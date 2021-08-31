Дружина депутата "ОПЗЖ" Козака змінила в РФ ім'я. ДОКУМЕНТ

Наталю Миколаївну Лавренюк тепер звуть Світлана Петрівна Жучкова.

Про це повідомляє програма "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Інформацію про зміну імені журналісти знайшли на офіційному сайті Федеральної податкової служби РФ. Там зазначено, що паспорт та ідентифікаційний номер, що належали цивільній дружині нардепа "ОПЗЖ" Тараса Козака Наталії Лавренюк, тепер належать жінці на ім'я Світлана Жучкова.

Станом на лютий 2021 року ці документи ще належали Лавренюк.

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Зміни імені Наталії Лавренюк відображаються не у всіх російських реєстрах. Так, у реєстрі юридичних осіб Росії вказаний ідентифікаційний номер, як і раніше, закріплений за Наталею Лавренюк (у всякому разі, у витягу на компанію "НЗНП Трейд", де вона володіє часткою 25%).

Наталя Лавренюк - цивільна дружина депутата "ОПЗЖ" Тараса Козака, якого звинувачують у державній зраді.

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Проти Лавренюк, так само, як проти голови політради "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко, були введені санкції через діяльність російського "Новошахтинського нафтопереробного заводу" (АТ "НЗНП"). Це підприємство постачало нафтопродукти на окупований Донбас.