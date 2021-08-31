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Президентом Эстонии избран директор Национального музея Алар Карис

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Президентом Эстонии избран директор Национального музея Алар Карис

Парламент Эстонии на внеочередной сессии во вторник закрытым голосованием избрал президентом республики директора Национального музея Эстонии Алара Кариса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

За его кандидатуру проголосовали 72 депутатов из 101, незаполненными оказались восемь бюллетеней. В голосовании приняли участие 80 депутатов.

Впервые за 30 лет президент Эстонии был избран на безальтернативной основе.

Карис избран в ходе второго тура голосования. В ходе первого тура в понедельник за него проголосовали 63 депутата из 101. Для избрания ему необходимо было набрать не менее 68 голосов.

Кандидатуру Кариса выдвинули обе правящие партии: Центра и Реформ, у которых на двоих 59 депутатов в парламенте. Во вторник большинство от оппозиционной Социал-демократической партии (11 голосов) перед вторым туром голосования заявили, что поддержат кандидата.

Карис родился 26 марта 1958 года. Он является молекулярным генетиком и биологом развития, а также бывшим ректором Эстонского университета естественных наук (2003-2007) и Тартуского университета (2007-2012). С 2013 года работал госконтролером, в 2017 году возглавил Эстонский национальный музей.

Его жена Сирье Карис является директором Тартуского городского музея. У них двое взрослых сыновей и взрослая дочь.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Ну нет в Эстонии пианиста-четыреждыуклониста.
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31.08.2021 14:46
+6
Естонці балаган ******* дивитися у цирку. Своє власне життя не перетворювати на цирк у них мізків вистачає. 😊
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31.08.2021 14:49
+6
Нет что бы клоуна Президентом выбрать, или ЗЕка, странные какие то...
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31.08.2021 15:26
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поэтому предыдущий президент выражал недовольствие Украиной Президентом Эстонии избран директор Национального музея Алар Карис - Цензор.НЕТ 8408
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31.08.2021 14:45 Ответить
Ну нет в Эстонии пианиста-четыреждыуклониста.
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31.08.2021 14:46 Ответить
Естонці балаган ******* дивитися у цирку. Своє власне життя не перетворювати на цирк у них мізків вистачає. 😊
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31.08.2021 14:49 Ответить
Эстония страна маленькая,но ВВП на каждую душу населения одно из самых высоких в Мире 30 000 евро....,это 7 место в Мире....а населения 1 миллион 300 тысч...
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31.08.2021 14:46 Ответить
Вони ті фіно-угри, що відмовилися бути русскаязичьнимі.
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31.08.2021 14:50 Ответить
а можна посилання на джерело цих цифр? Живучи тутечки, щось не помітив, щоб за якістю життя ми на сьомому місці (ну, якось високий ВВП повинен же ж впливати на рівень життя)
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03.09.2021 14:22 Ответить
За Эстонию я спокоен.Страна давно поставлена на нужные рельсы. У них все ок. А вот наш путь...Напоминает путь калеки калясочника,алкаша и слепого с глухим...Без обид.
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31.08.2021 14:47 Ответить
ну есть же разница между крупным ученым, ректором университета и недоклоуном-марионеткой. каждый выбирает свой путь.
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31.08.2021 14:52 Ответить
На самом деле не столь важно даже то образование...Там есть кому подсказать и направить. - Нет желания изменить страну к лучшему. Любой ценой. - Вот ,что страшно.
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31.08.2021 14:59 Ответить
Ну, Поплавський також ректор... Президентом Естонії обрано директора Національного музею Алара Каріса - Цензор.НЕТ 489
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03.09.2021 14:24 Ответить
э-ректор
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03.09.2021 14:25 Ответить
Ну хоть не школьную голую баротьку выбрали
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31.08.2021 14:48 Ответить
таки да.. это вам не "какая разница" по синьке приколу..
и как это у нормальных людей получается - ума не приложу..
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31.08.2021 14:49 Ответить
так то в мадам був прощальний висер?
тепер - у "Газпром"?
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31.08.2021 14:55 Ответить
В Газпром она не пойдет, но истерику почему-то устроила. От злости, что ли? Давать прогнозы на 20 лет вперёд- дело дурное. 1975- 1995 ? Много чего интересного произошло, коммунизм вовсю маячил на горизонте, продовольственная программа пыхтела и т.д. А оно вон обернулось.. Президентом Эстонии избран директор Национального музея Алар Карис - Цензор.НЕТ 7719
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31.08.2021 15:01 Ответить
Конкурс на 1 рабочее место в Эстнии 8-10 человек,в айтитехнологиях 15-20...,зарплоата сами знаете выше крыши...если вы надумали в Эстонию,то лучше не надо....знание эстонского и английского обязательно Президентом Эстонии избран директор Национального музея Алар Карис - Цензор.НЕТ 4831
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31.08.2021 14:57 Ответить
Президент которого выбирает парламент обычно не имеет никаких полномочий.
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31.08.2021 15:03 Ответить
Президенты не имеют полномочий...страной по факту и реформами в стране управляют премьер-министры и парламент,много раз уже на Цензоре говорил об этом... Президентом Эстонии избран директор Национального музея Алар Карис - Цензор.НЕТ 4476
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31.08.2021 15:07 Ответить
Нет что бы клоуна Президентом выбрать, или ЗЕка, странные какие то...
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31.08.2021 15:26 Ответить
..."безусловно, мне было странно слышать эти слова от президента Эстонии. Я с ней разговаривал на саммите "Крымской платформы", и она была оптимистичной. Я не знаю, что на нее повлияло на интервью, но эти заявления не соответствуют дружественному характеру наших отношений", - сказал Кулеба. .... вот ЭТО и повлияло...
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31.08.2021 16:04 Ответить
Главное, что никого не смущает закрытое голосование. Как у нас новость про закрытое голосование, столько зрады собирается, что на экспорт поставлять можно.
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31.08.2021 16:15 Ответить
так эстонцы отреагировали на высказывание своего президента, о том, что для вступления в Европейский Союз Украине нужно 20 лет, что жестко и быстро поменяли президента, который молол дурню
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31.08.2021 19:40 Ответить
 
 