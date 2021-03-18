Дружини Медведчука і Козака оскаржують санкції проти себе у Верховному Суді

Дружина голови політради ОПЗЖ Медведчука Оксана Марченко та цивільна дружина депутата цієї політсили Козака Наталя Лавренюк звернулися до Верховного Суду з позовами, в яких оскаржують введені проти них санкції.

Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду, інформує Цензор.НЕТ.

Позов від Марченко надійшов до суду 16 березня, а від Лавренюк - наступного дня, 17 березня.

Також 15 березня у Верховний Суд надійшов позов від компанії EVIRER LTD, зареєстрованої в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вона також оскаржує санкції проти себе.

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Суд відкрив провадження в адміністративній справі № 9901/69/21 за цим позовом. Розгляд справи призначили на 7 квітня 2021 року.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Медведчук також оскаржує санкції проти себе у Верховному Суді.

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