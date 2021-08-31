Президентом Естонії обрано директора Національного музею Алара Каріса

Парламент Естонії на позачерговій сесії у вівторок закритим голосуванням обрав президентом республіки директора Національного музею Естонії Алара Каріса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його кандидатуру проголосували 72 депутати зі 101, незаповненими виявилися вісім бюлетенів. У голосуванні взяли участь 80 депутатів.

Уперше за 30 років президента Естонії було обрано на безальтернативній основі.

Каріса обрано під час другого туру голосування. У першому турі в понеділок за нього проголосували 63 депутати зі 101. Для обрання він мав набрати щонайменше 68 голосів.

Кандидатуру Каріса висунули обидві правлячі партії: Центру та Реформ, у яких на двох 59 депутатів у парламенті. У вівторок більшість від опозиційної Соціал-демократичної партії (11 голосів) перед другим туром голосування заявила, що підтримає кандидата.

Каріс народився 26 березня 1958 року. Він є молекулярним генетиком і біологом розвитку, а також колишнім ректором Естонського університету природничих наук (2003-2007 рр.) і Тартуського університету (2007-2012 рр.). З 2013 року працював держконтролером, у 2017 році очолив Естонський національний музей.

Його дружина Сір’є Каріс (Sirje Karis) є директором Тартуського міського музею. Вони мають двох дорослих синів і дорослу дочку.

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