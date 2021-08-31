Жена депутата "ОПЗЖ" Козака сменила в РФ имя. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Наталью Николаевну Лавренюк теперь зовут Светлана Петровна Жучкова.
Об этом сообщает программа "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.
Информацию о смене имени журналисты нашли на официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ. Там указано, что паспорт и идентификационный номер, принадлежавшие гражданской жене нардепа "ОПЗЖ" Тараса Козака Наталье Лавренюк, теперь принадлежат женщине по имени Светлана Жучкова.
По состоянию на февраль 2021 года эти документы ещё принадлежали Лавренюк.
Изменения имени Натальи Лавренюк отображаются не во всех российских реестрах. Так, в реестре юридических лиц России указанный идентификационный номер, как и ранее, закреплен за Натальей Лавренюк (по крайней мере, в извлечении на компанию "НЗНП Трейд", где она владеет долей 25%).
Наталья Лавренюк - гражданская жена депутата "ОПЗЖ" Тараса Козака, которого обвиняют в государственной измене.
Против Лавренюк, так же, как против главы политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, были введены санкции из-за деятельности российского "Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода" (АО "НЗНП"). Это предприятие поставляло нефтепродукты на оккупированный Донбасс.
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- Ві слишалі! Сара вишла замуж за козака!
- За провізора с Малой Арнаутской?
- Не, за настоящего! С усамі, с шашкой і "*** твою мать"!
и ...Света ))))
...
Хоть Евой Браун назовись, будешь для своих кацапских дружков и подруг "хахлушкой".
Более того, отношение будет как к Иудам!
С чем вас и поздравляю.
.
нічого нового "...аж землячок,
Спасибі, признався,
З циновими ґудзиками:
«Де ты здесь узялся?»
«З України». - «Так як же ти
Й говорить не вмієш
По-здешнему?» - «Ба ні, - кажу, -
Говорить умію,
Та не хочу». - «Экой чудак!
Я всі входи знаю,
Я тут служу, коли хочеш,
В дворец попытаюсь
Ввесты тебе. Только, знаєш,
Мы, брат, просвищенны, -
Не поскупись полтинкою...»
Для кого эта информация? Для органов? Которые, типа, этого не знают?