Жены Медведчука и Козака оспаривают санкции против себя в Верховном Суде

Жена главы политсовета ОПЗЖ Медведчука Оксана Марченко и гражданская жена депутата этой политсилы Козака Наталья Лавренюк обратились в Верховный Суд с исками, в которых оспаривают введенные против них санкции.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда, информирует Цензор.НЕТ.

Иск от Марченко поступил в суд 16 марта, а от Лавренюк - на следующий день, 17 марта.

Также 15 марта в Верховный Суд поступил иск от компании EVIRER LTD, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. Она также оспаривает санкции против себя.

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Суд открыл производство по административному делу № 9901/69/21 по этому иску. Рассмотрение дела назначили на 7 апреля 2021 года.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Медведчук также оспаривает санкции против себя в Верховном Суде.