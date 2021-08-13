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Новини Політика України
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демографія (115) пенсійна реформа (456) Пенсійний фонд (254) пенсія (922) Міністерство соціальної політики (594)

Погана демографія, падіння доходів і відсутність фінансування: Мінсоцполітики пояснило необхідність запровадження накопичувальних пенсій

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Погана демографія, падіння доходів і відсутність фінансування: Мінсоцполітики пояснило необхідність запровадження накопичувальних пенсій

Міністерство соціальної політики підготувало інформаційний матеріал про введення накопичувальної пенсії в Україні. Під час запуску обов'язкових пенсійних накопичень пропонують встановити відрахування в 4%.

Після виходу на пенсію українці втрачають близько 70% трудових доходів, в майбутньому цей показник виросте до 80% через демографічні зміни, що істотно вище за міжнародні норми, йдеться в інформаційному матеріалі "Питання та відповіді про накопичувальні пенсії" Міністерства соціальної політики України, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначають, що зараз менше 13 млн осіб платять внески до Пенсійного фонду України для забезпечення 11,1 млн пенсіонерів.

"Зараз в Україні для більшості з 11,2 млн пенсіонерів фактично працює тільки перший, солідарний рівень пенсійної системи. Однак, він вже ніколи не зможе забезпечити гідне життя українських пенсіонерів", - зазначають у міністерстві.

"Солідарна пенсійна система може нормально працювати, якщо внески платять принаймні вдвічі більше людей, ніж отримують пенсії", - йдеться в матеріалах.

Мінсоцполітики наполягає на необхідності впровадження обов'язкових накопичувальних пенсій. Відомство виділяє три великі проблеми діючої в Україні пенсійної системи.

Перше, погані прогнози щодо демографії. На даний момент пенсії 11,2 млн пенсіонерів оплачують внески 13 млн працюючих українців. Згідно з прогнозом Інституту демографії ім. Птухи, до 2050 це співвідношення становитиме 11,7 млн ​​пенсіонерів проти 9,7 млн ​​платників внесків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співвідношення пенсіонерів і працюючих в Україні 1 до 1: наслідки трудової міграції

Друге, низькі пенсії. 60% українських пенсіонерів отримують пенсію в 3000 грн на місяць або нижче. Це відповідає показнику коефіцієнта заміщення (співвідношення доходів людини на пенсії і під час трудової діяльності) в 29%, тоді як згідно з конвенцією Міжнародної організації праці, він не повинен бути нижче 40%. У Мінсоцполітики очікують, що через несприятливі демографічні тенденції в майбутньому коефіцієнт заміщення знизиться до 18-20% в силу невідповідності темпів зростання зарплат в економіці і пенсій.

Третє, пенсії нічим фінансувати. Реформа Єдиного соціального внеску в 2016 році в рамках якої ЄСВ був знижений майже вдвічі до 22%, не принесла результатів.

"Частину зниження планувалося направити на внески до накопичувальної системи, але вона не була створена, - відзначають в Мінсоцполітики. - В результаті, знизивши навантаження на бізнес, держава отримала недофінансовану пенсійну систему (дотація Пенсійного фонду в 2020-21 роках становить близько 200 млн грн - Ред.), не запропонувавши громадянам пенсійні накопичення як компенсатор".

Також читайте: Пів мільйона українців можуть залишитися без пенсій, - Мінсоцполітики

Міністерство наводить розрахунки при відрахуваннях 4% від заробітної плати, які пропонуються для запуску обов'язкових пенсійних накопичень і прибутковості на 3% вище інфляції на рік.

Побудована модель для людини, яка:

  • отримує заробітну плату 15 000 гривень на місяць
  • працює і накопичує з 25 до 60 років (має 35 років стажу)
  • на свій пенсійний накопичувальний рахунок щомісяця протягом періоду роботи отримує 2% від зарплати з сум сплаченого їм ПДФО і додатково 2% від зарплати з сум ЄСВ, який за нього заплатив роботодавець (всього 4% - 600 гривень),
  • після завершення періоду роботи отримує накопичувальну пенсію протягом 15 років,
  • весь час накопичення кошти людини працюють з прибутковістю 0,25% вище інфляції в місяць (приблизно 3% вище інфляції на рік),
  • отримує пенсію з солідарного рівня на рівні середньої на сьогодні - 3 624 гривні (за станом на 01.03.2021).

У цьому прикладі середня пенсія за накопичувальною системою протягом 15 років у людини буде 3 117 гривень. Разом з солідарної пенсією людина буде отримувати 6 741 грн, що становитиме 45% від його зарплати.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
Если пенсии судей, плокулолов, чинуш, депутатов, бувших презедентов и остальной сволочи приравнять до уровня уборщицы, то пенсий хватит всем Плохая демография, падение доходов и отсутствие финансирования: Минсоцполитики объяснило необходимость введения накопительных пенсий - Цензор.НЕТ 2926
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13.08.2021 14:26
+20
Может воровать надо меньше?
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13.08.2021 14:24
+20
идея хорошая - копить нечего!), а если и накопишь, недоедая - не факт, что государство не стырит)
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13.08.2021 14:26
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Может воровать надо меньше?
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13.08.2021 14:24 Відповісти
Если пенсии судей, плокулолов, чинуш, депутатов, бувших презедентов и остальной сволочи приравнять до уровня уборщицы, то пенсий хватит всем Плохая демография, падение доходов и отсутствие финансирования: Минсоцполитики объяснило необходимость введения накопительных пенсий - Цензор.НЕТ 2926
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13.08.2021 14:26 Відповісти
А кто приравнивать будет? Те чуваки, которые сами скоро станут бывшими депутатами, чинушами и президентами? А оно им надо?
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13.08.2021 15:55 Відповісти
как так? не... только не это!
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13.08.2021 14:28 Відповісти
Еще один способ отжима денег у населения зелеными *******...
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13.08.2021 14:43 Відповісти
идея хорошая - копить нечего!), а если и накопишь, недоедая - не факт, что государство не стырит)
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13.08.2021 14:26 Відповісти
народец давно копит пол- жизни, на квартирку, под сдачу, и потом с нее на пенсии живет..... по крайней мере никто не отберет и при твоей смерти останется родичам... лайфак)
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13.08.2021 14:29 Відповісти
Вам нагадати що сталося з ощадними вкладами? А якщо взяти до уваги інфляцію, то нічого гарного я не бачу.
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13.08.2021 14:30 Відповісти
ощад - это ссср, во всем мире, пенсионные накопительные фонды, живут и вкладывают в деньги только в застрахованные, гарантированные проэкты... ну эта песня не про нас..я вас понимаю...
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13.08.2021 14:44 Відповісти
Я напомню. Больше двадцати лет назад РФ выплатила своим гражданам 75% сберегательных вкладов, а у нас, как обычно "На всех расчитано не было".
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13.08.2021 14:54 Відповісти
І що вони змогли купити на те що їм виплатили?
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13.08.2021 14:58 Відповісти
Выплаты были в долларовом эквиваленте на момент распада СССР.
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13.08.2021 15:12 Відповісти
Ви даремно не приймаєте ті ліки яки Вам прописав доктор....
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13.08.2021 15:16 Відповісти
73% принимали, результат известен.
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13.08.2021 15:18 Відповісти
Перевести пенсии в валюту смог только Назарбаев.
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13.08.2021 15:47 Відповісти
И только для себя
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14.08.2021 01:20 Відповісти
Головне питання - де накопичувати? Держава на себе ці функції навряд візьме. Будуть відкриті декілька приватних пенсійних фондів. І не на конкурсних засадах, а призначені з своїх, якім вкрай потрібно поліпшити свій фінансовий стан. І як ви гадаєте, скільки такі фонди протримаються? Невже 35-40 років (це тривалість робочого стажу для виходу на пенсію)? І чи довірите ви свої накопичення таким фондам?
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13.08.2021 14:41 Відповісти
я согласен, ответил выше... западный опыт привел... у нас не работает....
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13.08.2021 14:46 Відповісти
Головне питання, що робити 45-55 річним.
Тридцять років з моєї зарплати йшли відрахування у "салідарний хвонд" утримуючи силу силенну народу, а тепер пропонують за 10-15 років назбирати "па быстраму" собі на пенсію. Тоді поверніть всі відрахування в пенсійний фонд, що внесли я і мій роботодавець.
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13.08.2021 15:41 Відповісти
У попа здачі нема.
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13.08.2021 16:00 Відповісти
С такой постоянной инфляцией, ты хоть закопись по уши, через три года сто тысяч превратится в сто гривен
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13.08.2021 15:36 Відповісти
Зеля уже печатает деньги в 3 смены. Если бы не печатал, то не было бы инфляции, а доллар даже подешевел за счёт гастарбайтеров.
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13.08.2021 16:07 Відповісти
Плохая демография, падение доходов и отсутствие финансирования: Минсоцполитики объяснил необходимость введения накопительных пенсий

============
С такими дебилами как сейчас у власти, новыми налогами и их политикой нужно не накопительную пенсию вводить, а создать образовательную программу политической грамотности, что бы ********* и сепаров к власти не приводили
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13.08.2021 14:26 Відповісти
плохая демография.. да вы посмотрите на современных девушек с губами после "вулыка", с нарисованными бровями, все в тюремных наколках для идентификации в борделях... курящие кальяны, сигареты и прочую дрянь.. с интересами типа инсты, фб и одноглазников с неконтактными.... хорошо, что я в свое время женился, и мне не нужно, но современной молодежи не позавидуешь!
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13.08.2021 14:37 Відповісти
таких ноль целых хрен десятых от общего числа.
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13.08.2021 14:46 Відповісти
не, я без вас накоплю. но и платить в пф больше не собираюсь.
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13.08.2021 14:28 Відповісти
В лісі жити збираєтесь?
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13.08.2021 14:31 Відповісти
Та ні, він просто не хоче комусь платити, а потім залишитися і без грошей, і без пенсії.
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13.08.2021 14:43 Відповісти
и ослу понятно, что эти доп 4% пойдут на финансирование дефицита пф и мы их больше никогда не увидим. просто очередное зеленое враньё.
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13.08.2021 14:44 Відповісти
у меня сестра такая, в ПФ всю жизнь платила минималку, зарплату в конвертах получала, жила на широкую ногу, тех кто платил по полной называла дебилами. Сейчас пенсию оформила минималку, матом кроет всю страну за такую пенсию. А я ее подкалываю, чего же ты в конвертах не получаешь хорошую пенсию? Молчит.
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13.08.2021 14:54 Відповісти
положу денюжку в европейский банк. а в декларации укажу ноль.
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13.08.2021 14:44 Відповісти
І купувати на цю денюжку нічого не будете?
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13.08.2021 14:47 Відповісти
Якщо зробити так, як пропонує держава - купувати не буде на що.
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13.08.2021 14:55 Відповісти
Обычная практика - вложение в ценные бумаги, доходность по нерискованным акциям может достигать 18% годовых.
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13.08.2021 14:59 Відповісти
Зеля ж обіцяв що в його країні мрій люди житимуть щасливо і заможно. Невже збрехав? Плохая демография, падение доходов и отсутствие финансирования: Минсоцполитики объяснило необходимость введения накопительных пенсий - Цензор.НЕТ 5997
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13.08.2021 14:30 Відповісти
Так он имел ввиду себя и своё окружение.
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13.08.2021 14:43 Відповісти
"Жити по новому"?
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13.08.2021 14:44 Відповісти
Уже было...
У меня лежит карта привата - пенсионная - в 2006 -2011 году на нее делались отчисления - чтото около 5-7 % от зарплаты.... и никто не знает как их получить..... таких счетов , говорят в олтделениях банков привата не существует.....
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13.08.2021 14:30 Відповісти
это враньё. если отчисления действительно были, то они никуда деться не могли
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13.08.2021 14:45 Відповісти
никто ничего не знает... завтра фотку карточки сделаю... если найду.. а то мож уже и выкинул
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13.08.2021 14:47 Відповісти
говорят счетов, связанных с данной картой нет. мы ничем не можем помочь... это было давно.....
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13.08.2021 14:50 Відповісти
Копилка чтоле? там еще свинка была нарисованая зеленая такая Погана демографія, падіння доходів і відсутність фінансування: Мінсоцполітики пояснило необхідність запровадження накопичувальних пенсій - Цензор.НЕТ 9423
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13.08.2021 14:59 Відповісти
в любом банкомате привата
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13.08.2021 15:05 Відповісти
А копилка на сколько я помню, там даже магнитной ленты нету, только номер карты и ее не вставишь никуда. Как-то я в свое время закончил сотрудничество с привет банком, а копилка осталась и я забыл за нее. Вспомнил лет через 5 наверно. Но таки смог перевести на другую карточку деньги, что там были через привет24 хоть и с танцами с бубном.
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13.08.2021 15:11 Відповісти
эти зелёные гниды идут по проторенной роССиянами дорожке. те тоже копили-копили,а их потом обобрали.
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13.08.2021 14:31 Відповісти
"Солидарная пенсионная система":
"судьи - в среднем 82 146 грн."
"науковці - 2 629 грн."
Странная "солидарность".....
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13.08.2021 14:35 Відповісти
А что Вы хотели ? Власть всегда хочет иметь карманных судей
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13.08.2021 14:40 Відповісти
Поделили деньги по-братски, а что?
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13.08.2021 14:42 Відповісти
Назначат новую "Гонтареву" обвалят гривну ещё в три раза и будет как обычно - виноватых нет !
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13.08.2021 14:38 Відповісти
Звучит так, как будто гривню специально кто-то злобный "обваливал". В стране война, потеряно 10% территории, а курс национальной валюты должен стоять колом? Это в книжном магазине, в разделе "фантастика".
PS Могут и ещё раз обвалить, конечно. Если своими глупыми управленческими решениями завалят страну, то и курс валюты на месте стоять не будет. А что ещё можно ожидать от президента-членограя и партии, лучшие люди в которой - насильники, банальные воры, которые тырят пиво в магазинах, и патологические лжецы и мошенники?
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13.08.2021 14:47 Відповісти
Гонарева была совмесная "Смотрящая" Путлера и Порошенко. Сейчас читает лекции российским бухгалтерам в Лондоне "Как уклоняться от налогов", но говорит что преподаёт в Лондонском Институте Экономики.
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13.08.2021 16:31 Відповісти
Сученята забули згадати про свої зарплати...
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13.08.2021 14:41 Відповісти
Отсуствие доходов не помешало зелоху начать строить институт своего имени из денег госбюджета? Просто сволочи у власти хотят нажраться и ртом.и носом пока при деле.
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13.08.2021 14:42 Відповісти
Ну и делать своей шобле зарплаты по пол-лимона гривен это тоже не мешает.
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13.08.2021 16:32 Відповісти
побольше еще выплачивайте ордло у нас же солидарная система а они нам что-то платят а там пенсии не 2000 тысячи а шахтерские от 5000 и выше
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13.08.2021 14:43 Відповісти
Пусть не забывают в Израиль пенсию тем пенсионерам, что уехали в Израиль. Как им там хватает 2000 дол в месяц?
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13.08.2021 16:33 Відповісти
Залишилось ще розповісти навіщо тоді мінсоцполітики і безліч інших подібних шарашок.Давайте,зайчики,ідіть і годуйтесь самі,бо я вас кормити,одягати не маю бажання.
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13.08.2021 14:53 Відповісти
Ну как - для законного отъёма ваших денег.
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13.08.2021 15:02 Відповісти
Да ты хоть себя одень для начала. Голосовал по приколу? Получай то что хотел
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13.08.2021 15:14 Відповісти
Ага ,я ще тільки від такої срані як ти порад не слухав.Дуй за шкаліком,всоси його і не тринди тут,до понеділка тобою ніхто орати не буде.
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13.08.2021 17:27 Відповісти
меньше зерно из закрамов пистить нужно!
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13.08.2021 15:06 Відповісти
Логичнее было бы:
Улучшать демографию, поднять доходы и Поднять ВВП на душу населения (хотя бы до уровня Польши) и финансирование появится.
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13.08.2021 15:12 Відповісти
"Минсоцполитики объяснило необходимость введения накопительных пенсий"
Вы там ох..ли? Накапливать деньги в банке(в Украине),который 100% "лопнет"?. Сколько их(банков) уже ушли в мир иной вместе с деньгами вкладчиков....Не смешите мои тапочки,как говорят в Одессе....
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13.08.2021 15:13 Відповісти
Их вдохновляет опыт Венесуэлы.
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13.08.2021 15:20 Відповісти
С тех пор , когда мы повысили налог на воздух, вы стали больше дышать! Блазни вы недоделаные и ваши избиратели, вы намекаете на то, что несмотря на гроши эти пенсионеры еще живые? Вы метостазы этого государства, а не пенсионеры. Вы и новое поколение хотите без средств существования оставить, это вы воры и делающие под себя законы , а также ваши пра правнуки , которым вы уже обеспечили безбедную жизнь на костях этих же пенсионеров. Позорнее власти только в россии и Зимбабве
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13.08.2021 15:33 Відповісти
Зеленые твари хотят с народа дополнительно срубить 13 млн.чел*600грн = 7,8 млрд.грн. в месяц или 93,6 млрд.грн. в год. Потом эти деньги распихают по карманам и оффшорам, и разведут руками - мол нету, мыши сгрызли.
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13.08.2021 15:37 Відповісти
Это говорит о том, что в украинскую пенсионную систему граждане не верят. Вот почему. Она обрекает среднестатистического украинца на повальную нищету в старости, поэтому нет никакого смысла нарабатывать 25 лет стажа, терять здоровье на работе с дебилами, и потом сдохнуть на пенсию 1800 грн, которую у вас отнимет это государство через инфляцию и коммунальные тарифы. Даже люди, которые отработали непрерывно по 45 лет, живут в нищите и злыднях. Следующий момент - бандитское государство, которое постоянно меняет законы про пенсию - нельзя быть уверенным в будущем, если мудачье завтра изменит возраст выхода на пенсию, трудовой стаж, начисления, коэффициенты, и прочие составляющие. Никто за Западе так не делает - там пенсии неприкосновенны, и народ откладывает себе на старость уверенно. У нас - постоянный грабеж и обман, а чтобы выжить мудаки предлагают продать вам вашу собаку. Так что, никогда здесь народ не будет работать открыто - нет в этом никакого смысла. Что в молодости возмешь - то будет твоим и в старости.
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13.08.2021 15:43 Відповісти
Это означает фактически увеличения налогов на предприятия, кроме еще того увеличения, которое определяется законом №5600. О каком развитии экономики Украины после этого может идти речь?
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13.08.2021 15:46 Відповісти
Та який розвиток,припиніть.Країна неконкурентна,купуємо більше ніж заробляємо,борги,ВВП не зростає,а недолуга влада тільки погіршує стан,таке відчуття що вже ніякі реформи не виправлять ситуації.Чому перепис населення не проводять,які реалії,навіть генсек ООН на це звернув увагу..
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13.08.2021 15:55 Відповісти
А что разве сделали хоть одну реформу? Ульяна делала реформу в медицине, но ей не дали. Она даже министром не была, потому что за неё взятки ни один олигарх не внёс премьеру и президенту.
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13.08.2021 16:38 Відповісти
"Плохая демография, падение доходов и отсутствие финансирования"

Низькопробна влада яка з року в рік переймається тільки своїми статками винна в цьому ,немає державників.І ще одне,той хто може накопичити і так зробить це бо він вже забезпечений,а ось більший прошарок майбутніх пенсіонерів очікує набагато гірші умови ніж є зараз і ті відрахування передбачувано з'їсть інфляція,та й наші неефективні управлінці розпорошать рештки,можливо таке що взагалі пенсії не буде як такої.
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13.08.2021 15:49 Відповісти
де накопичувати пенсії, коли інфляція 8-12% на рік..
за 10 років "накопичене" буде дорівнювати 0..

краще през, уряд і олігархи будуть менше красти
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13.08.2021 15:52 Відповісти
Такие начинания делать при Зеле у власти могут только сумасшедшие. Многие аферы Зеле удалися, например выборы президента Каломойского,"рынок земли", возрождение ПР под брендом СН, односторонние перемирия, займы валюты под 11% годовых, но это не значит, что если так и будем продожать, то мы выживем.
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13.08.2021 15:57 Відповісти
Пока не признаете,что крах солидарной системы это следствие бездарной экономической политики в результате которой имеем катастрофическое снижение производительных рабочих мест и налогоплательщиков,которые не могут работать в условиях высоких налогов и бешеного уровня коррупции ничего не изменится и нечего пенсионерам не поможет.
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13.08.2021 16:22 Відповісти
Ой, не можу.....
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13.08.2021 16:29 Відповісти
Вот интересно, сколько еще времени можно будет рассказывать Зелохам сказки про Евросоюз, Нато, накопительные пенсии, и про то "ШоскорАзаживем!" ?
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13.08.2021 16:32 Відповісти
картина ясная давайте 4% сейчас а после меня хоч потоп. Харант гарантирует.
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13.08.2021 16:38 Відповісти
Накопити,а потім щомісяця брати з тумбочки - накопітєльная пенсіонная система по українськи...
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13.08.2021 16:54 Відповісти
Погана демографія, падіння доходів і відсутність фінансування: Мінсоцполітики пояснило необхідність запровадження накопичувальних пенсій - Цензор.НЕТ 1275Реформа пенсійної системи мала початися ще 30 років тому назад !

Взявши за взірці ліпші пенсійні системи світу ...
Але у нас до сих пір совдепівська - бо усі політики боялися рухати це питання Погана демографія, падіння доходів і відсутність фінансування: Мінсоцполітики пояснило необхідність запровадження накопичувальних пенсій - Цензор.НЕТ 2974
А керівники ПФ тихо займали свої посади і не кричали , не піднімали питання , не подавали пропозицій по зміні ...Що кожен з них не мав на руках негативної статистики ? Погана демографія, падіння доходів і відсутність фінансування: Мінсоцполітики пояснило необхідність запровадження накопичувальних пенсій - Цензор.НЕТ 8528
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13.08.2021 21:52 Відповісти
Основная причина - зеленский и остальные клоуны воры у власти
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14.08.2021 22:14 Відповісти
 
 