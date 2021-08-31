РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14319 посетителей онлайн
Новости За рубежом
24 739 115
МИД РФ (1629) Россия (91288) Захарова Мария (340) Арестович Алексей (327)

Украину надо называть "Укрусь", - спикер МИД РФ Захарова

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Украину надо называть

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила называть Украину словом "Укрусь".

Это мнение она выразила в своём Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю - Укрусь. Не благодарите", - написала она.

Таким образом Захарова прокомментировала слова советника главы ОП Алексея Арестовича о том, что он сменил бы название нашей страны с "Украина" на "Русь-Украина".

Также читайте: "Гады затеяли русофобскую войну", - МИД РФ прокомментировал поражение гимнасток ОКР

Украину надо называть Укрусь, - спикер МИД РФ Захарова 01

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+58
Захарову надо назвать Зах*й и послать в рифму.
показать весь комментарий
31.08.2021 23:33
+36
Дві дури Люся і Маруся ...
показать весь комментарий
31.08.2021 23:37
+30
МАШКАП@ДАРАШКА.. не благодарите дарю!!!!
показать весь комментарий
31.08.2021 23:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
На рахунок Арестовича - слова, в принципі навіть дуже правильні, але ж не вірю я їм, ну не вірю!
показать весь комментарий
01.09.2021 08:50 Ответить
Пока МИД лаптестана будет наполняться такими кадрами я спокоен. ) Теперь понятно почему лошадка такая вечно грустная и слинять давно хочет.
показать весь комментарий
01.09.2021 09:06 Ответить
тогда россию надо называть усрусь..
показать весь комментарий
01.09.2021 09:08 Ответить
Машка Усрусь.
показать весь комментарий
01.09.2021 09:33 Ответить
Маша-гоблін москотостанська вже переймається, що в їхньої Великої Орди таки заберуть вкрадену історію та лже-назви?
Правильно її дупа чує. Блювання своїми екскрементами це в орків - рефлекс, що відображає їх дупні відчуття.
показать весь комментарий
01.09.2021 09:40 Ответить
Опять Машка с бодуна))
показать весь комментарий
01.09.2021 10:03 Ответить
Маруська Засрарова.))) .Не дякуйте Маруська...
показать весь комментарий
01.09.2021 10:55 Ответить
ЗаХерова
показать весь комментарий
01.09.2021 15:51 Ответить
Русь была, когда Москвы еще не было "в проекте". И была она КИЕВСКОЙ!
показать весь комментарий
01.09.2021 13:25 Ответить
Склоняют вас рассейские машки и в хвост и в гриву. А все потому что знать истории своей не хотите 100-й раз: В ДЕЛЬТЕ РЕКИ РОСЬ.ЧТО ПОД КИЕВОМ ЖИЛ МОГУЧИЙ НАРОД РОС !! То наше историческое, сакральное название нации. видео-МИ РОСИЧI. Украми умрете.а не посмотрите
показать весь комментарий
01.09.2021 17:21 Ответить
Масковськоє прєзідєнство - не дякуйте, вважайте гуманітарною допомогою нечестивим.
показать весь комментарий
01.09.2021 17:51 Ответить
Країна справді має називатися Русь-Україна. Так називали країну багато істориків. Так вона повинна називатися і зараз.
показать весь комментарий
01.09.2021 18:51 Ответить
Опять обдолбалась, видимо свежак с Афгана подогнали.
показать весь комментарий
01.09.2021 21:46 Ответить
захараву нужно называть просто - ************....
показать весь комментарий
01.09.2021 21:58 Ответить
Эрэфию называть не иначе как мацковський ********* или страна *********!
показать весь комментарий
22.02.2022 10:51 Ответить
Страница 2 из 2
 
 