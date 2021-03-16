Медведчук подал иск в Верховный Суд из-за санкций

Глава политсовета партии "ОПЗЖ", кум президента РФ Путина Виктор Медведчук подал в Кассационный административный суд Верховного Суда Украины иск из-за введенных против него санкций.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда, информирует Цензор.НЕТ.

"16 марта 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, которым обжалуется указ президента Украины от 19 февраля 2021 года №64/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года" О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", а именно п.7 доп.1, согласно которому применены санкции к истцу - гражданину Украины Виктору Медведчуку", - сказано в сообщении.

Иску присвоен регистрационный номер дела №9901/73/21.

Дата его рассмотрения пока неизвестна.

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Напомним, Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.