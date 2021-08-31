Радбез ООН прийняв резолюцію щодо Афганістану
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Рада Безпеки (РБ) ООН вимагає від радикального ісламістського руху "Талібан", який захопив владу в Афганістані, дозволити афганцям безперешкодно залишати країну.
Відповідну резолюцію РБ ООН прийняла у понеділок, 30 серпня. За неї проголосували 13 членів Радбезу, Росія і Китай утрималися, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.
У тексті резолюції РБ ООН вказує на обіцянки Талібану, які рух дав у кінці минулого тижня, що афганці зможуть безперешкодно в будь-який час покинути країну всіма можливими способами. Рада Безпеки "очікує, що "Талібан дотримуватиметься цього і всіх інших зобов'язань", йдеться в тексті резолюції.
У резолюції, яка була внесена Великою Британією і Францією разом зі США та Ірландією, також міститься вимога, щоб Афганістан не перетворився на притулок для терористів. У документі вказується і на необхідності безперешкодного гуманітарного доступу і дотримання прав людини, особливо "прав жінок, дітей і меншин".
За словами дипломатів західних держав, Росія і Китай, що володіють правом вето в Радбезі ООН, під час переговорів в останні дні висловили готовність до компромісу, що стало певним проривом. В останні роки постійні члени РБ ООН, перш за все Росія, Китай і США, блокували спільні рішення, спрямовані на вирішення великих глобальних криз.
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Удивительно что рашка и Китай её не заблокировали.
У китайцев давняя традиция: все резолюции содержащие выражение "права человека" они голосуют против.
Мабуть щось у лісі здохло.
а вот с паРашей да, с паРашей что-то не то происходит, даже не вякнули ничего поперек.
Не верю, что китайские людоеды-коммунисты заботятся о собственных соотечественниках.
Дорог никаких нет. Я не думаю, что для китайцев там есть какая-то проблема с границей.
Границы там мало. Ну никак не более 40км. Есть перевалы 5+км. Летом через них можно перелезть. Но опять-таки не в современный Китай, который контролирует всё и внутри и на границе.
Интересно, а талибы то знают, что вы там принимаете чудаки .
Клуб дармоїдів та паразитів.
Импотенты призывают соблюдать обещания "Талибана", что афганцы смогут беспрепятственно в любое время покинуть страну всеми возможными способами, требуют, чтобы Афганистан не превратится на убежище для террористов, призывают соблюдать права человека, особенно права женщин, детей и меньшинств.
Але от питання - куди. де чекають на неосвідчених різноробочих без знання мови. хто дасть їм шмат хліба?
Беру на себе сміливість і скажу за всю країну - "шановні авганці , до нас не їдьте, ні будь-яких допомог, ні пенсій, ні робот в нас для вас немає, самим не вистачає".
И другим странам без вашего биомусора будет легче жить.