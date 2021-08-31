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Новости За рубежом
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Лавров пожаловался, что русский язык вымирает на постсоветском пространстве

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лавров пожаловался, что русский язык вымирает на постсоветском пространстве

Позиции русского языка последние 30 лет ослабевают в странах постсоветского пространства, в частности в Центрально-Азиатском регионе, откуда в Россию прибывает "основное количество трудовых мигрантов".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений.

"За последние 30 лет, к сожалению, русский язык стал очень быстро терять свои позиции. Во многих государствах был сделан упор на продвижение национального языка, что абсолютно естественно для стран, которые обрели суверенитет недавно и хотят сохранить свою культуру, - сказал он. - Но одновременно в целом ряде случаев русский язык резко терял свои позиции. И это сейчас понимают наши соседи, в том числе и страны Центральной Азии, которые и поставляют основное количество трудовых мигрантов".

По словам министра, сейчас с Таджикистаном и Узбекистаном, а также с Кыргызстана, где "[русский] язык является официальным и достаточно хорошо защищенным", хотя и ухудшается "качество знания этого языка", российская сторона разрабатывает целую программу "по вопросам создания университетов и школ".

"Это одна из инициатив, которую активно поддержал Совет Федерации, - продолжил Лавров. - Лично [председатель верхней палаты российского парламента] Валентина Матвиенко в Таджикистане в один из визитов такую инициативу проявила вместе с президентом [Таджикистана Эмомали] Рахмоном. Она сейчас уже реализуется, и к ней проявляют интерес другие государства. И мы будем это активно распространять".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Русский язык уходит из Центральной Азии: в РФ уже заявили о "русофобской волне" и "торчащих украинских ушах", - СМИ

Как отметил глава российскогодипведомства, Москва рассчитывает, что соседи придут к "пониманию необходимости сохранять русский язык не потому, что Россия этого хочет, а потому, что это существенно расширяет возможности карьеры и трудоустройства".

"Мы будем такую линию проводить", - резюмировал он.
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Топ комментарии
+33
і слава Богу!
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31.08.2021 13:09
+25
люблю запах русофобии по утрам!
Лавров пожаловался, что русский язык вымирает на постсоветском пространстве - Цензор.НЕТ 6437
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31.08.2021 13:12
+23
Вы же сами виноваты, посрались со всеми странами где еще говорили кое-как на рузьке языге
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31.08.2021 13:10
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Это как раз тот случай, когда на другом, иначе как на "русском" языке и не скажешь - И Х@Й С НИМ!!!
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31.08.2021 15:52 Ответить
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