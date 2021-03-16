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Новини Політика України
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Верховний Суд (780) позов (367) Медведчук (1321) санкції (6879)

Медведчук подав позов до Верховного Суду через санкції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Медведчук подав позов до Верховного Суду через санкції

Голова політради партії "ОПЗЖ", кум президента РФ Путіна Віктор Медведчук подав у Касаційний адміністративний суд Верховного Суду України позов через введені проти нього санкції.

Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду, інформує Цензор.НЕТ.

"16 березня 2021 року в Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду надійшов позов, яким оскаржується указ президента України від 19 лютого 2021 року №64/2021 "Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення змін в персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)", а саме п.7 доп.1, згідно з яким застосовано санкції до позивача - громадянина України Віктора Медведчука", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Путін вважає Медведчука своєю людиною, відповідно, буде реакція на санкції проти нього, - "слуга народу" Гурін

Позову присвоєно реєстраційний номер справи №9901/73/21.

Дата його розгляду поки невідома.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.
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Топ коментарі
+21
Заворушилась гнида кремлівська !!! Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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16.03.2021 18:55
+15
Медведчук маст дай! Ещё за Стуса ответить должен, гнида! Медведчук подал иск в Верховный суд из-за санкций - Цензор.НЕТ 9204
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16.03.2021 18:53
+11
- Или твой Зе не имеет доказательств и санкции были тупо показухой, что бы поднять рейтинг
- Или твой Зе покрывает кума своего кореша Ху, а санкции опять таки показуха для поднятия рейтинга
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16.03.2021 19:02
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так они же его вовсе не парили неделю назад...)
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16.03.2021 18:53 Відповісти
Дело по УК не открыто,у зели или нет на него ничего или зеля тупо скрывает улики, чего куму Ху не вернуть свои каналы?
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16.03.2021 18:58 Відповісти
Надійшло чергове ЦУ,від сценариста та режисера !!!)))
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16.03.2021 18:58 Відповісти
они его и счас не парят.
Просто шоу - один "наложил санкции" другой делает вид что "страдает".
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16.03.2021 19:01 Відповісти
Медведчук маст дай! Ещё за Стуса ответить должен, гнида! Медведчук подал иск в Верховный суд из-за санкций - Цензор.НЕТ 9204
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16.03.2021 18:53 Відповісти
Мертведчук идёт на йух !
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16.03.2021 19:33 Відповісти
Заворушилась гнида кремлівська !!! Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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16.03.2021 18:55 Відповісти
А де ж позов СБУ на Мертвечука, якщо зібрано достатньо доказів?
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16.03.2021 18:56 Відповісти
- Или твой Зе не имеет доказательств и санкции были тупо показухой, что бы поднять рейтинг
- Или твой Зе покрывает кума своего кореша Ху, а санкции опять таки показуха для поднятия рейтинга
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16.03.2021 19:02 Відповісти
Позиции Украины в Европе и Мире:

1-e место в Европе по территории - 603 628 км2;
4-е место в мире по совокупной стоимости природных ресурсов;
5-е место в Европе и 29-е в мире по численности населения.
Украина - одна из самых богатых стран в мире, по запасам природных ископаемых. Она занимает:
1-е место в Европе по разведанным извлекаемым запасам урановых руд;
2-е место в Европе, 10-е место в мире по запасам титановых руд;
2-е место в мире по разведанным запасам марганцевых руд (2,3 млрд тонн или 12% от мировых запасов);
2-е место в мире по запасам железных руд (30 млрд. т);
4-е место в мире по запасам калия (Стебницкое месторождение);
2-е место в Европе по запасам ртутных руд;
3-е место в Европе (13-е в мире) по запасам сланцевого газа (22 трлн м.куб);
7-е место в мире по запасам угля (33,9 млрд. т)
Украина - аграрная страна:
1-е место в Европе по площади пахотных земель;
3-е место в мире по площади чернозема (25 % мирового объема);
1-е место в мире по экспорту подсолнечника и подсолнечного масла (4-6 млрд. лит) в золоте (200-300 тон);
2-е место в мире по производству и 4-е место по экспорту ячменя;
3-е место в мире по производству и 4-е место по экспорту кукурузы;
4-е место в мире по объему выращиваемого картофеля;
5-е место в мире по производству ржи;
5-е место в мире по производству пчеловодства (75 тыс тонн);
8-е место в мире по экспорту пшеницы;
9-е место в мире по производству куриных яиц;
16-е место в мире по экспорту сыра
Украина может обеспечить потребности в продовольствии для 600 млн человек.
Украина - индустриальная страна:
1-е место в Европе по производству аммиака;
2-е место в Европе и 4-е в мире по мощности газотрансаортной система (исходящая пропускная мощность газотранспортной со странами ЕС - 142.5 млрд. куб.м газа);
3-е место в Европе и 8-е в мире по установленной мощности атомных электростанций;
3-е место в Европе и 11-е в мире по длине сети железных дорог (21,7 тыс. километров);
3-е место в мире (после США и Франции) по производству локаторов и локационной техники;
3-е место в мире по экспорту чугуна
4-е место в мире по экспорту турбин для атомных электростанций;
4-е место в мире на рынке строительства ракет-носителей и их коммерческого использования для выведения на орбиту полезных грузов;
4-е место в мире по экспорту глин
4-е место в мире по экспорту титана
8-е место в мире по экспорту руд и концентратов;
9-е место в мире по экспорту продукции ВПК;
10-е место в мире по объемам производства стали (32,4 млн. т).
Украина образованная страна:
По классификации Human Development report, Украина относится к странам с высоким уровнем образования. Численность докторов экономических наук в Украине составляет 15 тыс. чел., кандидатов наук - более 80 тыс. чел;
Украина занимает 4 место в мире ко количеству людей с высшим образованием, при этом уровень образования выше, чем средний европейский;
9-е место в мире по количеству студентов из-за рубежа;
9-е место в Европе по численности пользователей сети интернет
P.S. То чому так "хреново" живеться українцям в Україні ?!
Патаму чта мудрый нарид ждет хорошего сцаря, который им все даст, когда нарид будет лежать на печке. И мертвечук с гринпоцем обещают им такого царя. Правда один *****, а второй себя имеют ввиду, хотя гринпоц- то же *****, только пока до большого не доросло трохи.
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16.03.2021 22:05 Відповісти
"4-е место в мире по совокупной стоимости природных ресурсов" - одразу маячня.

США, Китай, Росія, Канада, Бразилія, Австралія, країни Аравійського півострова та пів-Африки дружно сміються з такого твердження
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17.03.2021 01:47 Відповісти
Теперь чмо вернет каналы, а нелох скажет, ну не вышло...но я хотел...
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16.03.2021 18:59 Відповісти
Ще і компенсацію буде вимагати.
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16.03.2021 19:05 Відповісти
Одного не можу зрозуміть чого мертвечук ще не на підвалі, якої ше влади не вистачає моніцізеленській! Медведчук подал иск в Верховный Суд из-за санкций - Цензор.НЕТ 8339
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16.03.2021 18:59 Відповісти
Медведчук подал иск в Верховный Суд из-за санкций - Цензор.НЕТ 1267
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16.03.2021 19:00 Відповісти
всу тіко для депутатів, що мають виключно українське громадянство. Кацапам в басманрайсуд!
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16.03.2021 19:00 Відповісти
а у нас любой пересічний может ********** иск сразу в Верховный суд?
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16.03.2021 19:03 Відповісти
що цікаво, ніхто з юзерів, які прочитали інфу "54% украинцев поддерживают введение санкций против Медведчука", не додивилися наведену там ссилль"об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова", де в другій частині, в кінці наведені рейтинги і партій, і політиків першої десятки...
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16.03.2021 19:04 Відповісти
Мертвечаку на гілляку!!! Медведчук подал иск в Верховный Суд из-за санкций - Цензор.НЕТ 2171 Медведчук подал иск в Верховный Суд из-за санкций - Цензор.НЕТ 5741
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16.03.2021 19:05 Відповісти
Некроморфу (Мертвечуку) - стратегічне розчленування!
(поціновувачі Dead Space в курсі)

Медведчук подав позов до Верховного Суду через санкції - Цензор.НЕТ 2
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16.03.2021 20:27 Відповісти
Я, на жаль, не поціновувач Dead Space Медведчук подав позов до Верховного Суду через санкції - Цензор.НЕТ 9084 Вже старий для цього...
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16.03.2021 21:03 Відповісти
Медведчук подал иск в Верховный Суд из-за санкций - Цензор.НЕТ 2192

...
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16.03.2021 19:06 Відповісти
а может такое быть что в суде света не было, и никто ничего не получал......... Медведчук подал иск в Верховный Суд из-за санкций - Цензор.НЕТ 5972
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16.03.2021 19:08 Відповісти
Медведчук подал иск в Верховный Суд из-за санкций - Цензор.НЕТ 7141 Медведчук подал иск в Верховный Суд из-за санкций - Цензор.НЕТ 8791
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16.03.2021 19:11 Відповісти
С такими зелеными спецами еще и на неустойку страна попадет,это же наш суд-самый непредсказуемый в мире. Медведчук подав позов до Верховного Суду через санкції - Цензор.НЕТ 490
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16.03.2021 19:44 Відповісти
Медведчука эта гнилая система не посадит никогда, его можно только по бандитским законам уничтожить!
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16.03.2021 19:44 Відповісти
мертвечук-ссучена кремлівська курва.
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16.03.2021 19:45 Відповісти
А може його краще б відправити в гості до бузини?
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16.03.2021 19:54 Відповісти
На Медведчука потрібно подати скаргу в Суд Лінча.
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16.03.2021 20:08 Відповісти
Мертвечука - в буцегарню .За підтримку дружніх стосунків з путлером,який розвязав і веде війну проти України .А пята колона в образі опзж і т.і. повторяє путлеровське "іх там нєт". Зрадників -в буцегарню!!
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16.03.2021 20:10 Відповісти
Медведчук оскаржив указ Зеленського про санкції у Верховному Суді... а почему ОП не подала встречный иск по политзаключённому Стусу? наверное в Омане всё обговорено? Медведчук подав позов до Верховного Суду через санкції - Цензор.НЕТ 7781
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16.03.2021 20:12 Відповісти
В демократической стране живем кум Х#йла не согласен что он убийца и спонсирует терроизм...Мокшаки в вашем конслагере об этом даже думать нельзя вот в чем разница .
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16.03.2021 20:25 Відповісти
Походу висеть будет клоун
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16.03.2021 20:30 Відповісти
Медведчук подав позов до Верховного Суду через санкції - Цензор.НЕТ 461 Медведчук подав позов до Верховного Суду через санкції - Цензор.НЕТ 7435
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16.03.2021 20:59 Відповісти
Ти диви яке падло кум кацапського )(уйла. Хочя,вони всі таки.
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16.03.2021 21:03 Відповісти
Медведчук подав позов до Верховного Суду через санкції - Цензор.НЕТ 9531
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16.03.2021 21:19 Відповісти
Эта тварь ещё живая..!?
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16.03.2021 23:26 Відповісти
а в России на указы Путина тоже в суд подают.?
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16.03.2021 23:55 Відповісти
У верховному суді в мертвечука усі свої - сєпарня тупоголова.
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17.03.2021 09:58 Відповісти
 
 