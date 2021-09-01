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Зеленский обсудил земельную реформу с главой Всемирного банка
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Всемирного банка Дэвидом Милпассом земельную реформу, ирригацию и развитие агросектора.
Об этом президент сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Обсудили с Дэвидом Милпассом земельную реформу, ирригацию и развитие агросектора, который Всемирный банк готов поддерживать", - сообщил украинский глава государства.
Зеленский поприветствовал готовность Всемирного банка к участию в трансформации Украины, в частности в инфраструктурных проектах, программах в энергетике, совершенствовании банковского сектора.
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Й її ЗЕлена гівнота перекрила доступ до подій з вовою у США!!!
ГОСПОДИ ЗВІЛЬНИ УКРАЇНУ ВІД ЦІЄЇ ЗЕГИДОТИ!!!
А от на зустріч з президентом NASA вова роспорядився не пускати українських журналістів - НІКОГО !!! Хоча усі інші там пошниряли - усім дозвіл був , тільки вова не хотів здаватись смішним перед камерами своїх, щоб чистити не довелося? Так CNN та й інші знайдуть над чим посміятись - там їм Єрмак рота не заткне ))
Не дай Бог возьмет "под свой контроль"---будет голод...
ОТТАКА РОЗПАРОВОЧКА проміж охорони ...
- У мене після прильоту до США була така іригація, шо капець!