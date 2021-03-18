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Дружини Медведчука і Козака оскаржують санкції проти себе у Верховному Суді

Дружини Медведчука і Козака оскаржують санкції проти себе у Верховному Суді

Дружина голови політради ОПЗЖ Медведчука Оксана Марченко та цивільна дружина депутата цієї політсили Козака Наталя Лавренюк звернулися до Верховного Суду з позовами, в яких оскаржують введені проти них санкції.

Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду, інформує Цензор.НЕТ.

Позов від Марченко надійшов до суду 16 березня, а від Лавренюк - наступного дня, 17 березня.

Також 15 березня у Верховний Суд надійшов позов від компанії EVIRER LTD, зареєстрованої в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вона також оскаржує санкції проти себе.

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Суд відкрив провадження в адміністративній справі № 9901/69/21 за цим позовом. Розгляд справи призначили на 7 квітня 2021 року.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Медведчук також оскаржує санкції проти себе у Верховному Суді.

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Автор: 

Верховний Суд (1188) Медведчук Віктор (1707) санкції (11806) Марченко Оксана (146) Козак (161) Лавренюк Юрій (25)


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Топ коментарі
+5
Вот две собачки женского пола...
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18.03.2021 16:48
+4
после того как отключили инфопомойки "112, NewsOne и ZIK", люди в Харькове стали немножко добрее.. харьковская гопота стала переводить бабушек через дорогу..

а участковый Петрович, отдал свою взятку бездомному..
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18.03.2021 16:45
+1
Думаю они выиграют суд...
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18.03.2021 16:48
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после того как отключили инфопомойки "112, NewsOne и ZIK", люди в Харькове стали немножко добрее.. харьковская гопота стала переводить бабушек через дорогу..

а участковый Петрович, отдал свою взятку бездомному..
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18.03.2021 16:45 Відповісти
Думаю они выиграют суд...
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18.03.2021 16:48 Відповісти
В тебе є чим думати?
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18.03.2021 16:54 Відповісти
У тебя точно нечем, мозги только в одну сторону работают, или ты думаешь что в судах не ватники и украинофобы, а недоумок?
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18.03.2021 16:56 Відповісти
Взагалі то я з ************ прихвостнями не спілкуюсь.Не маю бажання витрачати свій час на сьцяну вату.
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18.03.2021 17:03 Відповісти
Звичайно.Якщо не ВСУ,то ЄСПЛ-так точно !
А ми заплатимо за зєлін "патріотизм".
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18.03.2021 17:06 Відповісти
Вот две собачки женского пола...
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18.03.2021 16:48 Відповісти
Крашеные
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18.03.2021 16:50 Відповісти
а вот интересно, какие-то там жены и депутатишки в РОссии тоже оспаривают Указы президента Путина?
Это говорит о том, что суды у нас управляют государством и оседлали госорганы.
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18.03.2021 23:46 Відповісти
Теперь на фабрику пойдут устраиваться, ткачихами, наверно
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18.03.2021 16:49 Відповісти
Дружини Медведчука і Козака оскаржують санкції проти себе у Верховному Суді - Цензор.НЕТ 560

..
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18.03.2021 17:02 Відповісти
А вони оскаржують звідки ? З Монако ? Якщо вони в Україні - так беріть їх за жопу !! І в буцигарню !
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18.03.2021 17:19 Відповісти
Ёрничайте, ёрничайте - всё рано придётся заплатить с наших налогов за упущенную выгоду из-за санкций (скепсис)
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18.03.2021 17:22 Відповісти
Действительно, возьмем к примеру, Газпром... (сарказм)
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18.03.2021 17:57 Відповісти
"компании EVIRER LTD, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. Она также оспаривает санкции против себя" Источник: https://censor.net/ru/n3254203

Так ЗЕ! прямо Штірліц! Поїхав ОАЕ для особистої участі в накладанні санкцій на цю компанію!
Тепер хоч зрозуміло, чого воно туди поперлося ПЕРЕД тим, як вводити санкції.
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18.03.2021 17:37 Відповісти
Что, жалуются на то, что им не туда ввели?
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18.03.2021 17:56 Відповісти
Кошелки пробуют доказать, что не те впихали невпихуемое.
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18.03.2021 18:10 Відповісти
"така ж скотина як і ваша"...
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18.03.2021 18:21 Відповісти
в норм странах их бы уже расстреляли на площади
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18.03.2021 18:43 Відповісти
Оксаночка добрее надо быть, с народом дружить, а то превратишься в старую ведьму, как твой кровосос муженёк в чёрта.
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18.03.2021 19:48 Відповісти
До Оксани - одне питання - путінська росія - ворог України чи ні - і все зрозуміло. Ця не позбавлена краси , розуму та таланту жінка - зрадник батьківщини України та агент пуйловської росії при чому - не безкоштовно .
Наталя - така ж сама
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18.03.2021 20:18 Відповісти
До Оксани - одне питання - путінська росія - ворог України чи ні - і все зрозуміло. Ця не позбавлена краси , розуму та таланту жінка - зрадник батьківщини України та агент пуйловської росії при чому - не безкоштовно .
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18.03.2021 20:20 Відповісти
В моих глазах эта красивая женщина, Оксана Марченко, эталон украинки, прежде всего хорошая жена своего мужа-политика. По другому не может быть. Или кто-то ждал от нее предательства семейных ценностей. Что поделаешь - замкнутый круг
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18.03.2021 22:26 Відповісти
Панове, мне почему то режет слух выражение "агент". Вы его лепите ко всем политически оппонентам. Может наш враг использует отдельных личностей исходя из сложившихся обстоятельств, т.е. втёмную. Может возьмём их на перевоспитание и убеждением, уговорами привлечём на нашу сторону, а?
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19.03.2021 04:28 Відповісти
 
 