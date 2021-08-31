Зеленский встречается с министром обороны США Остином
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В Пентагоне проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Запланировано подписание рамочного Соглашения между министерствами обороны Украины и США о стратегических основах оборонного партнерства.
С украинской стороны соглашение должен подписать министр обороны Украины Андрей Таран.
Как сообщалось ранее, предварительное соглашение, на основе которого строились отношения между оборонными ведомствами, было рассчитано на 5 лет, и срок его действия заканчивается.
Сегодня Зеленский также представит для аналитических центров США Программу трансформации Украины.
Топ комментарии
+16 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий31.08.2021 22:10
+13 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
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+11 Olga A 6130c05e
показать весь комментарий31.08.2021 22:16
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??? транформации.... во что ????
Почитайте послужной список этого "генерала"
Многое прояснится
И при этом у них оборона и военный бюджет больше, чем ВВП Украины.
А у нас белые арии и куй вместо оброны уже второй год.
Зедебилы, чтоб вы сдохли!!!
Абсолютно не факт, кстати, что они встречались на самом деле.
Стоимости наших СМИ, как недавно выяснилось, - 200 баксов. Напечатают или не напечатают, что угодно. А за 500 всей редакцией в рот возьмут.
Козак здорощав одразу ж на мільйон, а потім ще на півтора.
Але то при Порошенку крали, а Зеленський чесна людина ,,,😒
- вот и все нюансы..