Зеленский обсудил с министром энергетики США Грэнхолм угрозы "Северного потока-2", - ОП

В рамках визита в Вашингтон Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Грэнхолм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский поблагодарил министра за участие во главе президентской делегации США в учредительном саммите "Крымской платформы" и поддержку ее государством Украины.

На встрече стороны обсудили вопросы энергетической безопасности Украины, в частности, угрозы "Северного потока - 2".

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"Российский газ - самый грязный в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции", - отметил президент Украины.

Он подчеркнул важность создания эффективных предохранителей от использования Россией газа в качестве оружия. Один из механизмов, по мнению Зеленского, - трехсторонние консультации в формате Украина - Германия - США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.

Стороны детально обсудили пути активизации сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям и "зеленой" трансформации.

Также стороны обсудили сотрудничество в сфере ядерной энергетики и реализации проектов по строительству дополнительных реакторов на украинских АЭС, использование малых модульных реакторов.

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