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Италия изменила правила въезда для граждан Украины

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Италия изменила правила въезда для граждан Украины

Италия изменила правила пересечения границы для украинцев. Теперь для посещения страны гражданам Украины нужно иметь вакцинацию от коронавируса и документ, подтверждающий это.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщаеют "Факты.ICTV".

Прививки должны быть сделаны вакцинами, которые признаны регулятором ЕС.

Так, разрешены слдующие препараты:

- Comirnaty от Pfizer и BioNTech;

- Spikevax от Moderna;

- Vaxzevria от AstraZeneca;

- Janssen от Johnson & Johnson.

В то же время в этом списке нет CoronaVac от Sinovac и CoviShield от AstraZeneca.

Перед поездкой нужно будет заполнить итальянскую онлайн-форму Passenger Locator Form в цифровом или печатном виде, в нее нужно внести данные о вакцинации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Италия с 31 июля открывает границу для граждан Украины: Необходимо будет пройти пятидневную самоизоляцию

Без вакцинации гражданин Украины будет вынужден пять дней находиться на самоизоляции. Альтернативой будет отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный менее чем за 72 часа до приезда.

С 31 июля 2021 года Италия изменила правила пересечения границы и восстановила безвизовый режим с Украиной. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Однако эти меры действовали только месяц — до 30 августа.
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Топ комментарии
+2
ну и жрите свои спагети сами.....
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31.08.2021 14:23
+2
Как говорит блогер из США Юрий Швец,уважающий себя мужик никогда не вакцинируется каким дерьмом...неизвестного происхождения...
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31.08.2021 14:32
+1
А если транзит - пересадка в аэропорту?
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31.08.2021 18:30
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прощай свобода..
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31.08.2021 14:19 Ответить
Главное курточка хорошая ))
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31.08.2021 14:20 Ответить
Та шо там свобода... Антиваксеров (точнее, не получивших полный курс прививки от КОВИДа) среди умерших от КОВИДа в Италии за крайние полгода - 99%.

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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31.08.2021 14:21 Ответить
Зачем отети итальянцы которые на фото на превью новости в масках на свежем воздух, плюс они еще пара и слава богу, что ковид не передается половым путем, а только воздушно-капельным, а то ВОЗ еще бы и трахатсо им запретило Италия изменила правила въезда для граждан Украины - Цензор.НЕТ 2975
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31.08.2021 14:23 Ответить
А почему ты не у них спрашиваешь?
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31.08.2021 14:24 Ответить
Как я у них спрошу, они же картинка Италия изменила правила въезда для граждан Украины - Цензор.НЕТ 8570
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31.08.2021 14:30 Ответить
А как хочешь, так и спрашивай. Мы тут при чем? Италия изменила правила въезда для граждан Украины - Цензор.НЕТ 1929
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31.08.2021 14:31 Ответить
Сексом я так понимаю они тоже в масочках занимаются Италия изменила правила въезда для граждан Украины - Цензор.НЕТ 9815
Италия изменила правила въезда для граждан Украины - Цензор.НЕТ 7449
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31.08.2021 14:20 Ответить
ну и жрите свои спагети сами.....
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31.08.2021 14:23 Ответить
150 евро автобусный тур в 2019м, эх надо было ехать. Теперь никогда не увидеть Рим.
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31.08.2021 16:00 Ответить
Без вакцинации гражданин Украины будет вынужден пять дней находиться на самоизоляции Источник: https://censor.net/ru/n3285520\\\\\\\

собирал три года на похавать пиццу вна Сицилии и гостиница 7 дней = сижу 5 дней на изоляции и думаю как бы поскорее вназад смыться - мечта украинского пенсионера Италия изменила правила въезда для граждан Украины - Цензор.НЕТ 111
не, просто Лещенко высрал недавно шо - все, Евросоюз наши что-то там "паспорта" принимает ура перемога.
и сразу странно - свиновак то не признали в норм. мире? так что - паспарта могут быть хоть с новичком - все равно принимают? да и что за паспорта такие то? - то как минимум справка шо на границе проверят поциента, ой, туриста - и что скажут7 Принимаем, но вы лох, надо не свиноваком колоться, а тут, которые есть в списке у нас?
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31.08.2021 14:23 Ответить
А що, в'їхати по негативному ПЛР-тесту (якщо не хочеш вакцинуватися) релігійні переконання не дозволяють?
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31.08.2021 15:49 Ответить
мозгів не хватило....
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31.08.2021 17:38 Ответить
А если транзит - пересадка в аэропорту?
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31.08.2021 18:30 Ответить
В рамках борьбы с нелегальной миграцией,а те,что привитые и так больше двух лет не протянут,могут заезжать.
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31.08.2021 14:24 Ответить
Итальянские мафиози Сильвио Берлускони по факту у власти лет 30 если не больше,на остров Сицилию не поеду принципиально,потому что однажды надавал по морде двум баранам из этой мафиозной банды....,и успел удрать в Австрию... Италия изменила правила въезда для граждан Украины - Цензор.НЕТ 2205
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31.08.2021 14:27 Ответить
ты думаешь они тебя до сих пор забыть не могут?
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31.08.2021 16:09 Ответить
Как говорит блогер из США Юрий Швец,уважающий себя мужик никогда не вакцинируется каким дерьмом...неизвестного происхождения...
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31.08.2021 14:32 Ответить
походу, отрицательный пцр-тест позволяет въехать и без вакцинации. норм.
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31.08.2021 17:03 Ответить
так, при чому у любу країну, але не відомо чи ви попадете у всі заклади без ковід-паспорта Італія змінила правила в'їзду для громадян України - Цензор.НЕТ 5701
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31.08.2021 17:41 Ответить
в конце зимы летал в Польшу. отрицательного пцр-теста за 48 часов было достатньо, чтобы пройти границу без ограничений (т.е. карантина).
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31.08.2021 17:48 Ответить
в догонку - вакцинации у меня НЕ было.
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31.08.2021 17:48 Ответить
 
 