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Украину надо называть "Укрусь", - спикер МИД РФ Захарова
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила называть Украину словом "Укрусь".
Это мнение она выразила в своём Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю - Укрусь. Не благодарите", - написала она.
Таким образом Захарова прокомментировала слова советника главы ОП Алексея Арестовича о том, что он сменил бы название нашей страны с "Украина" на "Русь-Украина".
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показать весь комментарий31.08.2021 23:33
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Правильно її дупа чує. Блювання своїми екскрементами це в орків - рефлекс, що відображає їх дупні відчуття.