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Новости Политика Украины
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Верховный Суд (1064) иск (635) Медведчук (1754) санкции (10626)

Медведчук подал иск в Верховный Суд из-за санкций

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Медведчук подал иск в Верховный Суд из-за санкций

Глава политсовета партии "ОПЗЖ", кум президента РФ Путина Виктор Медведчук подал в Кассационный административный суд Верховного Суда Украины иск из-за введенных против него санкций.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда, информирует Цензор.НЕТ.

"16 марта 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, которым обжалуется указ президента Украины от 19 февраля 2021 года №64/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года" О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", а именно п.7 доп.1, согласно которому применены санкции к истцу - гражданину Украины Виктору Медведчуку", - сказано в сообщении.

Иску присвоен регистрационный номер дела №9901/73/21.

Дата его рассмотрения пока неизвестна.

Также на Цензор.НЕТ: Медведчук о жизни под санкциями: Продукты покупаю за наличные, кредиткой не пользуюсь, денег достаточно

Напомним, Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+21
Заворушилась гнида кремлівська !!! Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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16.03.2021 18:55
+15
Медведчук маст дай! Ещё за Стуса ответить должен, гнида! Медведчук подал иск в Верховный суд из-за санкций - Цензор.НЕТ 9204
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16.03.2021 18:53
+11
- Или твой Зе не имеет доказательств и санкции были тупо показухой, что бы поднять рейтинг
- Или твой Зе покрывает кума своего кореша Ху, а санкции опять таки показуха для поднятия рейтинга
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16.03.2021 19:02
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так они же его вовсе не парили неделю назад...)
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16.03.2021 18:53 Ответить
Дело по УК не открыто,у зели или нет на него ничего или зеля тупо скрывает улики, чего куму Ху не вернуть свои каналы?
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16.03.2021 18:58 Ответить
Надійшло чергове ЦУ,від сценариста та режисера !!!)))
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16.03.2021 18:58 Ответить
они его и счас не парят.
Просто шоу - один "наложил санкции" другой делает вид что "страдает".
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16.03.2021 19:01 Ответить
Медведчук маст дай! Ещё за Стуса ответить должен, гнида! Медведчук подал иск в Верховный суд из-за санкций - Цензор.НЕТ 9204
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16.03.2021 18:53 Ответить
Мертведчук идёт на йух !
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16.03.2021 19:33 Ответить
Заворушилась гнида кремлівська !!! Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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16.03.2021 18:55 Ответить
А де ж позов СБУ на Мертвечука, якщо зібрано достатньо доказів?
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16.03.2021 18:56 Ответить
- Или твой Зе не имеет доказательств и санкции были тупо показухой, что бы поднять рейтинг
- Или твой Зе покрывает кума своего кореша Ху, а санкции опять таки показуха для поднятия рейтинга
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16.03.2021 19:02 Ответить
Позиции Украины в Европе и Мире:

1-e место в Европе по территории - 603 628 км2;
4-е место в мире по совокупной стоимости природных ресурсов;
5-е место в Европе и 29-е в мире по численности населения.
Украина - одна из самых богатых стран в мире, по запасам природных ископаемых. Она занимает:
1-е место в Европе по разведанным извлекаемым запасам урановых руд;
2-е место в Европе, 10-е место в мире по запасам титановых руд;
2-е место в мире по разведанным запасам марганцевых руд (2,3 млрд тонн или 12% от мировых запасов);
2-е место в мире по запасам железных руд (30 млрд. т);
4-е место в мире по запасам калия (Стебницкое месторождение);
2-е место в Европе по запасам ртутных руд;
3-е место в Европе (13-е в мире) по запасам сланцевого газа (22 трлн м.куб);
7-е место в мире по запасам угля (33,9 млрд. т)
Украина - аграрная страна:
1-е место в Европе по площади пахотных земель;
3-е место в мире по площади чернозема (25 % мирового объема);
1-е место в мире по экспорту подсолнечника и подсолнечного масла (4-6 млрд. лит) в золоте (200-300 тон);
2-е место в мире по производству и 4-е место по экспорту ячменя;
3-е место в мире по производству и 4-е место по экспорту кукурузы;
4-е место в мире по объему выращиваемого картофеля;
5-е место в мире по производству ржи;
5-е место в мире по производству пчеловодства (75 тыс тонн);
8-е место в мире по экспорту пшеницы;
9-е место в мире по производству куриных яиц;
16-е место в мире по экспорту сыра
Украина может обеспечить потребности в продовольствии для 600 млн человек.
Украина - индустриальная страна:
1-е место в Европе по производству аммиака;
2-е место в Европе и 4-е в мире по мощности газотрансаортной система (исходящая пропускная мощность газотранспортной со странами ЕС - 142.5 млрд. куб.м газа);
3-е место в Европе и 8-е в мире по установленной мощности атомных электростанций;
3-е место в Европе и 11-е в мире по длине сети железных дорог (21,7 тыс. километров);
3-е место в мире (после США и Франции) по производству локаторов и локационной техники;
3-е место в мире по экспорту чугуна
4-е место в мире по экспорту турбин для атомных электростанций;
4-е место в мире на рынке строительства ракет-носителей и их коммерческого использования для выведения на орбиту полезных грузов;
4-е место в мире по экспорту глин
4-е место в мире по экспорту титана
8-е место в мире по экспорту руд и концентратов;
9-е место в мире по экспорту продукции ВПК;
10-е место в мире по объемам производства стали (32,4 млн. т).
Украина образованная страна:
По классификации Human Development report, Украина относится к странам с высоким уровнем образования. Численность докторов экономических наук в Украине составляет 15 тыс. чел., кандидатов наук - более 80 тыс. чел;
Украина занимает 4 место в мире ко количеству людей с высшим образованием, при этом уровень образования выше, чем средний европейский;
9-е место в мире по количеству студентов из-за рубежа;
9-е место в Европе по численности пользователей сети интернет
P.S. То чому так "хреново" живеться українцям в Україні ?!
Патаму чта мудрый нарид ждет хорошего сцаря, который им все даст, когда нарид будет лежать на печке. И мертвечук с гринпоцем обещают им такого царя. Правда один *****, а второй себя имеют ввиду, хотя гринпоц- то же *****, только пока до большого не доросло трохи.
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16.03.2021 22:05 Ответить
"4-е место в мире по совокупной стоимости природных ресурсов" - одразу маячня.

США, Китай, Росія, Канада, Бразилія, Австралія, країни Аравійського півострова та пів-Африки дружно сміються з такого твердження
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17.03.2021 01:47 Ответить
Теперь чмо вернет каналы, а нелох скажет, ну не вышло...но я хотел...
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16.03.2021 18:59 Ответить
Ще і компенсацію буде вимагати.
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16.03.2021 19:05 Ответить
Одного не можу зрозуміть чого мертвечук ще не на підвалі, якої ше влади не вистачає моніцізеленській! Медведчук подал иск в Верховный Суд из-за санкций - Цензор.НЕТ 8339
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16.03.2021 18:59 Ответить
Медведчук подал иск в Верховный Суд из-за санкций - Цензор.НЕТ 1267
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16.03.2021 19:00 Ответить
всу тіко для депутатів, що мають виключно українське громадянство. Кацапам в басманрайсуд!
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16.03.2021 19:00 Ответить
а у нас любой пересічний может ********** иск сразу в Верховный суд?
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16.03.2021 19:03 Ответить
що цікаво, ніхто з юзерів, які прочитали інфу "54% украинцев поддерживают введение санкций против Медведчука", не додивилися наведену там ссилль"об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова", де в другій частині, в кінці наведені рейтинги і партій, і політиків першої десятки...
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16.03.2021 19:04 Ответить
Мертвечаку на гілляку!!! Медведчук подал иск в Верховный Суд из-за санкций - Цензор.НЕТ 2171 Медведчук подал иск в Верховный Суд из-за санкций - Цензор.НЕТ 5741
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16.03.2021 19:05 Ответить
Некроморфу (Мертвечуку) - стратегічне розчленування!
(поціновувачі Dead Space в курсі)

Медведчук подав позов до Верховного Суду через санкції - Цензор.НЕТ 2
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16.03.2021 20:27 Ответить
Я, на жаль, не поціновувач Dead Space Медведчук подав позов до Верховного Суду через санкції - Цензор.НЕТ 9084 Вже старий для цього...
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16.03.2021 21:03 Ответить
Медведчук подал иск в Верховный Суд из-за санкций - Цензор.НЕТ 2192

...
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16.03.2021 19:06 Ответить
а может такое быть что в суде света не было, и никто ничего не получал......... Медведчук подал иск в Верховный Суд из-за санкций - Цензор.НЕТ 5972
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16.03.2021 19:08 Ответить
Медведчук подал иск в Верховный Суд из-за санкций - Цензор.НЕТ 7141 Медведчук подал иск в Верховный Суд из-за санкций - Цензор.НЕТ 8791
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16.03.2021 19:11 Ответить
С такими зелеными спецами еще и на неустойку страна попадет,это же наш суд-самый непредсказуемый в мире. Медведчук подав позов до Верховного Суду через санкції - Цензор.НЕТ 490
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16.03.2021 19:44 Ответить
Медведчука эта гнилая система не посадит никогда, его можно только по бандитским законам уничтожить!
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16.03.2021 19:44 Ответить
мертвечук-ссучена кремлівська курва.
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16.03.2021 19:45 Ответить
А може його краще б відправити в гості до бузини?
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16.03.2021 19:54 Ответить
На Медведчука потрібно подати скаргу в Суд Лінча.
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16.03.2021 20:08 Ответить
Мертвечука - в буцегарню .За підтримку дружніх стосунків з путлером,який розвязав і веде війну проти України .А пята колона в образі опзж і т.і. повторяє путлеровське "іх там нєт". Зрадників -в буцегарню!!
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16.03.2021 20:10 Ответить
Медведчук оскаржив указ Зеленського про санкції у Верховному Суді... а почему ОП не подала встречный иск по политзаключённому Стусу? наверное в Омане всё обговорено? Медведчук подав позов до Верховного Суду через санкції - Цензор.НЕТ 7781
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16.03.2021 20:12 Ответить
В демократической стране живем кум Х#йла не согласен что он убийца и спонсирует терроизм...Мокшаки в вашем конслагере об этом даже думать нельзя вот в чем разница .
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16.03.2021 20:25 Ответить
Походу висеть будет клоун
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16.03.2021 20:30 Ответить
Медведчук подав позов до Верховного Суду через санкції - Цензор.НЕТ 461 Медведчук подав позов до Верховного Суду через санкції - Цензор.НЕТ 7435
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16.03.2021 20:59 Ответить
Ти диви яке падло кум кацапського )(уйла. Хочя,вони всі таки.
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16.03.2021 21:03 Ответить
Медведчук подав позов до Верховного Суду через санкції - Цензор.НЕТ 9531
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16.03.2021 21:19 Ответить
Эта тварь ещё живая..!?
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16.03.2021 23:26 Ответить
а в России на указы Путина тоже в суд подают.?
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16.03.2021 23:55 Ответить
У верховному суді в мертвечука усі свої - сєпарня тупоголова.
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17.03.2021 09:58 Ответить
 
 