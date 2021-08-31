Грузия вводит новые ограничения из-за COVID-19: начало учебного года пройдет дистанционно
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Координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве Грузии во вторник принял решение о продлении запрета на работу муниципального городского транспорта, кроме того, начало учебного года пройдет дистанционно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Так, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, запрет на работу общественного транспорта продлен до 13 сентября. Ранее городской транспорт был остановлен 14 августа сроком до 4 сентября.
В сообщении Совета также говорится, что учебный процесс в школах и вузах начнется не 15 сентября, а 4 октября. Обучение до 4 октября будет проходить дистанционно.
Детские сады также начнут функционировать с 4 октября.
По данным Минздрава Грузии, за минувшие сутки в стране были выявлены 4 тыс. 778 случаев заражения COVID-19, в последние 24 часа скончались 79 человек. Всего с начала пандемии в Грузии заразились коронавирусной инфекцией 549 тыс. 811 человек, скончались 7 тыс. 408 больных COVID-19.
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Так что не такой страшный коронавирис как его малюют, хотя если сложить миллион мертвых кацапов на площади - выглядило бы это эффектно, с этим не поспоришь