобы понимать как начисляется пенсия
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27.08.2021 15:57 Відповісти
Мені "понімать" не потрібно , я її отримую і що з калькулятором що без - це не гроші а ху@ня , так що на пенсію сподіватися - життя не бачити
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27.08.2021 16:06 Відповісти
"У Європах на депозити проценти невеликі, насправді." перерахуйте країни Європи де за десять років національна валюта знецінилася в 15 разів а тоді поговоримо про розмір відсотків на депозит ! Не знаю як там з відсотками , але у нас те що відраховувалося із зарплати десять років тому порівнювати із сьогоднішньою гривнею язик не повертається .....
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26.08.2021 17:57 Відповісти
Не валюта знецінилася а нашізаробітки та повисилися ціни.Нам завжди вбивають в голову що у нас риночна економіка та ціни привязані до доллара.Так якого хрена коли нафта впала із 140 на 60 баксів ціни тільки виросли.Чому подорожчання відбувається коли дорожчає доллар,бо виріс доллар а коли курс падає ціни знову ростуть бо знецінилися гривні.Якось це з ринковою економікою невяжеся.Ціни в Україні вже переплюнули ціни ЕС а зарплати стають все менші та менші.
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26.08.2021 18:29 Відповісти
Не змішуйте все у одну миску - і гривню , і валюту , і інфляцію тоді все стане на свої місця ; якщо є вільний час , можете свої внески у ПФ взагалі через золото перерахувати , не про те мова була ну і крім того у Вас якесь життя цікаве - судячи з Вашого допису до пенсії іще сім років , стажу 40 - Вас що , у СРСР малолітнім у роботу запрягли ? Тоді це законодавчо заборонялося Десь Ви трішки у розрахунках промахнулися .....
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26.08.2021 18:41 Відповісти
Так стаж і безпереривний нараховуєсья із училища,армія теж входить в стаж.Так що у мене стах із 15-ти років.
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26.08.2021 18:51 Відповісти
я нічого проти не маю , але тут самі подумайте - як на Вашу думку , це справедливо коли навчання зараховується в трудовий стаж для пенсії ? Які виплати до пенсійного людина робить навчаючись ? - ніяких ! І таких маразмів у пенсійній системі дохріна включно із виплатами екс суддям і їм подібним ..... тому і маємо те що маємо
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26.08.2021 18:56 Відповісти
А чому не справедливо,я навчався в ПТУ при заводі ,,Електрон,,був колись такий телевізійний завод.І виробничу практику там проходили та і продукція яку ми навчалися робити після контролю якості йшла на конвеєр.
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26.08.2021 19:02 Відповісти
P,S.І не я таку систему придумав.
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26.08.2021 19:04 Відповісти
Ото , мабуть , у моїх батьків зроблений учнями телевізор і був - електрон на напівпровідниках коли у інших іще лампові стояли .... він і проводив передачі наполовину як тиждень , так і у ремонт ! З Вами цікаво , але давайте завершувати ! На все добре ! І здоров"я Вам і родині !
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26.08.2021 19:17 Відповісти
Нічого... і саме це жахливо . Вони катують що чесним бути варто. Тобто якщо людина морально якісна то кращ тікати до іншої краіни. Бо навіть замість гімну краще увімкнути Скрябіна «кинули» . І вибачте в Україні так багато ресурсів що Єстонія та Латвія позаздрить .... Увесь шельф можна було збудувати вежами і отримувати газ. Але хто тоді буде купувати и в Іспанії італііі яхти .... на розкрадені кошти.... РФ має набагато більше ресурсів але і Україна не бідна.... Випиляли Карпати.... от я розумію спадкоємців мільйонерів заходу чи арабськишейхів. Вони мали статки. Але найбідніша країна Європи це Уркаіна...З олігарками які скуповують європейські маєтки....
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26.08.2021 19:48 Відповісти
И эти люди говорят про какую-то Большую стройку.
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26.08.2021 15:24 Відповісти
Большая Пилорама...
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26.08.2021 15:43 Відповісти
ВЫРОДОК!!! НЕ ЗНАЕШ НЕ МОЖЕШ УХОДИ В ОТСТАВКУ!!!
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26.08.2021 16:51 Відповісти
ЗАПУСТИТК ЭКОНОМИКУ ПЕРЕКРОЙТЕ ОФШОРЫ НАЕДИТЕ ПОРЯДОК С НАЛОГАМИ ИНЕ СКИГЛИТЕ!!!!!
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26.08.2021 16:58 Відповісти
Недоминистр прилюдно расписывается в собственной некомпетентности? Тебя зачем в то кресло усадили? Чтобы ты руками разводил? Не понимаешь,откуда деньги брать - вали на базар селедкой торговать. Откуда только вас,неучей,берут? Не умеешь- не лезь!
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26.08.2021 16:59 Відповісти
А куда идут налог в ПФ со всех платежей в 7,5%?
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26.08.2021 18:23 Відповісти
мразь брехливая, зегнидная
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26.08.2021 18:32 Відповісти
зеБред
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26.08.2021 19:55 Відповісти
мы всю жизнь башляем ЕСВ и проч налоги, а рассчитывать не стоит.
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26.08.2021 21:13 Відповісти
Всё уже украдено до нас.
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26.08.2021 23:10 Відповісти
Честно и откровенно говорит: МЫ ВАС КИНУУУЛИ, ЛОШАРЫ!!! 😤
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27.08.2021 09:33 Відповісти
басни про накопительную сис-му поехали Розраховувати на солідарну пенсію не варто, - міністр Марченко - Цензор.НЕТ 9718
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27.08.2021 09:53 Відповісти
Сподіваюся, ці тварюки сказали і про себе, і про Хрезидентів, і про суд,їв, і **********?!! Чи вила в Ж...пу не лякають, убл...дків???
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28.08.2021 01:18 Відповісти
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