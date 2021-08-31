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Президентом Естонії обрано директора Національного музею Алара Каріса

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Президентом Естонії обрано директора Національного музею Алара Каріса

Парламент Естонії на позачерговій сесії у вівторок закритим голосуванням обрав президентом республіки директора Національного музею Естонії Алара Каріса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його кандидатуру проголосували 72 депутати зі 101, незаповненими виявилися вісім бюлетенів. У голосуванні взяли участь 80 депутатів.

Уперше за 30 років президента Естонії було обрано на безальтернативній основі.

Каріса обрано під час другого туру голосування. У першому турі в понеділок за нього проголосували 63 депутати зі 101. Для обрання він мав набрати щонайменше 68 голосів.

Кандидатуру Каріса висунули обидві правлячі партії: Центру та Реформ, у яких на двох 59 депутатів у парламенті. У вівторок більшість від опозиційної Соціал-демократичної партії (11 голосів) перед другим туром голосування заявила, що підтримає кандидата.

Каріс народився 26 березня 1958 року. Він є молекулярним генетиком і біологом розвитку, а також колишнім ректором Естонського університету природничих наук (2003-2007 рр.) і Тартуського університету (2007-2012 рр.). З 2013 року працював держконтролером, у 2017 році очолив Естонський національний музей.

Його дружина Сір’є Каріс (Sirje Karis) є директором Тартуського міського музею. Вони мають двох дорослих синів і дорослу дочку.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Ну нет в Эстонии пианиста-четыреждыуклониста.
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31.08.2021 14:46
+6
Естонці балаган ******* дивитися у цирку. Своє власне життя не перетворювати на цирк у них мізків вистачає. 😊
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31.08.2021 14:49
+6
Нет что бы клоуна Президентом выбрать, или ЗЕка, странные какие то...
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31.08.2021 15:26
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поэтому предыдущий президент выражал недовольствие Украиной Президентом Эстонии избран директор Национального музея Алар Карис - Цензор.НЕТ 8408
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31.08.2021 14:45 Відповісти
Ну нет в Эстонии пианиста-четыреждыуклониста.
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31.08.2021 14:46 Відповісти
Естонці балаган ******* дивитися у цирку. Своє власне життя не перетворювати на цирк у них мізків вистачає. 😊
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31.08.2021 14:49 Відповісти
Эстония страна маленькая,но ВВП на каждую душу населения одно из самых высоких в Мире 30 000 евро....,это 7 место в Мире....а населения 1 миллион 300 тысч...
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31.08.2021 14:46 Відповісти
Вони ті фіно-угри, що відмовилися бути русскаязичьнимі.
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31.08.2021 14:50 Відповісти
а можна посилання на джерело цих цифр? Живучи тутечки, щось не помітив, щоб за якістю життя ми на сьомому місці (ну, якось високий ВВП повинен же ж впливати на рівень життя)
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03.09.2021 14:22 Відповісти
За Эстонию я спокоен.Страна давно поставлена на нужные рельсы. У них все ок. А вот наш путь...Напоминает путь калеки калясочника,алкаша и слепого с глухим...Без обид.
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31.08.2021 14:47 Відповісти
ну есть же разница между крупным ученым, ректором университета и недоклоуном-марионеткой. каждый выбирает свой путь.
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31.08.2021 14:52 Відповісти
На самом деле не столь важно даже то образование...Там есть кому подсказать и направить. - Нет желания изменить страну к лучшему. Любой ценой. - Вот ,что страшно.
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31.08.2021 14:59 Відповісти
Ну, Поплавський також ректор... Президентом Естонії обрано директора Національного музею Алара Каріса - Цензор.НЕТ 489
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03.09.2021 14:24 Відповісти
э-ректор
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03.09.2021 14:25 Відповісти
Ну хоть не школьную голую баротьку выбрали
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31.08.2021 14:48 Відповісти
таки да.. это вам не "какая разница" по синьке приколу..
и как это у нормальных людей получается - ума не приложу..
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31.08.2021 14:49 Відповісти
так то в мадам був прощальний висер?
тепер - у "Газпром"?
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31.08.2021 14:55 Відповісти
В Газпром она не пойдет, но истерику почему-то устроила. От злости, что ли? Давать прогнозы на 20 лет вперёд- дело дурное. 1975- 1995 ? Много чего интересного произошло, коммунизм вовсю маячил на горизонте, продовольственная программа пыхтела и т.д. А оно вон обернулось.. Президентом Эстонии избран директор Национального музея Алар Карис - Цензор.НЕТ 7719
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31.08.2021 15:01 Відповісти
Конкурс на 1 рабочее место в Эстнии 8-10 человек,в айтитехнологиях 15-20...,зарплоата сами знаете выше крыши...если вы надумали в Эстонию,то лучше не надо....знание эстонского и английского обязательно Президентом Эстонии избран директор Национального музея Алар Карис - Цензор.НЕТ 4831
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31.08.2021 14:57 Відповісти
Президент которого выбирает парламент обычно не имеет никаких полномочий.
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31.08.2021 15:03 Відповісти
Президенты не имеют полномочий...страной по факту и реформами в стране управляют премьер-министры и парламент,много раз уже на Цензоре говорил об этом... Президентом Эстонии избран директор Национального музея Алар Карис - Цензор.НЕТ 4476
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31.08.2021 15:07 Відповісти
Нет что бы клоуна Президентом выбрать, или ЗЕка, странные какие то...
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31.08.2021 15:26 Відповісти
..."безусловно, мне было странно слышать эти слова от президента Эстонии. Я с ней разговаривал на саммите "Крымской платформы", и она была оптимистичной. Я не знаю, что на нее повлияло на интервью, но эти заявления не соответствуют дружественному характеру наших отношений", - сказал Кулеба. .... вот ЭТО и повлияло...
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31.08.2021 16:04 Відповісти
Главное, что никого не смущает закрытое голосование. Как у нас новость про закрытое голосование, столько зрады собирается, что на экспорт поставлять можно.
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31.08.2021 16:15 Відповісти
так эстонцы отреагировали на высказывание своего президента, о том, что для вступления в Европейский Союз Украине нужно 20 лет, что жестко и быстро поменяли президента, который молол дурню
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31.08.2021 19:40 Відповісти
 
 