Перші симптоми коронавірусу змінилися: Почастішали випадки розладу шлунково-кишкового тракту
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
В Україні все частіше на коронавірус хворіють молоді люди. При цьому змінилися і перші симптоми хвороби.
Про це в коментарі "ТСН" заявив головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, у людей, яких госпіталізують з коронавірусом, відсутні такі симптоми, як порушення органів нюху і смаку.
"У той же час збільшилася кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади шлунково-кишкового тракту. Цього не спостерігалося так часто під час минулої хвилі. Також більшість хворих, зараз мають важкі ураження легень", - додав він.
Топ коментарі
+4 Beloded Viktor
показати весь коментар31.08.2021 11:49
+4 Паравоз
показати весь коментар31.08.2021 12:31
+4 IN UA 7395a7cc
показати весь коментар31.08.2021 12:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Пиши что хочешь, деньги пошли...
теперь что то не вспоминает то шо говорил. хотя.... прикольно же - никто мол не знает, а некоторые пишут шо вирус даже и не выделили отдельно
вот грешили - вот наказание, все же просто(бросается к иконкам, прикладывается к мощам св. Спасивируссалуима Спасского)
кстати, ученые высрали шо вся информация планеты может записаться вроде на 4.6г этого ДНК.
реально, вычисления есть(!)
правда я хз как все фильмы и прочее - или только книги например, но такое пишет, с чего я и прославил
Яхве"программиста"
не? тогда - че переживать то? есть миллион историй о "ворожбе" - и что - ...... ну короче сами думай, а я покурю(смайла тут нету нормального((((((
то же и со всякими наполеонами и францами с иосифами - иначе не могло быть - подумай над этим.
тот же Помпей - там стопиццот раз должен был погибнуть, как и другие - это ли не "программа" то?
там хоть - нюх пропал - корона здравствуй.... а тут...расстройство...(и угадай - нитраты в арбузе-дыне или корона или фрукта не мытая)))
Поймали Си Цзынь Пына
усадили на пенек
косарь отжали
отрубили Ына
хитро.ватый такой вирусок - вроде мизерное количество поразил, но оп - и мутация в хату, а потом - оп - и вакцины уже не торт, а надо новые($$$$$$$$$)
хитро.ват - даже Путин вздохнул крепче - пенсионистов на Рашке на 2 млн. меньше стало))
При чем тут "корона", непонятно.
Что Вы имеете в виду еду, как лекарство?)) Молочку, которая состоит на 90 процентов из кокосового масла?
Хлеб с непонятным собержимым?
Мороженое, которое отрыгивается кокосом?
Колбасу из туалетной бумаги?
Ну уж нет, я лучше буду кушать дары природы! Груши и яблоки, помидоры и огурцы, баклажанную икру и арбузы с дынями. По крайней мере в них нет такого содержимого, которое нам втюхивает наша пишевая промышленность. И не только наша.
Лекарство, как еду, кушайте сами, уважаемый Валерий)
Будете со мной еще в таком тоне разговаривать, напишу на Вас жалобу.
Это была шутка:
Осень 2021 года, в мире бушует пандемия нового кишечного вируса, и мы все такие ходим в памперсах и обсуждаем, что в 2020-м в масках было гораздо лучше.