2 382 14
Три гражданина Украины пострадали при сходе лавины на горе Казбек
Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом
Украинские альпинисты попали под лавину на горе Казбек, трое пострадали.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Северной Осетии.
"Территория нейтральная. Пострадали 3 гражданина Украины. Будут привлекать вертолет Грузии", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что МЧС Северной Осетии отменили заявку на отправку вертолета к пострадавшим, так как лавина сошла со стороны Грузии, и помогать альпинистам будет их спасательная служба.
Топ комментарии
+5 мойша одесский
показать весь комментарий31.08.2021 10:37
+3 vismavista
показать весь комментарий31.08.2021 11:12
+2 Александр Александр 66da010f
показать весь комментарий31.08.2021 11:24
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
✘
мойша одесский
показать весь комментарий31.08.2021 10:37 Ответить Мне нравится 5
Сергей Васильев 9c8a60d0
показать весь комментарий31.08.2021 10:48 Ответить Мне нравится 0
RustIck
показать весь комментарий31.08.2021 10:52 Ответить Мне нравится 2
Омерзительный
показать весь комментарий31.08.2021 11:08 Ответить Мне нравится 2
Александр Александр 66da010f
показать весь комментарий31.08.2021 10:48 Ответить Мне нравится 2
Wrgg
показать весь комментарий31.08.2021 10:54 Ответить Мне нравится 0
Николай Николаевич b96f438b
показать весь комментарий31.08.2021 11:08 Ответить Мне нравится 2
vismavista
показать весь комментарий31.08.2021 11:12 Ответить Мне нравится 3
Александр Александр 66da010f
показать весь комментарий31.08.2021 11:24 Ответить Мне нравится 2
Палиця Василь
показать весь комментарий31.08.2021 12:56 Ответить Мне нравится 1
Colt
показать весь комментарий31.08.2021 11:06 Ответить Мне нравится 1
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...