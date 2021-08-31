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Таліби завершили переговори щодо створення уряду
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Афганський рух "Талібан" завершив переговори щодо формування уряду в країні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомив індійський телеканал CNN-News18 із посиланням на власні джерела.
У неділю представники талібів повідомляли, що ведуть переговори щодо створення інклюзивного уряду.
Прессекретар руху Забіулла Муджахід заявив тоді, що інклюзивний уряд буде сформовано найближчими днями.
Топ коментарі
+2 kelt kant
показати весь коментар31.08.2021 14:35
+2 Eugen Konovalenko 5e17cf20
показати весь коментар31.08.2021 14:43
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Переговоры - это всегда кого-то, с кем-то (хотя-бы между партиями). А когда внутри себя же это не переговоры, а договорняк
Ни одного человека из партии Слуга Народа не пригласили
у них вже зараз все ол інклюзів