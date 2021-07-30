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Новости Коронавирус и карантин
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Италия с 31 июля открывает границу для граждан Украины: Необходимо будет пройти пятидневную самоизоляцию

Италия с 31 июля открывает границу для граждан Украины: Необходимо будет пройти пятидневную самоизоляцию

С 31 июля Италия открывает въезд для всех граждан Украины. Однако необходимо будет пройти пятидневную самоизоляцию по прибытии.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Все спрашивали, когда откроется Италия. Отвечаю: Италия с 31 июля восстанавливает безвиз для украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Есть нюанс: 5 дней самоизоляции по прибытии. Но даже самоизоляция не может испортить эмоции, когда ты в Италии", - говорится в сообщении.

Согласно данным МИД, граждане Украины могут посещать Италию с любой целью, в том числе - туризма.

В то же время, существуют некоторые требования:

- наличие справки об отрицательном результате молекулярного или экспресс-тестирования на COVID-19, который должен быть сделан минимум за 72 часа до приезда;

- заполнить онлайн-форму санитарного контроля Passenger Locator Form на сайте: https://app.euplf.eu/;

- по прибытии в Италию граждане должны пройти самоизоляцию продолжительностью пять дней, после чего сделать повторный тест на COVID-19, который должен подтвердить отрицательный результат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почти 99% умерших в Италии от COVID-19 с февраля текущего года не были полностью вакцинированы

Автор: 

Италия (1657) карантин (16729) туризм (1543) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Мало кто поедет с такими правила. Абсурдное решение
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30.07.2021 13:51 Ответить
+5
Да уж, разрешили..... Нужно уметь так давать, чтобы можно было взять. Поэтому- нам Италия не светит в этом году. Туризму придет полный пипец в Италии с такими требованиями. Но проблемы индейцев-шерифа не беспокоят.
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30.07.2021 13:51 Ответить
+4
Изоляция, питание и полный пансион за счет макаронников я так понимаю?
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30.07.2021 13:50 Ответить
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не, пасиб)
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30.07.2021 13:49 Ответить
Изоляция, питание и полный пансион за счет макаронников я так понимаю?
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30.07.2021 13:50 Ответить
Мало кто поедет с такими правила. Абсурдное решение
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30.07.2021 13:51 Ответить
Да уж, разрешили..... Нужно уметь так давать, чтобы можно было взять. Поэтому- нам Италия не светит в этом году. Туризму придет полный пипец в Италии с такими требованиями. Но проблемы индейцев-шерифа не беспокоят.
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30.07.2021 13:51 Ответить
не нужны им наши евро?) я бы поехал в отпуск в Италию с превеликим удовольствием) но сидеть 5 дней с такой же прививкой как у местных, чтобы кому то что то там доказать? поеду в другую страну.
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30.07.2021 13:54 Ответить
Пипец туризму там не придёт, т.к. для граждан и резидентов ЕС требования намного более простые и без самоизоляции. Ну и вообще итальнцев можно понять, это только в Украину всех кого попало с фейковыми тестами и без пускают.
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30.07.2021 14:48 Ответить
В Италии ,как и в Испании закрылись сотни отелей, сотни ,а может и тысячи ресторанчиков, кафе и прочая, накрылись медным тазом множество туроператоров, а это означает потерю огромного количества рабочих мест. Да, им государство помогает, но помогать вечно и много не будет. Моя сестра уже 12 лет живет в Италии, обстановку я там хорошо знаю. И,кстати, людей у них переболело намного больше чем у нас, и очень много, больше чем у нас , умерло. Поэтому- неизвестно кому повезло. Если бы не сестра ,живущая там, мне бы было глубоко плевать на них с высокой башни. Да и пипец там уже пришел, не все смогут восстановится после этого кошмара.
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30.07.2021 23:21 Ответить
главное, чтобы кацапам закрыли
чтоб пожары не начались
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30.07.2021 13:55 Ответить
Макаронники думають що від туристів відбою не буде з такими умовами?Италия с 31 июля открывает границу для граждан Украины: Необходимо будет прийти пятидневную самоизоляцию - Цензор.НЕТ 2867
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30.07.2021 13:58 Ответить
Штука грн за пцр тест потом самоизоляция 5!!дней,когда мне в Неаполь надо на 3 дня,нонсенс ждите туристов и дальше,можно просто было сказать что ещё не пускают,а так вроде открыли но знают что люди едут многие на пару дней
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30.07.2021 14:01 Ответить
а всё? Трупы военными машинами больше не возят, по улицам не собирают?
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30.07.2021 14:02 Ответить
Боширов и Петров приедут на Шпиль Замка Сфорца в Милан... поскольку Мацковию строил итальянские архитекторы Марко Руффо,Аристотель Фьорованти,Пьетро Антонио Солари,Антонио Джиларди ...,лаптеногие рукожопы построившие кремлевские хоромы до них развалились что замок из песка...
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30.07.2021 14:04 Ответить
Італія із 31 липня відкриває кордон для громадян України: Необхідно буде пройти п'ятиденну самоізоляцію - Цензор.НЕТ 1849
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30.07.2021 14:06 Ответить
Італія із 31 липня відкриває кордон для громадян України: Необхідно буде пройти п'ятиденну самоізоляцію - Цензор.НЕТ 4802
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30.07.2021 14:07 Ответить
Італія із 31 липня відкриває кордон для громадян України: Необхідно буде пройти п'ятиденну самоізоляцію - Цензор.НЕТ 8006
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30.07.2021 14:08 Ответить
Італія із 31 липня відкриває кордон для громадян України: Необхідно буде пройти п'ятиденну самоізоляцію - Цензор.НЕТ 6469
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30.07.2021 14:09 Ответить
А вы были в Милане? Много зданий что в Москве....,а почему? Потому что Фьорованти талант в отличие от Мавзолейного быдла....
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30.07.2021 14:11 Ответить
Спасибо, но идите нахер со своей италией
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30.07.2021 14:13 Ответить
Путлер пришлет свой очередной разведческий Караван с КАМАЗами в Италию и опозорится на весь Мир... Спасатели сраные....загрузили Штирлицами ГРУ РАБссии Караван тот долбанный и давай снимать военные объекты Италии по пути следования....баранЫ тупорылые...
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30.07.2021 14:18 Ответить
Італія із 31 липня відкриває кордон для громадян України: Необхідно буде пройти п'ятиденну самоізоляцію - Цензор.НЕТ 3645
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30.07.2021 14:22 Ответить
Но вот Маркиву эти макаронники несколько большую изоляцию впаять хотели...
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30.07.2021 14:22 Ответить
Італія із 31 липня відкриває кордон для громадян України: Необхідно буде пройти п'ятиденну самоізоляцію - Цензор.НЕТ 8214
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30.07.2021 14:23 Ответить
Італія із 31 липня відкриває кордон для громадян України: Необхідно буде пройти п'ятиденну самоізоляцію - Цензор.НЕТ 9850 бараны рюсские
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30.07.2021 14:24 Ответить
Вас вели с первой минуты спецслужбы Италии
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30.07.2021 14:24 Ответить
Гумагнитрщики засранные,нашли Мать Терезу...Мавзолейная РАБссия...вас кстати туда никто не звал...Крысы позорные..
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30.07.2021 14:26 Ответить
Вчера на РАБссии сдохло 707 хмырей от штамма Дельта,Марш Рюсскава говна в Киеве под руководством Вадима Новинского и Ведмедчука по случаю крещения Киевской Руси собрал 100 000 баранов Путлера...а вы уверены что это не сделано спецом?
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30.07.2021 14:29 Ответить
Италии пля они бояцца... 73 % идиотов
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30.07.2021 14:30 Ответить
Приехать в Рим, что бы посидеть в отеле?
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30.07.2021 14:34 Ответить
Карантин кстати завтра продолжат в Украине на август...,поздно пить Боржоми...
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30.07.2021 14:38 Ответить
Рим посещают в год 15 миллионов туристов...для срани Мацковской такие цифры и во сне не приснятся...
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30.07.2021 14:39 Ответить
ГУЛАГ Путлера посещают только больные на голову ДАУНбассцы ОРДЛО с новыми паспортами РАБссии... Комендатского часа на Мацковии нет,в отличие от ДАУНетска и ЛОХанска...
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30.07.2021 14:42 Ответить
вычеркнуть 5 дней из отдыха, при том что соседние страны ничего подобного не требуют? Хорошая попытка привлечь туристов но-нет)
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30.07.2021 15:27 Ответить
 
 