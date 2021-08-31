РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11009 посетителей онлайн
Новости За рубежом
3 965 18
Афганистан (599) Талибан (168)

Талибы завершили переговоры по созданию правительства

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Талибы завершили переговоры по созданию правительства

Афганское движение "Талибан" завершило переговоры по формированию правительства в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил индийский телеканал CNN-News18 со ссылкой на собственные источники.

В воскресенье представители талибов сообщали, что ведут переговоры по созданию инклюзивного правительства.

Пресс-секретарь движения Забиулла Муджахид заявил тогда, что инклюзивное правительство будет сформировано в ближайшие дни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
провели переговоры, всех, кто против - тут же пустили в расход... переговоры прошли в дружественной и теплой обстановке Таліби завершили переговори щодо створення уряду - Цензор.НЕТ 3745
показать весь комментарий
31.08.2021 14:35
+2
Талибы завершили переговоры по созданию правительства-

Ни одного человека из партии Слуга Народа не пригласили
показать весь комментарий
31.08.2021 14:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Талибы завершили переговоры по созданию правительства - Цензор.НЕТ 6551

Талибы завершили переговоры по созданию правительства - Цензор.НЕТ 8403
показать весь комментарий
31.08.2021 14:16 Ответить
У Мкджахіда у саквах, на улюбленому ішаку. 😊 (САКВИ́, ков, мн. Дві з'єднані одним полотнищем торби, які перекидають через плече (на груди й спину) або через спину коня, осла і т. ін.)
показать весь комментарий
31.08.2021 14:54 Ответить
Это будет п-ц и для талибана и для того что осталось от Афганистана...
Таліби завершили переговори щодо створення уряду - Цензор.НЕТ 1998
показать весь комментарий
31.08.2021 17:13 Ответить
а Юльку тимошенко - взяли? у вас ей - самое место.....
показать весь комментарий
31.08.2021 14:22 Ответить
как талибы относятся к сексменьшинствам? хороводы будут водить? а то в европе их не признают
показать весь комментарий
31.08.2021 14:22 Ответить
не признают. у них все по старинке, по скрепному: очко барана, бача.
показать весь комментарий
31.08.2021 14:26 Ответить
относятся)
показать весь комментарий
31.08.2021 14:29 Ответить
С кем "ведут переговоры"?!
Переговоры - это всегда кого-то, с кем-то (хотя-бы между партиями). А когда внутри себя же это не переговоры, а договорняк
показать весь комментарий
31.08.2021 14:30 Ответить
так влада у них інклюзивна.
показать весь комментарий
31.08.2021 16:00 Ответить
Оперативненько......
показать весь комментарий
31.08.2021 14:31 Ответить
провели переговоры, всех, кто против - тут же пустили в расход... переговоры прошли в дружественной и теплой обстановке Таліби завершили переговори щодо створення уряду - Цензор.НЕТ 3745
показать весь комментарий
31.08.2021 14:35 Ответить
Талибы завершили переговоры по созданию правительства-

Ни одного человека из партии Слуга Народа не пригласили
показать весь комментарий
31.08.2021 14:43 Ответить
+++ Таліби завершили переговори щодо створення уряду - Цензор.НЕТ 2348
показать весь комментарий
31.08.2021 14:47 Ответить
Ну и кто у этих умственно неполноценных обезьян теперь падишах?
показать весь комментарий
31.08.2021 14:43 Ответить
ми бачили відео талібів у тренажерному залі президентського палацу
у них вже зараз все ол інклюзів
показать весь комментарий
31.08.2021 14:51 Ответить
У шишек ясное дело.
показать весь комментарий
31.08.2021 17:16 Ответить
"инклюзивное" - это, простите, куда?
показать весь комментарий
31.08.2021 20:59 Ответить
 
 