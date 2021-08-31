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Лавров (1472) МЗС РФ (913) російська мова (283)

Лавров поскаржився, що російська мова вимирає на пострадянському просторі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лавров поскаржився, що російська мова вимирає на пострадянському просторі

Позиції російської мови останні 30 років слабшають у країнах пострадянського простору, зокрема в Центрально-Азіатському регіоні, звідки в Росію прибуває "основна кількість трудових мігрантів".

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТАСС, про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі з представниками національно-культурних об'єднань.

"За останні 30 років, на жаль, російська мова стала дуже швидко втрачати свої позиції. У багатьох державах був зроблений натиск на просування національного мови, що абсолютно природно для країн, які здобули суверенітет недавно і хочуть зберегти свою культуру, - сказав він. - Але одночасно в цілому ряді випадків російська мова різко втрачає свої позиції. І це зараз розуміють наші сусіди, в тому числі і країни Центральної Азії, які і постачають основну кількість трудових мігрантів".

За словами міністра, зараз з Таджикистаном і Узбекистаном, а також з Киргизстаном, де "[російська] мова є офіційною і досить добре захищеною", хоча і погіршується "якість знання цієї мови", російська сторона розробляє цілу програму "з питань створення університетів і шкіл".

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"Це одна з ініціатив, яку активно підтримала Рада Федерації, - продовжив Лавров. - Особисто [голова верхньої палати російського парламенту] Валентина Матвієнко в Таджикистані в один з візитів таку ініціативу проявила разом з президентом [Таджикистану Емомалі] Рахмоном. Вона зараз вже реалізується, і до неї проявляють інтерес інші держави. І ми будемо це активно поширювати".

Як зазначив глава російського дипвідомства, Москва розраховує, що сусіди прийдуть до "розуміння необхідності зберігати російську мову не тому, що Росія цього хоче, а тому, що це істотно розширює можливості кар'єри та працевлаштування".

"Ми будемо таку лінію проводити", - резюмував він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+33
і слава Богу!
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31.08.2021 13:09
+25
люблю запах русофобии по утрам!
Лавров пожаловался, что русский язык вымирает на постсоветском пространстве - Цензор.НЕТ 6437
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31.08.2021 13:12
+23
Вы же сами виноваты, посрались со всеми странами где еще говорили кое-как на рузьке языге
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31.08.2021 13:10
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Это как раз тот случай, когда на другом, иначе как на "русском" языке и не скажешь - И Х@Й С НИМ!!!
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31.08.2021 15:52 Відповісти
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