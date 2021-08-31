Зеленський зустрічається з міністром оборони США Остіном
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У Пентагоні проходить зустріч президента України Володимира Зеленського з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Заплановано підписання рамкової Угоди між міністерствами оборони України і США про стратегічні засади оборонного партнерства.
З української сторони угоду повинен підписати міністр оборони України Андрій Таран.
Як повідомлялося раніше, попередня угода, на основі якої будувалися відносини між оборонними відомствами, була розрахована на 5 років, і термін її дії закінчується.
Сьогодні Зеленський також представить для аналітичних центрів США Програму трансформації України.
Топ коментарі
+16 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар31.08.2021 22:10
+13 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
показати весь коментар31.08.2021 22:15
+11 Olga A 6130c05e
показати весь коментар31.08.2021 22:16
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Будь ласка, зачекайте...
??? транформации.... во что ????
Почитайте послужной список этого "генерала"
Многое прояснится
И при этом у них оборона и военный бюджет больше, чем ВВП Украины.
А у нас белые арии и куй вместо оброны уже второй год.
Зедебилы, чтоб вы сдохли!!!
Абсолютно не факт, кстати, что они встречались на самом деле.
Стоимости наших СМИ, как недавно выяснилось, - 200 баксов. Напечатают или не напечатают, что угодно. А за 500 всей редакцией в рот возьмут.
Козак здорощав одразу ж на мільйон, а потім ще на півтора.
Але то при Порошенку крали, а Зеленський чесна людина ,,,😒
- вот и все нюансы..