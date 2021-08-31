Минздрав отложит переход на электронные больничные
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Полный переход на электронные больничные с первого сентября не состоится. Не все врачи освоили систему. В Минздраве подготовили приказ о переносе даты отказа от бумажных больничных. Ориентировочно это произойдет 1 октября.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Роман Борщ.
Из трех тысяч заведений, которые могут определять нетрудоспособность, цифровой системой овладели чуть больше двух тысяч. Причины в Минздраве пообещали прокомментировать позже. Предварительно говорят, что не все врачи имеют доступ к коммуникациям.
"Сейчас более двух тысяч заведений могут формировать электронные больничные. Предусмотрен полный переход с 1 сентября, но ввиду того, что есть отдельные ведомственные больницы - те, что в глубинках, которым нужно немного больше времени - сейчас юстируется приказ, который продолжит этот переходный период до октября", - сказал Борщ.
То есть сейчас уже можно оформлять больничные в электронном формате, но некоторое время медучреждения еще смогут выдавать и бумажные листы нетрудоспособности.
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Ні переходу, ні грошей людям.
При цьому витрачають десятки, сотні мільйонів на себе коханих, хуцпатих.
Такої ганьби не було ніколи.
Але "патріотки" мосейчук-таран-мазур про це не розкажуть, сутенер не дозволяє.
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Израиль больше не считает «вакцинированными» людей, получивших 2 дозы вакцины Pfizer / BioNTech. По состоянию на 1 сентября только 3 раза вакцинированные считаются иммуннизированными. А ковидный паспорт у получивших 2 дозы 6 месяцев назад аннулируется. (Не шутка)