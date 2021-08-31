Зеленский обсудил с министром энергетики США Грэнхолм угрозы "Северного потока-2", - ОП
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В рамках визита в Вашингтон Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Грэнхолм.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Зеленский поблагодарил министра за участие во главе президентской делегации США в учредительном саммите "Крымской платформы" и поддержку ее государством Украины.
На встрече стороны обсудили вопросы энергетической безопасности Украины, в частности, угрозы "Северного потока - 2".
"Российский газ - самый грязный в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции", - отметил президент Украины.
Он подчеркнул важность создания эффективных предохранителей от использования Россией газа в качестве оружия. Один из механизмов, по мнению Зеленского, - трехсторонние консультации в формате Украина - Германия - США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.
Стороны детально обсудили пути активизации сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям и "зеленой" трансформации.
Также стороны обсудили сотрудничество в сфере ядерной энергетики и реализации проектов по строительству дополнительных реакторов на украинских АЭС, использование малых модульных реакторов.
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В интерпретации ЗЕопы это "обсудили".
Раз новость о Подоляка, значит звиздеж. Сфотались и разбежались.
Покурлыкали, погрустили. развели руками..
Вчора о 18:50 ·
Ігор Цветов, який виборов медаль на Паралімпіаді в Токіо, фотографуватися з росіянами не зміг.
І нічого, і ′′ чудові спортивні традиції, самі розумієте ′′ не завадило.
Він не сержант ЗСУ, не ′′ мила дівчина, ну що ти на неї напала ", він справжній, він крутий, і моя йому повага.
Слава Україні.
Я сегодня обсудил с кентами за пивком угрозы "Северного потока-2.... результат думаю будет аналогичным
аж побелела тварь от злости...
И какое штатам дело до СП2,строго говоря.