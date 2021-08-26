Розраховувати на солідарну пенсію не варто, - міністр Марченко

Громадянам України не варто розраховувати на пенсію, якщо вона не включатиме накопичень у Недержавних пенсійних фондах (НПФ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Багато скепсису, що, мовляв, ми йдемо проти течії, що накопичувальна система показала свою неефективність. Це не так. Солідарна пенсія має бути разом з накопичувальною. Якщо у вас немає накопичень в НПФ, розраховувати на пенсію взагалі не варто", - сказав він.

Марченко зазначив, темпи старіння населення такі, що кількість працюючих постійно скорочуватиметься, а кількість пенсіонерів - зростатиме.

"Мені сорокалітньому на пенсію за нинішніх умов розраховувати не варто. Тоді два варіанти - або я сам шукаю можливості й відкладаю через НПФ, або створюються умови таких накопичень для всіх громадян. Це потягне фіскальні втрати бюджету, і це всі мають розуміти", - повідомив міністр.

За словами Марченка, Мінфін пропонує: "давайте створимо окрему пряму бюджетну програму, скажімо, "Внесок держави в накопичувальну пенсійну систему". Умовно, якщо ти дав 1% або 1,5%, держава дає стільки ж. Для молоді зробити з коефіцієнтом, заохотити - якщо ти додатково вклав кошти в накопичувальний пенсійний фонд, держава додасть. Це має бути система, яка створить умови для того, аби громадяни зацікавилися своїм пенсійним майбутнім. Це не стосується тих, хто стане пенсіонером через п’ять років. Інших варіантів забезпечити нинішньому активному населенню пенсію немає. Тим більше в нинішніх умовах - в умовах дефіциту Пенсійного фонду, існування професійних пенсій, які є несправедливими, але таке рішення було ухвалено державою. Я маю на увазі пенсії спеціальних категорій громадян. Щоб це перевернути, потрібен поштовх".

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"Так, є багато скепсису, в тому числі щодо ризиків планування в горизонті 10-15 років. Ну тоді можна нічого не робити - тримати кошти на депозитах, де вони будуть знецінені, або під матрацом, де вони ще швидше знеціняться. Можна вкладати в нерухомість, але теж може бути падіння ринку нерухомості. Варіанти "давайте не будемо нічого робити" не працюють. Мінфін готовий знайти кошти, щоб компенсувати запуск накопичувального рівня пенсійної системи. Ми розуміємо, що це в будь-яких варіантах потребуватиме фіскального навантаження на бюджет", - резюмував глава Мінфіну.