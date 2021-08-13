Плохая демография, падение доходов и отсутствие финансирования: Минсоцполитики объяснило необходимость введения накопительных пенсий
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство социальной политики подготовило информационный материал о введении накопительной пенсии в Украине. При запуске обязательных пенсионных накоплений предлагают установить отчисления в 4%.
После выхода на пенсию украинцы теряют около 70% трудовых доходов, в будущем этот показатель вырастет до 80% из-за демографических изменений, что существенно выше международных норм, говорится в информационном материале "Вопросы и ответы о накопительных пенсиях" Министерства социальной политики Украины, передает Цензор.НЕТ.
В ведомстве отмечают, что сейчас менее 13 млн человек платят взносы в Пенсионный фонд Украины для обеспечения 11,1 млн пенсионеров.
"Сейчас в Украине для большинства из 11,2 млн пенсионеров фактически работает только первый, солидарный уровень пенсионной системы. Однако, он уже никогда не сможет обеспечить достойную жизнь украинских пенсионеров", – отмечают в министерстве.
"Солидарная пенсионная система может нормально работать, если взносы платят по крайней мере вдвое больше людей, чем получают пенсии", - говорится в материалах.
Минисоцполитики настаивает на необходимости внедрения обязательных накопительных пенсий. Ведомство выделяет три больших проблемы действующей в Украине пенсионной системы.
Первое, плохие прогнозы по демографии. На данный момент пенсии 11,2 млн пенсионеров оплачивают взносы 13 млн работающих украинцев. Согласно прогнозу Института демографии им. Птухи, к 2050 это соотношение составит 11,7 млн пенсионеров против 9,7 млн плательщиков взносов.
Второе, низкие пенсии. 60% украинских пенсионеров получают пенсию в 3000 грн в месяц или ниже. Это соответствует показателю коэффициента замещения (соотношение доходов человека на пенсии и во время трудовой деятельности) в 29%, тогда как согласно конвенции Международной организации труда, он не должен быть ниже 40%. В Минсоцполитики ожидают, что из-за неблагоприятных демографических тенденций в будущем коэффициент замещения снизится до 18-20% в силу несоответствия темпов роста зарплат в экономике и пенсий.
Третье, пенсии нечем финансировать. Реформа Единого социального взноса в 2016 году в рамках которой ЕСВ был снижен почти вдвое до 22%, не принесла результатов.
"Часть снижения планировалось направить на взносы в накопительную систему, но она не была создана, – отмечают в Минсоцполитики. – В результате, снизив нагрузку на бизнес, государство получило недофинансированную пенсионную систему (дотация Пенсионного фонда в 2020-21 годах составляет около 200 млн грн. - Ред.), не предложив гражданам пенсионные накопления как компенсатор".
Министерство приводит расчеты при отчислениях 4% от заработной платы, которые предлагаются для запуска обязательных пенсионных накоплений и доходности на 3% выше инфляции в год.
Построена модель для человека, который:
- получает заработную плату 15 000 гривен в месяц
- работает и накапливает с 25 до 60 лет (имеет 35 лет стажа)
- на свой пенсионный накопительный счет ежемесячно в течение периода работы получает 2% от зарплаты с сумм уплаченного им НДФЛ и дополнительно 2% от зарплаты с сумм ЕСВ, который за него заплатил работодатель (всего 4% - 600 гривен),
- после завершения периода работы получает накопительную пенсию в течение 15 лет,
- все время накопления средства человека работают с доходностью 0,25% выше инфляции в месяц (примерно 3% выше инфляции в год),
- получает пенсию с солидарного уровня на уровне средней на сегодня - 3 624 гривны (по состоянию на 01.03.2021).
В этом примере средняя пенсия по накопительной системе в течение 15 лет у человека будет 3 117 гривен. Вместе с солидарной пенсией человек будет получать 6 741 грн, что составит 45% от его зарплаты.
Пожалуйста, подождите...
Тридцять років з моєї зарплати йшли відрахування у "салідарний хвонд" утримуючи силу силенну народу, а тепер пропонують за 10-15 років назбирати "па быстраму" собі на пенсію. Тоді поверніть всі відрахування в пенсійний фонд, що внесли я і мій роботодавець.
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С такими дебилами как сейчас у власти, новыми налогами и их политикой нужно не накопительную пенсию вводить, а создать образовательную программу политической грамотности, что бы ********* и сепаров к власти не приводили
У меня лежит карта привата - пенсионная - в 2006 -2011 году на нее делались отчисления - чтото около 5-7 % от зарплаты.... и никто не знает как их получить..... таких счетов , говорят в олтделениях банков привата не существует.....
"судьи - в среднем 82 146 грн."
"науковці - 2 629 грн."
Странная "солидарность".....
PS Могут и ещё раз обвалить, конечно. Если своими глупыми управленческими решениями завалят страну, то и курс валюты на месте стоять не будет. А что ещё можно ожидать от президента-членограя и партии, лучшие люди в которой - насильники, банальные воры, которые тырят пиво в магазинах, и патологические лжецы и мошенники?
Улучшать демографию, поднять доходы и Поднять ВВП на душу населения (хотя бы до уровня Польши) и финансирование появится.
Вы там ох..ли? Накапливать деньги в банке(в Украине),который 100% "лопнет"?. Сколько их(банков) уже ушли в мир иной вместе с деньгами вкладчиков....Не смешите мои тапочки,как говорят в Одессе....
Низькопробна влада яка з року в рік переймається тільки своїми статками винна в цьому ,немає державників.І ще одне,той хто може накопичити і так зробить це бо він вже забезпечений,а ось більший прошарок майбутніх пенсіонерів очікує набагато гірші умови ніж є зараз і ті відрахування передбачувано з'їсть інфляція,та й наші неефективні управлінці розпорошать рештки,можливо таке що взагалі пенсії не буде як такої.
за 10 років "накопичене" буде дорівнювати 0..
краще през, уряд і олігархи будуть менше красти
Взявши за взірці ліпші пенсійні системи світу ...
Але у нас до сих пір совдепівська - бо усі політики боялися рухати це питання
А керівники ПФ тихо займали свої посади і не кричали , не піднімали питання , не подавали пропозицій по зміні ...Що кожен з них не мав на руках негативної статистики ?