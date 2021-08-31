Первые симптомы коронавируса изменились: Участились случаи расстройства желудочно-кишечного тракта
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Украине все чаще коронавирусом болеют молодые люди. При этом изменились и первые симптомы болезни.
Об этом в комментарии "ТСН" заявил главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, у людей, которых госпитализируют с коронавирусом, отсутствуют такие симптомы, как нарушение органов обоняния и вкуса.
"В то же время увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни являются расстройства желудочно-кишечного тракта. Этого не наблюдалось так часто во время прошлой волны. Также большинство больных сейчас имеют тяжелые поражения легких", - добавил он.
Топ комментарии
+4 Beloded Viktor
показать весь комментарий31.08.2021 11:49
+4 Паравоз
показать весь комментарий31.08.2021 12:31
+4 IN UA 7395a7cc
показать весь комментарий31.08.2021 12:37
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Пиши что хочешь, деньги пошли...
теперь что то не вспоминает то шо говорил. хотя.... прикольно же - никто мол не знает, а некоторые пишут шо вирус даже и не выделили отдельно
вот грешили - вот наказание, все же просто(бросается к иконкам, прикладывается к мощам св. Спасивируссалуима Спасского)
кстати, ученые высрали шо вся информация планеты может записаться вроде на 4.6г этого ДНК.
реально, вычисления есть(!)
правда я хз как все фильмы и прочее - или только книги например, но такое пишет, с чего я и прославил
Яхве"программиста"
не? тогда - че переживать то? есть миллион историй о "ворожбе" - и что - ...... ну короче сами думай, а я покурю(смайла тут нету нормального((((((
то же и со всякими наполеонами и францами с иосифами - иначе не могло быть - подумай над этим.
тот же Помпей - там стопиццот раз должен был погибнуть, как и другие - это ли не "программа" то?
там хоть - нюх пропал - корона здравствуй.... а тут...расстройство...(и угадай - нитраты в арбузе-дыне или корона или фрукта не мытая)))
Поймали Си Цзынь Пына
усадили на пенек
косарь отжали
отрубили Ына
хитро.ватый такой вирусок - вроде мизерное количество поразил, но оп - и мутация в хату, а потом - оп - и вакцины уже не торт, а надо новые($$$$$$$$$)
хитро.ват - даже Путин вздохнул крепче - пенсионистов на Рашке на 2 млн. меньше стало))
При чем тут "корона", непонятно.
Что Вы имеете в виду еду, как лекарство?)) Молочку, которая состоит на 90 процентов из кокосового масла?
Хлеб с непонятным собержимым?
Мороженое, которое отрыгивается кокосом?
Колбасу из туалетной бумаги?
Ну уж нет, я лучше буду кушать дары природы! Груши и яблоки, помидоры и огурцы, баклажанную икру и арбузы с дынями. По крайней мере в них нет такого содержимого, которое нам втюхивает наша пишевая промышленность. И не только наша.
Лекарство, как еду, кушайте сами, уважаемый Валерий)
Будете со мной еще в таком тоне разговаривать, напишу на Вас жалобу.
Это была шутка:
Осень 2021 года, в мире бушует пандемия нового кишечного вируса, и мы все такие ходим в памперсах и обсуждаем, что в 2020-м в масках было гораздо лучше.