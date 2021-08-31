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Італія змінила правила в'їзду для громадян України

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Італія змінила правила в'їзду для громадян України

Італія змінила правила перетину кордону для українців. Тепер для відвідування країни громадянам України необхідно мати вакцинацію від коронавірусу і документ, що підтверджує це.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Факти.ICTV".

Щеплення має бути зроблене вакцинами, які визнав регулятор ЄС.

Так, дозволені такі препарати:

  • Comirnaty від Pfizer та BioNTech;
  • Spikevax від Moderna;
  • Vaxzevria від AstraZeneca;
  • Janssen від Johnson&Johnson.

Водночас у цьому списку немає CoronaVac від Sinovac та CoviShield от AstraZeneca.

Перед поїздкою треба буде заповнити італійську онлайн-форму Passenger Locator Form у цифровому або друкованому вигляді, у неї необхідно внести дані про вакцинацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повністю вакциновані громадяни України можуть в'їжджати в Чехію

Без вакцинації громадянин України змушений буде п’ять днів перебувати на самоізоляції. Альтернативою буде негативний результат ПЛР-тесту, зроблений щонайменше за 72 години до приїзду.

З 31 липня 2021 року Італія змінила правила перетину кордону та відновила безвізовий режим з Україною. Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Однак ці заходи були чинними лише місяць – до 30 серпня.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
ну и жрите свои спагети сами.....
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31.08.2021 14:23
+2
Как говорит блогер из США Юрий Швец,уважающий себя мужик никогда не вакцинируется каким дерьмом...неизвестного происхождения...
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31.08.2021 14:32
+1
А если транзит - пересадка в аэропорту?
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31.08.2021 18:30
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прощай свобода..
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31.08.2021 14:19 Відповісти
Главное курточка хорошая ))
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31.08.2021 14:20 Відповісти
Та шо там свобода... Антиваксеров (точнее, не получивших полный курс прививки от КОВИДа) среди умерших от КОВИДа в Италии за крайние полгода - 99%.

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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31.08.2021 14:21 Відповісти
Зачем отети итальянцы которые на фото на превью новости в масках на свежем воздух, плюс они еще пара и слава богу, что ковид не передается половым путем, а только воздушно-капельным, а то ВОЗ еще бы и трахатсо им запретило Италия изменила правила въезда для граждан Украины - Цензор.НЕТ 2975
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31.08.2021 14:23 Відповісти
А почему ты не у них спрашиваешь?
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31.08.2021 14:24 Відповісти
Как я у них спрошу, они же картинка Италия изменила правила въезда для граждан Украины - Цензор.НЕТ 8570
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31.08.2021 14:30 Відповісти
А как хочешь, так и спрашивай. Мы тут при чем? Италия изменила правила въезда для граждан Украины - Цензор.НЕТ 1929
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31.08.2021 14:31 Відповісти
Сексом я так понимаю они тоже в масочках занимаются Италия изменила правила въезда для граждан Украины - Цензор.НЕТ 9815
Италия изменила правила въезда для граждан Украины - Цензор.НЕТ 7449
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31.08.2021 14:20 Відповісти
ну и жрите свои спагети сами.....
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31.08.2021 14:23 Відповісти
150 евро автобусный тур в 2019м, эх надо было ехать. Теперь никогда не увидеть Рим.
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31.08.2021 16:00 Відповісти
Без вакцинации гражданин Украины будет вынужден пять дней находиться на самоизоляции Источник: https://censor.net/ru/n3285520\\\\\\\

собирал три года на похавать пиццу вна Сицилии и гостиница 7 дней = сижу 5 дней на изоляции и думаю как бы поскорее вназад смыться - мечта украинского пенсионера Италия изменила правила въезда для граждан Украины - Цензор.НЕТ 111
не, просто Лещенко высрал недавно шо - все, Евросоюз наши что-то там "паспорта" принимает ура перемога.
и сразу странно - свиновак то не признали в норм. мире? так что - паспарта могут быть хоть с новичком - все равно принимают? да и что за паспорта такие то? - то как минимум справка шо на границе проверят поциента, ой, туриста - и что скажут7 Принимаем, но вы лох, надо не свиноваком колоться, а тут, которые есть в списке у нас?
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31.08.2021 14:23 Відповісти
А що, в'їхати по негативному ПЛР-тесту (якщо не хочеш вакцинуватися) релігійні переконання не дозволяють?
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31.08.2021 15:49 Відповісти
мозгів не хватило....
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31.08.2021 17:38 Відповісти
А если транзит - пересадка в аэропорту?
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31.08.2021 18:30 Відповісти
В рамках борьбы с нелегальной миграцией,а те,что привитые и так больше двух лет не протянут,могут заезжать.
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31.08.2021 14:24 Відповісти
Итальянские мафиози Сильвио Берлускони по факту у власти лет 30 если не больше,на остров Сицилию не поеду принципиально,потому что однажды надавал по морде двум баранам из этой мафиозной банды....,и успел удрать в Австрию... Италия изменила правила въезда для граждан Украины - Цензор.НЕТ 2205
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31.08.2021 14:27 Відповісти
ты думаешь они тебя до сих пор забыть не могут?
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31.08.2021 16:09 Відповісти
Как говорит блогер из США Юрий Швец,уважающий себя мужик никогда не вакцинируется каким дерьмом...неизвестного происхождения...
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31.08.2021 14:32 Відповісти
походу, отрицательный пцр-тест позволяет въехать и без вакцинации. норм.
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31.08.2021 17:03 Відповісти
так, при чому у любу країну, але не відомо чи ви попадете у всі заклади без ковід-паспорта Італія змінила правила в'їзду для громадян України - Цензор.НЕТ 5701
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31.08.2021 17:41 Відповісти
в конце зимы летал в Польшу. отрицательного пцр-теста за 48 часов было достатньо, чтобы пройти границу без ограничений (т.е. карантина).
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31.08.2021 17:48 Відповісти
в догонку - вакцинации у меня НЕ было.
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31.08.2021 17:48 Відповісти
 
 