Порядок виплат пенсій із 1 вересня не змінюється, - ПФ
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"Укрпошта" продовжить здійснювати доставку пенсій тим одержувачам, які хочуть.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.
Там закликали не вірити повідомленням про масове переведення пенсіонерів із 1 вересня на обслуговування в банки.
У пресслужбі нагадали, що зараз є два способи виплати пенсії: за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера або через установи банків.
При цьому пенсію з доставкою за місцем проживання пенсіонера виплачує національний оператор поштового зв'язку - "Укрпошта". Також уповноважені на виплату пенсій 44 банки. Пенсіонер сам може вибрати спосіб виплати.
Водночас, наголошується в повідомленні, Кабмін передбачив проведення відбору на конкурсній основі організацій, які надаватимуть послуги доставки пенсій за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України з 1 січня 2023 року.
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