МОЗ відкладе перехід на електронні лікарняні

Повний перехід на електронні лікарняні з першого вересня не відбудеться. Не всі лікарі освоїли систему. У МОЗ підготували наказ про перенесення дати відмови від паперових лікарняних. Орієнтовно це відбудеться 1 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це заявив прессекретар Міністерства охорони здоров'я Роман Борщ.

Із трьох тисяч закладів, які можуть визначати непрацездатність, цифрову систему опанували трохи більше двох тисяч. Причини у МОЗ пообіцяли прокоментувати згодом. Попередньо кажуть, що не всі лікарі мають доступ до комунікацій.

"Зараз понад дві тисячі закладів можуть формувати електронні лікарняні. Передбачений повний перехід з 1 вересня, але зважаючи на те, що є окремі відомчі лікарні — ті, що в глибинках, яким треба трохи більше часу — зараз юстується наказ, який продовжить цей перехідний період до жовтня", — сказав Борщ.

Тобто наразі вже можна оформляти лікарняні в електронному форматі, але деякий час медзаклади ще зможуть видавати і паперові листки непрацездатності.

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