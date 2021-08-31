ВООЗ вперше після приходу до влади талібів надала допомогу Афганістану
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Літак з ліками і медикаментами ВООЗ приземлився в Афганістані 30 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВООЗ.
"Це перша поставка медикаментів на сушу в Афганістані відтоді, як країна перейшла під контроль влади Талібану", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це перший із 3 рейсів, запланованих Міжнародними авіалініями Пакистану для поповнення гострої нестачі ліків і предметів медичного призначення в Афганістані.
Вантаж загальною вагою 12,5 тонни складається з травматологічних наборів і наборів для надання невідкладної медичної допомоги, яких достатньо для задоволення основних медичних потреб понад 200 тис. осіб, а також для проведення 3500 хірургічних процедур і лікування 6500 пацієнтів із травмами.
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