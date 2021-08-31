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Афганістан (450) Талібан (136)

Таліби завершили переговори щодо створення уряду

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Таліби завершили переговори щодо створення уряду

Афганський рух "Талібан" завершив переговори щодо формування уряду в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомив індійський телеканал CNN-News18 із посиланням на власні джерела.

У неділю представники талібів повідомляли, що ведуть переговори щодо створення інклюзивного уряду.

Прессекретар руху Забіулла Муджахід заявив тоді, що інклюзивний уряд буде сформовано найближчими днями.

Також читайте: Радбез ООН прийняв резолюцію щодо Афганістану

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
провели переговоры, всех, кто против - тут же пустили в расход... переговоры прошли в дружественной и теплой обстановке Таліби завершили переговори щодо створення уряду - Цензор.НЕТ 3745
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31.08.2021 14:35
+2
Талибы завершили переговоры по созданию правительства-

Ни одного человека из партии Слуга Народа не пригласили
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31.08.2021 14:43
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Талибы завершили переговоры по созданию правительства - Цензор.НЕТ 6551

Талибы завершили переговоры по созданию правительства - Цензор.НЕТ 8403
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31.08.2021 14:16 Відповісти
У Мкджахіда у саквах, на улюбленому ішаку. 😊 (САКВИ́, ков, мн. Дві з'єднані одним полотнищем торби, які перекидають через плече (на груди й спину) або через спину коня, осла і т. ін.)
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31.08.2021 14:54 Відповісти
Это будет п-ц и для талибана и для того что осталось от Афганистана...
Таліби завершили переговори щодо створення уряду - Цензор.НЕТ 1998
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31.08.2021 17:13 Відповісти
а Юльку тимошенко - взяли? у вас ей - самое место.....
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31.08.2021 14:22 Відповісти
как талибы относятся к сексменьшинствам? хороводы будут водить? а то в европе их не признают
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31.08.2021 14:22 Відповісти
не признают. у них все по старинке, по скрепному: очко барана, бача.
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31.08.2021 14:26 Відповісти
относятся)
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31.08.2021 14:29 Відповісти
С кем "ведут переговоры"?!
Переговоры - это всегда кого-то, с кем-то (хотя-бы между партиями). А когда внутри себя же это не переговоры, а договорняк
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31.08.2021 14:30 Відповісти
так влада у них інклюзивна.
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31.08.2021 16:00 Відповісти
Оперативненько......
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31.08.2021 14:31 Відповісти
провели переговоры, всех, кто против - тут же пустили в расход... переговоры прошли в дружественной и теплой обстановке Таліби завершили переговори щодо створення уряду - Цензор.НЕТ 3745
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31.08.2021 14:35 Відповісти
Талибы завершили переговоры по созданию правительства-

Ни одного человека из партии Слуга Народа не пригласили
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31.08.2021 14:43 Відповісти
+++ Таліби завершили переговори щодо створення уряду - Цензор.НЕТ 2348
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31.08.2021 14:47 Відповісти
Ну и кто у этих умственно неполноценных обезьян теперь падишах?
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31.08.2021 14:43 Відповісти
ми бачили відео талібів у тренажерному залі президентського палацу
у них вже зараз все ол інклюзів
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31.08.2021 14:51 Відповісти
У шишек ясное дело.
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31.08.2021 17:16 Відповісти
"инклюзивное" - это, простите, куда?
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31.08.2021 20:59 Відповісти
 
 