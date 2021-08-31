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Новости Политика Украины
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имя (39) санкции (10622) Козак (134) Лавренюк (23)

Жена депутата "ОПЗЖ" Козака сменила в РФ имя. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Жена депутата

Наталью Николаевну Лавренюк теперь зовут Светлана Петровна Жучкова.

Об этом сообщает программа "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Информацию о смене имени журналисты нашли на официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ. Там указано, что паспорт и идентификационный номер, принадлежавшие гражданской жене нардепа "ОПЗЖ" Тараса Козака Наталье Лавренюк, теперь принадлежат женщине по имени Светлана Жучкова.

Жена депутата ОПЗЖ Козака сменила в РФ имя 01

По состоянию на февраль 2021 года эти документы ещё принадлежали Лавренюк.

Читайте: Жены Медведчука и Козака оспаривают санкции против себя в Верховном Суде

Изменения имени Натальи Лавренюк отображаются не во всех российских реестрах. Так, в реестре юридических лиц России указанный идентификационный номер, как и ранее, закреплен за Натальей Лавренюк (по крайней мере, в извлечении на компанию "НЗНП Трейд", где она владеет долей 25%).

Жена депутата ОПЗЖ Козака сменила в РФ имя 02

Наталья Лавренюк - гражданская жена депутата "ОПЗЖ" Тараса Козака, которого обвиняют в государственной измене.

Также читайте: "Миротворец" внес в свою базу гражданскую жену Козака Лавренюк. ФОТО

Против Лавренюк, так же, как против главы политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, были введены санкции из-за деятельности российского "Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода" (АО "НЗНП"). Это предприятие поставляло нефтепродукты на оккупированный Донбасс.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+40
***** жучкова
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31.08.2021 19:58
+28
мадам Вошкина Жена депутата "ОПЗЖ" Козака сменила в РФ имя - Цензор.НЕТ 4818
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31.08.2021 20:01
+26
Надо было с Козак на Кизяк поменять. Ей это подходит и по делам и по смыслу и по содержанию.
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31.08.2021 19:58
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***** жучкова
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31.08.2021 19:58 Ответить
мадам Вошкина Жена депутата "ОПЗЖ" Козака сменила в РФ имя - Цензор.НЕТ 4818
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31.08.2021 20:01 Ответить
Це та ще жучка.
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31.08.2021 20:09 Ответить
*****-жучка
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31.08.2021 20:53 Ответить
Какую же паскудную фамилию себе эта тетка выбрала! Может, Жучкин- ее первая любофф?
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31.08.2021 21:09 Ответить
Ну собственно, какая она сама, такое и фамилия.
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31.08.2021 22:01 Ответить
Надо было с Козак на Кизяк поменять. Ей это подходит и по делам и по смыслу и по содержанию.
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31.08.2021 19:58 Ответить
Как не называйся -- фекальная суть от этого никак не изменится.
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31.08.2021 19:59 Ответить
Я не я і хата не моя !!!)))
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31.08.2021 20:00 Ответить
капец..почему у нас лишают гражданства коллаборантов???
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31.08.2021 20:01 Ответить
???
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31.08.2021 20:03 Ответить
О як гельмінти маскуються та мімікрують !!!)))
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31.08.2021 20:01 Ответить
кацапизірована хохлушка, є така тварина... жучкою звати.
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31.08.2021 20:01 Ответить
Анекдот:
- Ві слишалі! Сара вишла замуж за козака!
- За провізора с Малой Арнаутской?
- Не, за настоящего! С усамі, с шашкой і "*** твою мать"!
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31.08.2021 20:11 Ответить
Наташа...Света..Джульетта..Проституткам всё равно как себя называть.
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31.08.2021 20:12 Ответить
Ну, и шо это за манёвры? Дружина депутата "ОПЗЖ" Козака змінила в РФ ім'я - Цензор.НЕТ 7386
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31.08.2021 20:13 Ответить
**** теперь Лавренюк чиста перед Украиной, все плохое будет проворачивать ненавистная москальская рожа Жучкова.
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31.08.2021 20:13 Ответить
Ну шо ви як діти! Просто шпигунське відрядження завершилось і можна взяти знову свою справжню хваміліо
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31.08.2021 21:09 Ответить
Иветта Лизетта Мюзетта Жанетта Жоржетта Колетта Полетта Клоретта Флоретта Мариетта

и ...Света ))))
Дружина депутата "ОПЗЖ" Козака змінила в РФ ім'я - Цензор.НЕТ 8888

...
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31.08.2021 20:15 Ответить
Це вже, звучить як анекдот: Наталю Миколаївну Лавренюк тепер звуть Світлана Петрівна Жучкова. Дружина депутата "ОПЗЖ" Козака змінила в РФ ім'я - Цензор.НЕТ 2296 Джерело: https://censor.net/ua/n3285621
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31.08.2021 20:16 Ответить
Дружина депутата "ОПЗЖ" Козака змінила в РФ ім'я - Цензор.НЕТ 9446
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31.08.2021 20:18 Ответить
Спасібкі, нєдоужинала.
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31.08.2021 20:26 Ответить
ой фуууу....ну предупреждать жеж надо....)))
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31.08.2021 20:29 Ответить
твари....
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31.08.2021 20:22 Ответить
паРаша прикриває колаборантських гнид...
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31.08.2021 20:24 Ответить
Почему Козак до сих пор не лишен депутатского мандата? Не понятно.
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31.08.2021 20:25 Ответить
Виктор Федорович наверное ох..ел... А шо так можно было...
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31.08.2021 20:27 Ответить
Кацапская дура.
Хоть Евой Браун назовись, будешь для своих кацапских дружков и подруг "хахлушкой".
Более того, отношение будет как к Иудам!
С чем вас и поздравляю.
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31.08.2021 20:28 Ответить
многие наши какиеразницы этого не понимают
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01.09.2021 10:37 Ответить
ОПЗЖучка Дружина депутата "ОПЗЖ" Козака змінила в РФ ім'я - Цензор.НЕТ 5406
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31.08.2021 20:30 Ответить
Наталью Николаевну Лавренюк теперь зовут Светлана Петровна Жучкова. Она же Анна Федоренко... Она же Элла Кацнельбоген... Она же Людмила Огуренкова... Она же... Она же Изольда Меньшова... она же Валентина Панеят. Дружина депутата "ОПЗЖ" Козака змінила в РФ ім'я - Цензор.НЕТ 7244 .

Дружина депутата "ОПЗЖ" Козака змінила в РФ ім'я - Цензор.НЕТ 5820 .
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31.08.2021 20:31 Ответить
Упс... Придется обратно менять) Неудобняк получилось=_))))
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31.08.2021 20:32 Ответить
Одно слово- ОПиЗЖец
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31.08.2021 20:33 Ответить
Очень интересно))) Только номер паспорта и дата выдачи одна и та же))) Так что никто ничего не менял) Операция прикрытия, не более)
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31.08.2021 20:37 Ответить
Жучкая блондинка
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31.08.2021 20:40 Ответить
Что жучка, что *****, всё едино.
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31.08.2021 22:19 Ответить
Короче, поматросила и бросила.
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31.08.2021 20:43 Ответить
Оближем путіну Залюбки Ж.пу
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31.08.2021 20:43 Ответить
Манкурти звичайні. Превілегірований вид в Україні.
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31.08.2021 20:50 Ответить
опзжо вообще запретить нужно, как угрозу суверенитету
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31.08.2021 20:54 Ответить
Да там же одни враги Украины, гнать их всех до одного, сраной метлой...
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31.08.2021 22:10 Ответить
Ну, і нах...я нам про це знатиДружина депутата "ОПЗЖ" Козака змінила в РФ ім'я - Цензор.НЕТ 8750
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31.08.2021 20:55 Ответить
про ворогів потрібно знати все.
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31.08.2021 21:12 Ответить
Так она ему теперь и не жена выходит?! Была Натаха лавренюк а стала Светка жучкина! Очень удобно имущество скрывать. А Оксанка Марченко ещё не превратилась в евлампию скрепную?!)))
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31.08.2021 21:11 Ответить
Полный безпредел,даже Янукович и его шобла такого себе не позволяла так нагло и цинично.
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31.08.2021 21:24 Ответить
Ей нужно пол поменять. Иначе никто не поверит.
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31.08.2021 21:40 Ответить
-Начальник,как писать? Облигация или Аблигация?
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31.08.2021 22:17 Ответить
Если она была тварюка, то такой же и останется, а смена фамилии - до сраки, какой была, такой и осталась.
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31.08.2021 22:17 Ответить
3/14дорасы - многоликая х@йня...
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31.08.2021 22:57 Ответить
По сі пори, на жаль,
нічого нового "...аж землячок,
Спасибі, признався,
З циновими ґудзиками:
«Де ты здесь узялся?»
«З України». - «Так як же ти
Й говорить не вмієш
По-здешнему?» - «Ба ні, - кажу, -
Говорить умію,
Та не хочу». - «Экой чудак!
Я всі входи знаю,
Я тут служу, коли хочеш,
В дворец попытаюсь
Ввесты тебе. Только, знаєш,
Мы, брат, просвищенны, -
Не поскупись полтинкою...»
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31.08.2021 23:10 Ответить
сменала - на "Даунита Хромосомовна"
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01.09.2021 01:45 Ответить
Наталью Николаевну Лавренюк теперь зовут Скрепалина Гундяевна Сколеновсталова.
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01.09.2021 04:06 Ответить
Рыги Януковича-порошенко в своём репертуаре
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01.09.2021 05:03 Ответить
Ну якщо в неї така тяглість до комах, то як на мене ************ - набагато краще, статусно навіть - елітарно......
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01.09.2021 06:08 Ответить
Ну і враховуючи ватну естетику, чоловікові також потрібно підправити прізвище... Козак - занадто хохлядське.. а враховуючи статус помічник, радник самого ху№ла то Козлищев - саме то.. Ну тоді і традиційно складені прізвища у ватників, як звучить ! Козлищева - ************... ну прям дворянство...
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01.09.2021 06:18 Ответить
Козак , краще змінити на - Кізяк . Більш " дворянське" . Дружина депутата "ОПЗЖ" Козака змінила в РФ ім'я - Цензор.НЕТ 6651 .
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01.09.2021 06:31 Ответить
фокус не удался. эти динозавры продолжают жить в каменном веке, не подозревая, что такой финт ушами в век цифры не прокатит. хоть овцой пусть назовется - вычислят доброхоты в 5 минут.
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01.09.2021 08:16 Ответить
"Она же Анна Федоренко… Она же Элла Кацнельбоген… Она же Людмила Огуренкова… Она же… Она же Изольда Меньшова... Она же Валентина Понеяд."(с)
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01.09.2021 08:49 Ответить
От Жучка ...
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01.09.2021 08:57 Ответить
Какая "удивительная" новость! А я думал, что коррупционеры и схемщики все на себя оформляют.

Для кого эта информация? Для органов? Которые, типа, этого не знают?
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01.09.2021 10:23 Ответить
в едро будет балотироваться
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01.09.2021 10:35 Ответить
 
 