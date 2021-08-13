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Новости Политика Украины
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демография (283) пенсионная реформа (1144) Пенсионный фонд (424) пенсия (2135) Министерство социальной политики (856)

Плохая демография, падение доходов и отсутствие финансирования: Минсоцполитики объяснило необходимость введения накопительных пенсий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Плохая демография, падение доходов и отсутствие финансирования: Минсоцполитики объяснило необходимость введения накопительных пенсий

Министерство социальной политики подготовило информационный материал о введении накопительной пенсии в Украине. При запуске обязательных пенсионных накоплений предлагают установить отчисления в 4%.

После выхода на пенсию украинцы теряют около 70% трудовых доходов, в будущем этот показатель вырастет до 80% из-за демографических изменений, что существенно выше международных норм, говорится в информационном материале "Вопросы и ответы о накопительных пенсиях" Министерства социальной политики Украины, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отмечают, что сейчас менее 13 млн человек платят взносы в Пенсионный фонд Украины для обеспечения 11,1 млн пенсионеров.

"Сейчас в Украине для большинства из 11,2 млн пенсионеров фактически работает только первый, солидарный уровень пенсионной системы. Однако, он уже никогда не сможет обеспечить достойную жизнь украинских пенсионеров", – отмечают в министерстве.

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"Солидарная пенсионная система может нормально работать, если взносы платят по крайней мере вдвое больше людей, чем получают пенсии", - говорится в материалах.

Минисоцполитики настаивает на необходимости внедрения обязательных накопительных пенсий. Ведомство выделяет три больших проблемы действующей в Украине пенсионной системы.

Первое, плохие прогнозы по демографии. На данный момент пенсии 11,2 млн пенсионеров оплачивают взносы 13 млн работающих украинцев. Согласно прогнозу Института демографии им. Птухи, к 2050 это соотношение составит 11,7 млн пенсионеров против 9,7 млн плательщиков взносов.

Второе, низкие пенсии. 60% украинских пенсионеров получают пенсию в 3000 грн в месяц или ниже. Это соответствует показателю коэффициента замещения (соотношение доходов человека на пенсии и во время трудовой деятельности) в 29%, тогда как согласно конвенции Международной организации труда, он не должен быть ниже 40%. В Минсоцполитики ожидают, что из-за неблагоприятных демографических тенденций в будущем коэффициент замещения снизится до 18-20% в силу несоответствия темпов роста зарплат в экономике и пенсий.

Третье, пенсии нечем финансировать. Реформа Единого социального взноса в 2016 году в рамках которой ЕСВ был снижен почти вдвое до 22%, не принесла результатов.

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"Часть снижения планировалось направить на взносы в накопительную систему, но она не была создана, – отмечают в Минсоцполитики. – В результате, снизив нагрузку на бизнес, государство получило недофинансированную пенсионную систему (дотация Пенсионного фонда в 2020-21 годах составляет около 200 млн грн. - Ред.), не предложив гражданам пенсионные накопления как компенсатор".

Министерство приводит расчеты при отчислениях 4% от заработной платы, которые предлагаются для запуска обязательных пенсионных накоплений и доходности на 3% выше инфляции в год.

Построена модель для человека, который:

  • получает заработную плату 15 000 гривен в месяц
  • работает и накапливает с 25 до 60 лет (имеет 35 лет стажа)
  • на свой пенсионный накопительный счет ежемесячно в течение периода работы получает 2% от зарплаты с сумм уплаченного им НДФЛ и дополнительно 2% от зарплаты с сумм ЕСВ, который за него заплатил работодатель (всего 4% - 600 гривен),
  • после завершения периода работы получает накопительную пенсию в течение 15 лет,
  • все время накопления средства человека работают с доходностью 0,25% выше инфляции в месяц (примерно 3% выше инфляции в год),
  • получает пенсию с солидарного уровня на уровне средней на сегодня - 3 624 гривны (по состоянию на 01.03.2021).

В этом примере средняя пенсия по накопительной системе в течение 15 лет у человека будет 3 117 гривен. Вместе с солидарной пенсией человек будет получать 6 741 грн, что составит 45% от его зарплаты.
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Топ комментарии
+26
Если пенсии судей, плокулолов, чинуш, депутатов, бувших презедентов и остальной сволочи приравнять до уровня уборщицы, то пенсий хватит всем Плохая демография, падение доходов и отсутствие финансирования: Минсоцполитики объяснило необходимость введения накопительных пенсий - Цензор.НЕТ 2926
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13.08.2021 14:26
+20
Может воровать надо меньше?
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13.08.2021 14:24
+20
идея хорошая - копить нечего!), а если и накопишь, недоедая - не факт, что государство не стырит)
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13.08.2021 14:26
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Правила форума Совет форумчан
Может воровать надо меньше?
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13.08.2021 14:24 Ответить
Если пенсии судей, плокулолов, чинуш, депутатов, бувших презедентов и остальной сволочи приравнять до уровня уборщицы, то пенсий хватит всем Плохая демография, падение доходов и отсутствие финансирования: Минсоцполитики объяснило необходимость введения накопительных пенсий - Цензор.НЕТ 2926
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13.08.2021 14:26 Ответить
А кто приравнивать будет? Те чуваки, которые сами скоро станут бывшими депутатами, чинушами и президентами? А оно им надо?
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13.08.2021 15:55 Ответить
как так? не... только не это!
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13.08.2021 14:28 Ответить
Еще один способ отжима денег у населения зелеными *******...
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13.08.2021 14:43 Ответить
идея хорошая - копить нечего!), а если и накопишь, недоедая - не факт, что государство не стырит)
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13.08.2021 14:26 Ответить
народец давно копит пол- жизни, на квартирку, под сдачу, и потом с нее на пенсии живет..... по крайней мере никто не отберет и при твоей смерти останется родичам... лайфак)
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13.08.2021 14:29 Ответить
Вам нагадати що сталося з ощадними вкладами? А якщо взяти до уваги інфляцію, то нічого гарного я не бачу.
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13.08.2021 14:30 Ответить
ощад - это ссср, во всем мире, пенсионные накопительные фонды, живут и вкладывают в деньги только в застрахованные, гарантированные проэкты... ну эта песня не про нас..я вас понимаю...
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13.08.2021 14:44 Ответить
Я напомню. Больше двадцати лет назад РФ выплатила своим гражданам 75% сберегательных вкладов, а у нас, как обычно "На всех расчитано не было".
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13.08.2021 14:54 Ответить
І що вони змогли купити на те що їм виплатили?
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13.08.2021 14:58 Ответить
Выплаты были в долларовом эквиваленте на момент распада СССР.
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13.08.2021 15:12 Ответить
Ви даремно не приймаєте ті ліки яки Вам прописав доктор....
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13.08.2021 15:16 Ответить
73% принимали, результат известен.
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13.08.2021 15:18 Ответить
Перевести пенсии в валюту смог только Назарбаев.
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13.08.2021 15:47 Ответить
И только для себя
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14.08.2021 01:20 Ответить
Головне питання - де накопичувати? Держава на себе ці функції навряд візьме. Будуть відкриті декілька приватних пенсійних фондів. І не на конкурсних засадах, а призначені з своїх, якім вкрай потрібно поліпшити свій фінансовий стан. І як ви гадаєте, скільки такі фонди протримаються? Невже 35-40 років (це тривалість робочого стажу для виходу на пенсію)? І чи довірите ви свої накопичення таким фондам?
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13.08.2021 14:41 Ответить
я согласен, ответил выше... западный опыт привел... у нас не работает....
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13.08.2021 14:46 Ответить
Головне питання, що робити 45-55 річним.
Тридцять років з моєї зарплати йшли відрахування у "салідарний хвонд" утримуючи силу силенну народу, а тепер пропонують за 10-15 років назбирати "па быстраму" собі на пенсію. Тоді поверніть всі відрахування в пенсійний фонд, що внесли я і мій роботодавець.
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13.08.2021 15:41 Ответить
У попа здачі нема.
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13.08.2021 16:00 Ответить
С такой постоянной инфляцией, ты хоть закопись по уши, через три года сто тысяч превратится в сто гривен
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13.08.2021 15:36 Ответить
Зеля уже печатает деньги в 3 смены. Если бы не печатал, то не было бы инфляции, а доллар даже подешевел за счёт гастарбайтеров.
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13.08.2021 16:07 Ответить
Плохая демография, падение доходов и отсутствие финансирования: Минсоцполитики объяснил необходимость введения накопительных пенсий

============
С такими дебилами как сейчас у власти, новыми налогами и их политикой нужно не накопительную пенсию вводить, а создать образовательную программу политической грамотности, что бы ********* и сепаров к власти не приводили
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13.08.2021 14:26 Ответить
плохая демография.. да вы посмотрите на современных девушек с губами после "вулыка", с нарисованными бровями, все в тюремных наколках для идентификации в борделях... курящие кальяны, сигареты и прочую дрянь.. с интересами типа инсты, фб и одноглазников с неконтактными.... хорошо, что я в свое время женился, и мне не нужно, но современной молодежи не позавидуешь!
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13.08.2021 14:37 Ответить
таких ноль целых хрен десятых от общего числа.
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13.08.2021 14:46 Ответить
не, я без вас накоплю. но и платить в пф больше не собираюсь.
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13.08.2021 14:28 Ответить
В лісі жити збираєтесь?
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13.08.2021 14:31 Ответить
Та ні, він просто не хоче комусь платити, а потім залишитися і без грошей, і без пенсії.
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13.08.2021 14:43 Ответить
и ослу понятно, что эти доп 4% пойдут на финансирование дефицита пф и мы их больше никогда не увидим. просто очередное зеленое враньё.
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13.08.2021 14:44 Ответить
у меня сестра такая, в ПФ всю жизнь платила минималку, зарплату в конвертах получала, жила на широкую ногу, тех кто платил по полной называла дебилами. Сейчас пенсию оформила минималку, матом кроет всю страну за такую пенсию. А я ее подкалываю, чего же ты в конвертах не получаешь хорошую пенсию? Молчит.
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13.08.2021 14:54 Ответить
положу денюжку в европейский банк. а в декларации укажу ноль.
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13.08.2021 14:44 Ответить
І купувати на цю денюжку нічого не будете?
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13.08.2021 14:47 Ответить
Якщо зробити так, як пропонує держава - купувати не буде на що.
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13.08.2021 14:55 Ответить
Обычная практика - вложение в ценные бумаги, доходность по нерискованным акциям может достигать 18% годовых.
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13.08.2021 14:59 Ответить
Зеля ж обіцяв що в його країні мрій люди житимуть щасливо і заможно. Невже збрехав? Плохая демография, падение доходов и отсутствие финансирования: Минсоцполитики объяснило необходимость введения накопительных пенсий - Цензор.НЕТ 5997
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13.08.2021 14:30 Ответить
Так он имел ввиду себя и своё окружение.
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13.08.2021 14:43 Ответить
"Жити по новому"?
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13.08.2021 14:44 Ответить
Уже было...
У меня лежит карта привата - пенсионная - в 2006 -2011 году на нее делались отчисления - чтото около 5-7 % от зарплаты.... и никто не знает как их получить..... таких счетов , говорят в олтделениях банков привата не существует.....
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13.08.2021 14:30 Ответить
это враньё. если отчисления действительно были, то они никуда деться не могли
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13.08.2021 14:45 Ответить
никто ничего не знает... завтра фотку карточки сделаю... если найду.. а то мож уже и выкинул
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13.08.2021 14:47 Ответить
говорят счетов, связанных с данной картой нет. мы ничем не можем помочь... это было давно.....
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13.08.2021 14:50 Ответить
Копилка чтоле? там еще свинка была нарисованая зеленая такая Погана демографія, падіння доходів і відсутність фінансування: Мінсоцполітики пояснило необхідність запровадження накопичувальних пенсій - Цензор.НЕТ 9423
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13.08.2021 14:59 Ответить
в любом банкомате привата
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13.08.2021 15:05 Ответить
А копилка на сколько я помню, там даже магнитной ленты нету, только номер карты и ее не вставишь никуда. Как-то я в свое время закончил сотрудничество с привет банком, а копилка осталась и я забыл за нее. Вспомнил лет через 5 наверно. Но таки смог перевести на другую карточку деньги, что там были через привет24 хоть и с танцами с бубном.
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13.08.2021 15:11 Ответить
эти зелёные гниды идут по проторенной роССиянами дорожке. те тоже копили-копили,а их потом обобрали.
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13.08.2021 14:31 Ответить
"Солидарная пенсионная система":
"судьи - в среднем 82 146 грн."
"науковці - 2 629 грн."
Странная "солидарность".....
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13.08.2021 14:35 Ответить
А что Вы хотели ? Власть всегда хочет иметь карманных судей
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13.08.2021 14:40 Ответить
Поделили деньги по-братски, а что?
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13.08.2021 14:42 Ответить
Назначат новую "Гонтареву" обвалят гривну ещё в три раза и будет как обычно - виноватых нет !
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13.08.2021 14:38 Ответить
Звучит так, как будто гривню специально кто-то злобный "обваливал". В стране война, потеряно 10% территории, а курс национальной валюты должен стоять колом? Это в книжном магазине, в разделе "фантастика".
PS Могут и ещё раз обвалить, конечно. Если своими глупыми управленческими решениями завалят страну, то и курс валюты на месте стоять не будет. А что ещё можно ожидать от президента-членограя и партии, лучшие люди в которой - насильники, банальные воры, которые тырят пиво в магазинах, и патологические лжецы и мошенники?
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13.08.2021 14:47 Ответить
Гонарева была совмесная "Смотрящая" Путлера и Порошенко. Сейчас читает лекции российским бухгалтерам в Лондоне "Как уклоняться от налогов", но говорит что преподаёт в Лондонском Институте Экономики.
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13.08.2021 16:31 Ответить
Сученята забули згадати про свої зарплати...
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13.08.2021 14:41 Ответить
Отсуствие доходов не помешало зелоху начать строить институт своего имени из денег госбюджета? Просто сволочи у власти хотят нажраться и ртом.и носом пока при деле.
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13.08.2021 14:42 Ответить
Ну и делать своей шобле зарплаты по пол-лимона гривен это тоже не мешает.
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13.08.2021 16:32 Ответить
побольше еще выплачивайте ордло у нас же солидарная система а они нам что-то платят а там пенсии не 2000 тысячи а шахтерские от 5000 и выше
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13.08.2021 14:43 Ответить
Пусть не забывают в Израиль пенсию тем пенсионерам, что уехали в Израиль. Как им там хватает 2000 дол в месяц?
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13.08.2021 16:33 Ответить
Залишилось ще розповісти навіщо тоді мінсоцполітики і безліч інших подібних шарашок.Давайте,зайчики,ідіть і годуйтесь самі,бо я вас кормити,одягати не маю бажання.
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13.08.2021 14:53 Ответить
Ну как - для законного отъёма ваших денег.
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13.08.2021 15:02 Ответить
Да ты хоть себя одень для начала. Голосовал по приколу? Получай то что хотел
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13.08.2021 15:14 Ответить
Ага ,я ще тільки від такої срані як ти порад не слухав.Дуй за шкаліком,всоси його і не тринди тут,до понеділка тобою ніхто орати не буде.
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13.08.2021 17:27 Ответить
меньше зерно из закрамов пистить нужно!
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13.08.2021 15:06 Ответить
Логичнее было бы:
Улучшать демографию, поднять доходы и Поднять ВВП на душу населения (хотя бы до уровня Польши) и финансирование появится.
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13.08.2021 15:12 Ответить
"Минсоцполитики объяснило необходимость введения накопительных пенсий"
Вы там ох..ли? Накапливать деньги в банке(в Украине),который 100% "лопнет"?. Сколько их(банков) уже ушли в мир иной вместе с деньгами вкладчиков....Не смешите мои тапочки,как говорят в Одессе....
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13.08.2021 15:13 Ответить
Их вдохновляет опыт Венесуэлы.
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13.08.2021 15:20 Ответить
С тех пор , когда мы повысили налог на воздух, вы стали больше дышать! Блазни вы недоделаные и ваши избиратели, вы намекаете на то, что несмотря на гроши эти пенсионеры еще живые? Вы метостазы этого государства, а не пенсионеры. Вы и новое поколение хотите без средств существования оставить, это вы воры и делающие под себя законы , а также ваши пра правнуки , которым вы уже обеспечили безбедную жизнь на костях этих же пенсионеров. Позорнее власти только в россии и Зимбабве
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13.08.2021 15:33 Ответить
Зеленые твари хотят с народа дополнительно срубить 13 млн.чел*600грн = 7,8 млрд.грн. в месяц или 93,6 млрд.грн. в год. Потом эти деньги распихают по карманам и оффшорам, и разведут руками - мол нету, мыши сгрызли.
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13.08.2021 15:37 Ответить
Это говорит о том, что в украинскую пенсионную систему граждане не верят. Вот почему. Она обрекает среднестатистического украинца на повальную нищету в старости, поэтому нет никакого смысла нарабатывать 25 лет стажа, терять здоровье на работе с дебилами, и потом сдохнуть на пенсию 1800 грн, которую у вас отнимет это государство через инфляцию и коммунальные тарифы. Даже люди, которые отработали непрерывно по 45 лет, живут в нищите и злыднях. Следующий момент - бандитское государство, которое постоянно меняет законы про пенсию - нельзя быть уверенным в будущем, если мудачье завтра изменит возраст выхода на пенсию, трудовой стаж, начисления, коэффициенты, и прочие составляющие. Никто за Западе так не делает - там пенсии неприкосновенны, и народ откладывает себе на старость уверенно. У нас - постоянный грабеж и обман, а чтобы выжить мудаки предлагают продать вам вашу собаку. Так что, никогда здесь народ не будет работать открыто - нет в этом никакого смысла. Что в молодости возмешь - то будет твоим и в старости.
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13.08.2021 15:43 Ответить
Это означает фактически увеличения налогов на предприятия, кроме еще того увеличения, которое определяется законом №5600. О каком развитии экономики Украины после этого может идти речь?
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13.08.2021 15:46 Ответить
Та який розвиток,припиніть.Країна неконкурентна,купуємо більше ніж заробляємо,борги,ВВП не зростає,а недолуга влада тільки погіршує стан,таке відчуття що вже ніякі реформи не виправлять ситуації.Чому перепис населення не проводять,які реалії,навіть генсек ООН на це звернув увагу..
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13.08.2021 15:55 Ответить
А что разве сделали хоть одну реформу? Ульяна делала реформу в медицине, но ей не дали. Она даже министром не была, потому что за неё взятки ни один олигарх не внёс премьеру и президенту.
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13.08.2021 16:38 Ответить
"Плохая демография, падение доходов и отсутствие финансирования"

Низькопробна влада яка з року в рік переймається тільки своїми статками винна в цьому ,немає державників.І ще одне,той хто може накопичити і так зробить це бо він вже забезпечений,а ось більший прошарок майбутніх пенсіонерів очікує набагато гірші умови ніж є зараз і ті відрахування передбачувано з'їсть інфляція,та й наші неефективні управлінці розпорошать рештки,можливо таке що взагалі пенсії не буде як такої.
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13.08.2021 15:49 Ответить
де накопичувати пенсії, коли інфляція 8-12% на рік..
за 10 років "накопичене" буде дорівнювати 0..

краще през, уряд і олігархи будуть менше красти
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13.08.2021 15:52 Ответить
Такие начинания делать при Зеле у власти могут только сумасшедшие. Многие аферы Зеле удалися, например выборы президента Каломойского,"рынок земли", возрождение ПР под брендом СН, односторонние перемирия, займы валюты под 11% годовых, но это не значит, что если так и будем продожать, то мы выживем.
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13.08.2021 15:57 Ответить
Пока не признаете,что крах солидарной системы это следствие бездарной экономической политики в результате которой имеем катастрофическое снижение производительных рабочих мест и налогоплательщиков,которые не могут работать в условиях высоких налогов и бешеного уровня коррупции ничего не изменится и нечего пенсионерам не поможет.
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13.08.2021 16:22 Ответить
Ой, не можу.....
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13.08.2021 16:29 Ответить
Вот интересно, сколько еще времени можно будет рассказывать Зелохам сказки про Евросоюз, Нато, накопительные пенсии, и про то "ШоскорАзаживем!" ?
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13.08.2021 16:32 Ответить
картина ясная давайте 4% сейчас а после меня хоч потоп. Харант гарантирует.
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13.08.2021 16:38 Ответить
Накопити,а потім щомісяця брати з тумбочки - накопітєльная пенсіонная система по українськи...
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13.08.2021 16:54 Ответить
Погана демографія, падіння доходів і відсутність фінансування: Мінсоцполітики пояснило необхідність запровадження накопичувальних пенсій - Цензор.НЕТ 1275Реформа пенсійної системи мала початися ще 30 років тому назад !

Взявши за взірці ліпші пенсійні системи світу ...
Але у нас до сих пір совдепівська - бо усі політики боялися рухати це питання Погана демографія, падіння доходів і відсутність фінансування: Мінсоцполітики пояснило необхідність запровадження накопичувальних пенсій - Цензор.НЕТ 2974
А керівники ПФ тихо займали свої посади і не кричали , не піднімали питання , не подавали пропозицій по зміні ...Що кожен з них не мав на руках негативної статистики ? Погана демографія, падіння доходів і відсутність фінансування: Мінсоцполітики пояснило необхідність запровадження накопичувальних пенсій - Цензор.НЕТ 8528
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13.08.2021 21:52 Ответить
Основная причина - зеленский и остальные клоуны воры у власти
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14.08.2021 22:14 Ответить
 
 