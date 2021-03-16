Медведчук подав позов до Верховного Суду через санкції

Голова політради партії "ОПЗЖ", кум президента РФ Путіна Віктор Медведчук подав у Касаційний адміністративний суд Верховного Суду України позов через введені проти нього санкції.

Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду, інформує Цензор.НЕТ.

"16 березня 2021 року в Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду надійшов позов, яким оскаржується указ президента України від 19 лютого 2021 року №64/2021 "Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення змін в персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)", а саме п.7 доп.1, згідно з яким застосовано санкції до позивача - громадянина України Віктора Медведчука", - сказано в повідомленні.

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Позову присвоєно реєстраційний номер справи №9901/73/21.

Дата його розгляду поки невідома.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.