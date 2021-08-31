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Латвия признала украинские цифровые COVID-сертификаты, - посольство

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Латвия признала украинские цифровые COVID-сертификаты, - посольство

Украинские цифровые сертификаты о вакцинации с 31 августа совместимы с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвийской Республике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Латвийской Республике.

"С 31 августа 2021, в соответствии с Решением Европейской комиссии 2021/1380 от 19 августа 2021, COVID-сертификаты, которые получили граждане Украины в мобильном приложении "Дія" и QR-код для их проверки совместимы с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвийской Республике", - говорится в сообщении.

Также читайте: Подделать COVID-сертификат в "Дії" невозможно, - Минцифры

Автор: Богдан Гуньковський
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Латвия признала украинские цифровые COVID-сертификаты, - посольство - Цензор.НЕТ 2287
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31.08.2021 14:55 Ответить
А антиваксеров не признала. И шо им теперь делать?.. Латвия признала украинские цифровые COVID-сертификаты, - посольство - Цензор.НЕТ 4301
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31.08.2021 15:00 Ответить
 
 