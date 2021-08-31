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Зеленський (17459) Пентагон (1086) США (14482) Остін Ллойд (372)

Зеленський зустрічається з міністром оборони США Остіном

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Зеленський зустрічається з міністром оборони США Остіном

У Пентагоні проходить зустріч президента України Володимира Зеленського з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Заплановано підписання рамкової Угоди між міністерствами оборони України і США про стратегічні засади оборонного партнерства.

З української сторони угоду повинен підписати міністр оборони України Андрій Таран.

Як повідомлялося раніше, попередня угода, на основі якої будувалися відносини між оборонними відомствами, була розрахована на 5 років, і термін її дії закінчується.

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Сьогодні Зеленський також представить для аналітичних центрів США Програму трансформації України.
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Топ коментарі
+16
Сегодня Зеленский также представит для аналитических центров США Программу трансформации Украины. - цитата

??? транформации.... во что ????
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31.08.2021 22:10
+13
Трансформация, диджитализация, чемпионизация. У полшестого все на "ия". Таким образом он обыгрывает свое любимое слово "капитуляция".
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31.08.2021 22:15
+11
Дожились...клоун-наркоман, для которого это президетсво как невероятная прикольная неожиданность, над которой они потом будут ржать до конца их никчемной жизнейки, лепечет какой-то бред (наверняка против Украины) самому министру обороны США!
Зедебилы, чтоб вы сдохли!!!
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31.08.2021 22:16
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И подумал Остин: и ведь предлагала жена слетать на Гаваи...
Зеленский встречается с министром обороны США Остином - Цензор.НЕТ 3867
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31.08.2021 22:09 Відповісти
Сегодня Зеленский также представит для аналитических центров США Программу трансформации Украины. - цитата

??? транформации.... во что ????
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31.08.2021 22:10 Відповісти
Трансформация, диджитализация, чемпионизация. У полшестого все на "ия". Таким образом он обыгрывает свое любимое слово "капитуляция".
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31.08.2021 22:15 Відповісти
"Сомнение вызывала последняя часть - "ция". - Что же это за "ция" такая? - напрягался старик. - Вот если бы "акция"! Тогда отлично вышло бы: индустриализакция. Промучившись полчаса и не выдумав, как поступить с капризным окончанием, Синицкий решил, что конец придет сам собой, и приступил к работе." (с)
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31.08.2021 22:57 Відповісти
"решил, что конец придет сам собой". Это Вы в точку, зеледент так и думает, но у него не получается понимать метафоры. Его метафоры дальше термоса не заходят.
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31.08.2021 23:08 Відповісти
А чого ви ще чекали від віслюка?
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01.09.2021 07:46 Відповісти
Практически всё, чего я ждал от вiслюка, он выполнил. Всё как по нотам. Впрочем, эти ожидания общие у всех "тех самых 25%"...
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01.09.2021 09:42 Відповісти
Ну не потрібно вже так прямо у чоло: "капітуляція".Ніхто в Україні йому цього зробити не дасть, бо Україна-не *********,де слово пуцьки має залізобетонну вагу і дозволяє йому витворяти,практично все,що прийде у хвору голову, а український Президент- досить керований суспільством чиновник, який воленс-не воленс,але виконує,в основному,волю абсолютної більшості народу України,хоча інколи його й "перекошує". А наше завдання-уважно спостерігати за його діями і вчасно реагувати на них. Ну,то подивимось,що буде завтра.
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31.08.2021 22:57 Відповісти
Согласен, но самое хреновое, что четверть избирателей по-прежнему за капитулянта, а оставшаяся часть из 73% лихорадочно ищет себе оправдание любыми способами, исключая простой взгляд в зеркало на самого себя.
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31.08.2021 23:11 Відповісти
Вже нареагували. Війська повідводив, снайперів прибрав, ртзвідку заборонив, в тому числі і БПЛА, боєкомплект обмежив. На що далі реагуватимемо?
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01.09.2021 07:52 Відповісти
ЭТО МИНИСТР ОБОРОНЫ??? Зеленский встречается с министром обороны США Остином - Цензор.НЕТ 8804 Зеленский встречается с министром обороны США Остином - Цензор.НЕТ 7802
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31.08.2021 22:11 Відповісти
Там чорні, або злочинці, або репери, або спортсмени, або копи, або військові. А на заводах працює біле біосмітття
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31.08.2021 22:14 Відповісти
Ей,народ,пановє Вальд унд Крот! У якомх званнях перебуваєте на службі в ФСБ?
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31.08.2021 23:01 Відповісти
Генерали
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01.09.2021 05:45 Відповісти
Дожили .
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31.08.2021 22:15 Відповісти
и это только начало.
Почитайте послужной список этого "генерала"
Многое прояснится
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01.09.2021 05:22 Відповісти
а сімдесят років тому в їх армії була расова сегрегація.
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31.08.2021 22:19 Відповісти
Прикинь?

И при этом у них оборона и военный бюджет больше, чем ВВП Украины.
А у нас белые арии и куй вместо оброны уже второй год.
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31.08.2021 22:35 Відповісти
точно флейту .. шкіряну з однією діркою
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31.08.2021 22:54 Відповісти
Дожились...клоун-наркоман, для которого это президетсво как невероятная прикольная неожиданность, над которой они потом будут ржать до конца их никчемной жизнейки, лепечет какой-то бред (наверняка против Украины) самому министру обороны США!
Зедебилы, чтоб вы сдохли!!!
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31.08.2021 22:16 Відповісти
на фото остин смотрит на зе как на овно...
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31.08.2021 22:17 Відповісти
Он никуда не смотрит. Это две отдельные фотографии, сделанные в разное время.

Абсолютно не факт, кстати, что они встречались на самом деле.
Стоимости наших СМИ, как недавно выяснилось, - 200 баксов. Напечатают или не напечатают, что угодно. А за 500 всей редакцией в рот возьмут.
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31.08.2021 22:30 Відповісти
Причем совместного фото у нас не показывают, а то у зеледента начнется каблучный синдром тупина...
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31.08.2021 22:30 Відповісти
Зеленський зустрічається з міністром оборони США Остіном - Цензор.НЕТ 4834
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31.08.2021 22:17 Відповісти
На русько-польсько-рахунковом
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31.08.2021 22:20 Відповісти
За Зеленського в нас значно виросла ціна на бронетехніку.
Козак здорощав одразу ж на мільйон, а потім ще на півтора.
Але то при Порошенку крали, а Зеленський чесна людина ,,,😒
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31.08.2021 22:18 Відповісти
при порошенко крали - при зеленском грабят
- вот и все нюансы..
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31.08.2021 22:27 Відповісти
Так крали, что при ЗЕ получилось показать только то, что при Порошенко было сделано.
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31.08.2021 22:31 Відповісти
Очередной миморандум...
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31.08.2021 22:27 Відповісти
Раджу прикордонникам США затримати цю зелену плісняву.
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31.08.2021 22:28 Відповісти
За перевозку наркотиков в носу Зеленський зустрічається з міністром оборони США Остіном - Цензор.НЕТ 2077
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31.08.2021 22:35 Відповісти
Да, полезная встреча, импотентный президент с импотентным генералом, он на встречу, наверное 3 маски надел и шлем, как он любит ходить.
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31.08.2021 22:31 Відповісти
ага зрозуміло .. а то думаю чим ці дві людини так подібні, адже на фото начебто різні
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31.08.2021 23:00 Відповісти
Нащо морочитися, йому то все давно вже вшили.
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01.09.2021 07:56 Відповісти
что значит встречается? а как же ленка?
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01.09.2021 07:35 Відповісти
 
 