Минздрав отложит переход на электронные больничные

Полный переход на электронные больничные с первого сентября не состоится. Не все врачи освоили систему. В Минздраве подготовили приказ о переносе даты отказа от бумажных больничных. Ориентировочно это произойдет 1 октября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Роман Борщ.

Из трех тысяч заведений, которые могут определять нетрудоспособность, цифровой системой овладели чуть больше двух тысяч. Причины в Минздраве пообещали прокомментировать позже. Предварительно говорят, что не все врачи имеют доступ к коммуникациям.

"Сейчас более двух тысяч заведений могут формировать электронные больничные. Предусмотрен полный переход с 1 сентября, но ввиду того, что есть отдельные ведомственные больницы - те, что в глубинках, которым нужно немного больше времени - сейчас юстируется приказ, который продолжит этот переходный период до октября", - сказал Борщ.

То есть сейчас уже можно оформлять больничные в электронном формате, но некоторое время медучреждения еще смогут выдавать и бумажные листы нетрудоспособности.

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