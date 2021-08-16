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Новости Политика Украины
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Пенсионный фонд (424) пенсия (2135) Укрпочта (287)

Порядок выплат пенсий с 1 сентября не изменяется, - ПФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Порядок выплат пенсий с 1 сентября не изменяется, - ПФ

"Укрпочта" продолжит осуществлять доставку пенсий тем получателям, которые хотят.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

Там призвали не верить сообщениям о массовом переводе пенсионеров с 1 сентября на обслуживание в банки.

В пресс-службе напомнили, что сейчас есть два способа выплаты пенсии: по указанному в заявлении месту фактического проживания пенсионера или через учреждения банков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин отложил на два года перевод выплат пенсий на карточки, пока деньги будет доставлять "Укрпочта"

При этом пенсию с доставкой по месту жительства пенсионера выплачивает национальный оператор почтовой связи - "Укрпочта". Также уполномочены на выплату пенсий 44 банка. Пенсионер сам может выбрать способ выплаты.

В то же время, отмечается в сообщении, Кабмин предусмотрел проведение отбора на конкурсной основе организаций, которые будут предоставлять услуги доставки пенсий по месту фактического проживания получателей в пределах Украины с 1 января 2023 года.

Порядок выплат пенсий с 1 сентября не изменяется, - ПФ 01

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Автор: Анна Судак
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Цікаво ,кому було потрібно здіймати цей бедлам навколо Укрпошти ???)))
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16.08.2021 18:08 Ответить
Відлволікання уваги..
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16.08.2021 18:28 Ответить
 
 