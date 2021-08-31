Дрібні конфлікти завжди існуватимуть, але світова війна неприйнятна, - Лавров
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров оцінив можливість початку нової світової війни. У РФ це вважають неприйнятним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
Він заявив, що не вірить, що "хтось хоче війни на цій планеті".
"Я не вірю в те, що хтось хоче війни на цій планеті. Дрібні конфлікти - так, звичайно, вони завжди існували і будуть існувати, на жаль, така людська природа... Але світова війна неприйнятна. Це будь-який розсудливий політик, звичайно ж, розуміє", - заявив Лавров.
Водночас він жодного слова не сказав про роль РФ у розпалюванні конфлікту на Донбасі.
Топ коментарі
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Лавровый лист на голой жопе
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Фуйло ввело, своїх личинок, як ордловці і просили.
и главное что все это быдло - главари совка/рашки - глубоко православные(заповеди, то се) - настолько любят ближних что после "защиты" ближних - там до сих пор находят могилы с тысячами убитых. совок правда был не православен, но более "замир" и за "всемумирумир", а результат то же как вот у нас и в Сирии и в Ливии и в прочих местах. "**************" чо
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Вівторок, 31 серпня 2021, 12:30
І це доводить в новій історії Афганістан, Чечня, Придністров,я, Абхазія-Осетія, Сирія,Крим, Донбас, ПАР!
А де проливала Кров паРаша до цього, незлічити!
Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы!!!
Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.
Пpём с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки
Вот подымем знамя да пpойдем с боями…
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много!
Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху!
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.
Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и далее, как и деды - в клетке.
Нам все перемены - как седло корове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в вяличье.
Кто кого замучил на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость!? Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом...
1995, Ю. Нестеренко