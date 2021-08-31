Мелкие конфликты всегда будут существовать, но мировая война неприемлема, - Лавров

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров оценил возможность начала новой мировой войны. В РФ это считают неприемлемым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

Он заявил, что не верит, что "кто-то хочет войны на этой планете".

"Я не верю в то, что кто-то хочет войны на этой планете. Мелкие конфликты - да, конечно, они всегда существовали и будут существовать, к сожалению, такова человеческая природа... Но мировая война неприемлема. Это любой вменяемый политик, конечно же, понимает", - заявил Лавров.

В то же время он ни слова не сказал о роли РФ в разжигании конфликта на Донбассе.

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