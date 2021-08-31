Три гражданина Украины пострадали при сходе лавины на горе Казбек

Украинские альпинисты попали под лавину на горе Казбек, трое пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Северной Осетии.

"Территория нейтральная. Пострадали 3 гражданина Украины. Будут привлекать вертолет Грузии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что МЧС Северной Осетии отменили заявку на отправку вертолета к пострадавшим, так как лавина сошла со стороны Грузии, и помогать альпинистам будет их спасательная служба.

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