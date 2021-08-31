Таліби завершили переговори щодо створення уряду

Афганський рух "Талібан" завершив переговори щодо формування уряду в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомив індійський телеканал CNN-News18 із посиланням на власні джерела.

У неділю представники талібів повідомляли, що ведуть переговори щодо створення інклюзивного уряду.

Прессекретар руху Забіулла Муджахід заявив тоді, що інклюзивний уряд буде сформовано найближчими днями.

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