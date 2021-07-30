Италия с 31 июля открывает границу для граждан Украины: Необходимо будет пройти пятидневную самоизоляцию

С 31 июля Италия открывает въезд для всех граждан Украины. Однако необходимо будет пройти пятидневную самоизоляцию по прибытии.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Все спрашивали, когда откроется Италия. Отвечаю: Италия с 31 июля восстанавливает безвиз для украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Есть нюанс: 5 дней самоизоляции по прибытии. Но даже самоизоляция не может испортить эмоции, когда ты в Италии", - говорится в сообщении.

Согласно данным МИД, граждане Украины могут посещать Италию с любой целью, в том числе - туризма.

В то же время, существуют некоторые требования:



- наличие справки об отрицательном результате молекулярного или экспресс-тестирования на COVID-19, который должен быть сделан минимум за 72 часа до приезда;



- заполнить онлайн-форму санитарного контроля Passenger Locator Form на сайте: https://app.euplf.eu/;



- по прибытии в Италию граждане должны пройти самоизоляцию продолжительностью пять дней, после чего сделать повторный тест на COVID-19, который должен подтвердить отрицательный результат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почти 99% умерших в Италии от COVID-19 с февраля текущего года не были полностью вакцинированы