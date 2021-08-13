Погана демографія, падіння доходів і відсутність фінансування: Мінсоцполітики пояснило необхідність запровадження накопичувальних пенсій
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Міністерство соціальної політики підготувало інформаційний матеріал про введення накопичувальної пенсії в Україні. Під час запуску обов'язкових пенсійних накопичень пропонують встановити відрахування в 4%.
Після виходу на пенсію українці втрачають близько 70% трудових доходів, в майбутньому цей показник виросте до 80% через демографічні зміни, що істотно вище за міжнародні норми, йдеться в інформаційному матеріалі "Питання та відповіді про накопичувальні пенсії" Міністерства соціальної політики України, передає Цензор.НЕТ.
У відомстві зазначають, що зараз менше 13 млн осіб платять внески до Пенсійного фонду України для забезпечення 11,1 млн пенсіонерів.
"Зараз в Україні для більшості з 11,2 млн пенсіонерів фактично працює тільки перший, солідарний рівень пенсійної системи. Однак, він вже ніколи не зможе забезпечити гідне життя українських пенсіонерів", - зазначають у міністерстві.
"Солідарна пенсійна система може нормально працювати, якщо внески платять принаймні вдвічі більше людей, ніж отримують пенсії", - йдеться в матеріалах.
Мінсоцполітики наполягає на необхідності впровадження обов'язкових накопичувальних пенсій. Відомство виділяє три великі проблеми діючої в Україні пенсійної системи.
Перше, погані прогнози щодо демографії. На даний момент пенсії 11,2 млн пенсіонерів оплачують внески 13 млн працюючих українців. Згідно з прогнозом Інституту демографії ім. Птухи, до 2050 це співвідношення становитиме 11,7 млн пенсіонерів проти 9,7 млн платників внесків.
Друге, низькі пенсії. 60% українських пенсіонерів отримують пенсію в 3000 грн на місяць або нижче. Це відповідає показнику коефіцієнта заміщення (співвідношення доходів людини на пенсії і під час трудової діяльності) в 29%, тоді як згідно з конвенцією Міжнародної організації праці, він не повинен бути нижче 40%. У Мінсоцполітики очікують, що через несприятливі демографічні тенденції в майбутньому коефіцієнт заміщення знизиться до 18-20% в силу невідповідності темпів зростання зарплат в економіці і пенсій.
Третє, пенсії нічим фінансувати. Реформа Єдиного соціального внеску в 2016 році в рамках якої ЄСВ був знижений майже вдвічі до 22%, не принесла результатів.
"Частину зниження планувалося направити на внески до накопичувальної системи, але вона не була створена, - відзначають в Мінсоцполітики. - В результаті, знизивши навантаження на бізнес, держава отримала недофінансовану пенсійну систему (дотація Пенсійного фонду в 2020-21 роках становить близько 200 млн грн - Ред.), не запропонувавши громадянам пенсійні накопичення як компенсатор".
Міністерство наводить розрахунки при відрахуваннях 4% від заробітної плати, які пропонуються для запуску обов'язкових пенсійних накопичень і прибутковості на 3% вище інфляції на рік.
Побудована модель для людини, яка:
- отримує заробітну плату 15 000 гривень на місяць
- працює і накопичує з 25 до 60 років (має 35 років стажу)
- на свій пенсійний накопичувальний рахунок щомісяця протягом періоду роботи отримує 2% від зарплати з сум сплаченого їм ПДФО і додатково 2% від зарплати з сум ЄСВ, який за нього заплатив роботодавець (всього 4% - 600 гривень),
- після завершення періоду роботи отримує накопичувальну пенсію протягом 15 років,
- весь час накопичення кошти людини працюють з прибутковістю 0,25% вище інфляції в місяць (приблизно 3% вище інфляції на рік),
- отримує пенсію з солідарного рівня на рівні середньої на сьогодні - 3 624 гривні (за станом на 01.03.2021).
У цьому прикладі середня пенсія за накопичувальною системою протягом 15 років у людини буде 3 117 гривень. Разом з солідарної пенсією людина буде отримувати 6 741 грн, що становитиме 45% від його зарплати.
Будь ласка, зачекайте...
Тридцять років з моєї зарплати йшли відрахування у "салідарний хвонд" утримуючи силу силенну народу, а тепер пропонують за 10-15 років назбирати "па быстраму" собі на пенсію. Тоді поверніть всі відрахування в пенсійний фонд, що внесли я і мій роботодавець.
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С такими дебилами как сейчас у власти, новыми налогами и их политикой нужно не накопительную пенсию вводить, а создать образовательную программу политической грамотности, что бы ********* и сепаров к власти не приводили
У меня лежит карта привата - пенсионная - в 2006 -2011 году на нее делались отчисления - чтото около 5-7 % от зарплаты.... и никто не знает как их получить..... таких счетов , говорят в олтделениях банков привата не существует.....
"судьи - в среднем 82 146 грн."
"науковці - 2 629 грн."
Странная "солидарность".....
PS Могут и ещё раз обвалить, конечно. Если своими глупыми управленческими решениями завалят страну, то и курс валюты на месте стоять не будет. А что ещё можно ожидать от президента-членограя и партии, лучшие люди в которой - насильники, банальные воры, которые тырят пиво в магазинах, и патологические лжецы и мошенники?
Улучшать демографию, поднять доходы и Поднять ВВП на душу населения (хотя бы до уровня Польши) и финансирование появится.
Вы там ох..ли? Накапливать деньги в банке(в Украине),который 100% "лопнет"?. Сколько их(банков) уже ушли в мир иной вместе с деньгами вкладчиков....Не смешите мои тапочки,как говорят в Одессе....
Низькопробна влада яка з року в рік переймається тільки своїми статками винна в цьому ,немає державників.І ще одне,той хто може накопичити і так зробить це бо він вже забезпечений,а ось більший прошарок майбутніх пенсіонерів очікує набагато гірші умови ніж є зараз і ті відрахування передбачувано з'їсть інфляція,та й наші неефективні управлінці розпорошать рештки,можливо таке що взагалі пенсії не буде як такої.
за 10 років "накопичене" буде дорівнювати 0..
краще през, уряд і олігархи будуть менше красти
Взявши за взірці ліпші пенсійні системи світу ...
Але у нас до сих пір совдепівська - бо усі політики боялися рухати це питання
А керівники ПФ тихо займали свої посади і не кричали , не піднімали питання , не подавали пропозицій по зміні ...Що кожен з них не мав на руках негативної статистики ?