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Мелкие конфликты всегда будут существовать, но мировая война неприемлема, - Лавров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Мелкие конфликты всегда будут существовать, но мировая война неприемлема, - Лавров

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров оценил возможность начала новой мировой войны. В РФ это считают неприемлемым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

Он заявил, что не верит, что "кто-то хочет войны на этой планете".

"Я не верю в то, что кто-то хочет войны на этой планете. Мелкие конфликты - да, конечно, они всегда существовали и будут существовать, к сожалению, такова человеческая природа... Но мировая война неприемлема. Это любой вменяемый политик, конечно же, понимает", - заявил Лавров.

В то же время он ни слова не сказал о роли РФ в разжигании конфликта на Донбассе.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+16
Мелкие конфликты всегда будут существовать, но мировая война неприемлема, - Лавров - Цензор.НЕТ 2467
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31.08.2021 12:32
+11
Другими словами, унылый мерин сейчас заявил, что мировой войны они подсцыкают, но по-мелкому будут продолжать гадить Мелкие конфликты всегда будут существовать, но мировая война неприемлема, - Лавров - Цензор.НЕТ 1494
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31.08.2021 12:36
+10
Мелкие конфликты всегда будут существовать, но мировая война неприемлема, - Лавров - Цензор.НЕТ 8250
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31.08.2021 12:39
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Мелкие конфликты всегда будут существовать, но мировая война неприемлема, - Лавров - Цензор.НЕТ 2467
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31.08.2021 12:32 Ответить
ну я хочу, вместе с такими хитрожопыми тварьями зажарится ... Мелкие конфликты всегда будут существовать, но мировая война неприемлема, - Лавров - Цензор.НЕТ 7571 Мелкие конфликты всегда будут существовать, но мировая война неприемлема, - Лавров - Цензор.НЕТ 4065
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31.08.2021 12:35 Ответить
Понимает, что в случае мировой войны, рашке придет жоппа с двумя п😀
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31.08.2021 12:35 Ответить
В случае мировой войны придет жопа всему, не только москалям.Махать ******* и стрелять с мушкетов это конечно большие потери, но в нынешних реалиях полномасштабной войны и солдаты как таковые ненужны, люди уже давно придумали оружие массового поражения. И если кто-то его применит, начнется цепная реакция. Вообщем ничего хорошего нас в таком случае ждать не будет,и дай Бог что бы здравомысляшие люди были всегда и не доводили до крайности.
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31.08.2021 12:44 Ответить
Эх, не смыслите вы ничего в современных мировых войнах они уже бавно не ялреными бомбами ведутся
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31.08.2021 12:50 Ответить
Саме так ,в тренді-гібридна війна !!))
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31.08.2021 12:55 Ответить
Их собственно давно и небыло, этих мировых войн. А последняя была закончена с помощью именно ядерного оружия. Тогда это было в диковинку и испугало общественность, сейчас нет. Да и неизвестно насколько дальше, в прозводстве смертоносного оружия, зашли извращенные умы изобретателей.
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31.08.2021 12:56 Ответить
Рушійна сила агресіі,це імперські амбіціі кремлівських параноїдальних шизофреників великодержавного шовінізма !!!! Доки існує РФія конфлікти триватимуть !!!)))
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31.08.2021 12:53 Ответить
Кофлікти триватимуть ,доки існує розплідник тероризма Московія !!!)))
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31.08.2021 12:36 Ответить
Другими словами, унылый мерин сейчас заявил, что мировой войны они подсцыкают, но по-мелкому будут продолжать гадить Мелкие конфликты всегда будут существовать, но мировая война неприемлема, - Лавров - Цензор.НЕТ 1494
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31.08.2021 12:36 Ответить
Кацапи, що поробиш...
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31.08.2021 12:38 Ответить
Мелкие конфликты всегда будут существовать, но мировая война неприемлема, - Лавров - Цензор.НЕТ 8250
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31.08.2021 12:39 Ответить
Ото в нього *****! Мелкие конфликты всегда будут существовать, но мировая война неприемлема, - Лавров - Цензор.НЕТ 9664 Наче в кнура. Мелкие конфликты всегда будут существовать, но мировая война неприемлема, - Лавров - Цензор.НЕТ 5093
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31.08.2021 12:37 Ответить
Дупорильце...
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31.08.2021 12:38 Ответить
Мелкие конфликты всегда будут существовать, но мировая война неприемлема, - Лавров - Цензор.НЕТ 8826
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31.08.2021 12:40 Ответить
Галопом скачет по Европе,
Врёт не моргая, не краснея...
Лавровый лист на голой жопе
Бездарной путинской рассеи.
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31.08.2021 12:37 Ответить
Мелкие конфликты всегда будут существовать, но мировая война неприемлема, - Лавров - Цензор.НЕТ 8094
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31.08.2021 12:38 Ответить
" Будьте обережні в своїх бажаннях. Вони можуть збутись."

Фуйло ввело, своїх личинок, як ордловці і просили.
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31.08.2021 12:43 Ответить
Финляндия будет атаковать совок, с мыслью лойти до Камчатки, но мызымир, военщана западная аж 10 танков имеет, против наших жалких 20000 танчиков, мы быдем жаловаться Королеве! - высрал Молотов и немедленно выпил, так как трезвому этот бред во сне даже не приснился.
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31.08.2021 12:40 Ответить
Т.е тварь считает, что мелкими конфликтами они могут потихоньку захватывать чужие земли, а если им дадут звизды, то это мировая война и это неприемлемо?
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31.08.2021 12:41 Ответить
Да, так и есть
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31.08.2021 13:04 Ответить
Сдохни,гнедой. Вместе со своими кремлядскими дружками.
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31.08.2021 12:45 Ответить
Мировые конфликты сами же разожгли, а потом как всегда - ой, а тут Литва видите ли может напасть - 5 дивизий имеет аж, так что мы защитим ее и Латвию и Эстонию - 40 дивизиями шоб они, ой, то есть на них никто не напал, например Мексика Мелкие конфликты всегда будут существовать, но мировая война неприемлема, - Лавров - Цензор.НЕТ 1816
и главное что все это быдло - главари совка/рашки - глубоко православные(заповеди, то се) - настолько любят ближних что после "защиты" ближних - там до сих пор находят могилы с тысячами убитых. совок правда был не православен, но более "замир" и за "всемумирумир", а результат то же как вот у нас и в Сирии и в Ливии и в прочих местах. "**************" чо
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31.08.2021 12:46 Ответить
США не будуть збільшувати фінансову допомогу Україні через корупцію - Курт Волкер

Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що кошти військової допомоги, наданої США Україні, були витрачені даремно.

Вівторок, 31 серпня 2021, 12:30

Мелкие конфликты всегда будут существовать, но мировая война неприемлема, - Лавров - Цензор.НЕТ 8878

Мелкие конфликты всегда будут существовать, но мировая война неприемлема, - Лавров - Цензор.НЕТ 8878 Мелкие конфликты всегда будут существовать, но мировая война неприемлема, - Лавров - Цензор.НЕТ 8878 Мелкие конфликты всегда будут существовать, но мировая война неприемлема, - Лавров - Цензор.НЕТ 8878 Мелкие конфликты всегда будут существовать, но мировая война неприемлема, - Лавров - Цензор.НЕТ 8878
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31.08.2021 12:48 Ответить
Свинособака, на хрен ты тут рашенпропананду суешь?
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31.08.2021 12:55 Ответить
Воно тупое - лишнехромасомному невдомек , что пора сухари сушить - готовиться выполнять интернациональный долг в Таджикистане и по всей Средней Азии .
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31.08.2021 13:00 Ответить
Идиоты, типа Лаврова, всегда будут существовать, но цитировать их бред - неприемлимо !
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31.08.2021 12:50 Ответить
Жертвами российских авиарейдов в Сирии стали 8300 мирных жителей
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31.08.2021 12:50 Ответить
ПаРаша імперія Зла,Брехні і Воєн, як Світових так і локальних!
І це доводить в новій історії Афганістан, Чечня, Придністров,я, Абхазія-Осетія, Сирія,Крим, Донбас, ПАР!
А де проливала Кров паРаша до цього, незлічити!
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31.08.2021 12:51 Ответить
Су...ка , чтобы этому лишнехромасомному шлаку китайцы устроили ,, мелки конфликт ,, или талибан на границах с переносом во внутрь параши , а мы посмотрим . Если долго всматриваться в бездну, то бездна начинает всматриваться в тебя.
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31.08.2021 12:56 Ответить
***
Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы!!!

Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.

Пpём с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки

Вот подымем знамя да пpойдем с боями…
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много!

Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!

Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху!
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.

Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и далее, как и деды - в клетке.

Нам все перемены - как седло корове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.

На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в вяличье.
Кто кого замучил на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.

Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость!? Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом...
1995, Ю. Нестеренко
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31.08.2021 12:58 Ответить
"Большой войны мы не хотим, но пакостить вам мы будем стараться максимально", - сказала унылая лошадь..
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31.08.2021 13:23 Ответить
Мелкие конфликты мы всегда будем создавать, но мировая война неприемлема, - Лавров
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31.08.2021 13:47 Ответить
ви, підари, фахівці з дрібних конфліктів, це ваша стратегія
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31.08.2021 14:34 Ответить
КОНЕЦ РОССИИ ЭТО НЕ МИРОВАЯ ВОЙНА, А НАЧАЛО МЕЛКИХ КОНФЛИКТОВ И ТО НЕ НАДОЛГО !)
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31.08.2021 17:48 Ответить
 
 