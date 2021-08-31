УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5294 відвідувача онлайн
Новини СуспільствоЗа кордоном Коронавірус і карантин
827 2
карантин (16095) Латвія (861) сертифікат (213) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Латвія визнала українські цифрові COVID-сертифікати, - посольство

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Латвія визнала українські цифрові COVID-сертифікати, - посольство

Українські цифрові сертифікати про вакцинацію з 31 серпня сумісні з чинною системою визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 в Латвійській Республіці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Латвійській Республіці.

"З 31 серпня 2021 року, відповідно до Рішення Європейської комісії 2021/1380 від 19 серпня 2021 р., COVID-сертифікати, які отримали громадяни України в мобільному застосунку "Дія" та QR-код для їх перевірки сумісні з діючою системою визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 в Латвійській Республіці", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Італія змінила правила в'їзду для громадян України

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Латвия признала украинские цифровые COVID-сертификаты, - посольство - Цензор.НЕТ 2287
показати весь коментар
31.08.2021 14:55 Відповісти
А антиваксеров не признала. И шо им теперь делать?.. Латвия признала украинские цифровые COVID-сертификаты, - посольство - Цензор.НЕТ 4301
показати весь коментар
31.08.2021 15:00 Відповісти
 
 