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Перші симптоми коронавірусу змінилися: Почастішали випадки розладу шлунково-кишкового тракту

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Перші симптоми коронавірусу змінилися: Почастішали випадки розладу шлунково-кишкового тракту

В Україні все частіше на коронавірус хворіють молоді люди. При цьому змінилися і перші симптоми хвороби.

Про це в коментарі "ТСН" заявив головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у людей, яких госпіталізують з коронавірусом, відсутні такі симптоми, як порушення органів нюху і смаку.

"У той же час збільшилася кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади шлунково-кишкового тракту. Цього не спостерігалося так часто під час минулої хвилі. Також більшість хворих, зараз мають важкі ураження легень", - додав він.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Короче говоря, протокола до сих нет
Пиши что хочешь, деньги пошли...
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31.08.2021 11:49
+4
Ребята, год назад я шутил!!
Это была шутка:

Осень 2021 года, в мире бушует пандемия нового кишечного вируса, и мы все такие ходим в памперсах и обсуждаем, что в 2020-м в масках было гораздо лучше.
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31.08.2021 12:31
+4
Поэтому маску теперь нужно носить не только на лице, но и на заднице.
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31.08.2021 12:37
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Короче говоря, протокола до сих нет
Пиши что хочешь, деньги пошли...
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31.08.2021 11:49 Відповісти
Класичний коронавірус - це не ОРВІ, а рото-вірусна інфекція. Це коли в тебе срачка від поганої води, на курорті чимось отруївся і не злазиш кулька днів з унітазу, може бути і блювота - оце і є класичний коронавірус.
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31.08.2021 12:21 Відповісти
Тоді це означає, що коронавірус розповсюджується з їжею
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31.08.2021 12:44 Відповісти
або питвом
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31.08.2021 12:44 Відповісти
Завтра вам скажут,что должна болеть голова,или например крутить ноги,или сушить во рту,и ещё что угодно.им надо продать побольше шмурдяка.
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31.08.2021 13:31 Відповісти
Да в этом году так и было, правда прошла болезнь хоть и остро, но не долго, высокая температура и слабость держалась не более 3-х дней, в прошлом году три недели!
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31.08.2021 11:50 Відповісти
В мене в минулому році 3 тижні . В цьому набагато легше ,але 4 тижні температура була 37,1. То в вас не факт ,що після цих трбох днів ви не були носієм. Просто легка форма.
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31.08.2021 11:55 Відповісти
Невзоров чуть не обосрался - грил что какой то крутой вирусолог высрал шо вирус типо "геном"(?) изменяет и ваще будет ...... плохо
теперь что то не вспоминает то шо говорил. хотя.... прикольно же - никто мол не знает, а некоторые пишут шо вирус даже и не выделили отдельно Первые симптомы коронавируса изменились: Участились случаи расстройства желудочно-кишечного тракта - Цензор.НЕТ 3397
вот грешили - вот наказание, все же просто(бросается к иконкам, прикладывается к мощам св. Спасивируссалуима Спасского)
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31.08.2021 11:55 Відповісти
РНК-вакцына попадая в ядро клетки меняет ее геном Первые симптомы коронавируса изменились: Участились случаи расстройства желудочно-кишечного тракта - Цензор.НЕТ 9635
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31.08.2021 12:00 Відповісти
хм, так я и "геном" взял в кавычки даже, а вы тут и про РНК..... рибонуклеинка - знаю, но что и где меняет.... Перші симптоми коронавірусу змінилися: Почастішали випадки розладу шлунково-кишкового тракту - Цензор.НЕТ 1456
кстати, ученые высрали шо вся информация планеты может записаться вроде на 4.6г этого ДНК.
реально, вычисления есть(!)
правда я хз как все фильмы и прочее - или только книги например, но такое пишет, с чего я и прославил Яхве "программиста"
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31.08.2021 12:05 Відповісти
Действительно вирусы могут менять геном, скорее всего /природа или бог-программист/ так и корректирует эволюцию, опасно другое, что люди тоже научились это делать, а это "граната в руках голой обезьяны", бед может принести немало!
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31.08.2021 12:09 Відповісти
ну так если говорить о боке-программисте-кривых-щупальцах, так оН тогда же допускает "вот все это"?
не? тогда - че переживать то? есть миллион историй о "ворожбе" - и что - ...... ну короче сами думай, а я покурю(смайла тут нету нормального((((((
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31.08.2021 12:18 Відповісти
масштабы совсем другие /как по времени, так и по расстояниям/, сегодня нужно ждать "ответки" за шалости наших предков /что жили может более тысячелетия назад/, за наши проделки ответят потомки /если таковы еще будут/! Раковую опухоль удаляют полностью /без учета "вины" каждой клетки/, да и методы "лечения" бывают разными!
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31.08.2021 12:24 Відповісти
что мне масштабы, если если верить в это - то "запрограммировано" было?
то же и со всякими наполеонами и францами с иосифами - иначе не могло быть - подумай над этим.
тот же Помпей - там стопиццот раз должен был погибнуть, как и другие - это ли не "программа" то?
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31.08.2021 12:32 Відповісти
есть "свободное программирование" бесчисленного количества вариантов /которые могут реализоваться/ для каждого индивидуально /сопрограммирование/ - или другими словами "свободой выбора"!
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31.08.2021 12:35 Відповісти
А с чего Вы взяли, Бога-Программиста интересует судьба пары миллионов отдельно взятых индивидов? Ему важен конечный результат. Пара-тройка миллионов на почти 8 миллиардов более чем допустимый баг. Перші симптоми коронавірусу змінилися: Почастішали випадки розладу шлунково-кишкового тракту - Цензор.НЕТ 716 А пути Господни, как известно, неисповедимы. Перші симптоми коронавірусу змінилися: Почастішали випадки розладу шлунково-кишкового тракту - Цензор.НЕТ 716
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31.08.2021 13:33 Відповісти
ну и не жалуйся тогда
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31.08.2021 13:34 Відповісти
А я разве жаловался? Перші симптоми коронавірусу змінилися: Почастішали випадки розладу шлунково-кишкового тракту - Цензор.НЕТ 3497 Я принимаю ситуацию как есть.
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31.08.2021 13:35 Відповісти
Вот и отлично. просто в там то число шо вы сказал, может войти твоя родня например. просто я хз, "программист" тогда если судить с нашей стороны - то извращенец, хотя.... мы же кушаем свиней и цыплят, так шо... наверное круто - уметь ся представить на чужом месте - многое мона понять то)
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31.08.2021 13:43 Відповісти
Естественно может. Но в равной, если не большей степени может и не войти. Так что, как говорится, манипуляция детектед. Перші симптоми коронавірусу змінилися: Почастішали випадки розладу шлунково-кишкового тракту - Цензор.НЕТ 4470 И он не извращенец. Говорю как программист. Перші симптоми коронавірусу змінилися: Почастішали випадки розладу шлунково-кишкового тракту - Цензор.НЕТ 8454Просто цели у Вас и у него конечные могут быть разные. У Вас ИМХО эгоцентричные взгляды. Перші симптоми коронавірусу змінилися: Почастішали випадки розладу шлунково-кишкового тракту - Цензор.НЕТ 8454
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31.08.2021 15:25 Відповісти
ой фу...нехорошие симптомы...особенно в жару (спутать с пищевым отравлением на раз)
там хоть - нюх пропал - корона здравствуй.... а тут...расстройство...(и угадай - нитраты в арбузе-дыне или корона или фрукта не мытая)))
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31.08.2021 11:52 Відповісти
Наши хлопцы молодцы
Поймали Си Цзынь Пына
усадили на пенек косарь отжали
отрубили Ына

хитро.ватый такой вирусок - вроде мизерное количество поразил, но оп - и мутация в хату, а потом - оп - и вакцины уже не торт, а надо новые($$$$$$$$$)
хитро.ват - даже Путин вздохнул крепче - пенсионистов на Рашке на 2 млн. меньше стало))
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31.08.2021 11:52 Відповісти
Все может быть симптомом и, что угодно последствием.
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31.08.2021 11:54 Відповісти
Сливы, дыня дают расстройство. Плюс арбуз, плюс кукуруза. Если всего понемного скушать, будет такой фейерверк))) Спасибо августу, что подбросил нам целый арсенал продуктов, которые способны вызвать ураган эмоций)) И так было всю жизнь!
При чем тут "корона", непонятно.
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31.08.2021 11:54 Відповісти
Если не будешь есть еду как лекарство, будешь есть лекарство как еду. Первые симптомы коронавируса изменились: Участились случаи расстройства желудочно-кишечного тракта - Цензор.НЕТ 3086
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31.08.2021 12:00 Відповісти
По крайней мере я не ем вяленую и сушеную рыбу, из-за которых в позапрошлом году (до короны), многие обращались в больницу. Только об этом и говорили на каждом шагу. Сейчас НЕТИ таких отравлений? Куда же они подевались? А?
Что Вы имеете в виду еду, как лекарство?)) Молочку, которая состоит на 90 процентов из кокосового масла?
Хлеб с непонятным собержимым?
Мороженое, которое отрыгивается кокосом?
Колбасу из туалетной бумаги?
Ну уж нет, я лучше буду кушать дары природы! Груши и яблоки, помидоры и огурцы, баклажанную икру и арбузы с дынями. По крайней мере в них нет такого содержимого, которое нам втюхивает наша пишевая промышленность. И не только наша.

Лекарство, как еду, кушайте сами, уважаемый Валерий)
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31.08.2021 12:07 Відповісти
Дефицит фосфора в вашем организме более, чем очевиден... Перші симптоми коронавірусу змінилися: Почастішали випадки розладу шлунково-кишкового тракту - Цензор.НЕТ 3013
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31.08.2021 12:12 Відповісти
Перші симптоми коронавірусу змінилися: Почастішали випадки розладу шлунково-кишкового тракту - Цензор.НЕТ 2309 Вы доктор? Подите и покуйте рыбки, доктор) Вам тоже не помешает)))
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31.08.2021 12:14 Відповісти
Я ж об этом и говорю - вы всё время доказываете недостаток фосфора в своём организме.
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31.08.2021 12:15 Відповісти
Беру пример с Вас))
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31.08.2021 12:21 Відповісти
Шо именно?
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31.08.2021 12:22 Відповісти
покуШАйте рыбки))
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31.08.2021 12:14 Відповісти
Мадам, вы немного ошибаетесь! Пока не было коронавируса в дарах природы находили кроме нитратов еще четверть таблицы Менделеева! Ну, а тепереь ведущий фактор - понос! Запоносил - беги делай тест на коронавирус!
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31.08.2021 12:25 Відповісти
🤔Таке відчуття що ви перепутали сайт.В расеюшке вас би на руках носили.
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31.08.2021 16:37 Відповісти
шо-шо?
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31.08.2021 16:43 Відповісти
Та даже про ту молочку яка "состоитиз 90% кокосовогомасла".Де це в Україні знайшли таке масло?🙄
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31.08.2021 16:48 Відповісти
Ок, назовите мне, пожалуйста, марку молочка, из которого я могу сварить не для ребенка, а для себя рисовую молочную или манную кашу? Какое сливочное масло Вы мне порекомендуете? И КЕФИР! Какой я могу сегодня без проблем выпить хотя бы стакан? Прошу!
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31.08.2021 16:51 Відповісти
Ніі "дорогенька",це ти назви масло ,молоко кефірчик в якому ти знайшла кокосове масло😄 ( Ростов,Омск,Воронеж)??
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31.08.2021 16:56 Відповісти
ГОРОД КРОПИВНИЦКИЙ, УКРАИНА, дорогенький))
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31.08.2021 17:21 Відповісти
Тоді зайди в "Файно маркет" і бери з полички любе.Будеш сильно здивоване які молочні продукти у Нас в Україні 🤗
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31.08.2021 18:05 Відповісти
Сметана Президент - кушать нельзя. Сливочное масло вообще очень трудно выбрать, чтобы оно было реально СЛИВОЧНЫМ! (почитайте отзывы и рейтинги!) Молоко. Здесь ни одна марка не полходит. Остаётся только домашнее, но я не люблю запах коровы и жирное молоко мне не подходит. Кефир. Я перепробовала все наименования. Нет, не то! Весь отдаёт кукурузой! Не верите? Попробуйте Простоквашино, например))
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31.08.2021 17:30 Відповісти
Віддає кукурудзою,чи пшінкою?😳🤔 Ні,це не виліковується!🤯
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31.08.2021 18:11 Відповісти
И чтобы после этой всей молочки у меня НЕ болел желудок. Это самое главное условие)
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31.08.2021 16:53 Відповісти
https://major7007.livejournal.com/1274217.html *** Це ти випадково не це молоко чи "сир косічка" пробувала?🤣
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31.08.2021 16:59 Відповісти
ясно. Значит, назвать не желаете))) Спасибо и на том. Я по странным ссылкам не хожу
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31.08.2021 17:23 Відповісти
Зайдите в любой супермаркет и возмите Любое масло или кефио и вы не найдёте ни 1% кокосового масла!😄Главное условие- магазин должен находится в Украине,домбас луганск на данный момент не подходят😅 надеюсь, что пока не подходят. А на сайтик зайдите не побрезгуйте,вндь это же ваше,родное,рАссийское!🤣
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31.08.2021 18:02 Відповісти
Вы это, того, что ли? Вы чего это на меня взъелись? Я живу в Кировограде и родилась здесь. Какого черта вообще здесь происходит? Я Вам рассказываю, что вся молочка. которую я покупала, не соответствует молочному продукту. ВСЁ! Велмарт, АТБ, Сельпо, другие маркеты - все не то, Вы это понимаете? При чем тут лгунас или россия? Вы - провокатор и Вас нужно отправить в бан!

Будете со мной еще в таком тоне разговаривать, напишу на Вас жалобу.
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31.08.2021 18:35 Відповісти
🤗
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31.08.2021 21:00 Відповісти
Гы, а если пробовать мыть фрукты и не запивать их кефиром и окрошкой - вирус отступает?
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31.08.2021 12:07 Відповісти
Дело не только в какчестве, а и коликчестве! Я, например, не могу оторваться от арбуза, пока не прикончу его! Пусть, хоть 5 кг!
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31.08.2021 12:28 Відповісти
Да про понос писали ещё 100 лет назад, как одном из главных признаков "короны". Сейчас опять вспомнили, уже не знают что и придумать. Заходят по второму кругу Перші симптоми коронавірусу змінилися: Почастішали випадки розладу шлунково-кишкового тракту - Цензор.НЕТ 1904
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31.08.2021 12:07 Відповісти
Зараз побіжуть тести здавати в буквальному сенсі обгажені. Бігти треба швидко. І до масок добавляться підгузки.
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31.08.2021 12:08 Відповісти
З'їв рибу ,запив молоком ))) от і короновірус )))))
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31.08.2021 12:09 Відповісти
Вяленую рыбу желательно)) Она вся такая еще с кровью, почти сырая, потом молочко и всё.
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31.08.2021 12:11 Відповісти
Представьте следующее лето. Мы все пережили зиму, больше нет коронавируса. Погода прекрасная, мы все сидим в кафешках. И мечтаем о том, как хорошо нам было в масках, потому что придумали новый вирус и мы все теперь вынуждены носить подгузники, потому что новый вирус провоцирует расстройство.
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31.08.2021 12:29 Відповісти
Ребята, год назад я шутил!!
Это была шутка:

Осень 2021 года, в мире бушует пандемия нового кишечного вируса, и мы все такие ходим в памперсах и обсуждаем, что в 2020-м в масках было гораздо лучше.
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31.08.2021 12:31 Відповісти
Поэтому маску теперь нужно носить не только на лице, но и на заднице.
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31.08.2021 12:37 Відповісти
да прошлым летом живот чуть не взорвался месяц
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31.08.2021 12:50 Відповісти
где же этот метеорит, который наконец прервет развитие этой дебильной цивилизации!????
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31.08.2021 13:57 Відповісти
 
 