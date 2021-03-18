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Жены Медведчука и Козака оспаривают санкции против себя в Верховном Суде

Жены Медведчука и Козака оспаривают санкции против себя в Верховном Суде

Жена главы политсовета ОПЗЖ Медведчука Оксана Марченко и гражданская жена депутата этой политсилы Козака Наталья Лавренюк обратились в Верховный Суд с исками, в которых оспаривают введенные против них санкции.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда, информирует Цензор.НЕТ.

Иск от Марченко поступил в суд 16 марта, а от Лавренюк - на следующий день, 17 марта.

Также 15 марта в Верховный Суд поступил иск от компании EVIRER LTD, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. Она также оспаривает санкции против себя.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский о санкциях против Медведчука: "Перекроем кислород всем, кто разрушает независимость Украины"

Суд открыл производство по административному делу № 9901/69/21 по этому иску. Рассмотрение дела назначили на 7 апреля 2021 года.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Медведчук также оспаривает санкции против себя в Верховном Суде.

Автор: 

Верховный Суд (1096) Медведчук Виктор (1789) санкции (11279) Марченко Оксана (109) Козак (137) Лавренюк Наталья (23)


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Топ комментарии
+5
Вот две собачки женского пола...
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18.03.2021 16:48
+4
после того как отключили инфопомойки "112, NewsOne и ZIK", люди в Харькове стали немножко добрее.. харьковская гопота стала переводить бабушек через дорогу..

а участковый Петрович, отдал свою взятку бездомному..
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18.03.2021 16:45
+1
Думаю они выиграют суд...
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18.03.2021 16:48
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Правила форума Совет форумчан
после того как отключили инфопомойки "112, NewsOne и ZIK", люди в Харькове стали немножко добрее.. харьковская гопота стала переводить бабушек через дорогу..

а участковый Петрович, отдал свою взятку бездомному..
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18.03.2021 16:45 Ответить
Думаю они выиграют суд...
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18.03.2021 16:48 Ответить
В тебе є чим думати?
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18.03.2021 16:54 Ответить
У тебя точно нечем, мозги только в одну сторону работают, или ты думаешь что в судах не ватники и украинофобы, а недоумок?
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18.03.2021 16:56 Ответить
Взагалі то я з ************ прихвостнями не спілкуюсь.Не маю бажання витрачати свій час на сьцяну вату.
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18.03.2021 17:03 Ответить
Звичайно.Якщо не ВСУ,то ЄСПЛ-так точно !
А ми заплатимо за зєлін "патріотизм".
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18.03.2021 17:06 Ответить
Вот две собачки женского пола...
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18.03.2021 16:48 Ответить
Крашеные
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18.03.2021 16:50 Ответить
а вот интересно, какие-то там жены и депутатишки в РОссии тоже оспаривают Указы президента Путина?
Это говорит о том, что суды у нас управляют государством и оседлали госорганы.
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18.03.2021 23:46 Ответить
Теперь на фабрику пойдут устраиваться, ткачихами, наверно
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18.03.2021 16:49 Ответить
Дружини Медведчука і Козака оскаржують санкції проти себе у Верховному Суді - Цензор.НЕТ 560

..
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18.03.2021 17:02 Ответить
А вони оскаржують звідки ? З Монако ? Якщо вони в Україні - так беріть їх за жопу !! І в буцигарню !
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18.03.2021 17:19 Ответить
Ёрничайте, ёрничайте - всё рано придётся заплатить с наших налогов за упущенную выгоду из-за санкций (скепсис)
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18.03.2021 17:22 Ответить
Действительно, возьмем к примеру, Газпром... (сарказм)
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18.03.2021 17:57 Ответить
"компании EVIRER LTD, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. Она также оспаривает санкции против себя" Источник: https://censor.net/ru/n3254203

Так ЗЕ! прямо Штірліц! Поїхав ОАЕ для особистої участі в накладанні санкцій на цю компанію!
Тепер хоч зрозуміло, чого воно туди поперлося ПЕРЕД тим, як вводити санкції.
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18.03.2021 17:37 Ответить
Что, жалуются на то, что им не туда ввели?
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18.03.2021 17:56 Ответить
Кошелки пробуют доказать, что не те впихали невпихуемое.
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18.03.2021 18:10 Ответить
"така ж скотина як і ваша"...
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18.03.2021 18:21 Ответить
в норм странах их бы уже расстреляли на площади
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18.03.2021 18:43 Ответить
Оксаночка добрее надо быть, с народом дружить, а то превратишься в старую ведьму, как твой кровосос муженёк в чёрта.
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18.03.2021 19:48 Ответить
До Оксани - одне питання - путінська росія - ворог України чи ні - і все зрозуміло. Ця не позбавлена краси , розуму та таланту жінка - зрадник батьківщини України та агент пуйловської росії при чому - не безкоштовно .
Наталя - така ж сама
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18.03.2021 20:18 Ответить
До Оксани - одне питання - путінська росія - ворог України чи ні - і все зрозуміло. Ця не позбавлена краси , розуму та таланту жінка - зрадник батьківщини України та агент пуйловської росії при чому - не безкоштовно .
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18.03.2021 20:20 Ответить
В моих глазах эта красивая женщина, Оксана Марченко, эталон украинки, прежде всего хорошая жена своего мужа-политика. По другому не может быть. Или кто-то ждал от нее предательства семейных ценностей. Что поделаешь - замкнутый круг
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18.03.2021 22:26 Ответить
Панове, мне почему то режет слух выражение "агент". Вы его лепите ко всем политически оппонентам. Может наш враг использует отдельных личностей исходя из сложившихся обстоятельств, т.е. втёмную. Может возьмём их на перевоспитание и убеждением, уговорами привлечём на нашу сторону, а?
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19.03.2021 04:28 Ответить
 
 