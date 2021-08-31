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Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
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Посольство США перенесено из Кабула в столицу Катара Доху, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Посольство США перенесено из Кабула в столицу Катара Доху, - Блинкен

Дипломатическое представительство США в Афганистане перенесено в столицу Катара - Доху.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодня мы приостановили наше дипломатическое присутствие в Кабуле и перенесли свою деятельность в Доху, Катар, о чем будет вскоре официально сообщено Конгрессу. Это было целесообразно, учитывая нестабильность политической ситуации и ситуации с безопасностью в Афганистане", - сказал Блинкен.

По его словам, США начинают новый этап взаимодействия с Афганистаном.

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"Военные рейсы завершены, наши войска вылетели из Афганистана. Начался новый раздел в отношениях Америки с Афганистаном, мы будем руководствоваться дипломатическими средствами. Военная миссия завершена. Началась новая дипломатическая миссия", - заявил глава Госдепартамента.

Он сообщил, что за 18 дней США и союзники эвакуировали из Афганистана более 123 тысяч человек, включая около 6 тысяч граждан США.

"Мы продолжим наши усилия, чтобы помочь американцам, иностранным гражданам и афганцам оставить Афганистан, если они этого захотят", - отметил госсекретарь.

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По его словам, в Афганистане остается около 200 американцев, которые хотят уехать из страны. Помощь получат и те, кто захочет выехать позже. Также будет продолжаться международная координация усилий по эвакуации иностранных граждан и афганцев.
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Да там рядом!.. Посольство США перенесено з Кабула у столицю Катару Доху, - Блінкен - Цензор.НЕТ 523
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31.08.2021 12:17 Ответить
Готові і Катар подарувати терористам?
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31.08.2021 12:25 Ответить
Я? Посольство США перенесено з Кабула у столицю Катару Доху, - Блінкен - Цензор.НЕТ 3416
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31.08.2021 12:26 Ответить
А что раньше в Дохе не было посольства США? Посольство США перенесено з Кабула у столицю Катару Доху, - Блінкен - Цензор.НЕТ 1910
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31.08.2021 12:18 Ответить
Авганского? А шо - было? Посольство США перенесено з Кабула у столицю Катару Доху, - Блінкен - Цензор.НЕТ 5099
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31.08.2021 12:22 Ответить
А зачем два посольства в одном месте? Можно совместить деятельность уже существующего, хотя куда девать ВСЕХ ДАРМОЕДОВ - дипломатов, они же кушать хотят и семьи у них тоже есть!
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31.08.2021 12:29 Ответить
А зачем вообще посольства? Посольство США перенесено з Кабула у столицю Катару Доху, - Блінкен - Цензор.НЕТ 6161
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31.08.2021 12:31 Ответить
В 21 веке консулько-дипломатическую службу можно перевести в онлайн, а вот шпионов куда девать, они же долхны "хлеб свой отрабатывать" создавать видимость свой нужности и полезности?!
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31.08.2021 13:37 Ответить
Видишь - ты сам их пытаешься трудоустроить и сам же с собой споришь Посольство США перенесено з Кабула у столицю Катару Доху, - Блінкен - Цензор.НЕТ 4658
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31.08.2021 13:38 Ответить
Не, я бы их всех выгнал, но у чинуш есть своя классовая солидарноть сегодня тех погонят, а завтра их! Поэтому реально оцениваю шансы
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31.08.2021 13:40 Ответить
Вт потому они - это они, а ты - это ты. Посольство США перенесено з Кабула у столицю Катару Доху, - Блінкен - Цензор.НЕТ 1562
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31.08.2021 13:42 Ответить
я хорошо знаю как все устроено, поэтому не пытаюсь искать утопической "справедливости"!
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31.08.2021 13:44 Ответить
начинается!!!!..
талибы потребовали депортировать военнослужащих афганских ВВС и 46 единиц авиатехники (самолётов и вертолётов) афганской армии..

Посольство США перенесено з Кабула у столицю Катару Доху, - Блінкен - Цензор.НЕТ 5273
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31.08.2021 12:24 Ответить
Все озброєння поставлене США для боротьби із терористами, повинне належати терористам.
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31.08.2021 12:26 Ответить
Выкатить на поле эти самолеты и сказать талибам - "Летите!". Главное видосик запилить, чтоб все могли поржать... Посольство США перенесено з Кабула у столицю Катару Доху, - Блінкен - Цензор.НЕТ 6081
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31.08.2021 12:29 Ответить
Ага, пусть предъявят платежки на покупку самолетов и за обучения пилотов /что на их деньги куплено и обучено/!
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31.08.2021 12:31 Ответить
Могли бы для посольства и поближе место найти, например в Пакистане. А кому достанется комплекс американского посольства в Кабуле с его не малой территорией за забором?
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31.08.2021 12:34 Ответить
 
 