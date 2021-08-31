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Минздрав (4828) больничный (54)

Минздрав отложит переход на электронные больничные

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минздрав отложит переход на электронные больничные

Полный переход на электронные больничные с первого сентября не состоится. Не все врачи освоили систему. В Минздраве подготовили приказ о переносе даты отказа от бумажных больничных. Ориентировочно это произойдет 1 октября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Роман Борщ.

Из трех тысяч заведений, которые могут определять нетрудоспособность, цифровой системой овладели чуть больше двух тысяч. Причины в Минздраве пообещали прокомментировать позже. Предварительно говорят, что не все врачи имеют доступ к коммуникациям.

"Сейчас более двух тысяч заведений могут формировать электронные больничные. Предусмотрен полный переход с 1 сентября, но ввиду того, что есть отдельные ведомственные больницы - те, что в глубинках, которым нужно немного больше времени - сейчас юстируется приказ, который продолжит этот переходный период до октября", - сказал Борщ.

То есть сейчас уже можно оформлять больничные в электронном формате, но некоторое время медучреждения еще смогут выдавать и бумажные листы нетрудоспособности.

Также читайте: С 1 сентября система здравоохранения переходит на е-больничные: уже работаем над быстрой синхронизацией, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
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Ну что МОЗ поумнел и узрел очевидную реальность в Украине у этих придурков вместо головы смартфоны...тьфу гадливая власть..
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31.08.2021 11:21 Ответить
поумнел ровно на месяц
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31.08.2021 11:58 Ответить
Пусть ЗеМиздрав разъяснит, как выдавать электронные рецепты одиноким старикам, у которых нет смартфонов, компьютеров, а некоторые даже мобильниками не пользуются, или людям которые отказываются от таких гаджетов по религиозным причинам, старообрядцы и прочие?
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31.08.2021 12:39 Ответить
уже отправил жалобу через сайт КМУ у МОЗ срочно понадобилась дополнительная информация сроки сразу продлили по обращению у меня профессиональное чутье если афера намечается весной как раз сейчас надо обращаться к весне.... что то да ответят и решат или отменят свои новации как с больничными листами....
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31.08.2021 17:18 Ответить
Зелені шахраї чотири місяці не платять лікарняні в період пандемії, прикриваючись брехнею про перехід на електронні лікарняні.
Ні переходу, ні грошей людям.
При цьому витрачають десятки, сотні мільйонів на себе коханих, хуцпатих.
Такої ганьби не було ніколи.
Але "патріотки" мосейчук-таран-мазур про це не розкажуть, сутенер не дозволяє.
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31.08.2021 11:31 Ответить
Зашибись. Это моя супруга больничные не получит потому как он электронный у нее был?
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31.08.2021 11:32 Ответить
У мінцифрі "Дія" працюють 300 штатних працівників. Ось куди ідуть бюджетні гроші.
Мінцифра розповіла, які зарплати у співробітників ДП «Дія»
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31.08.2021 11:46 Ответить
Еврейский *********. Значит все-таки исследования не закончились. МОЗ відкладе перехід на електронні лікарняні - Цензор.НЕТ 8600
Израиль больше не считает «вакцинированными» людей, получивших 2 дозы вакцины Pfizer / BioNTech. По состоянию на 1 сентября только 3 раза вакцинированные считаются иммуннизированными. А ковидный паспорт у получивших 2 дозы 6 месяцев назад аннулируется. (Не шутка) МОЗ відкладе перехід на електронні лікарняні - Цензор.НЕТ 4009
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31.08.2021 12:48 Ответить
НЕ проканало.......
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31.08.2021 13:51 Ответить
 
 