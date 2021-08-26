Розраховувати на солідарну пенсію не варто, - міністр Марченко
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Громадянам України не варто розраховувати на пенсію, якщо вона не включатиме накопичень у Недержавних пенсійних фондах (НПФ).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
"Багато скепсису, що, мовляв, ми йдемо проти течії, що накопичувальна система показала свою неефективність. Це не так. Солідарна пенсія має бути разом з накопичувальною. Якщо у вас немає накопичень в НПФ, розраховувати на пенсію взагалі не варто", - сказав він.
Марченко зазначив, темпи старіння населення такі, що кількість працюючих постійно скорочуватиметься, а кількість пенсіонерів - зростатиме.
"Мені сорокалітньому на пенсію за нинішніх умов розраховувати не варто. Тоді два варіанти - або я сам шукаю можливості й відкладаю через НПФ, або створюються умови таких накопичень для всіх громадян. Це потягне фіскальні втрати бюджету, і це всі мають розуміти", - повідомив міністр.
За словами Марченка, Мінфін пропонує: "давайте створимо окрему пряму бюджетну програму, скажімо, "Внесок держави в накопичувальну пенсійну систему". Умовно, якщо ти дав 1% або 1,5%, держава дає стільки ж. Для молоді зробити з коефіцієнтом, заохотити - якщо ти додатково вклав кошти в накопичувальний пенсійний фонд, держава додасть. Це має бути система, яка створить умови для того, аби громадяни зацікавилися своїм пенсійним майбутнім. Це не стосується тих, хто стане пенсіонером через п’ять років. Інших варіантів забезпечити нинішньому активному населенню пенсію немає. Тим більше в нинішніх умовах - в умовах дефіциту Пенсійного фонду, існування професійних пенсій, які є несправедливими, але таке рішення було ухвалено державою. Я маю на увазі пенсії спеціальних категорій громадян. Щоб це перевернути, потрібен поштовх".
"Так, є багато скепсису, в тому числі щодо ризиків планування в горизонті 10-15 років. Ну тоді можна нічого не робити - тримати кошти на депозитах, де вони будуть знецінені, або під матрацом, де вони ще швидше знеціняться. Можна вкладати в нерухомість, але теж може бути падіння ринку нерухомості. Варіанти "давайте не будемо нічого робити" не працюють. Мінфін готовий знайти кошти, щоб компенсувати запуск накопичувального рівня пенсійної системи. Ми розуміємо, що це в будь-яких варіантах потребуватиме фіскального навантаження на бюджет", - резюмував глава Мінфіну.
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Я уже молчу о медицине.
Заходит Путин в бар,заказывает пиво и спрашивает бармена, как страна поживает, может какие проблемы есть..
Бармен удивлённо:
- Какие проблемы могут быть? Мы же Империя,.. ВСЁ КРУГОМ НАШЕ !!!!.
Путин:
- Как наше? А Ирак, а Афганистан.
Бармен:
- Это уже всё наше!!!...
- А Европа, Африка???
Бармен достаёт из под прилавка глобус и гордо крутит его:
- Я же говорю - мы ИМПЕРИЯ, весь мир принадлежит нам!!!! ..Путин
радостный, гордый и довольный допивает пиво и говорит:
- Ну спасибо друг!!!!.. Сколько с меня?
Бармен:
-15 ГРИВЕНЬ!!!
ПЕНСІЯ, ї, ж. Грошове забезпечення, що видається громадянам, звичайно щомісячно, у встановлених законом випадках (в разі старості, інвалідності і т. ін.), а також гроші, одержувані в рахунок такого забезпечення
Эти люди ни на что не способны, не знают, как работает экономика и государство. Эти люди оказались случайно на вершине власти.
_А-аа... т. е. искренне желают народу блага, но просто неспособные. Ну ты и шляпа...
міністра що хтось примушує валити пенсійну систему країни? це що хитрий план якись?
Наша роздута сфера послуг це не високотехнологічні науковоємні амазони з гуглами, а звичайна роздрібна торгівля і общепіт, що вимагає молодих рік і ніг і аж ніяк не освіти.
При такий схемі всім добре : брокери заробляють, люди зберігають, підприємці мають дешеві кредити бо пропозиція інвестицій /кредитів велика тому вони дешевші
Але от ненависть більшовиків до корумпованого дворянства особисто я можу зрозуміти, бо в цій країні у моїх онуків майбутнього немає, будуть такими ж рабами.
Типа, это- ваш выбор, а соответственно и ваш риск...
С какого интереса государство будет гарантировать возврат вложенных средств, если, скажем, владелец "нпф" с вашими миллиардами гривен убежит в тьму-таракань?!
Марченко этот приблизительно так рассуждает: "Крутитесь сами, а нам наши безразмерные судейско-прокуроско-чиновничье-ментовские пенсии обеспечьте своим налогами в срок и без задержек!"