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Україну треба називати "Укрусь", - речник МЗС РФ Захарова

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Україну треба називати

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова запропонувала називати Україну словом "Укрусь".

Цю думку вона висловила в своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"По-перше, добре, що ми тепер зрозуміли, над чим працюють в офісі Зеленського. А то, не приховую, були питання. По-друге, дарую - Укрусь. Не дякуйте", - написала вона.

Таким чином Захарова прокоментувала слова радника голови ОП Олексія Арестовича про те, що він змінив би назву нашої країни з "Україна" на "Русь-Україна".

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Україну треба називати Укрусь, - речник МЗС РФ Захарова 01
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Топ коментарі
+58
Захарову надо назвать Зах*й и послать в рифму.
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31.08.2021 23:33
+36
Дві дури Люся і Маруся ...
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31.08.2021 23:37
+30
МАШКАП@ДАРАШКА.. не благодарите дарю!!!!
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31.08.2021 23:35
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На рахунок Арестовича - слова, в принципі навіть дуже правильні, але ж не вірю я їм, ну не вірю!
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01.09.2021 08:50 Відповісти
Пока МИД лаптестана будет наполняться такими кадрами я спокоен. ) Теперь понятно почему лошадка такая вечно грустная и слинять давно хочет.
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01.09.2021 09:06 Відповісти
тогда россию надо называть усрусь..
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01.09.2021 09:08 Відповісти
Машка Усрусь.
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01.09.2021 09:33 Відповісти
Маша-гоблін москотостанська вже переймається, що в їхньої Великої Орди таки заберуть вкрадену історію та лже-назви?
Правильно її дупа чує. Блювання своїми екскрементами це в орків - рефлекс, що відображає їх дупні відчуття.
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01.09.2021 09:40 Відповісти
Опять Машка с бодуна))
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01.09.2021 10:03 Відповісти
Маруська Засрарова.))) .Не дякуйте Маруська...
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01.09.2021 10:55 Відповісти
ЗаХерова
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01.09.2021 15:51 Відповісти
Русь была, когда Москвы еще не было "в проекте". И была она КИЕВСКОЙ!
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01.09.2021 13:25 Відповісти
Склоняют вас рассейские машки и в хвост и в гриву. А все потому что знать истории своей не хотите 100-й раз: В ДЕЛЬТЕ РЕКИ РОСЬ.ЧТО ПОД КИЕВОМ ЖИЛ МОГУЧИЙ НАРОД РОС !! То наше историческое, сакральное название нации. видео-МИ РОСИЧI. Украми умрете.а не посмотрите
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01.09.2021 17:21 Відповісти
Масковськоє прєзідєнство - не дякуйте, вважайте гуманітарною допомогою нечестивим.
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01.09.2021 17:51 Відповісти
Країна справді має називатися Русь-Україна. Так називали країну багато істориків. Так вона повинна називатися і зараз.
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01.09.2021 18:51 Відповісти
Опять обдолбалась, видимо свежак с Афгана подогнали.
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01.09.2021 21:46 Відповісти
захараву нужно называть просто - ************....
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01.09.2021 21:58 Відповісти
Эрэфию называть не иначе как мацковський ********* или страна *********!
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22.02.2022 10:51 Відповісти
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