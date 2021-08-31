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ім'я (19) санкції (6853) Козак (115) Лавренюк (22)

Дружина депутата "ОПЗЖ" Козака змінила в РФ ім'я. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дружина депутата

Наталю Миколаївну Лавренюк тепер звуть Світлана Петрівна Жучкова.

Про це повідомляє програма "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Інформацію про зміну імені журналісти знайшли на офіційному сайті Федеральної податкової служби РФ. Там зазначено, що паспорт та ідентифікаційний номер, що належали цивільній дружині нардепа "ОПЗЖ" Тараса Козака Наталії Лавренюк, тепер належать жінці на ім'я Світлана Жучкова.

Дружина депутата ОПЗЖ Козака змінила в РФ імя 01

Станом на лютий 2021 року ці документи ще належали Лавренюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дружини Медведчука і Козака оскаржують санкції проти себе у Верховному Суді

Зміни імені Наталії Лавренюк відображаються не у всіх російських реєстрах. Так, у реєстрі юридичних осіб Росії вказаний ідентифікаційний номер, як і раніше, закріплений за Наталею Лавренюк (у всякому разі, у витягу на компанію "НЗНП Трейд", де вона володіє часткою 25%).

Дружина депутата ОПЗЖ Козака змінила в РФ імя 02

Наталя Лавренюк - цивільна дружина депутата "ОПЗЖ" Тараса Козака, якого звинувачують у державній зраді.

Також читайте: "Миротворець" вніс до своєї бази цивільну дружину Козака Лавренюк. ФОТО

Проти Лавренюк, так само, як проти голови політради "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко, були введені санкції через діяльність російського "Новошахтинського нафтопереробного заводу" (АТ "НЗНП"). Це підприємство постачало нафтопродукти на окупований Донбас.
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Топ коментарі
+40
***** жучкова
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31.08.2021 19:58
+28
мадам Вошкина Жена депутата "ОПЗЖ" Козака сменила в РФ имя - Цензор.НЕТ 4818
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31.08.2021 20:01
+26
Надо было с Козак на Кизяк поменять. Ей это подходит и по делам и по смыслу и по содержанию.
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31.08.2021 19:58
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***** жучкова
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31.08.2021 19:58 Відповісти
мадам Вошкина Жена депутата "ОПЗЖ" Козака сменила в РФ имя - Цензор.НЕТ 4818
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31.08.2021 20:01 Відповісти
Це та ще жучка.
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31.08.2021 20:09 Відповісти
*****-жучка
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31.08.2021 20:53 Відповісти
Какую же паскудную фамилию себе эта тетка выбрала! Может, Жучкин- ее первая любофф?
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31.08.2021 21:09 Відповісти
Ну собственно, какая она сама, такое и фамилия.
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31.08.2021 22:01 Відповісти
Надо было с Козак на Кизяк поменять. Ей это подходит и по делам и по смыслу и по содержанию.
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31.08.2021 19:58 Відповісти
Как не называйся -- фекальная суть от этого никак не изменится.
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31.08.2021 19:59 Відповісти
Я не я і хата не моя !!!)))
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31.08.2021 20:00 Відповісти
капец..почему у нас лишают гражданства коллаборантов???
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31.08.2021 20:01 Відповісти
???
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31.08.2021 20:03 Відповісти
О як гельмінти маскуються та мімікрують !!!)))
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31.08.2021 20:01 Відповісти
кацапизірована хохлушка, є така тварина... жучкою звати.
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31.08.2021 20:01 Відповісти
Анекдот:
- Ві слишалі! Сара вишла замуж за козака!
- За провізора с Малой Арнаутской?
- Не, за настоящего! С усамі, с шашкой і "*** твою мать"!
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31.08.2021 20:11 Відповісти
Наташа...Света..Джульетта..Проституткам всё равно как себя называть.
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31.08.2021 20:12 Відповісти
Ну, и шо это за манёвры? Дружина депутата "ОПЗЖ" Козака змінила в РФ ім'я - Цензор.НЕТ 7386
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31.08.2021 20:13 Відповісти
**** теперь Лавренюк чиста перед Украиной, все плохое будет проворачивать ненавистная москальская рожа Жучкова.
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31.08.2021 20:13 Відповісти
Ну шо ви як діти! Просто шпигунське відрядження завершилось і можна взяти знову свою справжню хваміліо
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31.08.2021 21:09 Відповісти
Иветта Лизетта Мюзетта Жанетта Жоржетта Колетта Полетта Клоретта Флоретта Мариетта

и ...Света ))))
Дружина депутата "ОПЗЖ" Козака змінила в РФ ім'я - Цензор.НЕТ 8888

...
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31.08.2021 20:15 Відповісти
Це вже, звучить як анекдот: Наталю Миколаївну Лавренюк тепер звуть Світлана Петрівна Жучкова. Дружина депутата "ОПЗЖ" Козака змінила в РФ ім'я - Цензор.НЕТ 2296 Джерело: https://censor.net/ua/n3285621
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31.08.2021 20:16 Відповісти
Дружина депутата "ОПЗЖ" Козака змінила в РФ ім'я - Цензор.НЕТ 9446
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31.08.2021 20:18 Відповісти
Спасібкі, нєдоужинала.
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31.08.2021 20:26 Відповісти
ой фуууу....ну предупреждать жеж надо....)))
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31.08.2021 20:29 Відповісти
твари....
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31.08.2021 20:22 Відповісти
паРаша прикриває колаборантських гнид...
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31.08.2021 20:24 Відповісти
Почему Козак до сих пор не лишен депутатского мандата? Не понятно.
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31.08.2021 20:25 Відповісти
Виктор Федорович наверное ох..ел... А шо так можно было...
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31.08.2021 20:27 Відповісти
Кацапская дура.
Хоть Евой Браун назовись, будешь для своих кацапских дружков и подруг "хахлушкой".
Более того, отношение будет как к Иудам!
С чем вас и поздравляю.
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31.08.2021 20:28 Відповісти
многие наши какиеразницы этого не понимают
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01.09.2021 10:37 Відповісти
ОПЗЖучка Дружина депутата "ОПЗЖ" Козака змінила в РФ ім'я - Цензор.НЕТ 5406
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31.08.2021 20:30 Відповісти
Наталью Николаевну Лавренюк теперь зовут Светлана Петровна Жучкова. Она же Анна Федоренко... Она же Элла Кацнельбоген... Она же Людмила Огуренкова... Она же... Она же Изольда Меньшова... она же Валентина Панеят. Дружина депутата "ОПЗЖ" Козака змінила в РФ ім'я - Цензор.НЕТ 7244 .

Дружина депутата "ОПЗЖ" Козака змінила в РФ ім'я - Цензор.НЕТ 5820 .
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31.08.2021 20:31 Відповісти
Упс... Придется обратно менять) Неудобняк получилось=_))))
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31.08.2021 20:32 Відповісти
Одно слово- ОПиЗЖец
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31.08.2021 20:33 Відповісти
Очень интересно))) Только номер паспорта и дата выдачи одна и та же))) Так что никто ничего не менял) Операция прикрытия, не более)
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31.08.2021 20:37 Відповісти
Жучкая блондинка
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31.08.2021 20:40 Відповісти
Что жучка, что *****, всё едино.
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31.08.2021 22:19 Відповісти
Короче, поматросила и бросила.
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31.08.2021 20:43 Відповісти
Оближем путіну Залюбки Ж.пу
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31.08.2021 20:43 Відповісти
Манкурти звичайні. Превілегірований вид в Україні.
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31.08.2021 20:50 Відповісти
опзжо вообще запретить нужно, как угрозу суверенитету
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31.08.2021 20:54 Відповісти
Да там же одни враги Украины, гнать их всех до одного, сраной метлой...
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31.08.2021 22:10 Відповісти
Ну, і нах...я нам про це знатиДружина депутата "ОПЗЖ" Козака змінила в РФ ім'я - Цензор.НЕТ 8750
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31.08.2021 20:55 Відповісти
про ворогів потрібно знати все.
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31.08.2021 21:12 Відповісти
Так она ему теперь и не жена выходит?! Была Натаха лавренюк а стала Светка жучкина! Очень удобно имущество скрывать. А Оксанка Марченко ещё не превратилась в евлампию скрепную?!)))
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31.08.2021 21:11 Відповісти
Полный безпредел,даже Янукович и его шобла такого себе не позволяла так нагло и цинично.
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31.08.2021 21:24 Відповісти
Ей нужно пол поменять. Иначе никто не поверит.
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31.08.2021 21:40 Відповісти
-Начальник,как писать? Облигация или Аблигация?
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31.08.2021 22:17 Відповісти
Если она была тварюка, то такой же и останется, а смена фамилии - до сраки, какой была, такой и осталась.
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31.08.2021 22:17 Відповісти
3/14дорасы - многоликая х@йня...
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31.08.2021 22:57 Відповісти
По сі пори, на жаль,
нічого нового "...аж землячок,
Спасибі, признався,
З циновими ґудзиками:
«Де ты здесь узялся?»
«З України». - «Так як же ти
Й говорить не вмієш
По-здешнему?» - «Ба ні, - кажу, -
Говорить умію,
Та не хочу». - «Экой чудак!
Я всі входи знаю,
Я тут служу, коли хочеш,
В дворец попытаюсь
Ввесты тебе. Только, знаєш,
Мы, брат, просвищенны, -
Не поскупись полтинкою...»
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31.08.2021 23:10 Відповісти
сменала - на "Даунита Хромосомовна"
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01.09.2021 01:45 Відповісти
Наталью Николаевну Лавренюк теперь зовут Скрепалина Гундяевна Сколеновсталова.
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01.09.2021 04:06 Відповісти
Рыги Януковича-порошенко в своём репертуаре
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01.09.2021 05:03 Відповісти
Ну якщо в неї така тяглість до комах, то як на мене ************ - набагато краще, статусно навіть - елітарно......
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01.09.2021 06:08 Відповісти
Ну і враховуючи ватну естетику, чоловікові також потрібно підправити прізвище... Козак - занадто хохлядське.. а враховуючи статус помічник, радник самого ху№ла то Козлищев - саме то.. Ну тоді і традиційно складені прізвища у ватників, як звучить ! Козлищева - ************... ну прям дворянство...
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01.09.2021 06:18 Відповісти
Козак , краще змінити на - Кізяк . Більш " дворянське" . Дружина депутата "ОПЗЖ" Козака змінила в РФ ім'я - Цензор.НЕТ 6651 .
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01.09.2021 06:31 Відповісти
фокус не удался. эти динозавры продолжают жить в каменном веке, не подозревая, что такой финт ушами в век цифры не прокатит. хоть овцой пусть назовется - вычислят доброхоты в 5 минут.
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01.09.2021 08:16 Відповісти
"Она же Анна Федоренко… Она же Элла Кацнельбоген… Она же Людмила Огуренкова… Она же… Она же Изольда Меньшова... Она же Валентина Понеяд."(с)
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01.09.2021 08:49 Відповісти
От Жучка ...
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01.09.2021 08:57 Відповісти
Какая "удивительная" новость! А я думал, что коррупционеры и схемщики все на себя оформляют.

Для кого эта информация? Для органов? Которые, типа, этого не знают?
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01.09.2021 10:23 Відповісти
в едро будет балотироваться
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01.09.2021 10:35 Відповісти
 
 