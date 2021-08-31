УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5645 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Коронавірус і карантин
1 419 10
Грузія (1419) карантин (16095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Грузія запроваджує нові обмеження через COVID-19: початок навчального року відбудеться дистанційно

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Грузія запроваджує нові обмеження через COVID-19: початок навчального року відбудеться дистанційно

Координаційна рада з боротьби з коронавірусною інфекцією при уряді Грузії у вівторок ухвалила рішення про продовження заборони на роботу муніципального міського транспорту, крім того, початок навчального року пройде дистанційно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Так, у зв'язку зі складною епідеміологічною обстановкою, заборона на роботу громадського транспорту продовжено до 13 вересня. Раніше міський транспорт був зупинений 14 серпня терміном до 4 вересня.

У повідомленні Ради також говориться, що навчальний процес у школах і вишах почнеться не 15 вересня, а 4 жовтня. Навчання до 4 жовтня проходитиме дистанційно.

Дитячі садки також почнуть функціонувати з 4 жовтня.

Також читайте: Велика Британія змінила Францію в п'ятірці лідерів за кількістю інфікованих COVID-19 у світі. За добу - 519 тис. захворілих і 7,5 тис. смертей. ІНФОГРАФІКА

За даними Міністерства охорони здоров'я Грузії, за минулу добу в країні були виявлені 4 тис. 778 випадків зараження COVID-19, в останні 24 години померли 79 осіб. Всього з початку пандемії в Грузії заразилися коронавірусною інфекцією 549 тис. 811 осіб, померли 7 тис. 408 хворих на COVID-19.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Україні теж дуже багато почали хворіти. Коли відкриють школи, вірус буде стрімко поширюватись бо діти непомітно переносять ковід
показати весь коментар
31.08.2021 12:43 Відповісти
Уже и не сильно непомітно...
показати весь коментар
31.08.2021 12:45 Відповісти
да и похрену с ними! пусть дохнут, не переживай... Грузия вводит новые ограничения из-за COVID-19: начало учебного года пройдет дистанционно - Цензор.НЕТ 6511
показати весь коментар
31.08.2021 12:47 Відповісти
Кто?
показати весь коментар
31.08.2021 12:47 Відповісти
Давай на примере кацапов потренируемся. В день умирает условно 800 кацапов. Так вот для того, что бы умерло миллион кацапов - нам понадобится:
1 000 000 / 800 / 356 = 3,42 года
Так что не такой страшный коронавирис как его малюют, хотя если сложить миллион мертвых кацапов на площади - выглядило бы это эффектно, с этим не поспоришь Грузія запроваджує нові обмеження через COVID-19: початок навчального року відбудеться дистанційно - Цензор.НЕТ 5819
показати весь коментар
31.08.2021 13:19 Відповісти
800 было летом, и то уже превысили эти показатели даже официально. А не официально у них около 2000... Так что не всё так плохо в этом плане с кацапами. А еще осенью ожидаемый пик заболеваемости...
показати весь коментар
31.08.2021 13:23 Відповісти
Не верил в этот шапковирус и не верю...
показати весь коментар
31.08.2021 13:14 Відповісти
Робота така в тролів... "не вірити"
показати весь коментар
31.08.2021 13:46 Відповісти
Ага, а Вы колитесь и бойтесь Гы гы гы, такова ваша работа.
показати весь коментар
31.08.2021 13:49 Відповісти
 
 