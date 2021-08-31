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Німеччина (4534) Меркель (1027) пенсія (922)

Меркель може отримувати пенсію в 15 тис. євро

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Меркель може отримувати пенсію в 15 тис. євро

Канцлер Німеччини Ангела Меркель залишить посаду після наступних виборів до Бундестагу. Сума її пенсії може становити 15 тис. євро.

Зараз Меркель отримує 25 тис. євро на місяць за роботу канцлера і 10 тис. як депутат Бундестагу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Перші три місяці після залишення посади вона продовжить отримувати теперішню зарплату. Наступний 21 місяць їй виплачуватимуть половину цієї суми.

За законами ФРН, канцлерам мають виплачувати щонайменше 27,74% їхньої попередньої заробітної плати. З кожним наступним роком сума пенсії збільшується на 2,39167 відсотка до максимального значення в 71,75%.

Таким чином, максимальна пенсія Меркель становитиме приблизно 15 тис. євро. Крім того, до кінця життя вона матиме право на охорону і службовий автомобіль з водієм, а також зможе користуватися офісом у приміщеннях Бундестагу.

Також читайте: Зеленський нагородив Меркель "Орденом Свободи"

Наступні вибори в Німеччині відбудуться 26 вересня. Меркель обійматиме посаду до формування нового уряду. Кабінет міністрів вона очолює протягом останніх 16 років.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
И тут Шрёдер рассмеялся до слёз
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31.08.2021 02:00
+9
Опять тупейший комент. ***** для раисян жлоб и жмот. На еврочиновников он не жалеет.
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вошла в состав совета директоров "Роснефти". Зарплата от 500 тыс $.
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31.08.2021 02:36
+3
А Валёдя сколько доплачивать будет? ... она-же его сколько лет нянчила, да ещё и пивом поила Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро - Цензор.НЕТ 9878
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31.08.2021 02:10
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И тут Шрёдер рассмеялся до слёз
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31.08.2021 02:00 Відповісти
Хоть бы не переволновался.)
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31.08.2021 02:08 Відповісти
Это замашки мокшан в мокшанских компаниях. Чтобы действительно много получать в цивилизованном мире нужно быть действующщим менеджером, поэтому Шредер - никто.
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31.08.2021 02:13 Відповісти
Зарплата Шредеоа сейчас 50 тыс Евро в месяц. Это ты по сравнению с ним никто
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31.08.2021 02:27 Відповісти
причем 50 тысяч - это только оклад, без учёта бонусов))
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31.08.2021 09:23 Відповісти
да увидев эти цифры от смеха обоссались пол-рады!
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31.08.2021 09:02 Відповісти
В газпроме заплатят больше, раз в 200)
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31.08.2021 02:03 Відповісти
Зарплата больше, чем у Президента США, но это у одного человека, а не тысяч судей. Да и решающее значение там играет власть, а не деньги, а вот ее-то и не будет. ******** замашки исключаются.
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31.08.2021 02:06 Відповісти
Эта кремлёвская гнида 16 лет сидела канцлером! Исключается... Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро - Цензор.НЕТ 7527
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31.08.2021 02:12 Відповісти
А Валёдя сколько доплачивать будет? ... она-же его сколько лет нянчила, да ещё и пивом поила Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро - Цензор.НЕТ 9878
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31.08.2021 02:10 Відповісти
***** жлоб каких поискать, поэтому доплачиваь ничего не будет.
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31.08.2021 02:16 Відповісти
Ну так нельзя, она-же старалась Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро - Цензор.НЕТ 2352
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31.08.2021 02:20 Відповісти
Опять тупейший комент. ***** для раисян жлоб и жмот. На еврочиновников он не жалеет.
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вошла в состав совета директоров "Роснефти". Зарплата от 500 тыс $.
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31.08.2021 02:36 Відповісти
Мокшанин ты путаешь зарплату с выплатами. Ну что тут с мышебрата возьмёшь.
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31.08.2021 05:04 Відповісти
Заткнись, рашин швайне. Если тебе что=то повар и платит, то только потому что ты тупая кацапская свинья. Усек?
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31.08.2021 05:47 Відповісти
Истинно мокшанская душа Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро - Цензор.НЕТ 8851
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31.08.2021 05:52 Відповісти
Тупее украинской ваты есть только запоребриковая кацапня. Пшел вон, чухонец
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31.08.2021 07:18 Відповісти
Рыться в чужом кошельке,дело не приличное,хотя официальные лица государства обязаны показывать своему народу все свои вонючие копейки,горбом заработанные за счет налогоплательфиков...Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро - Цензор.НЕТ 8430....
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31.08.2021 03:22 Відповісти
ОНА ХЙЛОВУЮ ПЕНСИЮ БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ !)
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31.08.2021 05:18 Відповісти
Путлер жлоб,тем более что Меркельша профукала Северный потоп и дала простому Суд
ье из Дюссекльдорфа опустить ГрязьПром и Путлера ниже погреба... Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро - Цензор.НЕТ 7598
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31.08.2021 06:12 Відповісти
У госпіталі, де я працюю у Торонто, є 4 чи 5 радіологів. Офіційна зарплата від 450 до 500 тисяч на рік. Пенсія у Канаді десь 55% від зарплати. ******* самі. Так що Меркель не буде вже так багато і мати у порівнянні до тих докторів. Це просто так для інформації... )))))
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31.08.2021 06:13 Відповісти
А ты там кем працюешь?
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31.08.2021 09:25 Відповісти
Розумію, що намагаєтеся посміятися. Але скажу. Вже 21 рік працюю лікарем у госпіталі. Після диплома з Київа захистила титул у Канаді. Зробила PhD в Університеті Торонто. Тут є дуже багато докторів з минулого Совка. Повно і українців, і росіян. Але росіян, не москалів. Ті, хто працює з пацієнтами мусили захистити дипломи. На це йде багато часу. Мені зайняло 3 роки. Якось так... Не жаліюсь. Канада дуже гарна країна.
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02.09.2021 03:19 Відповісти
Рад за тебя. Честно. Я вообще не завистливый человек и только порадуюсь, если кто-то из наших смог хорошо устроиться за границей своим трудом.
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02.09.2021 09:16 Відповісти
я можу отримувати ще більше, тільки ж хто мені дасть?
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31.08.2021 06:13 Відповісти
Заслужила. Для своей страны она сделала овердо*уя. Быть гражданином ФРГ как минимум ничем не хуже чем иметь гражданство США.
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31.08.2021 06:15 Відповісти
Работа на 50 % мощности это уже не Газогон,и окупится лет через 100....,это Доктрина Байдена сработала.... Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро - Цензор.НЕТ 6344
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31.08.2021 06:16 Відповісти
У меня зарплата в год 160 000 гривен,жена каже нищеброд.... Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро - Цензор.НЕТ 239
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31.08.2021 06:19 Відповісти
правильно каже Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро - Цензор.НЕТ 5204
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31.08.2021 06:58 Відповісти
смени жену... Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро - Цензор.НЕТ 4329
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31.08.2021 08:06 Відповісти
Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро - Цензор.НЕТ 4519......
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31.08.2021 07:37 Відповісти
Меркельша будет работающим пенсионером.А работать работающий пенсионер будет в "Газпроме".
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31.08.2021 07:39 Відповісти
2,5 месяца её пенсии как моя годовая зарплата.
Я конечно понимаю кем она была, но всё же..... непонятно.
Всё таки далеки они от народа. В любой стране.
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31.08.2021 08:10 Відповісти
15к евро у неї буде не скоро, так до слова.
от ти бюргер скаржишся на перекос, а у нас кожен задрипаний суддя пенс отримує 2к евро, в той час як середня(не мінімальна) 100 евриків....
п.с. фрау заробила свою пенсію своїми внесками з немалого окладу за довгі рокі.
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31.08.2021 10:15 Відповісти
да плюс премиальные от *****. короче, не пропадет бабка на пенсии.
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31.08.2021 09:06 Відповісти
Почти: Я так и знал. Город, в котором даже до революции человек с 10 тысячами назывался миллионером. А теперь... Могу себе представить. Нет, это чепуха.... Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро - Цензор.НЕТ 6752 Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро - Цензор.НЕТ 4956 Меркель может получать пенсию в 15 тыс. евро - Цензор.НЕТ 2654
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31.08.2021 09:54 Відповісти
А нафига ей та пенсия, если у неё новые перспективы в мокшаленде открываются?
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31.08.2021 10:29 Відповісти
В скорости Бундес-Фрау Меркель достойно, с точки зрения бюргеров, завершит на важном, с точки зрения ответственности, посту своё служение - эпохальное с точки зрения истории, значимое с точки зрения достигнутых результатов, но бескорыстное с точки зрения российских углеводородов, и, если конечно она возжелает, Вован Вованыч пристроит её задвигальщицей-выдвигальщицей задвижки на "Северном Потоке-2", чтобы тётушка Ангела на старость наколошматила бы бабла; пересела бы с галимой "Ауди А-8Л" на беспонтовый "Мерседес-Майбах-Пулман"; прикупила бы хату под пальмами с бассейном, теннисным кортом, вертолётной площадкой и негром с опахалом; прибарахлилась бы золотишком с каменьями (да не в каратах, а в килограммах) - ну так, шоб по-людски всё было.
Да и кого ж ещё пристраивать, как не Ангелу Хорстовну с её-то высочайшей квалификацией - будёновку и кокошник носить умеет, "Камаринскую" в лыковых лаптях и валенках сплясать могёт, гармошкой-тальянкой, гуслями и балалайкой владеет, тексты и партитуру "Калинки-малинки" знает. Что ещё надобно?
Опять же, заморачиваться насчёт когда задвигать и когда выдвигать задвижку "Северного Потока-2" Ангеле Хорстовне не придётся - Вован Вованыч в нужный момент прикинется Юстасом и из Центра по налаженным со славных времён "Штази" каналам тётушку Меркель обо всём подробненько проинструктирует.
Да и самому Вовану Вованычу очевидный профит - будет своё персональное рассейское "Трио Арийцев" (с Герхардом Фрицевичем Шрёдером и Карен Кнайсель) - хоть увертюру на инструментах врежут, хоть ораторию задушевно загорлопанят, хоть "Сидроль" знатно спляшут - австриячка Кнайсель уже зарекомендовала себя непревзойденной специалисткой в купе с Вован Вованычем кренделя ляхами выкидывать. Глядишь, и Ангела Хорстовна в рассейском "Трио Арийцев" себя ещё покажет...
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31.08.2021 10:32 Відповісти
Та як же вона може жити на таку ніщебродську пенсію? Всього 15000Є тільки на хліб з чаєм, ну може інколи сосиски (каррівурст у Берліні непогані - сам пробував). Нє, не по людськи, треба найматись до Газпрому.
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31.08.2021 10:41 Відповісти
Пенсия канцлера 15 тыс.евро? Ну что ж, Европа в промышленных масштабах кует для Газпрома кадры из числа бывших и действующих канцлеров, министров и депутатов. Там им с лихвой компенсируют годы жизни в скромных домиках и езды на работу на велосипеде, чем со слезами умиления любовалась Украина как примером для подражания.
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31.08.2021 12:19 Відповісти
в мацкве ей больше отсыпят......
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31.08.2021 13:10 Відповісти
 
 