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Новости За рубежом
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ВОЗ впервые после прихода к власти талибов предоставила помощь Афганистану

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ВОЗ впервые после прихода к власти талибов предоставила помощь Афганистану

Самолет с лекарствами и медикаментами ВОЗ приземлился в Афганистане 30 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

"Это первая поставка медикаментов на сушу в Афганистане с тех пор, как страна перешла под контроль властей Талибана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это первый из 3 рейсов, запланированных Международными авиалиниями Пакистана для пополнения острой нехватки лекарств и предметов медицинского назначения в Афганистане.

Груз общим весом 12,5 тонн состоит из травматологических наборов и наборов для оказания неотложной медицинской помощи, которых достаточно для удовлетворения основных медицинских потребностей более 200 тыс. человек, а также для проведения 3500 хирургических процедур и лечения 6500 пациентов с травмами.

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Автор: Богдан Гуньковський
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"О, ещё и медикаменты подъехали!? А мы думали оружие дали и крутись как хочешь"- талибы
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31.08.2021 11:06 Ответить
До простих людей вони не дійдуть.
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31.08.2021 11:48 Ответить
Как и в ордло......
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31.08.2021 11:52 Ответить
ВОЗ - первая организация ООН - которая официально начала сотрудничать с террористами.... браво.... а УКРАИНЕ - одна озабоченность.... твари.
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31.08.2021 13:49 Ответить
 
 