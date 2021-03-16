Медведчук подал иск в Верховный Суд из-за санкций
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава политсовета партии "ОПЗЖ", кум президента РФ Путина Виктор Медведчук подал в Кассационный административный суд Верховного Суда Украины иск из-за введенных против него санкций.
Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда, информирует Цензор.НЕТ.
"16 марта 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, которым обжалуется указ президента Украины от 19 февраля 2021 года №64/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года" О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", а именно п.7 доп.1, согласно которому применены санкции к истцу - гражданину Украины Виктору Медведчуку", - сказано в сообщении.
Иску присвоен регистрационный номер дела №9901/73/21.
Дата его рассмотрения пока неизвестна.
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Напомним, Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.
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Просто шоу - один "наложил санкции" другой делает вид что "страдает".
- Или твой Зе покрывает кума своего кореша Ху, а санкции опять таки показуха для поднятия рейтинга
1-e место в Европе по территории - 603 628 км2;
4-е место в мире по совокупной стоимости природных ресурсов;
5-е место в Европе и 29-е в мире по численности населения.
Украина - одна из самых богатых стран в мире, по запасам природных ископаемых. Она занимает:
1-е место в Европе по разведанным извлекаемым запасам урановых руд;
2-е место в Европе, 10-е место в мире по запасам титановых руд;
2-е место в мире по разведанным запасам марганцевых руд (2,3 млрд тонн или 12% от мировых запасов);
2-е место в мире по запасам железных руд (30 млрд. т);
4-е место в мире по запасам калия (Стебницкое месторождение);
2-е место в Европе по запасам ртутных руд;
3-е место в Европе (13-е в мире) по запасам сланцевого газа (22 трлн м.куб);
7-е место в мире по запасам угля (33,9 млрд. т)
Украина - аграрная страна:
1-е место в Европе по площади пахотных земель;
3-е место в мире по площади чернозема (25 % мирового объема);
1-е место в мире по экспорту подсолнечника и подсолнечного масла (4-6 млрд. лит) в золоте (200-300 тон);
2-е место в мире по производству и 4-е место по экспорту ячменя;
3-е место в мире по производству и 4-е место по экспорту кукурузы;
4-е место в мире по объему выращиваемого картофеля;
5-е место в мире по производству ржи;
5-е место в мире по производству пчеловодства (75 тыс тонн);
8-е место в мире по экспорту пшеницы;
9-е место в мире по производству куриных яиц;
16-е место в мире по экспорту сыра
Украина может обеспечить потребности в продовольствии для 600 млн человек.
Украина - индустриальная страна:
1-е место в Европе по производству аммиака;
2-е место в Европе и 4-е в мире по мощности газотрансаортной система (исходящая пропускная мощность газотранспортной со странами ЕС - 142.5 млрд. куб.м газа);
3-е место в Европе и 8-е в мире по установленной мощности атомных электростанций;
3-е место в Европе и 11-е в мире по длине сети железных дорог (21,7 тыс. километров);
3-е место в мире (после США и Франции) по производству локаторов и локационной техники;
3-е место в мире по экспорту чугуна
4-е место в мире по экспорту турбин для атомных электростанций;
4-е место в мире на рынке строительства ракет-носителей и их коммерческого использования для выведения на орбиту полезных грузов;
4-е место в мире по экспорту глин
4-е место в мире по экспорту титана
8-е место в мире по экспорту руд и концентратов;
9-е место в мире по экспорту продукции ВПК;
10-е место в мире по объемам производства стали (32,4 млн. т).
Украина образованная страна:
По классификации Human Development report, Украина относится к странам с высоким уровнем образования. Численность докторов экономических наук в Украине составляет 15 тыс. чел., кандидатов наук - более 80 тыс. чел;
Украина занимает 4 место в мире ко количеству людей с высшим образованием, при этом уровень образования выше, чем средний европейский;
9-е место в мире по количеству студентов из-за рубежа;
9-е место в Европе по численности пользователей сети интернет
P.S. То чому так "хреново" живеться українцям в Україні ?!
Патаму чта мудрый нарид ждет хорошего сцаря, который им все даст, когда нарид будет лежать на печке. И мертвечук с гринпоцем обещают им такого царя. Правда один *****, а второй себя имеют ввиду, хотя гринпоц- то же *****, только пока до большого не доросло трохи.
США, Китай, Росія, Канада, Бразилія, Австралія, країни Аравійського півострова та пів-Африки дружно сміються з такого твердження
(поціновувачі Dead Space в курсі)
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