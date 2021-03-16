Медведчук подав позов до Верховного Суду через санкції
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова політради партії "ОПЗЖ", кум президента РФ Путіна Віктор Медведчук подав у Касаційний адміністративний суд Верховного Суду України позов через введені проти нього санкції.
Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду, інформує Цензор.НЕТ.
"16 березня 2021 року в Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду надійшов позов, яким оскаржується указ президента України від 19 лютого 2021 року №64/2021 "Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення змін в персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)", а саме п.7 доп.1, згідно з яким застосовано санкції до позивача - громадянина України Віктора Медведчука", - сказано в повідомленні.
Позову присвоєно реєстраційний номер справи №9901/73/21.
Дата його розгляду поки невідома.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Просто шоу - один "наложил санкции" другой делает вид что "страдает".
- Или твой Зе покрывает кума своего кореша Ху, а санкции опять таки показуха для поднятия рейтинга
1-e место в Европе по территории - 603 628 км2;
4-е место в мире по совокупной стоимости природных ресурсов;
5-е место в Европе и 29-е в мире по численности населения.
Украина - одна из самых богатых стран в мире, по запасам природных ископаемых. Она занимает:
1-е место в Европе по разведанным извлекаемым запасам урановых руд;
2-е место в Европе, 10-е место в мире по запасам титановых руд;
2-е место в мире по разведанным запасам марганцевых руд (2,3 млрд тонн или 12% от мировых запасов);
2-е место в мире по запасам железных руд (30 млрд. т);
4-е место в мире по запасам калия (Стебницкое месторождение);
2-е место в Европе по запасам ртутных руд;
3-е место в Европе (13-е в мире) по запасам сланцевого газа (22 трлн м.куб);
7-е место в мире по запасам угля (33,9 млрд. т)
Украина - аграрная страна:
1-е место в Европе по площади пахотных земель;
3-е место в мире по площади чернозема (25 % мирового объема);
1-е место в мире по экспорту подсолнечника и подсолнечного масла (4-6 млрд. лит) в золоте (200-300 тон);
2-е место в мире по производству и 4-е место по экспорту ячменя;
3-е место в мире по производству и 4-е место по экспорту кукурузы;
4-е место в мире по объему выращиваемого картофеля;
5-е место в мире по производству ржи;
5-е место в мире по производству пчеловодства (75 тыс тонн);
8-е место в мире по экспорту пшеницы;
9-е место в мире по производству куриных яиц;
16-е место в мире по экспорту сыра
Украина может обеспечить потребности в продовольствии для 600 млн человек.
Украина - индустриальная страна:
1-е место в Европе по производству аммиака;
2-е место в Европе и 4-е в мире по мощности газотрансаортной система (исходящая пропускная мощность газотранспортной со странами ЕС - 142.5 млрд. куб.м газа);
3-е место в Европе и 8-е в мире по установленной мощности атомных электростанций;
3-е место в Европе и 11-е в мире по длине сети железных дорог (21,7 тыс. километров);
3-е место в мире (после США и Франции) по производству локаторов и локационной техники;
3-е место в мире по экспорту чугуна
4-е место в мире по экспорту турбин для атомных электростанций;
4-е место в мире на рынке строительства ракет-носителей и их коммерческого использования для выведения на орбиту полезных грузов;
4-е место в мире по экспорту глин
4-е место в мире по экспорту титана
8-е место в мире по экспорту руд и концентратов;
9-е место в мире по экспорту продукции ВПК;
10-е место в мире по объемам производства стали (32,4 млн. т).
Украина образованная страна:
По классификации Human Development report, Украина относится к странам с высоким уровнем образования. Численность докторов экономических наук в Украине составляет 15 тыс. чел., кандидатов наук - более 80 тыс. чел;
Украина занимает 4 место в мире ко количеству людей с высшим образованием, при этом уровень образования выше, чем средний европейский;
9-е место в мире по количеству студентов из-за рубежа;
9-е место в Европе по численности пользователей сети интернет
P.S. То чому так "хреново" живеться українцям в Україні ?!
Патаму чта мудрый нарид ждет хорошего сцаря, который им все даст, когда нарид будет лежать на печке. И мертвечук с гринпоцем обещают им такого царя. Правда один *****, а второй себя имеют ввиду, хотя гринпоц- то же *****, только пока до большого не доросло трохи.
США, Китай, Росія, Канада, Бразилія, Австралія, країни Аравійського півострова та пів-Африки дружно сміються з такого твердження
(поціновувачі Dead Space в курсі)
...