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Афганістан (450) ВООЗ (710) допомога (5064) Талібан (136)

ВООЗ вперше після приходу до влади талібів надала допомогу Афганістану

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ВООЗ вперше після приходу до влади талібів надала допомогу Афганістану

Літак з ліками і медикаментами ВООЗ приземлився в Афганістані 30 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВООЗ.

"Це перша поставка медикаментів на сушу в Афганістані відтоді, як країна перейшла під контроль влади Талібану", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це перший із 3 рейсів, запланованих Міжнародними авіалініями Пакистану для поповнення гострої нестачі ліків і предметів медичного призначення в Афганістані.

Вантаж загальною вагою 12,5 тонни складається з травматологічних наборів і наборів для надання невідкладної медичної допомоги, яких достатньо для задоволення основних медичних потреб понад 200 тис. осіб, а також для проведення 3500 хірургічних процедур і лікування 6500 пацієнтів із травмами.

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Автор: Наталя Джума
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"О, ещё и медикаменты подъехали!? А мы думали оружие дали и крутись как хочешь"- талибы
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31.08.2021 11:06 Відповісти
До простих людей вони не дійдуть.
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31.08.2021 11:48 Відповісти
Как и в ордло......
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31.08.2021 11:52 Відповісти
ВОЗ - первая организация ООН - которая официально начала сотрудничать с террористами.... браво.... а УКРАИНЕ - одна озабоченность.... твари.
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31.08.2021 13:49 Відповісти
 
 