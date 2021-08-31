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Україну треба називати "Укрусь", - речник МЗС РФ Захарова
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова запропонувала називати Україну словом "Укрусь".
Цю думку вона висловила в своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"По-перше, добре, що ми тепер зрозуміли, над чим працюють в офісі Зеленського. А то, не приховую, були питання. По-друге, дарую - Укрусь. Не дякуйте", - написала вона.
Таким чином Захарова прокоментувала слова радника голови ОП Олексія Арестовича про те, що він змінив би назву нашої країни з "Україна" на "Русь-Україна".
Топ коментарі
+58 Антип61
показати весь коментар31.08.2021 23:33
+36 Серж Рача
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+30 VOLVO XC 70
показати весь коментар31.08.2021 23:35
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Правильно її дупа чує. Блювання своїми екскрементами це в орків - рефлекс, що відображає їх дупні відчуття.