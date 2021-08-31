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Радбез ООН прийняв резолюцію щодо Афганістану

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Радбез ООН прийняв резолюцію щодо Афганістану

Рада Безпеки (РБ) ООН вимагає від радикального ісламістського руху "Талібан", який захопив владу в Афганістані, дозволити афганцям безперешкодно залишати країну.

Відповідну резолюцію РБ ООН прийняла у понеділок, 30 серпня. За неї проголосували 13 членів Радбезу, Росія і Китай утрималися, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

У тексті резолюції РБ ООН вказує на обіцянки Талібану, які рух дав у кінці минулого тижня, що афганці зможуть безперешкодно в будь-який час покинути країну всіма можливими способами. Рада Безпеки "очікує, що "Талібан дотримуватиметься цього і всіх інших зобов'язань", йдеться в тексті резолюції.

У резолюції, яка була внесена Великою Британією і Францією разом зі США та Ірландією, також міститься вимога, щоб Афганістан не перетворився на притулок для терористів. У документі вказується і на необхідності безперешкодного гуманітарного доступу і дотримання прав людини, особливо "прав жінок, дітей і меншин".

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За словами дипломатів західних держав, Росія і Китай, що володіють правом вето в Радбезі ООН, під час переговорів в останні дні висловили готовність до компромісу, що стало певним проривом. В останні роки постійні члени РБ ООН, перш за все Росія, Китай і США, блокували спільні рішення, спрямовані на вирішення великих глобальних криз.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Резодюция - чисто рекомендация. И вполне предсказуемая.
Удивительно что рашка и Китай её не заблокировали.
У китайцев давняя традиция: все резолюции содержащие выражение "права человека" они голосуют против.
Мабуть щось у лісі здохло.
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31.08.2021 10:59
+6
Помнут сиськи с годик и все признают талибов.
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31.08.2021 10:55
+6
А как же глубокая озабоченность?
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31.08.2021 11:00
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ин ша́'а Ллах..
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31.08.2021 10:55 Відповісти
Помнут сиськи с годик и все признают талибов.
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31.08.2021 10:55 Відповісти
ну, а хотели талибов привести у европу, научить уважать сексменьшинства, хороводы с пи дерами водить
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31.08.2021 13:58 Відповісти
Все эти ООН, НАТО, ОБСЕ, ПАСЕ такие себе гигантские стиральные машины
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31.08.2021 10:56 Відповісти
Главное меньшиств
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31.08.2021 10:57 Відповісти
Резодюция - чисто рекомендация. И вполне предсказуемая.
Удивительно что рашка и Китай её не заблокировали.
У китайцев давняя традиция: все резолюции содержащие выражение "права человека" они голосуют против.
Мабуть щось у лісі здохло.
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31.08.2021 10:59 Відповісти
с Китаем то как раз ничего странного, у них есть кусок границы с Афганом в такой местности, что перекрыть не реально, а китайцам не очень надо вся эта нечисть муслимская и герыч.
а вот с паРашей да, с паРашей что-то не то происходит, даже не вякнули ничего поперек.
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31.08.2021 11:05 Відповісти
а китайцам не очень надо вся эта нечисть муслимская и герыч.

Не верю, что китайские людоеды-коммунисты заботятся о собственных соотечественниках.
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31.08.2021 11:18 Відповісти
из наркоманов рабсила будет не очень.
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31.08.2021 11:21 Відповісти
опиумные войны в какой стране были?
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31.08.2021 11:32 Відповісти
китай конечно, у них самих есть багатейший опыт, много чему могут научить новичков талибов))
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31.08.2021 13:07 Відповісти
А людоеды-коммунисты тогда(во время этих войн) уже пришли к власти в этой стране?
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31.08.2021 17:45 Відповісти
Там участок границы около 30 км. Проходит по непроходимому горному хребту в ледниках.
Дорог никаких нет. Я не думаю, что для китайцев там есть какая-то проблема с границей.
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31.08.2021 11:22 Відповісти
там почти 100 километров границы, свободно проходимой во многих местах. советские солдаты шастали к китайским братьям-коммунистам во времена совка без малейших проблем.
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31.08.2021 11:27 Відповісти
Это уже другой Китай. Для этого закрыть 1000 км границы наглухо это раз плюнуть. Наставят камер/детекторов движения через 10 метров + дроны. Погранцы даже на гору лезть не будут. Отследят и примут тело внизу
Границы там мало. Ну никак не более 40км. Есть перевалы 5+км. Летом через них можно перелезть. Но опять-таки не в современный Китай, который контролирует всё и внутри и на границе.
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31.08.2021 11:40 Відповісти
если точно, там 75-80 км границы, горы и национальные заповедники. чтобы перекрыть этот кусок нужны невероятные усилия, огромное количество людей и оборудования. но даже если потратиться на это заведомо провальное дело - никто не мешает пройти по территории Пакистана. там сплошная дыра, а не граница. сами китайские военные признают, что они не в состоянии полноценно контролировать границу с Афганистаном из-за сложного рельефа и наплевательского отношения пакистанских пограничников.
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31.08.2021 12:43 Відповісти
хватит сказок про всемогущий китай)))
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31.08.2021 17:57 Відповісти
Там в районі Мафушада безпроблемна для переходів місцевість, а через Таджикістан так взагалі без проблем. Але, таліби туди не полізуть бо, з КНР у них дружба велика.
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31.08.2021 13:27 Відповісти
Дружба чисто ситуативна. Талібан - це класична орда. Задля самозбереження вона мусить мігрувати. Економіки там не буде. Вівчарям і ішако*обам вона ні до чого. Тому після просирання залишених Штатами ресурсів і хавки перед ним по тане питання, що жерти далі. Тому гострим буде саме питання або про таку собі данину від китайців, або рух у тому напрямку, залучаючи проблему Китаю з уйгурами. Якщо таліби д отримають слова і випустять всіх, хто хоче драпвнути із ісламського навіть не середньовіччя (бо тоді Схід був набагато прогресивніший, чому свідоцтво - мислителі, лікарі і поети такі, як Ніщамі, Фірдоусі, Ібн Сіна) а якесь псевдоісламське мракобісся. До речі, в їдуть саме ті, хто вміє і може працювати, а не воювати.
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31.08.2021 13:43 Відповісти
Каракорумського шосе вистачить. Північний Пакистан заселений(в більшості) пуштунами
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31.08.2021 15:29 Відповісти
Талибы в Китай не полезут. А вот рабсея, если могла бы, то двумя руками и ногами была ЗА. Талибы придут за деньгами именно к ним, по привычке и с процентами за врубание режима "дурака".
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31.08.2021 15:24 Відповісти
А как же глубокая озабоченность?
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31.08.2021 11:00 Відповісти
Так это она и есть. Только завуалированная. Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану - Цензор.НЕТ 9036
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31.08.2021 11:05 Відповісти
...рашка и Китай воздержались.... еще бы ,как же эти "любители" прав человека могут быть против того чтоб уничтожать свои народы !
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31.08.2021 11:04 Відповісти
" бла..бла... соблюдения прав человека, особенно "прав женщин, детей и меньшинств".
Интересно, а талибы то знают, что вы там принимаете чудаки Радбез ООН прийняв резолюцію щодо Афганістану - Цензор.НЕТ 4837.
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31.08.2021 11:12 Відповісти
А толку? Який сенс?
Клуб дармоїдів та паразитів.
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31.08.2021 11:21 Відповісти
ІГИЛ і Талібан теж комуністи якщо московія і пекін їх так підтримують? Радбез ООН прийняв резолюцію щодо Афганістану - Цензор.НЕТ 7470
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31.08.2021 11:25 Відповісти
кремлядська федерація проти своїх союзників не голосує
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31.08.2021 11:31 Відповісти
Резолюция рассмешила.
Импотенты призывают соблюдать обещания "Талибана", что афганцы смогут беспрепятственно в любое время покинуть страну всеми возможными способами, требуют, чтобы Афганистан не превратится на убежище для террористов, призывают соблюдать права человека, особенно права женщин, детей и меньшинств.
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31.08.2021 11:34 Відповісти
воно звісно добре, що в людей буде можливість втекти від людожерів.
Але от питання - куди. де чекають на неосвідчених різноробочих без знання мови. хто дасть їм шмат хліба?
Беру на себе сміливість і скажу за всю країну - "шановні авганці , до нас не їдьте, ні будь-яких допомог, ні пенсій, ні робот в нас для вас немає, самим не вистачає".
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31.08.2021 12:15 Відповісти
Голосуют ибо парашестану и дзин- -пиню скоро засунут по самые гланды
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31.08.2021 12:30 Відповісти
А какое влияние ООН имеет на террористов?
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31.08.2021 12:47 Відповісти
Как обычно очень суровое выступление от наводящей на всех ужас оон.😆
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31.08.2021 12:51 Відповісти
Очередной глубоко озабоченный вскукарек от ничего не решающего сборища пожирателей грантов.
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31.08.2021 13:28 Відповісти
Краще б вони зібрали усіх феменісток і відправили туди.
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31.08.2021 13:29 Відповісти
Росія завжди як якесь гамно голосує . Людожерська , ніща , терористична країна , озлоблена на цілий світ .
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31.08.2021 13:31 Відповісти
все вірно, але у першому слові- суцільні помилки: кацапія чи ********- історично вірне написання. Радбез ООН прийняв резолюцію щодо Афганістану - Цензор.НЕТ 5302
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31.08.2021 17:06 Відповісти
Движение Талибан, исполняя волю Аллаха, обязан строго следить за тем, чтобы ни один бармалей не покинул пределы этого петушатника по названию Афган. Верной дорогой идёти, Товарисчи талибы! За попытку слинять из родной страны - виселица!
И другим странам без вашего биомусора будет легче жить.
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31.08.2021 14:26 Відповісти
Лишилось знайти гінця, що повезе цю резолюція талібам.
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31.08.2021 15:11 Відповісти
 
 