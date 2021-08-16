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Пенсійний фонд (254) пенсія (922) Укрпошта (270)

Порядок виплат пенсій із 1 вересня не змінюється, - ПФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порядок виплат пенсій із 1 вересня не змінюється, - ПФ

"Укрпошта" продовжить здійснювати доставку пенсій тим одержувачам, які хочуть.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.

Там закликали не вірити повідомленням про масове переведення пенсіонерів із 1 вересня на обслуговування в банки.

У пресслужбі нагадали, що зараз є два способи виплати пенсії: за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера або через установи банків.

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При цьому пенсію з доставкою за місцем проживання пенсіонера виплачує національний оператор поштового зв'язку - "Укрпошта". Також уповноважені на виплату пенсій 44 банки. Пенсіонер сам може вибрати спосіб виплати.

Водночас, наголошується в повідомленні, Кабмін передбачив проведення відбору на конкурсній основі організацій, які надаватимуть послуги доставки пенсій за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України з 1 січня 2023 року.

Порядок виплат пенсій із 1 вересня не змінюється, - ПФ 01

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Цікаво ,кому було потрібно здіймати цей бедлам навколо Укрпошти ???)))
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16.08.2021 18:08 Відповісти
Відлволікання уваги..
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16.08.2021 18:28 Відповісти
 
 