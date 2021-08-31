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В Одесі скасували лінійки в школах на 1 вересня, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Одесі скасували лінійки в школах на 1 вересня, - міськрада

1 вересня в школах Одеси не буде традиційних святкових лінійок на честь Дня знань.

Про це повідомила директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Думську.

За її словами, Міністерство охорони здоров'я рекомендувало обмежити масові заходи за участі дітей у зв'язку з несприятливою епідемічною обстановкою.

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Також чиновник розповіла, що зараз в одеських школах і садках залишаються вакантними понад 450 місць педагогів. Гостро не вистачає вихователів дошкільних навчальних закладів, учителів інформатики, соціальних педагогів, психологів та асистентів учителів.

Перед 1 вересня в школи і садки влаштувалося всього 54 молодих фахівця, що дуже мало.

Усього в навчальних закладах міста працюють 16,5 тис. педагогів.
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Топ коментарі
+3
Хоть где-то еще умные люди остались.
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31.08.2021 16:54
+3
зачем они вообще нужны
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31.08.2021 16:55
+1
ну,какие то мероприятия во всех странах проводятся...
другое дело,шо скрепное название надо бы поменять
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31.08.2021 17:07
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Хоть где-то еще умные люди остались.
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31.08.2021 16:54 Відповісти
зачем они вообще нужны
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31.08.2021 16:55 Відповісти
ну,какие то мероприятия во всех странах проводятся...
другое дело,шо скрепное название надо бы поменять
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31.08.2021 17:07 Відповісти
Была недавно в Одессе-по Дерибассовской гуляют толпы,естественно без масок-а детишек первоклашек лишили праздника,который запрминаеться на всю жизнь
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31.08.2021 18:53 Відповісти
Може тому, що хотіли завтрашню лінійку присвятити 30-річчю Незалежності. Тому і відмінили.
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31.08.2021 23:16 Відповісти
 
 