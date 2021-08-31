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В Одессе отменили линейки в школах 1 сентября, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Одессе отменили линейки в школах 1 сентября, - горсовет

1 сентября в школах Одессы не будет традиционных праздничных линеек в честь Дня знаний.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

По ее словам, Министерство здравоохранения рекомендовало ограничить массовые мероприятия с участием детей в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой.

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Также чиновник рассказала, что сейчас в одесских школах и садах остаются вакантными больше 450 мест педагогов. Остро не хватает воспитателей дошкольных учебных заведений, учителей информатики, социальных педагогов, психологов и ассистентов учителей.

Перед 1 сентября в школы и сады устроилось всего 54 молодых специалиста, что весьма мало.

Всего в учебных заведениях города работают 16,5 тыс. педагогов.
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Топ комментарии
+3
Хоть где-то еще умные люди остались.
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31.08.2021 16:54
+3
зачем они вообще нужны
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31.08.2021 16:55
+1
ну,какие то мероприятия во всех странах проводятся...
другое дело,шо скрепное название надо бы поменять
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31.08.2021 17:07
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Хоть где-то еще умные люди остались.
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31.08.2021 16:54 Ответить
зачем они вообще нужны
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31.08.2021 16:55 Ответить
ну,какие то мероприятия во всех странах проводятся...
другое дело,шо скрепное название надо бы поменять
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31.08.2021 17:07 Ответить
Была недавно в Одессе-по Дерибассовской гуляют толпы,естественно без масок-а детишек первоклашек лишили праздника,который запрминаеться на всю жизнь
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31.08.2021 18:53 Ответить
Може тому, що хотіли завтрашню лінійку присвятити 30-річчю Незалежності. Тому і відмінили.
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31.08.2021 23:16 Ответить
 
 