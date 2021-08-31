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МОЗ (3881) лікарняний (51)

МОЗ відкладе перехід на електронні лікарняні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МОЗ відкладе перехід на електронні лікарняні

Повний перехід на електронні лікарняні з першого вересня не відбудеться. Не всі лікарі освоїли систему. У МОЗ підготували наказ про перенесення дати відмови від паперових лікарняних. Орієнтовно це відбудеться 1 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це заявив прессекретар Міністерства охорони здоров'я Роман Борщ.

Із трьох тисяч закладів, які можуть визначати непрацездатність, цифрову систему опанували трохи більше двох тисяч. Причини у МОЗ пообіцяли прокоментувати згодом. Попередньо кажуть, що не всі лікарі мають доступ до комунікацій.

"Зараз понад дві тисячі закладів можуть формувати електронні лікарняні. Передбачений повний перехід з 1 вересня, але зважаючи на те, що є окремі відомчі лікарні — ті, що в глибинках, яким треба трохи більше часу — зараз юстується наказ, який продовжить цей перехідний період до жовтня", — сказав Борщ.

Тобто наразі вже можна оформляти лікарняні в електронному форматі, але деякий час медзаклади ще зможуть видавати і паперові листки непрацездатності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 1 вересня система охорони здоров'я переходить на е-лікарняні: вже працюємо над швидкою синхронізацією, - Ляшко

Автор: Наталя Джума
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Ну что МОЗ поумнел и узрел очевидную реальность в Украине у этих придурков вместо головы смартфоны...тьфу гадливая власть..
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31.08.2021 11:21 Відповісти
поумнел ровно на месяц
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31.08.2021 11:58 Відповісти
Пусть ЗеМиздрав разъяснит, как выдавать электронные рецепты одиноким старикам, у которых нет смартфонов, компьютеров, а некоторые даже мобильниками не пользуются, или людям которые отказываются от таких гаджетов по религиозным причинам, старообрядцы и прочие?
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31.08.2021 12:39 Відповісти
уже отправил жалобу через сайт КМУ у МОЗ срочно понадобилась дополнительная информация сроки сразу продлили по обращению у меня профессиональное чутье если афера намечается весной как раз сейчас надо обращаться к весне.... что то да ответят и решат или отменят свои новации как с больничными листами....
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31.08.2021 17:18 Відповісти
Зелені шахраї чотири місяці не платять лікарняні в період пандемії, прикриваючись брехнею про перехід на електронні лікарняні.
Ні переходу, ні грошей людям.
При цьому витрачають десятки, сотні мільйонів на себе коханих, хуцпатих.
Такої ганьби не було ніколи.
Але "патріотки" мосейчук-таран-мазур про це не розкажуть, сутенер не дозволяє.
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31.08.2021 11:31 Відповісти
Зашибись. Это моя супруга больничные не получит потому как он электронный у нее был?
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31.08.2021 11:32 Відповісти
У мінцифрі "Дія" працюють 300 штатних працівників. Ось куди ідуть бюджетні гроші.
Мінцифра розповіла, які зарплати у співробітників ДП «Дія»
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31.08.2021 11:46 Відповісти
Еврейский *********. Значит все-таки исследования не закончились. МОЗ відкладе перехід на електронні лікарняні - Цензор.НЕТ 8600
Израиль больше не считает «вакцинированными» людей, получивших 2 дозы вакцины Pfizer / BioNTech. По состоянию на 1 сентября только 3 раза вакцинированные считаются иммуннизированными. А ковидный паспорт у получивших 2 дозы 6 месяцев назад аннулируется. (Не шутка) МОЗ відкладе перехід на електронні лікарняні - Цензор.НЕТ 4009
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31.08.2021 12:48 Відповісти
НЕ проканало.......
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31.08.2021 13:51 Відповісти
 
 