Дружина депутата "ОПЗЖ" Козака змінила в РФ ім'я. ДОКУМЕНТ
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Наталю Миколаївну Лавренюк тепер звуть Світлана Петрівна Жучкова.
Про це повідомляє програма "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.
Інформацію про зміну імені журналісти знайшли на офіційному сайті Федеральної податкової служби РФ. Там зазначено, що паспорт та ідентифікаційний номер, що належали цивільній дружині нардепа "ОПЗЖ" Тараса Козака Наталії Лавренюк, тепер належать жінці на ім'я Світлана Жучкова.
Станом на лютий 2021 року ці документи ще належали Лавренюк.
Зміни імені Наталії Лавренюк відображаються не у всіх російських реєстрах. Так, у реєстрі юридичних осіб Росії вказаний ідентифікаційний номер, як і раніше, закріплений за Наталею Лавренюк (у всякому разі, у витягу на компанію "НЗНП Трейд", де вона володіє часткою 25%).
Наталя Лавренюк - цивільна дружина депутата "ОПЗЖ" Тараса Козака, якого звинувачують у державній зраді.
Проти Лавренюк, так само, як проти голови політради "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко, були введені санкції через діяльність російського "Новошахтинського нафтопереробного заводу" (АТ "НЗНП"). Це підприємство постачало нафтопродукти на окупований Донбас.
Будь ласка, зачекайте...
- Ві слишалі! Сара вишла замуж за козака!
- За провізора с Малой Арнаутской?
- Не, за настоящего! С усамі, с шашкой і "*** твою мать"!
и ...Света ))))
...
Хоть Евой Браун назовись, будешь для своих кацапских дружков и подруг "хахлушкой".
Более того, отношение будет как к Иудам!
С чем вас и поздравляю.
.
нічого нового "...аж землячок,
Спасибі, признався,
З циновими ґудзиками:
«Де ты здесь узялся?»
«З України». - «Так як же ти
Й говорить не вмієш
По-здешнему?» - «Ба ні, - кажу, -
Говорить умію,
Та не хочу». - «Экой чудак!
Я всі входи знаю,
Я тут служу, коли хочеш,
В дворец попытаюсь
Ввесты тебе. Только, знаєш,
Мы, брат, просвищенны, -
Не поскупись полтинкою...»
Для кого эта информация? Для органов? Которые, типа, этого не знают?