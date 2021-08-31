Меркель може отримувати пенсію в 15 тис. євро
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель залишить посаду після наступних виборів до Бундестагу. Сума її пенсії може становити 15 тис. євро.
Зараз Меркель отримує 25 тис. євро на місяць за роботу канцлера і 10 тис. як депутат Бундестагу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Перші три місяці після залишення посади вона продовжить отримувати теперішню зарплату. Наступний 21 місяць їй виплачуватимуть половину цієї суми.
За законами ФРН, канцлерам мають виплачувати щонайменше 27,74% їхньої попередньої заробітної плати. З кожним наступним роком сума пенсії збільшується на 2,39167 відсотка до максимального значення в 71,75%.
Таким чином, максимальна пенсія Меркель становитиме приблизно 15 тис. євро. Крім того, до кінця життя вона матиме право на охорону і службовий автомобіль з водієм, а також зможе користуватися офісом у приміщеннях Бундестагу.
Наступні вибори в Німеччині відбудуться 26 вересня. Меркель обійматиме посаду до формування нового уряду. Кабінет міністрів вона очолює протягом останніх 16 років.
Будь ласка, зачекайте...
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ье из Дюссекльдорфа опустить ГрязьПром и Путлера ниже погреба...
Я конечно понимаю кем она была, но всё же..... непонятно.
Всё таки далеки они от народа. В любой стране.
от ти бюргер скаржишся на перекос, а у нас кожен задрипаний суддя пенс отримує 2к евро, в той час як середня(не мінімальна) 100 евриків....
п.с. фрау заробила свою пенсію своїми внесками з немалого окладу за довгі рокі.
Да и кого ж ещё пристраивать, как не Ангелу Хорстовну с её-то высочайшей квалификацией - будёновку и кокошник носить умеет, "Камаринскую" в лыковых лаптях и валенках сплясать могёт, гармошкой-тальянкой, гуслями и балалайкой владеет, тексты и партитуру "Калинки-малинки" знает. Что ещё надобно?
Опять же, заморачиваться насчёт когда задвигать и когда выдвигать задвижку "Северного Потока-2" Ангеле Хорстовне не придётся - Вован Вованыч в нужный момент прикинется Юстасом и из Центра по налаженным со славных времён "Штази" каналам тётушку Меркель обо всём подробненько проинструктирует.
Да и самому Вовану Вованычу очевидный профит - будет своё персональное рассейское "Трио Арийцев" (с Герхардом Фрицевичем Шрёдером и Карен Кнайсель) - хоть увертюру на инструментах врежут, хоть ораторию задушевно загорлопанят, хоть "Сидроль" знатно спляшут - австриячка Кнайсель уже зарекомендовала себя непревзойденной специалисткой в купе с Вован Вованычем кренделя ляхами выкидывать. Глядишь, и Ангела Хорстовна в рассейском "Трио Арийцев" себя ещё покажет...