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Три гражданина Украины пострадали при сходе лавины на горе Казбек

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Три гражданина Украины пострадали при сходе лавины на горе Казбек

Украинские альпинисты попали под лавину на горе Казбек, трое пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Северной Осетии.

"Территория нейтральная. Пострадали 3 гражданина Украины. Будут привлекать вертолет Грузии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что МЧС Северной Осетии отменили заявку на отправку вертолета к пострадавшим, так как лавина сошла со стороны Грузии, и помогать альпинистам будет их спасательная служба.

Читайте: В ГСЧС предупредили о значительной угрозе схода лавин 10-11 мая в Карпатах

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Ну мне просто интересно, почему евреи никогда не гибнут в горах, может потому что не лезут туда?
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31.08.2021 10:37
+3
Нет проблем, кто то пенис в розетку сует с целью "проверить электричество",кто то под лавину лезет. Мы токо приветствуем естественную убыль олигофренов, но, условие-не жаловацца, достойно переносить всеояготы и не отвлекать людей по пустякам.
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31.08.2021 11:12
+2
Особенно бесплатно эти шизоидные суицидные развлечения обходятся налогоплательщикам - недешёвые спасательные бригады, кинологи, вертолёты, сотни добровольцев с фонариками.....
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31.08.2021 11:24
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Ну мне просто интересно, почему евреи никогда не гибнут в горах, может потому что не лезут туда?
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31.08.2021 10:37 Ответить
Гоорские евреи (самоназвание - субэтническая группа евреев Северного и Восточного Кавказа. 😂
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31.08.2021 10:48 Ответить
Три гражданина Украины пострадали при сходе лавины на горе Казбек - Цензор.НЕТ 8526
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31.08.2021 10:52 Ответить
Как говорит один мой знакомый: если бы спорт был полезен - все евреи круглосуточно занимались бы на турниках. Троє громадян України постраждали під час сходження лавини на горі Казбек - Цензор.НЕТ 4254
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31.08.2021 11:08 Ответить
Люди отправились искать погибель и нашли её. Мечта исполнилась...
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31.08.2021 10:48 Ответить
Свинопасам не понять тех, кто идёт за бесплатно с риском для жизни покорять горные вершины
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31.08.2021 10:54 Ответить
🤣
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31.08.2021 11:08 Ответить
Нет проблем, кто то пенис в розетку сует с целью "проверить электричество",кто то под лавину лезет. Мы токо приветствуем естественную убыль олигофренов, но, условие-не жаловацца, достойно переносить всеояготы и не отвлекать людей по пустякам.
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31.08.2021 11:12 Ответить
Особенно бесплатно эти шизоидные суицидные развлечения обходятся налогоплательщикам - недешёвые спасательные бригады, кинологи, вертолёты, сотни добровольцев с фонариками.....
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31.08.2021 11:24 Ответить
і доставка додому їх обісраних залишків теж влітає в копійку
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31.08.2021 12:56 Ответить
Казбек надо курить.
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31.08.2021 11:06 Ответить
 
 