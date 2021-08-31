РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15279 посетителей онлайн
Новости За рубежом Коронавирус и карантин
1 419 10
Грузия (4339) карантин (16730) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Грузия вводит новые ограничения из-за COVID-19: начало учебного года пройдет дистанционно

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Грузия вводит новые ограничения из-за COVID-19: начало учебного года пройдет дистанционно

Координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве Грузии во вторник принял решение о продлении запрета на работу муниципального городского транспорта, кроме того, начало учебного года пройдет дистанционно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, запрет на работу общественного транспорта продлен до 13 сентября. Ранее городской транспорт был остановлен 14 августа сроком до 4 сентября.

В сообщении Совета также говорится, что учебный процесс в школах и вузах начнется не 15 сентября, а 4 октября. Обучение до 4 октября будет проходить дистанционно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузия возвращается к повсеместному ношению масок в связи с ростом случаев COVID-19

Детские сады также начнут функционировать с 4 октября.

По данным Минздрава Грузии, за минувшие сутки в стране были выявлены 4 тыс. 778 случаев заражения COVID-19, в последние 24 часа скончались 79 человек. Всего с начала пандемии в Грузии заразились коронавирусной инфекцией 549 тыс. 811 человек, скончались 7 тыс. 408 больных COVID-19.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Україні теж дуже багато почали хворіти. Коли відкриють школи, вірус буде стрімко поширюватись бо діти непомітно переносять ковід
показать весь комментарий
31.08.2021 12:43 Ответить
Уже и не сильно непомітно...
показать весь комментарий
31.08.2021 12:45 Ответить
да и похрену с ними! пусть дохнут, не переживай... Грузия вводит новые ограничения из-за COVID-19: начало учебного года пройдет дистанционно - Цензор.НЕТ 6511
показать весь комментарий
31.08.2021 12:47 Ответить
Кто?
показать весь комментарий
31.08.2021 12:47 Ответить
Давай на примере кацапов потренируемся. В день умирает условно 800 кацапов. Так вот для того, что бы умерло миллион кацапов - нам понадобится:
1 000 000 / 800 / 356 = 3,42 года
Так что не такой страшный коронавирис как его малюют, хотя если сложить миллион мертвых кацапов на площади - выглядило бы это эффектно, с этим не поспоришь Грузія запроваджує нові обмеження через COVID-19: початок навчального року відбудеться дистанційно - Цензор.НЕТ 5819
показать весь комментарий
31.08.2021 13:19 Ответить
800 было летом, и то уже превысили эти показатели даже официально. А не официально у них около 2000... Так что не всё так плохо в этом плане с кацапами. А еще осенью ожидаемый пик заболеваемости...
показать весь комментарий
31.08.2021 13:23 Ответить
Не верил в этот шапковирус и не верю...
показать весь комментарий
31.08.2021 13:14 Ответить
Робота така в тролів... "не вірити"
показать весь комментарий
31.08.2021 13:46 Ответить
Ага, а Вы колитесь и бойтесь Гы гы гы, такова ваша работа.
показать весь комментарий
31.08.2021 13:49 Ответить
 
 