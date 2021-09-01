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Зеленский обсудил земельную реформу с главой Всемирного банка

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Зеленский обсудил земельную реформу с главой Всемирного банка

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Всемирного банка Дэвидом Милпассом земельную реформу, ирригацию и развитие агросектора.

Об этом президент сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Обсудили с Дэвидом Милпассом земельную реформу, ирригацию и развитие агросектора, который Всемирный банк готов поддерживать", - сообщил украинский глава государства.

Зеленский поприветствовал готовность Всемирного банка к участию в трансформации Украины, в частности в инфраструктурных проектах, программах в энергетике, совершенствовании банковского сектора.

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Зеленский обсудил земельную реформу с главой Всемирного банка 01
Зеленский обсудил земельную реформу с главой Всемирного банка 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
Как говорил проофессор Преображенский смотреть и слушать....Смотреть и слушать что говорят Зеленский обсудил земельную реформу с главой Всемирного банка - Цензор.НЕТ 9112 Зеленский обсудил земельную реформу с главой Всемирного банка - Цензор.НЕТ 7411
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01.09.2021 01:13
+4
а якщо ідіот - то надовго
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01.09.2021 01:39
+4
To есть обсуждались условия продажи чернозёмов.
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01.09.2021 05:33
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зеленский..как школьник на экзамене.. Зеленский обсудил земельную реформу с главой Всемирного банка - Цензор.НЕТ 2554
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01.09.2021 01:10 Ответить
як школяр на екскурсії у ВР
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01.09.2021 01:48 Ответить
Как говорил проофессор Преображенский смотреть и слушать....Смотреть и слушать что говорят Зеленский обсудил земельную реформу с главой Всемирного банка - Цензор.НЕТ 9112 Зеленский обсудил земельную реформу с главой Всемирного банка - Цензор.НЕТ 7411
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01.09.2021 01:13 Ответить
В твиттере....А шо Косоворотько понимает в ирригации в частности, и агросекторе вообще?
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01.09.2021 01:13 Ответить
А ему и не надо там особо понимать. Президент не та должность, чтобы во всём разбираться. Там только вопрос доверия к тем или иным инициативам, а у инициаторов к конкретному президенту. Вот и здесь всю реформу разработает Всемирный банк, Зе только кивнуть и делов.
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01.09.2021 02:19 Ответить
ну таки после такой реформы этого всемирного банка в Аргентине \ бывшая житница южной Америки \ начался голод который с перманентным успехом идёт уже много лет . вообщем в стране наступил пи..дец
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01.09.2021 08:08 Ответить
Як кажуть в Одесі якщо чоловік талант,то в усьому.... Зеленский обсудил земельную реформу с главой Всемирного банка - Цензор.НЕТ 3349
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01.09.2021 01:16 Ответить
а якщо ідіот - то надовго
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01.09.2021 01:39 Ответить
Катерина Лісунова не просто журналіст Прямого, Катерина Анатоліївна Лісунова (нар. 22 червня 1990, Київ) - українська журналістка, спеціальна кореспондентка телеканалу «Прямий», що працює в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку[1]. Єдина українська кореспондентка, що має статус резидента ООН
Й її ЗЕлена гівнота перекрила доступ до подій з вовою у США!!!
ГОСПОДИ ЗВІЛЬНИ УКРАЇНУ ВІД ЦІЄЇ ЗЕГИДОТИ!!!
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01.09.2021 01:37 Ответить
ООН никому не нужная и ничего не значащая организация.
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01.09.2021 02:39 Ответить
Цеж не значить же вова не хотів би й там попіаритись.
А от на зустріч з президентом NASA вова роспорядився не пускати українських журналістів - НІКОГО !!! Хоча усі інші там пошниряли - усім дозвіл був , тільки вова не хотів здаватись смішним перед камерами своїх, щоб чистити не довелося? Так CNN та й інші знайдуть над чим посміятись - там їм Єрмак рота не заткне ))
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01.09.2021 04:55 Ответить
Демократия это когда судьбы демоса обсуждаются не с демосом, а элитаристами.
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01.09.2021 01:43 Ответить
А что, наше недолуге чихуахуа уже и в сельском хозяйстве разбирается???
Не дай Бог возьмет "под свой контроль"---будет голод...
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01.09.2021 01:45 Ответить
Известно, что в 7 часов утра супруга президента Елена Зеленская в спортивной форме направлялась в сопровождении местной охраны из отеля в парк. А около 8 часов утра в отель из парка напротив возвращался президент. Кроме охраны вместе с ним был и глава Офиса президента Андрей Ермак.

ОТТАКА РОЗПАРОВОЧКА проміж охорони ...
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01.09.2021 02:03 Ответить
Делят по тихому...
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01.09.2021 03:20 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Всемирного банка Дэвидом Милпассом земельную реформу, ирригацию и развитие агросектора:
- У мене після прильоту до США була така іригація, шо капець!
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01.09.2021 04:17 Ответить
"...денги, давай, денги" (с)
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01.09.2021 04:34 Ответить
To есть обсуждались условия продажи чернозёмов.
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01.09.2021 05:33 Ответить
Денег нет, пора продавать землю и своим людям.
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01.09.2021 05:56 Ответить
Землю неграм и рабов белых душ по триста.
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01.09.2021 06:55 Ответить
А чего порохатых в коментах нет? По указанию их фюрера Пецы их фракция в ВРУ голосовала вместе с "слугами" за пауперизацию украинского села. Сообщая в Вашингтоне организациям международного капитала радостные для них вести о распродаже территории Украины, он этим вроде бы должен умасливать заодно и порохатых. Порохатые, вы же этого хотели!
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01.09.2021 08:16 Ответить
Продавать землю буду с вкрапленными в неё паями. То есть с рабами.
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01.09.2021 08:18 Ответить
После импичмента снова восстановим мораторий на продажу земли, и тогда у Всемирного Банка будет облом.
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01.09.2021 08:31 Ответить
А нечего договариваться с проходимцами.
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01.09.2021 08:35 Ответить
Нужен не мораторий, а кодекс НОРМАЛЬНЫХ законов об обороте с/х земель по образцу французского, или польского. А не написаных местными холуями под диктовку международных живоглотов по образцу мадагаскарских и аргентинских.
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01.09.2021 10:05 Ответить
***** продажная. Вот этих феодалов нам только и не хватает. Чтобы гнобить украинцев и травить их пестицидами.
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01.09.2021 16:30 Ответить
Ему прежде со своим народом это бы обсудить
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03.09.2021 09:26 Ответить
 
 