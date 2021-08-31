Италия изменила правила въезда для граждан Украины
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Италия изменила правила пересечения границы для украинцев. Теперь для посещения страны гражданам Украины нужно иметь вакцинацию от коронавируса и документ, подтверждающий это.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщаеют "Факты.ICTV".
Прививки должны быть сделаны вакцинами, которые признаны регулятором ЕС.
Так, разрешены слдующие препараты:
- Comirnaty от Pfizer и BioNTech;
- Spikevax от Moderna;
- Vaxzevria от AstraZeneca;
- Janssen от Johnson & Johnson.
В то же время в этом списке нет CoronaVac от Sinovac и CoviShield от AstraZeneca.
Перед поездкой нужно будет заполнить итальянскую онлайн-форму Passenger Locator Form в цифровом или печатном виде, в нее нужно внести данные о вакцинации.
Без вакцинации гражданин Украины будет вынужден пять дней находиться на самоизоляции. Альтернативой будет отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный менее чем за 72 часа до приезда.
С 31 июля 2021 года Италия изменила правила пересечения границы и восстановила безвизовый режим с Украиной. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Однако эти меры действовали только месяц — до 30 августа.
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https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
собирал три года на похавать пиццу вна Сицилии и гостиница 7 дней = сижу 5 дней на изоляции и думаю как бы поскорее вназад смыться - мечта украинского пенсионера
не, просто Лещенко высрал недавно шо - все, Евросоюз наши что-то там "паспорта" принимает ура перемога.
и сразу странно - свиновак то не признали в норм. мире? так что - паспарта могут быть хоть с новичком - все равно принимают? да и что за паспорта такие то? - то как минимум справка шо на границе проверят поциента, ой, туриста - и что скажут7 Принимаем, но вы лох, надо не свиноваком колоться, а тут, которые есть в списке у нас?