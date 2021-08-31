Зеленський зустрічається з міністром оборони США Остіном

У Пентагоні проходить зустріч президента України Володимира Зеленського з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Заплановано підписання рамкової Угоди між міністерствами оборони України і США про стратегічні засади оборонного партнерства.

З української сторони угоду повинен підписати міністр оборони України Андрій Таран.

Як повідомлялося раніше, попередня угода, на основі якої будувалися відносини між оборонними відомствами, була розрахована на 5 років, і термін її дії закінчується.

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Сьогодні Зеленський також представить для аналітичних центрів США Програму трансформації України.