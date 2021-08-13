Погана демографія, падіння доходів і відсутність фінансування: Мінсоцполітики пояснило необхідність запровадження накопичувальних пенсій

Міністерство соціальної політики підготувало інформаційний матеріал про введення накопичувальної пенсії в Україні. Під час запуску обов'язкових пенсійних накопичень пропонують встановити відрахування в 4%.

Після виходу на пенсію українці втрачають близько 70% трудових доходів, в майбутньому цей показник виросте до 80% через демографічні зміни, що істотно вище за міжнародні норми, йдеться в інформаційному матеріалі "Питання та відповіді про накопичувальні пенсії" Міністерства соціальної політики України, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначають, що зараз менше 13 млн осіб платять внески до Пенсійного фонду України для забезпечення 11,1 млн пенсіонерів.

"Зараз в Україні для більшості з 11,2 млн пенсіонерів фактично працює тільки перший, солідарний рівень пенсійної системи. Однак, він вже ніколи не зможе забезпечити гідне життя українських пенсіонерів", - зазначають у міністерстві.

"Солідарна пенсійна система може нормально працювати, якщо внески платять принаймні вдвічі більше людей, ніж отримують пенсії", - йдеться в матеріалах.

Мінсоцполітики наполягає на необхідності впровадження обов'язкових накопичувальних пенсій. Відомство виділяє три великі проблеми діючої в Україні пенсійної системи.

Перше, погані прогнози щодо демографії. На даний момент пенсії 11,2 млн пенсіонерів оплачують внески 13 млн працюючих українців. Згідно з прогнозом Інституту демографії ім. Птухи, до 2050 це співвідношення становитиме 11,7 млн ​​пенсіонерів проти 9,7 млн ​​платників внесків.

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Друге, низькі пенсії. 60% українських пенсіонерів отримують пенсію в 3000 грн на місяць або нижче. Це відповідає показнику коефіцієнта заміщення (співвідношення доходів людини на пенсії і під час трудової діяльності) в 29%, тоді як згідно з конвенцією Міжнародної організації праці, він не повинен бути нижче 40%. У Мінсоцполітики очікують, що через несприятливі демографічні тенденції в майбутньому коефіцієнт заміщення знизиться до 18-20% в силу невідповідності темпів зростання зарплат в економіці і пенсій.

Третє, пенсії нічим фінансувати. Реформа Єдиного соціального внеску в 2016 році в рамках якої ЄСВ був знижений майже вдвічі до 22%, не принесла результатів.

"Частину зниження планувалося направити на внески до накопичувальної системи, але вона не була створена, - відзначають в Мінсоцполітики. - В результаті, знизивши навантаження на бізнес, держава отримала недофінансовану пенсійну систему (дотація Пенсійного фонду в 2020-21 роках становить близько 200 млн грн - Ред.), не запропонувавши громадянам пенсійні накопичення як компенсатор".

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Міністерство наводить розрахунки при відрахуваннях 4% від заробітної плати, які пропонуються для запуску обов'язкових пенсійних накопичень і прибутковості на 3% вище інфляції на рік.

Побудована модель для людини, яка:

отримує заробітну плату 15 000 гривень на місяць

працює і накопичує з 25 до 60 років (має 35 років стажу)

на свій пенсійний накопичувальний рахунок щомісяця протягом періоду роботи отримує 2% від зарплати з сум сплаченого їм ПДФО і додатково 2% від зарплати з сум ЄСВ, який за нього заплатив роботодавець (всього 4% - 600 гривень),

після завершення періоду роботи отримує накопичувальну пенсію протягом 15 років,

весь час накопичення кошти людини працюють з прибутковістю 0,25% вище інфляції в місяць (приблизно 3% вище інфляції на рік),

отримує пенсію з солідарного рівня на рівні середньої на сьогодні - 3 624 гривні (за станом на 01.03.2021).

У цьому прикладі середня пенсія за накопичувальною системою протягом 15 років у людини буде 3 117 гривень. Разом з солідарної пенсією людина буде отримувати 6 741 грн, що становитиме 45% від його зарплати.