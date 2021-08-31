Меркель може отримувати пенсію в 15 тис. євро

Канцлер Німеччини Ангела Меркель залишить посаду після наступних виборів до Бундестагу. Сума її пенсії може становити 15 тис. євро.

Зараз Меркель отримує 25 тис. євро на місяць за роботу канцлера і 10 тис. як депутат Бундестагу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Перші три місяці після залишення посади вона продовжить отримувати теперішню зарплату. Наступний 21 місяць їй виплачуватимуть половину цієї суми.

За законами ФРН, канцлерам мають виплачувати щонайменше 27,74% їхньої попередньої заробітної плати. З кожним наступним роком сума пенсії збільшується на 2,39167 відсотка до максимального значення в 71,75%.

Таким чином, максимальна пенсія Меркель становитиме приблизно 15 тис. євро. Крім того, до кінця життя вона матиме право на охорону і службовий автомобіль з водієм, а також зможе користуватися офісом у приміщеннях Бундестагу.

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Наступні вибори в Німеччині відбудуться 26 вересня. Меркель обійматиме посаду до формування нового уряду. Кабінет міністрів вона очолює протягом останніх 16 років.