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Талибы завершили переговоры по созданию правительства
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Афганское движение "Талибан" завершило переговоры по формированию правительства в стране.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил индийский телеканал CNN-News18 со ссылкой на собственные источники.
В воскресенье представители талибов сообщали, что ведут переговоры по созданию инклюзивного правительства.
Пресс-секретарь движения Забиулла Муджахид заявил тогда, что инклюзивное правительство будет сформировано в ближайшие дни.
Топ комментарии
+2 kelt kant
показать весь комментарий31.08.2021 14:35
+2 Eugen Konovalenko 5e17cf20
показать весь комментарий31.08.2021 14:43
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Переговоры - это всегда кого-то, с кем-то (хотя-бы между партиями). А когда внутри себя же это не переговоры, а договорняк
Ни одного человека из партии Слуга Народа не пригласили
у них вже зараз все ол інклюзів