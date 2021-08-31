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Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) посольство (876) США (14478) Блінкен (941)

Посольство США перенесено з Кабула у столицю Катару Доху, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Посольство США перенесено з Кабула у столицю Катару Доху, - Блінкен

Дипломатичне представництво США в Афганістані перенесено у столицю Катару - Доху.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні ми призупинили нашу дипломатичну присутність у Кабулі та перенесли свою діяльність у Доху, Катар, про що буде незабаром офіційно повідомлено Конгресу. Це було доцільно з огляду на непевність безпекової та політичної ситуації в Афганістані", - сказав Блінкен.

За його словами, США розпочинають новий етап взаємодії з Афганістаном.

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"Військові рейси завершено, наші війська вилетіли з Афганістану. Розпочався новий розділ у взаєминах Америки з Афганістаном, ми будемо керуватися дипломатичними засобами. Військова місія завершена. Розпочалася нова дипломатична місія", - заявив очільник Держдепартаменту.

Він повідомив, що за 18 днів США та союзники евакуювали з Афганістану понад 123 тисячі людей, включаючи близько 6 тисяч громадян США.

"Ми продовжимо наші зусилля, щоб допомогти американцям, іноземним громадянам та афганцям залишити Афганістан, якщо вони цього захочуть", - наголосив держсекретар.

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За його словами, в Афганістані лишається близько 200 американців, які хочуть виїхати з країни. Допомогу отримають і ті, хто захоче виїхати пізніше. Також триватиме міжнародна координація зусиль щодо евакуації іноземних громадян та афганців.

Автор: Наталя Джума
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Да там рядом!.. Посольство США перенесено з Кабула у столицю Катару Доху, - Блінкен - Цензор.НЕТ 523
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31.08.2021 12:17 Відповісти
Готові і Катар подарувати терористам?
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31.08.2021 12:25 Відповісти
Я? Посольство США перенесено з Кабула у столицю Катару Доху, - Блінкен - Цензор.НЕТ 3416
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31.08.2021 12:26 Відповісти
А что раньше в Дохе не было посольства США? Посольство США перенесено з Кабула у столицю Катару Доху, - Блінкен - Цензор.НЕТ 1910
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31.08.2021 12:18 Відповісти
Авганского? А шо - было? Посольство США перенесено з Кабула у столицю Катару Доху, - Блінкен - Цензор.НЕТ 5099
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31.08.2021 12:22 Відповісти
А зачем два посольства в одном месте? Можно совместить деятельность уже существующего, хотя куда девать ВСЕХ ДАРМОЕДОВ - дипломатов, они же кушать хотят и семьи у них тоже есть!
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31.08.2021 12:29 Відповісти
А зачем вообще посольства? Посольство США перенесено з Кабула у столицю Катару Доху, - Блінкен - Цензор.НЕТ 6161
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31.08.2021 12:31 Відповісти
В 21 веке консулько-дипломатическую службу можно перевести в онлайн, а вот шпионов куда девать, они же долхны "хлеб свой отрабатывать" создавать видимость свой нужности и полезности?!
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31.08.2021 13:37 Відповісти
Видишь - ты сам их пытаешься трудоустроить и сам же с собой споришь Посольство США перенесено з Кабула у столицю Катару Доху, - Блінкен - Цензор.НЕТ 4658
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31.08.2021 13:38 Відповісти
Не, я бы их всех выгнал, но у чинуш есть своя классовая солидарноть сегодня тех погонят, а завтра их! Поэтому реально оцениваю шансы
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31.08.2021 13:40 Відповісти
Вт потому они - это они, а ты - это ты. Посольство США перенесено з Кабула у столицю Катару Доху, - Блінкен - Цензор.НЕТ 1562
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31.08.2021 13:42 Відповісти
я хорошо знаю как все устроено, поэтому не пытаюсь искать утопической "справедливости"!
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31.08.2021 13:44 Відповісти
начинается!!!!..
талибы потребовали депортировать военнослужащих афганских ВВС и 46 единиц авиатехники (самолётов и вертолётов) афганской армии..

Посольство США перенесено з Кабула у столицю Катару Доху, - Блінкен - Цензор.НЕТ 5273
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31.08.2021 12:24 Відповісти
Все озброєння поставлене США для боротьби із терористами, повинне належати терористам.
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31.08.2021 12:26 Відповісти
Выкатить на поле эти самолеты и сказать талибам - "Летите!". Главное видосик запилить, чтоб все могли поржать... Посольство США перенесено з Кабула у столицю Катару Доху, - Блінкен - Цензор.НЕТ 6081
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31.08.2021 12:29 Відповісти
Ага, пусть предъявят платежки на покупку самолетов и за обучения пилотов /что на их деньги куплено и обучено/!
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31.08.2021 12:31 Відповісти
Могли бы для посольства и поближе место найти, например в Пакистане. А кому достанется комплекс американского посольства в Кабуле с его не малой территорией за забором?
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31.08.2021 12:34 Відповісти
 
 