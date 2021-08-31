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Зеленский (16558) США (23197) энергетика (2036)

Зеленский обсудил с министром энергетики США Грэнхолм угрозы "Северного потока-2", - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский обсудил с министром энергетики США Грэнхолм угрозы

В рамках визита в Вашингтон Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Грэнхолм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский поблагодарил министра за участие во главе президентской делегации США в учредительном саммите "Крымской платформы" и поддержку ее государством Украины.

На встрече стороны обсудили вопросы энергетической безопасности Украины, в частности, угрозы "Северного потока - 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и США подписали заявление о диалоге в сфере энергетики и климата, - Зеленский

"Российский газ - самый грязный в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции", - отметил президент Украины.

Он подчеркнул важность создания эффективных предохранителей от использования Россией газа в качестве оружия. Один из механизмов, по мнению Зеленского, - трехсторонние консультации в формате Украина - Германия - США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.

Стороны детально обсудили пути активизации сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям и "зеленой" трансформации.

Также стороны обсудили сотрудничество в сфере ядерной энергетики и реализации проектов по строительству дополнительных реакторов на украинских АЭС, использование малых модульных реакторов.

Также читайте: 5 блоков АЭС построят в Украине при участии американской Westinghouse Electric, - Зеленский

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
со ссылкой на пресслужбу ЗЕопы

Раз новость о Подоляка, значит звиздеж. Сфотались и разбежались.
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31.08.2021 20:41
+5
я так понял,что это поездка для по3,14здеть...
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31.08.2021 20:49
+4
Ну вот после встречи и сфотались.

В интерпретации ЗЕопы это "обсудили".
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31.08.2021 20:42
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Так вони нещодавно бачились
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31.08.2021 20:40 Ответить
Ну вот после встречи и сфотались.

В интерпретации ЗЕопы это "обсудили".
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31.08.2021 20:42 Ответить
Ленка попросила задержать Вову подольше Зеленский обсудил с министром энергетики США Грэнхолм угрозы "Северного потока-2", - ОП - Цензор.НЕТ 731
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31.08.2021 20:43 Ответить
Пішли по другому колу.
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31.08.2021 20:48 Ответить
со ссылкой на пресслужбу ЗЕопы

Раз новость о Подоляка, значит звиздеж. Сфотались и разбежались.
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31.08.2021 20:41 Ответить
Детальный и отдельный диалог кроме Крымской платформы с этой Леди был необходим...
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31.08.2021 20:42 Ответить
Зеленский обсудил с министром энергетики США Грэнхолм угрозы "Северного потока-2", - ОП

Покурлыкали, погрустили. развели руками.. Зеленский обсудил с министром энергетики США Грэнхолм угрозы "Северного потока-2", - ОП - Цензор.НЕТ 7315
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31.08.2021 20:42 Ответить
Цікаво, а Гренхолм хоч про то догадується, що він щось там з Зеленським обговорював?
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31.08.2021 20:44 Ответить
Це вона Лена почала ревнувати
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31.08.2021 20:48 Ответить
То что РАБссиянский газ самый грязный в Мире после добычи об этом знают даже дети.... Зеленский обсудил с министром энергетики США Грэнхолм угрозы "Северного потока-2", - ОП - Цензор.НЕТ 1331
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31.08.2021 20:45 Ответить
Этому зеидиоту хоть дозы до конца 'обсуждения' хватило?!)
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31.08.2021 20:49 Ответить
я так понял,что это поездка для по3,14здеть...
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31.08.2021 20:49 Ответить
И поглазеть.
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31.08.2021 20:52 Ответить
Украина вторая в Европе после Норвегии по запасам газа,но....его разработка законсервирована на неопределенное время...,украинский газ по качеству не уступает норвежскому.... Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 1739
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31.08.2021 20:51 Ответить
Разговоры, разговоры, слово к слову тянется, разговоры стихнуть скоро и нихрена не останется.
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31.08.2021 20:51 Ответить
СМішно
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31.08.2021 20:52 Ответить
втирают хотелки вове в голову, веселый приедет рассказывать будет как хотели, хотели..., а что конкретно подписали?
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31.08.2021 20:52 Ответить
Та якийсь мумурандум підпишуть або дадуть подпіську.
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31.08.2021 20:55 Ответить
это ж не *****************.....Бидон мумурандумы подписывать не станет!)))
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31.08.2021 21:08 Ответить
Зіграв хоч? По клавішах бацнув?
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31.08.2021 20:53 Ответить
Потеряет квалификацию наш Вовчик, ох, потеряет...
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31.08.2021 20:57 Ответить
Зеленский правильно все сказал...РАБссия Говно....ГрязьПрома.....называть вещи своими именами ДАВНО пора.... Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 6893
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31.08.2021 20:54 Ответить
Рабсія - гавно давно, а що конкретно?
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31.08.2021 20:58 Ответить
Мартин Брест

Вчора о 18:50 ·

Ігор Цветов, який виборов медаль на Паралімпіаді в Токіо, фотографуватися з росіянами не зміг.

І нічого, і ′′ чудові спортивні традиції, самі розумієте ′′ не завадило.

Він не сержант ЗСУ, не ′′ мила дівчина, ну що ти на неї напала ", він справжній, він крутий, і моя йому повага.

Слава Україні.
Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 8726
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31.08.2021 20:58 Ответить
Польша станет перевалочной базой американских СПГ в Европу,а это значит Дуда и Зеленский подписали какую то бумагу,которая очень не понравится Путлеру.... Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 4298
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31.08.2021 20:58 Ответить
Нигде не найду кто встречал президента в Вашингтоне, походу вообще никто кроме пары абстрактных солдафонов в мундирах.
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31.08.2021 21:01 Ответить
А в Дісней-ленд Вовік заскочить? Там без нього ніяк. І купа стратегічних проектів....

Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 5260
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31.08.2021 21:02 Ответить
Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 7638 Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 4298этот украинский гигант поможет Илану Маску развивать космос...РАБссиянцы не партесь....Байден 27 августа разорвал контракт с РАБссинским Роскосмосом болвана Рагозина
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31.08.2021 21:05 Ответить
Зеленский обсудил с министром энергетики США Грэнхолм угрозы "Северного потока-2"

Я сегодня обсудил с кентами за пивком угрозы "Северного потока-2.... результат думаю будет аналогичным Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 2365
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31.08.2021 21:09 Ответить
Мавзолейные болваны,вы просрали Северное дерьмо по имени ПОТОП.... Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 4420Судья города Дюссельдорф обосрал вас по самые Мавзолеи Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 4420пишите жалобу в ЕСПЧ....
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31.08.2021 21:12 Ответить
а ********* перемывает ЗЕле кости,
аж побелела тварь от злости...Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 4204
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31.08.2021 21:12 Ответить
Фишка тут в другом...чтобы запустить говно Путлера нужен Страховой Полис от известнейшей Страховой компании Мира,чтобы рискнула своей репутацией и связалась с этим дерьмом....,Вряд ли такая найдется... Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 8935
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31.08.2021 21:17 Ответить
Обсудил... Подписал заявление о диалоге... Сходил на экскурсию в НАСА... Сплошные прорывы!
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31.08.2021 21:19 Ответить
Недавний взрыв на Газогоне ЯМАЛ-Европа и остановка добычи на 50% говорит о том что РАБссия не надежный партнер... Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 5436
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31.08.2021 21:20 Ответить
Позорище на весь мир
И какое штатам дело до СП2,строго говоря.
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31.08.2021 21:23 Ответить
Говноеды РАБссии...читайте Директиву ЕвроСоюза по газу за 2019 год...болваны долбанные.. Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 767 юридическое образование хоть у кого из вас есть?.
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31.08.2021 21:25 Ответить
Байден його ще не приймав ?
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31.08.2021 21:40 Ответить
Рояль настраивают...
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31.08.2021 22:18 Ответить
зелох йому розказував про енергєтічєскіє *********** палочькі?
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31.08.2021 21:45 Ответить
Объясняю популярно: вопросы, которые зеля готовился обсуждать с Байденом - байден отправил его обсуждать с шестёрками....С министрами - ваащета - беседуют министры. А президенты - ваащета - беседуют с президентами..Особенно, если визит официальный и по приглашению президента... И если президент пригласил президента , а отправил его к министрам и на экскурсию в НАСА - это место у параши.
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31.08.2021 22:46 Ответить
Тобто Зеля відповів біля дошки, що вивчив те, що пані міністр казала на Кримській Платформі?
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31.08.2021 23:04 Ответить
 
 