Жена депутата "ОПЗЖ" Козака сменила в РФ имя. ДОКУМЕНТ

Наталью Николаевну Лавренюк теперь зовут Светлана Петровна Жучкова.

Об этом сообщает программа "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Информацию о смене имени журналисты нашли на официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ. Там указано, что паспорт и идентификационный номер, принадлежавшие гражданской жене нардепа "ОПЗЖ" Тараса Козака Наталье Лавренюк, теперь принадлежат женщине по имени Светлана Жучкова.

По состоянию на февраль 2021 года эти документы ещё принадлежали Лавренюк.

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Изменения имени Натальи Лавренюк отображаются не во всех российских реестрах. Так, в реестре юридических лиц России указанный идентификационный номер, как и ранее, закреплен за Натальей Лавренюк (по крайней мере, в извлечении на компанию "НЗНП Трейд", где она владеет долей 25%).

Наталья Лавренюк - гражданская жена депутата "ОПЗЖ" Тараса Козака, которого обвиняют в государственной измене.

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Против Лавренюк, так же, как против главы политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, были введены санкции из-за деятельности российского "Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода" (АО "НЗНП"). Это предприятие поставляло нефтепродукты на оккупированный Донбасс.